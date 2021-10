Kein Netz zu Hause, teurer E-Auto-Strom, Sky-Ticket-Zukunft

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

viele Handy-Kunden denken nach wie vor: "Wenn ich einen Handy-Vertrag abschließe, muss der Netz­betreiber bei mir zu Hause ein gutes Netz anbieten, ansonsten kann ich sofort raus aus dem Vertrag." Doch das ist ein Irrtum, denn ein Handy-Vertrag wird nicht für den eigenen Wohnort, sondern für ganz Deutsch­land (inklu­sive EU-Roaming) abge­schlossen. Bis heute ist es so, dass die Provider bei einem schlechten Netz am Wohnort den Kunden nur auf Kulanz aus dem Vertrag entlassen - oder manchmal eben auch nicht. Wie teltarif.de einem Betrof­fenen bei Voda­fone helfen musste, lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Strom und Energie sind aktuell sehr teuer - und als ob das noch nicht genug wäre: Für den Lade­strom für E-Autos an Lade­säulen müssen moderne und umwelt­bewusste Auto­fahrer noch deut­lich mehr bezahlen als für Haushalts­strom, an Schnell­lade­punkten sogar bis zu 140 Prozent. Beson­ders teuer wird es für den Kunden, wenn er an einer Lade­säule Strom tankt, mit deren Betreiber er keinen direkten Vertrag hat. In Einzel­fällen drohen dann sogar bis zu 300 Prozent Preis­auf­schlag für den "Fremd­kunden". Das Problem dabei: In vielen Regionen Deutsch­lands haben E-Auto-Fahrer jedoch kaum eine Wahl, eine preis­wer­tere Säule gezielt auszu­wählen. Sogar Bundes­kar­tellamt und Mono­pol­kom­mis­sion ermit­teln jetzt. Wie man zumin­dest teil­weise dem Preis-Wucher entgehen kann, verraten wir im Abschnitt Internet.

Sky hat angekün­digt, dass die Strea­ming-Dienste der Gruppe auf eine gemein­same Platt­form umziehen werden. In diesem künftig großen Strea­ming-Angebot von Comcast hat Sky Ticket dann kaum noch ein Allein­stel­lungs­merkmal. Warum sollte neben Peacock, Sky Q und den Partner­inhalten von Para­mount+ bzw. SkyShowtime im euro­päi­schen Ausland die Marke Sky Ticket über­haupt noch fort­geführt werden? Für Abon­nenten ist es immer unklarer, was eigent­lich die inhalt­lichen und tech­nischen Unter­schiede zwischen Sky Q und Sky Ticket sind. Dass es also gut möglich ist, dass sich die Zuschauer viel­leicht im kommenden Jahr von ihrem gewohnten Strea­ming-Dienst verab­schieden müssen, erläu­tern wir im Broad­cast-Teil des teltarif.de-News­let­ters.

Mobilfunk

Dual-SIM-Handy oder Zweithandy: Vor- und Nachteile

DualSIM oder lieber doch zwei Smartphones...

Bild: Andre Reinhardt

Wer zwei SIM-Karten für den Handy-Betrieb nutzen möchte, hat die Wahl, ob er beide in einem Mobil­gerät (Dual-SIM) oder jeweils eine in zwei Mobil­geräten verwendet. Alle aktu­ellen Smart­phones mit Android oder iOS sowie viele Feature-Phones und klas­sische Handys verfügen über die Möglich­keit, zwei Rufnum­mern zu verwenden. Dennoch ist es in manchen Szena­rien empfeh­lens­wert, ein Zweit­gerät für eine weitere SIM-Karte in Betracht zu ziehen. Beispiels­weise, um Alltag und Beruf besser vonein­ander zu trennen oder nicht immer das High-End-Smart­phone mitnehmen zu müssen. Wir verglei­chen die beiden Ansätze.

teltarif hilft: Vodafone-Netz zu Hause nicht verwendbar

Netzausfall am eigenen Wohnort

Foto: Vodafone

Wer einen Smart­phone-Vertrag abschließt, geht davon aus, dass er diesen insbe­son­dere zu Hause am eigenen Wohnort problemlos verwenden kann. Natür­lich gibt es hin und wieder Wartungs­arbeiten und Umbauten an Basis­sta­tionen. In der Regel sollte ein seriöser Netz­betreiber dies aber über gleich­zeitig am selben Standort aufge­stellte mobile Basis­sta­tionen so abfe­dern, dass die Kunden im besten Fall davon gar nichts mitbe­kommen. Wurde das aber unter­lassen und das Netz fällt wirk­lich wochen­lang aus, fragt sich der Kunde, warum er den Vertrag über­haupt bis zum Ende der Lauf­zeit aufrecht­erhalten soll. Doch nach wie vor ist es nicht so einfach, in diesem Fall ohne Probleme aus dem Vertrag entlassen zu werden. Wir mussten einem Voda­fone-Kunden helfen.

