Neue Verbraucherrechte, Sky wird teurer, Handynetz-Ausbau

Kunden und Verbrau­cher­schützer haben lange gekämpft. Zum 1. Dezember traten nun neue Regeln für Verbrau­cher­ver­träge in Kraft. Auto­mati­sche Vertrags­ver­län­gerungen um ein ganzes Jahr sind auch bei Bestands­kunden künftig tabu. Doch was ändert sich noch? Dazu lesen Sie mehr im Internet-Teil unseres News­let­ters. Übri­gens: Auch auf die Kosten für Rufnum­mern­por­tie­rungen haben die Neure­gelungen Auswir­kungen, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Sky erhöht die Preise für Bestands­kunden. Hinter­grund sind nach Angaben des Pay-TV-Veran­stal­ters gestie­gene Kosten, die das Unter­nehmen nun an die Kunden weiter­reicht. Die Einstiegs­kon­ditionen für Neukunden hatte Sky bereits vor einigen Wochen ange­passt. Welche Ände­rungen anstehen und welche Alter­nativen es für betrof­fene Kunden gibt, erfahren Sie im Broad­cast-Teil.

teltarif.de hat im Sommer die Qualität der Mobil­funk­netze getestet. Wie in den Vorjahren hinter­ließ das Netz der Deut­schen Telekom dabei den besten Eindruck. Nun haben zwei weitere Fach­redak­tionen ihre dies­jäh­rigen Netz­tests veröf­fent­licht, die mit deut­lich größerem Aufwand erstellt werden. Die Ergeb­nisse finden Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Festnetz

Internet

Verbraucherverträge: Die neuen Regeln ab 1. Dezember

Neue Rahmenbedingungen für Verträge

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Am 1. Dezember traten zahl­reiche neue Regeln für Verbrau­cher­ver­träge in Kraft. Dabei gilt es fest­zuhalten: Nicht alle ursprüng­lichen Ideen haben es in das endgül­tige Gesetz geschafft. Die maxi­male Vertrags­lauf­zeit wird nicht auf zwölf Monate begrenzt. Das ist auch gar nicht zwin­gend notwendig, weil es zahl­reiche Provider gibt, die zum Teil schon seit vielen Jahren ohne Aufpreis bei der Grund­gebühr Handy-Verträge mit einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit anbieten.

Neben einem 24-Monats-Vertrag muss aber auch ein Zwölf-Monats-Vertrag ange­boten werden. Zudem verlän­gern sich die Verträge nicht mehr auto­matisch um ein Jahr, wenn der Kunde den Kündi­gungs­termin verpasst. In einem Ratgeber haben wir die wich­tigsten seit 1. Dezember geltenden Rege­lungen für Verbrau­cher­ver­träge zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

ING: So wird man die kostenpflichtige Girocard los

ING Girocard kündigen

Foto/Grafik: ING, Montage: teltarif.de

Bei der ING wird die Giro­card zum 1. März 2022 kosten­pflichtig. Diese Rege­lung gilt für Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen, während der Mitbe­werber DKB den Nach­folger der "EC-Karte" für Bestands­kunden weiterhin kosten­frei anbietet.

Die ING hatte aber bereits ange­kün­digt, dass sich die Giro­card kündigen lässt. Das ist ab sofort über die Apps des Kredit­insti­tuts möglich. Warum man mit der Kündi­gung noch warten sollte, lesen Sie in unserer Meldung zur Giro­card-Abwahl bei der ING.

Zum Inhaltsverzeichnis

Glasfaserausbau: Traumquote für ein Dorf

Glasfaser-Netzausbau

Foto: Deutsche Telekom

Viele Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen bauen erst dann Glas­faser­netze, wenn in der Vorver­mark­tung eine bestimmte Abschluss­quote an Verträgen erreicht wurde. Das galt auch für Zierols­hofen. Das Örtchen hat eine Traum­quote hinge­legt - dank des emsigen Orts­vor­ste­hers. In einem Feature zeigen wir auf, wie die 280-Seelen-Gemeinde zum schnellen Internet kommt.

