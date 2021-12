teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

das Handy-Netz fällt aus - nichts geht mehr. Beson­ders ärger­lich ist das, wenn man davon im Home­office oder am Arbeits­platz betroffen ist. Auf jeden Fall schnell den Provider benach­rich­tigen, damit der Schaden schnellst­mög­lich repa­riert wird. Aber wenn das dann ewig dauert und es nach mehreren Monaten immer noch kein Netz gibt - was ist dann da los? Dass bei einer derart schlep­pende Scha­dens-Behe­bung nicht immer der Netz­betreiber allein schuld ist, darüber berichten wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Zu Weih­nachten ein funkel­nagel­neues Top-Smart­phone in den Händen halten: Das wäre schön, ist bei vielen Modellen, insbe­son­dere von Apple oder Samsung, inzwi­schen aber eine kost­spie­lige Ange­legen­heit. Kommt ein gebrauchtes Gerät in Betracht? Schon öfter hat teltarif.de darüber berichtet, wie man sein gebrauchtes Smart­phone bei einem Ankauf­portal zu Geld machen kann. Aber heute zeigen wir Ihnen einmal, wie Sie bei diesen Portalen das ein oder andere gute Stück zu einem guten Preis für sich ergat­tern. Ob sich ein "Second-Hand"-Smart­phone von einem Ankauf­portal lohnt, erklären wir Ihnen im Abschnitt Hard­ware.

Endlich wurde ein lang gehegter Wunsch von Internet-Nutzern erfüllt: Ist die Band­breite des Inter­net­anschlusses lang­samer als verspro­chen, gibts jetzt nicht mehr nur eine Entschul­digung und warme Worte, sondern bares Geld zurück. Die Bundes­netz­agentur hat dafür eine neue Version der "Breit­band­mes­sung" veröf­fent­licht. Wir haben uns die neuen Vorgaben ange­schaut und uns verwun­dert die Augen gerieben. Wer kann all das erfüllen, um wirk­lich Geld erstattet zu bekommen? Mehr dazu im Internet-Teil des teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Telekom: Von Prepaid zu Magenta Special M?

Angebot für Telekom-Kunden

Grafik: Deutsche Telekom / Bild: teltarif.de

Prepaid-Kunden der Deut­schen Telekom könnten in diesen Tagen Post von Ralf Hoßbach bekommen haben. Der Chef des Telekom-Kunden­ser­vice macht ein Angebot, das die Kunden viel­leicht nicht ablehnen werden. Die Telekom schlägt ihren Prepaid-Kunden einen Tarif­wechsel in einen Lauf­zeit­ver­trag mit LTE50, Sprach- und SMS-Flat­rate vor. Der Tarif wird zu einem Sonder­preis von 14,95 Euro im Monat ange­boten und beinhaltet dann 5 GB mobile Daten. Entgegen der ursprüng­lichen Annahme ist eine 5G-Option offenbar nicht inklu­diert. Wir haben geprüft: Lohnt sich das?

Zum Inhaltsverzeichnis

5G ohne Aufpreis: In diesen Prepaid-Tarifen enthalten

5G bei Prepaid

Foto/Montage: teltarif.de, Grafik: amiganer - fotolia.com

Wie berichtet bietet Voda­fone die 5G-Nutzung im Tarif CallYa Digital seit dem 8. Dezember ohne Aufpreis an. Der Zugang zum 5G-Mobil­funk­netz des Unter­neh­mens ist in der Grund­gebühr von 20 Euro (für 28 Tage) jetzt enthalten. Neu- und Bestands­kunden bekommen die 5G-Nutzung auto­matisch frei­geschaltet. Insge­samt vier deut­sche Mobil­funk-Prepaid­tarife bieten derzeit den Zugang zum 5G-Netz ohne Aufpreis. Einer der drei Netz­betreiber hält sich dies­bezüg­lich aber noch zurück. Wir verglei­chen die Tarife.

Zum Inhaltsverzeichnis

Netzausfall und keine Reparatur: Nicht immer ist o2 schuld

Brandanschlag auf Basisstation (Symbolbild)

Bild: Tanja-Eberhardt - fotolia.com

Wenn eine Mobil­funk-Basis­sta­tion ausfällt, sollte es schnell gehen mit der Repa­ratur. Meist schieben die betrof­fenen Kunden ihrem Provider oder Netz­betreiber die Schuld für die versäumte Repa­ratur in die Schuhe - vor allem, wenn der Ausfall schon Monate andauert. Doch das ist nicht in jedem Fall gerecht­fer­tigt, wie ein aktu­elles Beispiel aus Osna­brück bei o2 zeigt, bei dem es einen Brand­anschlag auf eine Basis­sta­tion gegeben hatte.