Netzbetreiber stopfen weitere Funklöcher mit LTE und 5G

Weitere Funklöcher wurden gestopft

Foto: Telefonica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Die Mobilfunk­netze sind in den Ballungs­gebieten mitt­ler­weile relativ gut ausge­baut. Auch entlang wich­tiger Zugstre­cken kann man inzwi­schen mobil arbeiten, wenn die Züge gut einge­pen­delte Repeater an Bord haben. In länd­lichen Regionen gibt es weiterhin einiges zu tun. Aber nicht nur da, auch in Städten bleibt noch Bedarf für Verbes­serungen. Telekom und Voda­fone haben in der Vergan­gen­heit zahl­reiche Verbes­serungen beim Netz­ausbau vermeldet. Neu dabei ist die Telefónica, die uns jetzt auch mit Ausbau­mel­dungen versorgt. o2 hat in den vergan­genen sieben Tagen alleine 180 5G-Antennen auf 3,6 GHz in Betrieb genommen.

Vodafone schaltet erste 5G-Litfaßsäule in Düsseldorf ein

Litfaßsäule mit 5G von Vodafone

Foto: Vodafone

Im März 2021 hatte die Deut­sche Telekom ange­kün­digt, zusammen mit der Firma Ilg-Außen­wer­bung Mobil­funk in Berliner Litfaß­säulen unter­zubringen. Dort wurden kleine Small-Cells instal­liert. Wie inzwi­schen zu erfahren war, wird die Telekom diese Säulen ab 2022 auch mit 5G ausrüsten, bis dahin sendet dort 4G (LTE) u.a. auf 2600 MHz (Band 7). In Düssel­dorf ist nun Voda­fone vorge­prescht und hat dort inzwi­schen seine erste 5G-Litfaß­säule einge­weiht.

Internet

E-Auto: Studie belegt enorme Preisaufschläge an Ladesäulen

Teures Tanken an E-Ladesäulen

Bild: picture alliance/Martin Schutt/zb/dpa

Fahrer von Elek­tro­autos müssen an Lade­säulen deut­lich über­höhte Preise zahlen. So sei der Strom an einer Stan­dard­lade­säule bis zu 49 Prozent teurer als herkömm­licher Haus­halts­strom, an Schnell­lade­punkten gar bis zu 140 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Markt­aus­wer­tung. Beson­ders teuer wird es für Kunden, die ihr E-Auto an einen Lade­punkt stellen, mit dessen Betreiber sie keinen direkten Vertrag haben. In vielen Regionen haben die Verbrau­cher jedoch kaum eine Wahl, eine preis­werte Säule gezielt auszu­wählen.

Starlink bundesweit & Breitband von Telekom und Eutelsat

Breitband über Telekom und Eutelsat

Foto: Deutsche Telekom

Für Internet-Nutzer abseits jeder terrestri­schen Versor­gung kann eine Satel­liten­ver­bin­dung die Lösung darstellen. Star­link erklärt, dass sein Dienst jetzt in ganz Deutsch­land verfügbar ist. Wer sich auf der Home­page durch­klickt, bekommt aber weiter den Hinweis ange­zeigt, dass "Star­link derzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Benut­zern pro Service­gebiet verfügbar" ist. Die Bestel­lungen werden nach dem Grund­satz erfüllt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Zur besseren Versor­gung abge­legener Orte und als Backup in Krisen­situa­tionen wie Natur­kata­stro­phen will nun auch die Telekom ab Ende 2021 breit­ban­diges Internet via Satellit anbieten. Dafür wurde eine Koope­ration mit dem Satel­liten­betreiber Eutelsat verein­bart. Tech­nische Basis hierfür sei der Satellit "Konnekt", ein geosta­tio­närer Kommu­nika­tions­satellit von Eutelsat. Dieser Satellit wurde im Januar 2020 ins All beför­dert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Google Pixel 6: Preis, Kamera, Display & Updateplan aufgetaucht

Details zum Google Pixel 6

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Am 19. Oktober wird Google die neuen Smart­phones Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorstellen. Nun ist auch der Preis bekannt geworden, zumin­dest der des Pixel 6. Die Elek­tro­kette Saturn hat wohl den Preis und eine Vorbe­steller-Aktion für das Pixel 6 geleakt. Die Vorbe­steller-Aktion wird vermut­lich direkt am Tag des Launchs, also am 19. Oktober, starten. Die offi­zielle Verfüg­bar­keit der Pixel-6-Modelle ist wohl für den 28. Oktober ange­setzt.

