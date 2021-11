Kundenverlust bei Sky, Tarife leichter kündbar, Software-Updates fürs Auto

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

"Der Tarif verlän­gert sich auto­matisch um weitere 12 Monate, sofern er nicht drei Monate vor Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit gekün­digt wird": Dieser Passus in zahl­rei­chen Verträgen gehört bald der Vergan­gen­heit an. Passé ist nach dem Willen des Gesetz­gebers also, dass jeder, der die Kündi­gungs­frist versäumt hatte, dann eben auto­matisch ein weiteres Jahr an seinen viel­leicht unat­trak­tiven Vertrag gefes­selt war. Nach der Mindest­lauf­zeit sollen Verbrau­cher bald deut­lich schneller aus ihren Verträgen kommen, und zwar mit Monats­frist, und das auch bei bereits jetzt bestehenden Verträgen. Mehr dazu lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

Jeder Smart­phone-Nutzer ist es gewohnt, dass er zumin­dest für eine gewisse Zeit kosten­lose Soft­ware- und Ap-Updates erhält. Auch Autos mutieren mehr und mehr zu digi­talen Fahr­zeugen, die per Soft­ware gesteuert werden - und auch diese muss regel­mäßig geup­datet werden. Dabei gibt es auch Apps­tores mit zusätz­lichen Funk­tionen, für die der Fahrer wie bei einem In-App-Kauf beim Smart­phone separat zur Kasse gebeten wird. Welche Preise Skoda für "Sonder­funk­tionen" beispiels­weise aufruft, verraten wir im Abschnitt Internet.

Klas­sisches Pay-TV hat es in Zeiten von Strea­ming-Diensten schwer. Beispiels­weise mit exklu­siven Sport-Über­tra­gungs­rechten lassen sich noch Kunden anlo­cken, ein kosten­pflich­tiges TV-Abo abzu­schließen. Aber was passiert, wenn diese Sport­rechte wegfallen? Sky kämpft weiterhin mit einem Verlust von Pay-TV-Kunden - gleich­zeitig gibt es aber eine inten­sivere Zusam­men­arbeit mit Netflix, wie wir im Broad­cast-Teil dieses Newslet­ters ausführen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Neue Regeln: Tarife für Handy und Internet leichter kündbar

Neue Regeln bei Verträgen

S Kautz15 - fotolia.com/teltarif.de

Wer zum Ablauf eines zwei­jäh­rigen Lauf­zeit­ver­trags für Smart­phone, Internet & Co. schon einmal die Kündi­gungs­frist verpasst hat, weiß, wie ärger­lich das ist. Und dürfte sich jetzt beson­ders freuen. Denn vom 1. Dezember an dürfen die Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter ihre Kundinnen und Kunden nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit nicht mehr im Vertrag gefangen halten. Wir erläu­tern die neuen Regeln.

Österreicher testen deutsche Netze: o2 auf Platz zwei

o2 im Netztest auf Platz 2

Grafik: Telefonica Germany

Das in Öster­reich verlegte Smart­phone Magazin hat sich die deut­schen Mobil­funk­netze genauer ange­schaut und mit zwei unter­schied­lichen Mess­sys­temen an zwei Millionen Mess­punkten in sechs Kate­gorien ausgiebig getestet. Erst­mals wurde auch 5G einbe­zogen. Mehrere Wochen sind die Tester kreuz und quer durchs Land gefahren. Das Ergebnis freut die Münchner und wird in Bonn sicher­lich wohl­wol­lend zur Kenntnis genommen: Die Deut­sche Telekom gewannt den Smart­phone Magazin Netz­test 2022, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen holte sich o2 den zweiten Platz und Voda­fone landete auf Rang drei.