Zum Inhaltsverzeichnis

EU-Roaming: Mehr Datenvolumen für viele Kunden

Mehr Datenvolumen im EU-Roaming

Bild: teltarif.de

Wie berichtet wird der regu­lierte EU-Roaming­tarif für zehn weitere Jahre ange­boten. Das heißt, Mobil­funk­kunden können ihren aus dem jewei­ligen Heimat­netz gewohnten Tarif fast unver­ändert in allen 27 EU-Staaten sowie in Island, Liech­ten­stein und Norwegen nutzen. Ledig­lich der dauer­hafte Auslands­ein­satz wird nicht abge­deckt. Die Großhan­dels­preise für Daten-Roaming in den EU-Staaten sollen in den nächsten Jahren jeden­falls weiter sinken. Dadurch bekommen viele Kunden mehr Daten­volumen im euro­päi­schen Ausland.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Geld bezahlen fürs Mitnehmen der Rufnummer? Das ist nicht mehr erlaubt - wir verraten Ihnen alles zur kostenlosen Rufnummernportierung.

Internet

Neuer Test: Luca-App-Code mit Corona Warn-App einscannen

Luca-Code per Corona Warn App

Foto: teltarif.de

Anfang November wurde die Möglich­keit einge­richtet, für die Luca App bestimmte QR-Codes zum Check-In in der Gastro­nomie und bei Veran­stal­tungen auch mit der Corona Warn App zu nutzen. Wir haben das in den vergan­genen Wochen mehr­fach getestet. In den meisten Fällen funk­tio­nierte der Check-In mit der Corona Warn App jedoch nicht. "Der QR-Code wird nicht in der Corona Warn App unter­stützt", so die Fehler­mel­dung, die wir bei den fehl­geschla­genen Tests ange­zeigt bekamen. In einem Restau­rant in Wies­baden haben wir jetzt erneut getestet, ob der Check-In nun endlich funk­tio­niert.

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM: Updates für FRITZ!Boxen und WLAN-Repeater

Updates bei AV

Foto: AVM

FRITZ!OS 7.29 steht ab sofort auch für die Voda­fone-Version der FRITZ!Box 6591 Cable zur Verfü­gung. Kabel­netz­betreiber prüfen neue Firm­ware-Vari­anten oft etwas ausführ­licher. Das führt meis­tens dazu, dass die Kunden Updates erst mit einigen Monaten Verzö­gerungen erhalten. Dieses Mal hält sich der Zeit­verzug gegen­über einer Provider-unab­hän­gigen FRITZ!Box 6591 Cable in Grenzen.

Das FRITZ!Labor von AVM ist vorläufig geschlossen, nachdem vor wenigen Tagen auch die FRITZ!Box 5530 Fiber ein Update auf die stabile Firm­ware-Version 7.29 bekommen hat. Intern arbeitet der Berliner Hersteller aber bereits am nächsten großen Soft­ware-Update. Eine interne Test-Firm­ware von AVM offen­bart eine Funk­tion, die demnächst auf die FRITZ!Box kommt. AVM hat aber auch weitere stabile Firm­ware-Updates veröf­fent­licht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Breitbandmessung: Schwerer Nachweis für lahmes Internet

Breitbandmessung: Schwieriger Nachweis

Image licensed by Ingram Image

Das neue Telekom­muni­kati­ons­gesetz bietet eine bessere Hand­habe, wie Kunden sich bei ihrem Provider über eine zu lang­same Internet-Verbin­dung beschweren können. Nun ist auch eine finan­zielle Entschä­digung vorge­sehen. Seit dieser Woche stellt die Bundesnetz­agentur hierfür die neue Version der "Breit­band­mes­sung" zur Verfü­gung, damit Kunden dem eigenen Anbieter nach­weisen können, dass die Internet-Leitung "schlecht" ist. Der Nach­weis wird aber viele Kunden ziem­lich über­for­dern. Wer will schon mindes­tens fünf Tage auf eine Inter­net­nut­zung verzichten?

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

WhatsApp am Computer: Wenn das Tippen auf dem Touchscreen nervt, verwenden Sie WhatsApp einfach mit Tastatur im Browser.