Um den Ausbau von Glas­faser­netzen zu beschleu­nigen, wird über Tren­ching disku­tiert. Haupt­säch­lich geht es darum, wie die Glas­faser schneller in den Boden kommt. Dabei könnte die Luft­ver­kabe­lung dafür einge­setzt werden, entle­gene Ortschaften zu versorgen. Im Bericht über das Poten­zial der Luft­ver­kabe­lung lesen Sie, welche Vorteile dieser Ausbauweg mit sich bringt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

LTE- und 5G-Ausbau: Weitere Netzlücken geschlossen

Netzausbau läuft weiter

Foto: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica haben weitere Lücken in ihren Mobil­funk­netzen geschlossen. In bereits versorgten Regionen wurden die Kapa­zitäten erwei­tert, um mehr Kunden gleich­zeitig einen schnellen mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung stellen zu können.

Die säch­sische Landes­haupt­stadt Dresden hat unter­dessen mit der Deut­schen Funk­turm GmbH eine Verein­barung abge­schlossen, die dazu beitragen soll, die Mobil­funk­netze besser auszu­bauen. Was die geplanten, soge­nannten Small Cells bewirken und wo die Handy­netze darüber hinaus ausge­baut werden, lesen Sie in unserer Meldung zur Schlie­ßung von Mobil­funk-Netz­lücken.

Zum Inhaltsverzeichnis

Handy & Festnetz: Rufnummernportierung wird kostenlos

Kostenlose Rufnummernportierung

Bild: teltarif.de

Schon lange gab es im Bereich der Verbrau­cher­rechte in der Tele­kom­muni­kation keine so einschnei­denden Ände­rungen mehr für Kunden und Anbieter wie durch das Tele­kom­muni­kati­ons­moder­nisie­rungs­gesetz, das ab 1. Dezember in Kraft trat. Über eine bislang wenig beach­tete Neue­rung dürften sich insbe­son­dere Handy-Nutzer freuen: Die Rufnum­mern­por­tie­rung wird kostenlos. Natür­lich ist mit der Portie­rung weiterhin für beide Provider ein gewisser Aufwand verbunden, der Kosten verur­sacht. In Zukunft müssen die Anbieter diese Kosten unter­ein­ander abrechnen. Details zu den Vorgaben für die Rufnum­mern­por­tie­rung durch das Tele­kom­muni­kati­ons­moder­nisie­rungs­gesetz haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom gewinnt gleich zwei Netztests

Telekom gewinnt Netztests

Foto: connect

Die Deut­sche Telekom hat den Netz­test der Fach­zeit­schrift connect gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Voda­fone und Telefónica. Doch es gibt sogar eine Diszi­plin, bei der o2 die Nase vorn hat. Gene­rell konnten die Verfolger näher an die Telekom heran­rücken. In unserem Bericht zum connect Netz­test 2022 lesen Sie, wie die Ergeb­nisse ermit­telt wurden und welcher Betreiber in welchen Diszi­plinen über­zeugen konnte.

Zeit­gleich mit connect hat auch Chip den dies­jäh­rigen Netz­test veröf­fent­licht. Auch hier konnte die Telekom über­zeugen. Als Beson­der­heit heben die Kollegen heraus, dass sie als erste zu Fuß durch Fußgän­ger­zonen oder mit U- und S-Bahnen und in Zügen unter­wegs waren. Alle Ergeb­nisse zum Chip-Netz­test haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Bis 50 Euro: Zehn aktuelle DAB+-Radios in der Übersicht

Günstige DAB+-Radios

Foto: sky vision

Das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ ist weiter auf dem Vormarsch. Es gibt immer mehr Programme, die Sender­netze werden ausge­baut und immer mehr Radios für den digi­talen Empfang stehen in den deut­schen Haus­halten. Doch das Inter­esse an weiteren Empfän­gern ist groß - viel­leicht um weitere Zimmer mit DAB+ auszu­statten oder eben in Haus­halten, die noch kein Digi­tal­radio haben.

