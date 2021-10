LTE/5G-Netzausbau, mehr Breitband im Festnetz, DKB streicht Gratis-Kreditkarte

Aktuelle News von teltarif.de

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die DKB war in den vergan­genen Jahren bei Verbrau­chern sehr beliebt. Die Bank bot zum kosten­losen Giro­konto auch die Giro­card und eine Visa-Kredit­karte ohne monat­liche Gebühren an. Doch schon vor Monaten deuteten sich Verschlech­terungen an. Von diesen sind neben Neukunden schon bald auch Bestands­kunden betroffen, wie das Kredit­institut jetzt offi­ziell bestä­tigte. Im Internet-Teil unseres News­let­ters lesen Sie, welche Ände­rungen zum Teil schon in wenigen Tagen greifen.

Die Diskus­sionen über StreamOn von der Deut­schen Telekom und den Voda­fone Pass nehmen kein Ende. Kunden und Netz­betreiber betonen die Möglich­keit, bestimmte Online-Dienste ohne Berech­nung des Daten­ver­kehrs zu nutzen. Doch genau daran stoßen sich Verbrau­cher­schützer und zeigen eine - gemäß Netz­neu­tra­lität - mögli­cher­weise bessere Alter­native auf. Aktu­elle Aspekte zu den Zero-Rating-Optionen finden Sie in unserem Broad­cast-Teil.

Ihr Stream hängt und die Video­kon­ferenz bricht ständig ab, obwohl der mit dem Internet-Provider abge­schlos­sene Vertrag eine ausrei­chend dimen­sio­nierte Band­breite garan­tiert? Wer von seinem Inter­net­anbieter nicht die Leis­tung bekommt, die vertrag­lich verein­bart wurde, kann bald die Zahlung kürzen. Im Internet-Teil zeigen wir auf, was sich an der Rechts­lage zugunsten der Verbrau­cher ändert.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Broadcast

Hardware

Mobilfunk

Festnetz

Anzeige:

Internet

Offiziell: DKB streicht kostenlose Girocard und Kreditkarte

Neue Konditionen bei der DKB

Foto: DKB

Die DKB will Giro­card und Kredit­karte mitein­ander verschmelzen. Das wurde bereits vor einigen Monaten bekannt. Jetzt hat die in Berlin ansäs­sige Bank auch offi­ziell Ände­rungen für Neu- und Bestands­kunden bestä­tigt. Diese greifen für Neukunden schon im November. So soll für die Giro­card künftig eine Grund­gebühr von 99 Cent pro Monat berechnet werden.

Bestands­kunden können die kosten­lose Giro­card behalten, werden aber bei der Kredit­karte künftig eben­falls zur Kasse gebeten. Als Alter­native bietet die DKB eine Debit Visa-Karte an. Die Neue­rung ermög­licht es beispiels­weise, die Karten-PIN indi­viduell zu ändern. Welche Nach­teile die Neue­rungen mit sich bringen, erfahren mehr in unserer Meldung zum Aus für die kosten­lose Giro­card und Kredit­karte von der DKB.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom beschleunigt Festnetz-Internet für weitere Kunden

Telekom-Technikchef Walter Goldenits: "Wir sind der Breitband-Motor für Deutschland"

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat im September für 285.000 Haus­halte in ganz Deutsch­land die Voraus­set­zungen für einen schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz geschaffen. Neben VDSL Vecto­ring und Super Vecto­ring gewinnt seit einigen Monaten der Glas­faser-Ausbau immer mehr an Bedeu­tung.

Wer einen schnel­leren Internet-Anschluss nutzen möchte, muss in der Regel auch selbst aktiv werden. Neben den tech­nischen Voraus­set­zungen, die die Telekom schafft, kommt es auch auf den vom Kunden gebuchten Tarif an. Dieser wird in den meisten Fällen nicht auto­matisch ange­passt, da höher­wer­tige Tarife auch mit höheren Kosten verbunden sind. In einer News haben wir alle Details zum Breit­band-Ausbau im Telekom-Fest­netz zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neue Regeln: So gibt's bei langsamem Internet Geld zurück

Geld zurück bei langsamem Internet

Bild: dpa

Ab dem 1. Dezember sorgt eine Ände­rung des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes dafür, dass die Rechte von Verbrau­chern gestärkt werden. Dabei geht es auch um die Internet-Nutzung. Ist die Daten­ver­bin­dung zuhause lang­samer als mit dem Provider verein­bart, muss der Kunde nicht den kompletten Vertrags­preis zahlen.