Hardware

Second-Hand: Lohnt sich der Handykauf beim Ankaufportal?

Gebrauchte Smartphones von Ankaufportalen

Fotos/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Ein neues Smart­phone aus der Verpa­ckung zu holen, ist eine schöne Sache - keine Frage. Das Smart­phone muss aller­dings nicht immer fabrikneu sein, damit es noch einige Zeit gut funk­tio­niert. Ankauf­por­tale nehmen nicht nur gebrauchte Smart­phones in Zahlung, sondern verkaufen diese in der Regel auch weiter. Wir sagen Ihnen, welche Vor- und Nach­teile der Kauf bei Ankauf­por­talen hat und checken bei ausge­wählten Modellen, ob sich das preis­lich lohnt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Technik bis 100 Euro: Handy, Smartwatch, Tablet & mehr

Technik-Geschenke bis 100 Euro

Fotos: Apple/Xiaomi/Amazon/realme/JBL, Montage: teltarif.de

Sie haben für Weih­nachten noch nicht alle Geschenke beisammen? Keine Panik, wir hätten da ein paar Ideen für Sie. Unter unseren Vorschlägen finden Sie Handys, Smart­phones, Tablets, Smart­wat­ches, clevere Laut­spre­cher und Kopf­hörer. Dabei haben wir darauf geachtet, dass trotz der güns­tigen Anschaf­fungs­kosten ein Mindestmaß an Qualität erfüllt wird. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk für Weih­nachten sind, das keine Unsummen verschlingt, könnte Ihnen also unser Artikel helfen - alles gibts für weniger als 100 Euro.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 15.2 fürs iPhone verfügbar: Das ist neu

Updates bei Apple

Bild: teltarif.de

Wer ein iPhone oder einen iPod touch besitzt, hat seit wenigen Tagen die Möglich­keit, die finale Version von iOS 15.2 zu instal­lieren. Für Tablets von Apple steht iPadOS 15.2 zum Down­load bereit. Auf der Apple Watch kann die watchOS-Version 8.3 instal­liert werden, während für das Apple TV die Version 15.2 des tvOS-Betriebs­sys­tems veröf­fent­licht wurde. Nicht zuletzt kann auf Compu­tern von Apple die finale Version von macOS 12.1 instal­liert werden. Wir fassen die wich­tigsten neuen Funk­tionen zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Neues Smartphone finden: Es muss nicht immer ein teures High-End-Modell sein. Auch gute Mittelklasse-Smartphones haben Potenzial. Wir erläutern, worauf Sie beim Smartphone-Kauf achten sollten.

Broadcast

Sat-TV: Astra HD+ kommt per App auf Fernseher

HD+ kommt per App

Bild: Sony

Extra-Receiver, Einsteck­module, TV-Keys oder Abos bei Dritt­anbie­tern: Astras Angebot, HD+ auf den Fern­seher zu bekommen, war lange eher kompli­ziert. Wer eine Sat-Schüssel besitzt, kommt nun - wie bereits angekün­digt - leichter an das HD-Plus-Programm­angebot des Satel­liten­betrei­bers Astra. Und zwar über Smart-TV-Apps. Wir erläu­tern, welche TV-Hersteller bereits mitma­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welcher Film und welche Serie läuft wo? Bei so vielen Streaming-Diensten nicht leicht herauszufinden. Nutzen Sie dafür Streaming-Suchmaschinen.

Festnetz

Telekom plant neue Version der MeinMagenta-App

Neue MeinMagenta-App

Quelle: Caschys Blog

Mit der MeinMagenta-App hat die Deut­sche Telekom eine vom Smart­phone aus gut bedien­bare Platt­form geschaffen, die Kunden die Admi­nis­tra­tion ihrer Mobil­funk- und Fest­netz­ver­träge ermög­licht. Stand die Anwen­dung früher nur für Inter­essenten mit Privat­kunden-Verträgen zur Verfü­gung, so soll MeinMagenta künftig auch Geschäfts­kunden in vollem Umfang zur Verfü­gung stehen. Die Telekom hat hierzu einen Beta-Test für eine neue Version der MeinMagenta-App gestartet. Im ersten Quartal 2022 soll das Update für alle Kunden verfügbar sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.12.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Mehrere Euro für Telefonauskunft bezahlen? Das muss nicht sein: Finden Sie die Nummer doch stattdessen bei einem Auskunfts-Dienst im Internet.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.