Mehr Datenvolumen, Android-12-Updates, Luca-App-QR-Code

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

Android 12 ist zwar längst verfügbar. Für die meisten Besitzer von Smart­phones mit der Google-Soft­ware ist das aber reine Theorie, denn wie immer brau­chen die Geräte-Hersteller einige Zeit, um die neue Firm­ware an die eigenen Handys anzu­passen. Samsung hat seine Galaxy-S21-Reihe mitt­ler­weile mit dem Update versorgt. Jetzt gibt es auch einen Fahr­plan für weitere Smart­phone-Modelle, wie wir im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters berichten.

Für die Luca App bestimmte QR-Codes zum Check-In auf Veran­stal­tungen und in Restau­rants sind jetzt auch mit der Corona Warn App kompa­tibel - theo­retisch zumin­dest. Wie funk­tio­niert das in der Praxis? Wir haben in Berlin den Test gemacht. Im Internet-Teil erfahren Sie, welche Erfah­rungen wir dabei gemacht haben.

Auch in diesem Jahr gibt es zu Weih­nachten wieder ein Gewinn­spiel von teltarif.de. Dazu können sich alle Leser anmelden - je früher, desto besser, denn an umso mehr Verlo­sungen können Sie damit teil­nehmen. Jede Woche winkt beispiels­weise ein Google Pixel 6 Pro. Der Haupt­preis, ein Apple iPhone 13 Pro mit o2-Flat­rate, wird an Weih­nachten gezogen. Details zur Teil­nahme und den Preisen finden Sie auf unserer Akti­ons­seite zum Gewinn­spiel.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Festnetz

Hardware

iPhone, Samsung, OnePlus: 60 vs. 120 Hz im Video-Vergleich

120-Hz-Displays im Video

Bild: teltarif.de

Mit höheren Bild­wie­der­hol­raten von Smart­phone-Displays wird intensiv Marke­ting seitens der Hersteller gemacht. Üblich sind 60 Hz. Der Trend nahm 2019 seinen Lauf, als erste Hersteller anfingen, damit zu werben, dass ihre Displays Frequenzen 90­Hz errei­chen. Schnell wurden aus den 90 Hz bis zu 120 Hz. Mitt­ler­weile sind auch 144 Hz möglich.

Alle Einstel­lungen haben letzt­lich das gleiche Ziel: dem Nutzer ein flüs­sigeres Bedie­nerlebnis zu bieten, als es bei 60 Hz der Fall ist. Für ein Video haben wir Bild­wie­der­hol­raten von Smart­phone-Displays visua­lisiert. Im Beitrag zu 60 Hz versus 120-Hz-Displays im Vergleich zeigen wir Ihnen, was die hohe Bild­wie­der­hol­fre­quenz wirk­lich bringt.

Android 12: Samsung veröffentlicht Update-Fahrplan

Android-Updates bei Samsung

Bild: teltarif.de

Android 12 und die Benut­zer­ober­fläche One UI 4 sind für die Smart­phones der Galaxy-S21-Serie von Samsung bereits verfügbar. Die offi­zielle Verfüg­bar­keit der neuen Android-Version für die jeweils aktu­elle S-Serie markiert in der Regel auch den Start­punkt, dass künftig weitere Modelle des Galaxy-Konzerns mit dem Update auf die neue Soft­ware bedacht werden.

Damit Nutzer von Samsung-Smart­phones eine Orien­tie­rung haben, wann sie mit einem Update rechnen können, hat Samsung nun einen voraus­sicht­lichen Fahr­plan (Roadmap) für verschie­dene Modelle veröf­fent­licht. Wann Ihr Smart­phone nach jetzigem Stand an der Reihe ist, lesen Sie in unserer News zum Android-12-Update-Fahr­plan von Samsung.

L8STAR BM10 ausprobiert: Nokia-3310-Klon im Mini-Format

Winziger Nokia-Handy-Klon

Foto: teltarif.de

Dem Trend immer größerer Smart­phones zum Trotz gibt es auch noch Handys im Mini-Format. Das L8STAR BM10 ist ein solches Gerät. Dabei sieht es auch noch aus wie ein alter Bekannter: Das kleine Mobil­telefon sieht dem Nokia 3310 sehr ähnlich - nur dass es eben viel kleiner als das Original ist.

Der Handy-Zwerg funkt nur in den GSM-Netzen, unter­stützt aber sogar die Dual-SIM-Funk­tion. Anstelle einer zweiten SIM-Karte lässt sich auch eine Spei­cher­karte einlegen. Dann kann das Gerät sogar als MP3-Player dienen. Was wir mit dem Winz­ling erlebt haben, lesen Sie im Hands-On-Test zum L8STAR BM10.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Zutritt mit Kamera verboten: Wollen Sie das Handy in die Forschungseinrichtung oder Entwicklungsabteilung mitnehmen, muss es ein Handy ohne Kamera sein.