Rakuten wird das vierte deutsche Mobilfunknetz bauen

Rakuten baut viertes deutsches Netz

Foto: Picture-Alliance / dpa

Ende Oktober hatte die 1&1-Dril­lisch Netz AG einen kleinen Einblick in ihr kommendes Netz gegeben. Aufge­baut und geplant wird dieses Netz vom aus Japan stam­menden Tech­nologie-Dienst­leister Rakuten. Rakuten wurde schon 1997 als eCommerce-Platt­form in Japan gegründet. Heute arbeiten für das Unter­nehmen etwa 20.000 Menschen in über 30 Ländern. Rakuten hatte schon 2018 in Japan eine 4G/5G-Lizenz bekommen. Im April 2020 war man mit 4G gestartet und schal­tete im September dazu das 5G Netz ein. Auch in Deutschand soll das 1&1-Dril­lisch-Netz mit einer ganz beson­deren Netz­archi­tektur gebaut werden.

Tarifaktionen bei der Telekom

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Prepaid­kunden der Deut­schen Telekom haben in diesem Monat die Möglich­keit, sich zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zu sichern. Ob Inter­essenten vom Bonus profi­tieren, hängt davon ab, welchen Tarif sie nutzen sowie ob und wie sie ihr Guthaben auf dem Prepaid­konto aufladen. Doch nicht alle Kunden erhalten den Bonus.

Die Telekom hat darüber hinaus eine Aktion gestartet, mit der Inter­essenten einen Will­kom­mens-Bonus in Höhe von 60 Euro bekommen, wenn sie bis zum 22. November online einen neuen MagentaMobil-Vertrag abschließen. Wie der Konzern mitteilt, muss dazu der Gutschein-Code "WILLKOMMEN" im Waren­korb ange­geben werden. Mit einem weiteren Angebot will die Telekom Kunden für ihr IPTV-Angebot MagentaTV gewinnen.

Internet

DKB beschönigt wegfallende Gratis-"EC"- und Kreditkarte

Ungenügende Kommunikation bei der DKB

Quelle: dkb.de

Wie in unserem voran­gegan­genen News­letter berichtet, hat die bislang beliebte Online-Bank DKB Ände­rungen für Neu- und Bestands­kunden beschlossen. Während das Giro­konto des Berliner Kredit­insti­tuts kosten­frei bleibt, werden für die Giro­card und die Kredit­karte künftig monat­liche Grund­gebühren fällig. Als Alter­native, die kostenlos bleibt, bietet die DKB künftig eine Debit Visa-Karte an. Bei der Kommu­nika­tion gibt sich die Bank aller­dings wenig trans­parent - Bestands­kunden werden regel­recht über­rum­pelt.

In-Car-Käufe: Skoda startet Software-Upgrades fürs Auto

In-Car-Käufe bei Skoda

Bild: Skoda

Wer einen neueren Skoda Octavia besitzt, kann dessen Funktio­nalität über den Shop des Info­tain­ment­sys­tems aufwerten. Ähnlich wie In-App-Käufe fürs Smart­phone funk­tio­nieren die "Func­tions on Demand" von Skoda. Hierfür gibt es einen spezi­ellen Shop. Mit den In-Car-Käufen lassen sich etwa ein Navi­gati­ons­system und ein Fern­licht­assis­tent im Info­tain­ment­system der Fahr­zeuge erwerben. Günstig ist die Soft­ware-Nach­rüs­tung aller­dings nicht, so werden beispiels­weise 390 Euro für die Routen­füh­rung fällig. Wer über­dies stets aktu­elles Karten­mate­rial möchte, muss ein zusätz­liches Abon­nement für 49 Euro pro Jahr abschließen.

Inkasso-Betrug: Keine Einzugsermächtigung unterzeichnen

Warnung vor Inkasso-Betrug

Bild: dpa

Noch immer gibt es dreiste Unter­nehmen, die mit halb­sei­denen Methoden versu­chen, illegal an das Geld unbe­darfter Bürger zu kommen. Die Verbrau­cher­zen­trale Bran­den­burg warnt aktuell vor einem beson­ders perfiden Fall. Wer von einem vermeint­lichen Inkasso-Unter­nehmen Post bekommt und aufge­for­dert wird, für ein Gewinn­spiel zu bezahlen oder ein angeb­liches Abo zu kündigen, sollte vorsichtig sein: Die Einzugs­ermäch­tigung sollte auf gar keinen Fall unter­zeichnet werden.