Aller­dings sollte der Anwender frei­lich ausschließen, dass er selbst für den Engpass im Daten­netz verant­wort­lich ist. Wir haben in einem Ratgeber zusam­men­gefasst, wie Verbrau­cher bei einem zu lang­samen Internet-Anschluss ihre Rechte durch­setzen können und welche Rege­lungen im Falle einer Störung gelten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Schlechter WLAN-Empfang zuhause kann mehrere Gründe haben. Wir geben Tipps zur Behebung von Störungen.

Broadcast

Verbraucherschützer: 'Verbietet Angebote wie StreamOn'

Verbraucherschützer gegen StreamOn

Bild: Image licensed by Ingram Image

StreamOn von der Deut­schen Telekom und der Voda­fone Pass sind seit mehreren Jahren im Markt. Die Netz­betreiber betrachten die Zero-Rating-Optionen als Erfolgs­modelle. Doch Verbrau­cher­schützer sehen die Netz­neu­tra­lität unter­laufen. Der Euro­päi­sche Gerichtshof (EUGH) bestä­tigt, dass die Ange­bote mit euro­päi­schem Recht nicht vereinbar sind. In unserer Meldung zur Forde­rung, Ange­bote wie StreamOn zu verbieten, lesen Sie, warum Zero Rating aus Sicht der Verbrau­cher­schützer nur vorder­gründig ein Vorteil ist.

Auch in unserem aktu­ellen Edito­rial sind wir auf das Thema StreamOn und Voda­fone Pass einge­gangen. Daten­pakete dürfen demnach zwar nach Tarif, nicht aber nach ihrer Herkunft unter­schied­lich behan­delt werden. Im Edito­rial zur Netz­neu­tra­lität sind wir unter anderem der Frage nach­gegangen, welche Rege­lung für die Kunden besser wäre.

Zum Inhaltsverzeichnis

Antenne Bayern: DAB+-Lizenz für Oldie Antenne bundesweit

Oldie Antenne startet auf DAB+

Bild: Antenne Bayern

Antenne Bayern ist mit seinem Haupt­pro­gramm und der Rock Antenne nahezu bundes­weit über DAB+ zu empfangen. Dazu kommt die Verbrei­tung via Internet. Jetzt haben die Medi­enbe­hörden grünes Licht für ein weiteres bundes­weites Programm der Firmen­gruppe gegeben: Die Oldie Antenne kann demnach deutsch­land­weit auf Sendung gehen.

Wann die Oldie Antenne über DAB+ startet, ist noch nicht bekannt. Bereits ab 1. November kann in Leipzig der nicht­kom­mer­zielle Lokal­sender Radio Blau im terres­tri­schen Digi­tal­radio empfangen werden. Dazu verbes­sert der Südwest­rund­funk die Empfangs­qua­lität seiner Programme. In unserer Zusam­men­fas­sung zu neuen Programmen über DAB+ erfahren Sie, wo die Oldie Antenne zunächst auf Sendung geht, welche Test­sen­dungen in Bayern geplant sind und welche weiteren Neue­rungen sich beim digi­talen Rund­funk ankün­digen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Den Fernseher in einen Smart-TV verwandeln: Das geht mit den verschiedenen Modellen von Amazon Fire TV Stick und Fire TV Cube.

Hardware

5G-Frequenzen bei Handys von Apple, Samsung und Co

5G-Frequenzen bei Smartphones

Bild: Google, Montage: André Reinhardt

Seit etwas mehr als zwei Jahren sind erste 5G-Netze in Deutsch­land verfügbar. Immer mehr Smart­phones bieten Unter­stüt­zung für den neuen Netz­stan­dard. Doch 5G ist nicht gleich 5G, wie sich im Laufe der Zeit seit Inbe­trieb­nahme der Netze gezeigt hat. So können die 5G-Handys der ersten Gene­ration nur einen Teil der Netze nutzen.