Betrachtet man die Gerä­teviel­falt, dann haben poten­zielle Käufer die Qual der Wahl. Bereits in der unteren Preis­klasse gibt es die unter­schied­lichsten Modelle in teils schöner Optik mit vielen Features. Wir haben zehn aktu­elle Modelle ausge­sucht und stellen sie in einem Ratgeber zu DAB+-Radios für unter 50 Euro vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky erhöht Abo-Preise für Bestandskunden

Sky wird teurer

Bild: Sky

Der Pay-TV-Veran­stalter Sky dreht erneut an der Preis­schraube. Bereits vor einigen Wochen wurden die Einstiegs­kon­ditionen für Neukunden verschlech­tert. Nun geht es um Abon­nements von Bestands­kunden, deren Preise zum 1. Februar steigen sollen. Der Sender begründet die Maßnahme mit gestie­genen Kosten.

Sky hat einer­seits zahl­reiche Sport-Über­tra­gungs­rechte verloren, auf der anderen Seite aber auch neue Programme gestartet. Wie teuer sollen die Abon­nements jetzt werden und welche Alter­nativen haben betrof­fene Kunden? Details lesen Sie in unserem Beitrag zur Preis­erhö­hung für Sky-Bestands­kunden.

Zum Inhaltsverzeichnis

MagentaTV One: Neue Telekom-Streaming-Box im Test

MagentaTV One im Test

Foto: teltarif.de

MagentaTV One nennt sich eine neue Strea­ming-Box, die die Deut­sche Telekom seit einigen Wochen zunächst im Rahmen eines Beta-Tests anbietet. Das Gerät basiert auf dem Android-TV-Betriebs­system von Google. Es hat den Google Play Store an Bord. Auf diesem Weg lassen sich Apps von Anbie­tern wie Netflix und DAZN oder auch die Media­theken der TV-Veran­stalter instal­lieren.

Das Telekom-eigene MagentaTV ist direkt im Betriebs­system inte­griert. Die Benut­zer­ober­fläche sieht fast genauso aus wie bei den Media Recei­vern von der Telekom. Doch was steckt in der neuen Set-Top-Box? Wie gelingt die Erst­ein­rich­tung? Dazu und mehr zu unseren Erfah­rungen bei der Nutzung lesen Sie im Test­bericht zur MagentaTV One von der Deut­schen Telekom.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Handy, TV & Co.: Recht auf Updates ab 1. Januar 2022

Recht auf Updates

Montage: teltarif.de

Egal ob Mobil­telefon, Smart­watch oder Fern­seher: Wenn Geräte wegen ausblei­bender Soft­ware-Updates nicht mehr funk­tio­nieren oder nicht mehr sicher betrieben werden können, taugen sie oft nur noch für den Schrott. Um das zu verhin­dern, hat die EU 2019 die Digi­tale-Inhalte-Richt­linie beschlossen. In Deutsch­land tritt sie am 1. Januar 2022 als neues Gesetz in Kraft.

Es beinhaltet zum einen Pflicht zur Aktua­lisie­rung von Soft­ware, also zur Bereit­stel­lung von funk­tions­erhal­tenden Updates sowie von Sicher­heits­updates. Was der Hersteller genau gewähr­leisten muss und welche Vorteile das für Verbrau­cher mit sich bringt, erfahren Sie in unserem Beitrag zum Recht auf Updates.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Telekom bietet Hybridlösung für Festnetz und 5G

Telekom Hybrid mit 5G

Grafik: Deutsche Telekom

Die Deut­sche Telekom möchte ihren Kunden mit lang­samem Internet "das Beste aus zwei Welten" bieten und ermög­licht in Kürze "Hybrid" nun auch mit dem modernen Funk­stan­dard 5G. In Verbin­dung mit einem spezi­ellen 5G-Empfänger für den Außen­bereich, der mit dem aktu­ellen Speed­port-Smart-4-Router kombi­niert wird, sollen mehr Band­breite und ein stabi­leres Heim­netz möglich werden.

Der neue 5G-Empfänger wird außer­halb des Hauses am Fenster, Balkon oder der Haus­wand montiert. Das Daten­signal läuft dann über ein spezi­elles robustes Flach­band-LAN-Kabel zum WAN-Eingang des Routers. Über einen PoE-(Power over Ethernet)-Adapter bekommt der Außen-Empfänger seine Versor­gungs­span­nung. Weitere tech­nische Details und Infor­mationen dazu, wie Inter­essenten sich zur Teil­nahme an einem Feld­test regis­trieren können, lesen Sie in der News zur Telekom-Hybrid­lösung für Fest­netz und 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.12.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