Hardware

Bis zu 7,09 Zoll & 5G: Honor X30 Max und Honor X30i

Neue Smartphones von Honor

Bild: Honor

Wer einen großen Bild­schirm und eine hohe Akku­kapa­zität im Smart­phone möchte, erhält demnächst mit dem Honor X30 Max und dem Honor X30i mehr Auswahl. Honor hat die beiden neuen 5G-Smart­phones mit beson­ders großen Displays vorge­stellt. Das Honor X30 Max wird seinem Namen durch den 7,09 Zoll messenden Bild­schirm gerecht. Damit der üppigen Anzeige nicht zu schnell der Strom ausgeht, wurde ein 5000-mAh-Akku inte­griert. Umge­rechnet werden zwischen 187 und 362 Euro für die Honor-Neuheiten fällig.

Broadcast

Ratgeber: So verbessern Sie den DAB+-Empfang im Haus

Digitalradio-Empfang im Haus

Fotos: teltarif.de/Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Nicht überall ist DAB+ bereits sehr gut zu hören. Die Webseite zur Empfangspro­gnose zeigt manchmal sehr dras­tisch die Empfangs-Lücke am eigenen Wohnort. Außerdem gilt es zu bedenken, dass nicht jedes im Handel verfüg­bare Digi­tal­radio gleiche Empfangs­eigen­schaften besitzt. Es gibt Modelle, die selbst in ungüns­tigen Wohn­lagen auch weiter entfernte Ensem­bles empfangen, während andere nicht einmal die Orts­sender störungs­frei wieder­geben. Mit ein paar einfa­chen Tricks lässt sich der Digi­tal­radio-Empfang im Haus jedoch verbes­sern. In unserem Ratgeber zeigen wir diese Möglich­keiten auf.

Comcast: Sportrechteverlust sorgt für Kundenverlust bei Sky

Kundenverlust bei Sky

Foto: Matt Crossick/PA

Ein deut­lich gemischtes Bild liefern die aktu­ellen Quar­tals­zahlen des US-Medi­enkon­zerns Comcast. Vor allem die euro­päi­sche Pay-TV-Tochter Sky trug zu dazu bei. Während deren Umsatz insge­samt um 4,1 Prozent auf nunmehr fünf Milli­arden US-Dollar im dritten Quartal anstieg, ging es bei den Abon­nen­ten­zahlen kräftig nach unten. Dafür verant­wort­lich ist auch ein Verlust von Sport­rechten.

Sky und der Strea­ming­dienst Netflix erwei­tern unter­dessem ihre Koope­ration. Hatten Sky-Kunden bisher bereits die Möglich­keit, den Zugang zu Netflix optional zu buchen, so wird der Strea­ming­dienst ab 9. November fester Bestand­teil von Sky Ulti­mate TV, wie sich das neue Einstiegs­angebot des Pay-TV-Anbie­ters nennt. Nach­teil für die Kunden: Der Einstieg bei Sky wird teurer.

teltarif hilft: Kein Vodafone Kabel nach Flut in Bad Neuenahr

Vodafone-Arbeiten im Ahrtal

Bild: Vodafone

Die Flut­kata­strophe im Ahrtal hat nicht nur Menschen­leben gekostet und Schäden in Millio­nen­höhe hinter­lassen, an zahl­rei­chen Stellen wurde auch ein großer Teil der Netz­infra­struktur wegge­schwemmt. Voda­fone beispiels­weise hat unter Hoch­druck bei den Häusern, die noch bewohnbar waren, die TV-Kabelin­fra­struktur in wenigen Wochen wieder aufge­baut. Doch davon hatte ein Voda­fone-Kabel-Kunde offenbar nichts mitbe­kommen. In seinem Haus ging Voda­fone-Kabel nach wie vor nicht - und so stellte er kurzer­hand mit sofor­tiger Wirkung die Zahlungen ein. Doch damit begann eine Serie von Miss­ver­ständ­nissen - teltarif.de musste vermit­teln.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.11.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