Rund um die Neuvorstel­lung des Pixel 6 wird es span­nend. Google veröf­fent­licht zwar seit Anfang August offi­zielle Bilder auf seiner Store-Seite. Infor­mationen zu Ausstat­tung und weitere Details wurden bislang aber höchs­tens unter der Hand kolpor­tiert. Das Pixel 6 Pro verfügt wohl über ein 6,7-Zoll-Display mit 120 Hz adap­tiver Bild­wie­der­hol­rate, 5G-Unter­stüt­zung und 30 Watt schnellem kabel­gebun­denem sowie 23 W kabel­losem Laden. Die Triple­kamera des Pixel 6 Pro verfügt über eine Weit­win­kel­kamera mit 50 Mega­pixel, eine Tele­kamera mit 48 Mega­pixel und eine Weit­win­kel­kamera mit 12 Mega­pixel Auflö­sung. Bei der ganzen Gerüch­teküche fragt man sich aller­dings: Warum leaken, wenn es offi­ziell ist?

Apple iPhone 13 im Test, iOS 15.0.2 ist da

Apple iPhone 13 im Test

Foto: teltarif.de/Apple, Montage: teltarif.de

iPhone-Käufer haben auch bei der 13er-Serie wieder die Auswahl zwischen vier Modellen. Das "mini" sugge­riert Kompakt­heit, die Pro-Modelle irgendwie "etwas Besseres". Doch was kann das iPhone 13? Es ist deut­lich güns­tiger als das Pro-Modell und "nur" 100 Euro teurer als das mini. Es kann sich also lohnen, beim iPhone 13 genauer hinzu­sehen. Wir haben es getestet und mit den Geschwis­tern vergli­chen.

Apple hat inzwi­schen ein weiteres Mal seine iPhone-Soft­ware aktua­lisiert. Das mobile Betriebs­system iOS 15 wurde im Zuge der iPhone-13-Serie gelauncht und ist auch für viele ältere Modelle des US-ameri­kani­schen Konzerns verfügbar. iOS und iPadOS 15.0.2 ist jetzt da, die Apple Watch 3 bekommt WatchOS 8.0.1. Wir haben die Soft­ware-Updates geladen und erläu­tern, welche Fehler Apple damit beheben will.

Broadcast

Streaming: Was wird aus Sky Ticket?

Unsichere Zukunft für Sky Ticket

Foto: Sky

Die Zukunft von Sky Ticket ist unsi­cher, denn im künftig großen Strea­ming-Angebot von Comcast hat der SVoD-Dienst kaum noch ein Allein­stel­lungs­merkmal. Es ist durchaus frag­lich, warum neben Peacock, Sky Q und den Part­ner­inhalten von Para­mount+ bzw. SkyShowtime im euro­päi­schen Ausland die Marke Sky Ticket über­haupt noch fort­geführt werden sollte. Müssen sich Zuschauer also viel­leicht im kommenden Jahr von ihrem gewohnten Strea­ming-Dienst verab­schieden?

FireTV Stick 4K Max im Test: Amazons neuer Streaming-Stick

Fire TV Stick 4K Max im Test

Bild: Amazon

Amazons Fire TV Stick gehört zur belieb­testen Strea­ming-Hard­ware in Deutsch­land, dementspre­chend bringt der Versand­händler in regel­mäßigen Abständen neue Versionen seines Strea­ming-Players auf den Markt. Mit dem Fire TV Stick 4K Max gibt es nun erneut ein Update, das vor allem beim WLAN und der Prozes­sor­leis­tung über­zeugen soll. Wir haben uns die Hard­ware im Test näher ange­schaut und mit bisher auf dem Markt verfüg­baren Vorgän­ger­modellen sowie dem Fire TV Cube vergli­chen.

Deutschlandradio schaltet weitere UKW-Frequenzen ab

UKW-Abbau beim Deutschlandradio

Foto: Franzis

Das Deutschland­radio schaltet Ende Oktober weitere UKW-Frequenzen ab. Betroffen sind diesmal Städte in Baden-Würt­tem­berg. Am 31. Oktober wird in Esslingen, Göppingen und Kirch­heim die paral­lele analoge UKW-Ausstrah­lung vom Deutsch­land­funk beendet, in Geis­lingen entfällt die UKW-Verbrei­tung von Deutsch­land­funk Kultur. Hörer müssen damit auf DAB+ oder einen anderen Verbrei­tungsweg wech­seln.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 14.10.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