Nicht jedes 5G-taug­liche Smart­phone beherrscht alle Frequenz­bereiche, in denen der neue Mobil­funk­stan­dard mitt­ler­weile einge­setzt wird. Auch auf mögliche Kombi­nationen von LTE- und 5G-Netzen kommt es an. Mit 5G Stan­dalone gibt es zumin­dest bei Voda­fone mitt­ler­weile auch den neuen Netz­stan­dard ohne Zuhil­fenahme von 4G. Wir sind in einem Ratgeber zu 5G-Frequenzen bei Smart­phones verschie­dener Hersteller der Frage nach­gegangen, welche Geräte in welchen Bändern arbeiten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Honor 50 5G im Hands-On: Spitzen-Ausstattung zum fairen Preis

Neues Flaggschiff von Honor

Foto: teltarif.de

Die Smart­phone-Marke Honor möchte in Deutsch­land wieder durch­starten. Nach der Abkopp­lung von Huawei ist das Honor 50 5G das erste Smart­phone unter der eigenen Marke, das hier­zulande veröf­fent­licht wird. Premium-Ausstat­tung wie 120-Hz-Display, schnelles Laden mit 66 Watt und Unter­stüt­zung für die 5G-Mobil­funk­netze sollen zum Erfolg verhelfen.

Doch was leistet das Smart­phone in der Praxis und wie ist das Gerät verar­beitet? Zu welchem Preis wird das Gerät hier­zulande verkauft und wann ist es verfügbar? Wir haben uns das Honor 50 5G in einem Hands-On ange­schaut und beant­worten die Frage, ob es auch Google-Dienste unter­stützt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: Handy-Ladekabel mit LED-Display

Ladekabel mit Display

Foto: Andre Reinhardt

Das Smart­phone wird am verwen­deten Netz­teil nur recht langsam aufge­laden? Das muss nicht zwin­gend am Handy oder am Lade­gerät liegen. Auch auf das Verbin­dungs­kabel zwischen Mobil­telefon und Netz­teil kommt es an. Der chine­sische Hersteller Mcdodo offe­riert ein beson­ders inter­essantes USB-Typ-C-Kabel mit inte­griertem Display und Chip.

Doch was macht ein Display bei einem Lade­kabel? Hier wird die Lade­leis­tung in Watt ange­zeigt, während der Chip die Strom­über­tra­gung über­wacht. Ein weiteres inter­essantes Feature ist die Unter­stüt­zung von bis zu 100 Watt starken Netz­teilen. Wir haben das Mcdodo-Zubehör im Alltag auspro­biert und schil­dern im Test­bericht zum Handy-Lade­kabel mit LED-Display unsere Erfah­rungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

iPhone SE 3: Neues Design, Face ID und mit 5G

Gerüchte um iPhone SE 3

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

Das iPhone SE gilt nach wie vor als güns­tige Alter­native zu den Spitzen-Smart­phone-Modellen von Apple. Es ist auch für Nutzer inter­essant, die ein möglichst kleines Gerät suchen oder ein iPhone mit Finger­abdruck-Sensor benö­tigen. In diesem Jahr hat Apple keine neue Version vorge­stellt, doch im kommenden Jahr könnte das iPhone SE 3 auf den Markt kommen.

Die Gerüch­teküche ist sich uneinig darüber, wie die Neuauf­lage des hand­lichen Apple-Handys aussehen könnte. Gehen einige Leaker davon aus, dass das bekannte Design beibe­halten wird und nur "innere Werte" verän­dert werden (schnel­lerer Prozessor, 5G-Unter­stüt­zung), so rechnen andere Analysten mit einem größeren Upgrade.

Apple könnte sich auch bei der iPhone-SE-Reihe von der Touch ID verab­schieden und statt­dessen auf die Gesichts­erken­nung setzen. Vorteil: Trotz einer weiterhin kompakten Bauform könnte Apple einen deut­lich größeren Touch­screen verbauen. In unserem Bericht zu mögli­chen Leis­tungs­merk­malen des iPhone SE 3 lesen Sie auch, wann das Gerät vorge­stellt werden könnte.