Internet

Ausprobiert: Luca-App-QR-Code mit Corona Warn App

Luca-Code mit CWA getestet

Foto: teltarif.de

Die Luca App kommt seit dem Früh­jahr in vielen Teilen Deutsch­lands für den Check-In in der Gastro­nomie und auf Veran­stal­tungen zum Einsatz. Seit Anfang November sollen sich die für die Luca App bestimmten QR-Codes auch mit der offi­ziellen Corona Warn App einlesen lassen. Wir wollten wissen, wie das funk­tio­niert. In unserem Kurz-Test zum Luca-App-QR-Code mit der Corona Warn App lesen Sie, welche Erfah­rungen wir dabei gemacht haben.

Das Bundes­land Bran­den­burg zwei­felt unter­dessen an der Effek­tivität der Luca App und denkt daran, den Vertrag mit den Betrei­bern zu kündigen, bevor er sich auto­matisch verlän­gert. Warum Bran­den­burg die Anwen­dung kritisch sieht und welches neue Feature die Corona Warn App bekommen hat, lesen Sie in unserem Bericht zum mögli­chen Ausstieg aus dem Luca-App-Vertrag.

WhatsApp: Tipps für mehr Privatsphäre

Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp

Foto: Andre Reinhardt

WhatsApp wird zwar in der Öffent­lich­keit oft kriti­siert, aber nach wie vor von sehr vielen Smart­phone-Besit­zern genutzt. Um den Messenger effi­zient in puncto Privat­sphäre zu opti­mieren, hat Stif­tung Waren­test einen Ratgeber veröf­fent­licht. Dieser eignet sich auch für tech­nisch weniger versierte Anwender.

Unter anderem macht die Verbrau­cher­orga­nisa­tion darauf aufmerksam, dass sich fest­legen lässt, wer das Profil­bild oder den Online­status sieht. Wer noch tiefer in die Konfi­gura­tion von WhatsApp eintau­chen möchte, kann ein 128-seitiges Buch bestellen. Im Ratgeber zur Privat­sphäre bei WhatsApp haben wir die Hinweise von Stif­tung Waren­test um eigene ergänzt.

MagentaCloud-Umstellung: So vermeiden Sie Datenverlust

Änderungen bei MagentaCloud

Bild: Telekom

Mit der MagentaCloud bietet die Deut­sche Telekom einen eigenen Online-Spei­cher­dienst an. Dieser arbeitet seit Jahren zuver­lässig und die Server stehen in Deutsch­land, was ein Vorteil gegen­über US-ameri­kani­schen Diensten ist. Optisch hatte sich bei der MagentaCloud länger nichts getan - und darum wird der Dienst demnächst tech­nisch und optisch aufge­frischt.

Wie die Telekom gegen­über betrof­fenen Kunden mitteilte, kann es zu Ausfällen und in einigen Fällen mögli­cher­weise auch zu Daten­ver­lust kommen. Dafür wird beispiels­weise die Möglich­keit zum Teilen von Dateien verbes­sert. In unserer Meldung zur MagentaCloud-Umstel­lung erfahren Sie, wie Sie Daten­ver­lust vermeiden können.

Black Friday, Cyber Monday & Co.: Darauf sollten Sie achten

Augen auf beim Schnäppchen-Kauf

Bild: teltarif.de

Der Black Friday steht unmit­telbar bevor. Die Shop­ping-Welt steht mit Vorab-Aktionen wie frühen Black-Friday-Ange­boten oder Black Weeks und Co. schon seit Tagen Kopf. Mit dem Cyber Monday geht es zu Wochen­beginn direkt weiter. In einem Ratgeber zur Schnäpp­chen-Jagd sagen wir Ihnen, worauf Sie bei der Ange­bots­flut achten sollten.

Je nachdem, welches Produkt man sucht, kann es sogar sinn­voll sein, mit der Anschaf­fung noch etwas zu warten. Das gilt insbe­son­dere für den Fall, dass es sich nicht um Weih­nachts­geschenke handelt, sondern der Kauf mögli­cher­weise bis zum neuen Jahr Zeit hat. Im aktu­ellen Podcast fassen wir Tipps zu Black Friday und Cyber Monday zusammen.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Mobilfunk

congstar: Mehr Datenvolumen für weniger Grundgebühr

Aktionstarif von congstar

Foto: congstar

Noch bis zum 29. November ist die Allnet-Flat M von cong­star zu beson­ders güns­tigen Kondi­tionen erhält­lich. Für 20 Euro monat­liche Grund­gebühr sind nicht nur unbe­grenzte Tele­fonate und SMS-Nach­richten in alle deut­schen Netze, sondern auch monat­lich 25 GB unge­dros­seltes Daten­volumen im Preis enthalten.