Die bereits verfüg­baren Smart­phones, aber auch Tablets, Macs, Smart­wat­ches und weitere Geräte hat Apple unter­dessen mit Soft­ware-Updates versorgt. Der Hersteller hat unter anderem iOS 15.1 und macOS 12 veröf­fent­licht. Unter anderem ist damit erst­mals die Share­play-Funk­tion verfügbar. Das heißt, Nutzer können Strea­ming-Inhalte in FaceTime-Chats teilen. Welche weiteren Neue­rungen die Aktua­lisie­rungen mit sich bringen, lesen Sie in unserer News zu den Soft­ware-Update für iPhone, iPad, Mac und weitere Apple-Geräte.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Speicher erweitern mit Speicherkarten: Wir zeigen Ihnen Preise und wichtige Eigenschaften von Speicherkarten.

Mobilfunk

VoLTE im Roaming: Das ist der aktuelle Stand

Aktueller Stand zum VoLTE Roaming

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Als die LTE-Netze gestartet wurden, dienten diese zunächst nur dem mobilen Internet-Zugang. Tele­fonate wurden weiterhin über GSM und UMTS abge­wickelt. Mitt­ler­weile ist die Tele­fonie im 4G-Netz Stan­dard. Das gilt neben direkten Kunden der Netz­betreiber seit einiger Zeit auch für die meisten Nutzer von Discounter-SIM-Karten.

Doch wie sieht es mit der VoLTE-Nutzung im Ausland aus? Klappt die 4G-Tele­fonie wie inner­halb Deutsch­lands oder müssen Kunden damit rechnen, dass Sprach­ver­bin­dungen weiterhin über GSM und UMTS herge­stellt werden. Wir haben bei den Netz­betrei­bern nach­gefragt. In unserer Über­sicht zum VoLTE-Roaming lesen Sie, welche Kunden in welchen Ländern und Netzen über 4G tele­fonieren können.

Zum Inhaltsverzeichnis

LTE und 5G: Hier haben Telekom, Vodafone und o2 ausgebaut

Netzausbau schreitet voran

Foto: Telekom

Telekom, Voda­fone und Telefónica bauen ihre Mobil­funk­netze weiter aus. Einer­seits gilt es, noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen. Auf der anderen Seite müssen die Netze in bereits versorgten Gebieten weiter verdichtet werden, um Über­las­tungen vorzu­beugen. Dazu gilt es, den neuen 5G-Stan­dard in die Fläche zu bringen.

Die Netz­betreiber infor­mieren regel­mäßig darüber, wo der LTE-Ausbau erfolgt ist und 5G einge­schaltet wurde. Zum Teil gibt es auch schon Details dazu, wo sich neue Basis­sta­tionen im Aufbau befinden. In unserer Über­sicht zum LTE- und 5G-Ausbau von Telekom, Voda­fone und o2 erfahren Sie, ob das Funk­loch in Ihrer Nähe jetzt geschlossen wurde.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kostenlos mobil surfen: Sie bieten nicht viel Datenvolumen - aber mit diesen Tarifen kommen Sie kostenlos mobil ins Internet.

Festnetz

Bericht: Telekom will 3000 Stellen abbauen

Telekom plant Entlassungen

Fotos: Image licensed by Ingram Image/Telekom, Montage: teltarif.de

Bei der Deut­schen Telekom wackeln laut Medi­enbe­richten rund 3000 Voll­zeit-Stellen in Deutsch­land. Der Konzern müsse sparen, um den Ausbau des Glas­faser­netzes und die Aufsto­ckung der Betei­ligung an T-Mobile US zu finan­zieren. Betroffen seien vor allem leitende Ange­stellte.

Bereits zuvor schlug die Telekom einen Spar­kurs ein. So hat sich der Konzern von T-Mobile NL getrennt und seine Funk­turm-Sparte in den Nieder­landen verkauft. Auch in Deutsch­land will sich das Unter­nehmen von Funk­türmen trennen, wie wir im Beitrag zum Stel­len­abbau bei der Deut­schen Telekom berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.10.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Es gibt es eine Preis­garantie von höchs­tens 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­mal­preis von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.