Unter "unge­dros­selt" sind bei cong­star stan­dard­mäßig bis zu 25 MBit/s im Down­stream zu verstehen. Im Rahmen der Aktion ist die LTE-50-Option inklu­sive. Zudem bietet cong­star zum Vertrag optional auch ein Smart­phone und Strea­ming mit Disney+ an. Details zu Vertrags­lauf­zeiten, Handy-Preisen und sons­tigen Kondi­tionen lesen Sie in der News zur Allnet-Flat-Aktion von cong­star.

Vodafone-Netz: Mehr Datenvolumen

Mehr Datenvolumen bei SIMon mobile

Screenshot/Montage: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de

Noch bis zum 6. Dezember läuft die Black-Week-Aktion der Voda­fone-Discount­marke SIMon mobile. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum für den Tarif entscheiden, erhalten dauer­haft 2 GB mehr monat­liches Daten­volumen. In unserer Meldung zur Black-Week-Aktion von SIMon mobile lesen Sie, welche Inklu­siv­leis­tungen Sie bekommen und warum nicht alle Inter­essenten die gleiche Grund­gebühr bezahlen.

Neu- und Bestands­kunden von Lidl Connect können sich im Rahmen einer Aktion, die sogar bis nach Weih­nachten läuft, einmalig kostenlos 10 GB Extra-Daten­volumen sichern. Wir zeigen im Bericht zum kosten­losen 10-GB-Paket von Lidl Connect auf, wie der Daten-Bonus gebucht werden kann und wie lange das Extra-Surf­volumen dann gültig ist.

Speziell für Kunden im Alter unter 28 Jahren bietet Voda­fone den Tarif Young L zu Sonder­kon­ditionen an. Wer sich bis zum 1. Dezember für den Vertrag entscheidet, erhält 999 GB monat­liches Daten­volumen und eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen. Im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss verzichtet Voda­fone auch auf die monat­liche Grund­gebühr. Welche Kosten ab dem siebten Monat anfallen und wie viel Surf­volumen die Kunden im EU-Roaming zur Verfü­gung haben, lesen Sie im Beitrag zum 999-GB-Tarif von Voda­fone.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Datenvolumen schon vorzeitig aufgebraucht? Wir zeigen Ihnen, was das Nachbuchen von Datenvolumen kostet.

Broadcast

Schnäppchen-Check: Amazon Fire TV Stick bei Netto

Amazon Fire TV Stick bei Netto

Foto: Amazon

Zur Black Week hat der Discounter Netto den aktu­ellen Amazon Fire TV-Stick zum halben Preis im Angebot. Anstelle der sonst übli­chen 39,99 Euro ist der Strea­ming-Stick im Rahmen der Aktion für 19,99 Euro zu bekommen - sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop, wobei bei Online-Bestel­lungen noch Versand­kosten zu beachten sind.

Der Stick bietet Zugriff zu tausenden Apps, unter anderem die belieb­testen Strea­ming-Portale wie Netflix, Joyn oder waipu.tv. Zudem gibt es die Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung für Klang in Heim­kino-Qualität - frei­lich nur, wenn man auch die entspre­chende Hard­ware besitzt. Einen Wermuts­tropfen hat das Angebot aber doch, wie wir im Schnäpp­chen-Check zum Amazon Fire TV Stick bei Netto berichten.

Urteil: Mieter müssen für Kabel-TV-Anschluss zahlen

Urteil zu Kabel-TV-Kosten in Mietwohnungen

Bild: picture alliance/dpa | Marius Becker

Mieter müssen es noch eine Weile hinnehmen, dass Vermieter sie für die gesamte Dauer des Miet­ver­hält­nisses an einen kosten­pflich­tigen Breit­band-Kabel­anschluss binden - und die Kosten abrechnen. Der Bundes­gerichtshof (BGH) in Karls­ruhe hat aktuell entschieden, dass das nicht gegen das Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz verstößt.

Die Auswir­kungen des Urteils sind aber von kurzer Dauer: Zum 1. Dezember 2021 tritt ein Gesetz in Kraft, das diese Praxis verbietet. Wie lange es nach diesem Stichtag noch eine Über­gangs­frist gibt, bis das Neben­kos­ten­pri­vileg endgültig Geschichte ist, lesen Sie in unserem Bericht zum Urteil über den Kabel-TV-Anschluss in Miet­woh­nungen.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Vom reinen Pay-TV-Sender zur Streaming-Marke: So entwickelt sich Sky, das nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle für Sport-Fans ist.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.11.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Es gibt es eine Preis­garantie von höchs­tens 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­mal­preis von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Sparen bei einem alternativen Festnetz-Anschluss: Auch ohne Call by Call können Sie günstiger ins Ausland und zu Mobilfunkanschlüssen telefonieren. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie.

