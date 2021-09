iPhone-Event offiziell, Vodafone-Netz-Test, DAB+-Ausbau

teltarif.de Newsletter

der Weg vom DSL- zum Glas­faser­anschluss ist lang und nicht ganz einfach. Wir haben die Umstel­lung auspro­biert und berichten im Internet-Teil dieses News­let­ters über alle Schritte von der Vorver­mark­tung über Hürden beim Tiefbau bis hin zur Verzö­gerung bei der Portie­rung der Fest­netz-Rufnum­mern.

Apple CarPlay und Android Auto ermög­lichen die Nutzung von Navi- und Strea­ming-Apps, die auf dem Smart­phone laufen, über das im Auto verbaute Display. In vielen älteren Fahr­zeugen sind diese Systeme aber "ab Werk" nicht vorhanden. Im Broad­cast-Teil geben wir Tipps für Nach­rüst-Lösungen.

StreamOn und dem Voda­fone Pass droht das Aus. Die Optionen von Telekom und Voda­fone verstoßen gegen EU-Recht. Die Netz­betreiber stehen auf dem Stand­punkt, die Ange­bote ohnehin bereits nach­gebes­sert zu haben. Wie wir im Mobil­funk-Teil berichten, könnte das Urteil dennoch auch die aktu­ellen Geschäfts­modelle der beiden Netz­betreiber betreffen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Festnetz

Internet

Erfahrungsbericht: Mein neuer Glasfaseranschluss

Glasfaseranschluss-Schaltung im Test

Foto: MH Media

In immer mehr Regionen sind Glas­faser-Anschlüsse erhält­lich. Wir haben die Umstel­lung von einem VDSL-Super-Vecto­ring-Anschluss der Deut­schen Telekom zum FTTH-Anschluss von der Deut­schen Glas­faser auspro­biert. Ganz trivial war der Wechsel nicht, zumal auch beim Tiefbau einige Hürden zu nehmen waren.

Selbst als der Anschluss geschaltet war, lief nicht alles reibungslos. Eine Portie­rung der vorhan­denen Rufnummer war zwar beauf­tragt worden - doch das klappt erst mit zeit­licher Verzö­gerung. Nicht zuletzt kann auch ein Ener­gie­spar­modus im Router dafür sorgen, dass man nicht einmal ansatz­weise die erhoffte Internet-Geschwin­dig­keit bekommt. In unserem Erfah­rungs­bericht zur Schal­tung eines Glas­faser-Anschlusses erfahren Sie alle Details von der Vorver­mark­tung bis zur Einrich­tung.

Auf Gigabit-Kurs: Zwei Jahre Unitymedia bei Vodafone

Zwei Jahre Unitymedia bei Vodafone

Foto: Vodafone

Vor wenigen Tagen jährte sich ein Ereignis zum zweiten Mal, das den Fest­netz-Markt verän­dert hat: Zum 2. September 2019 wurde mit Unity­media einer der letzten größeren TV-Kabel-Gesell­schaften in Deutsch­land in Voda­fone inte­griert. Voda­fone ist damit der domi­nie­rende Kabel-Netz­betreiber in Deutsch­land und im Fest­netz-Bereich dadurch auch der größte und wich­tigste Konkur­rent der Deut­schen Telekom.

Anläss­lich des Jubi­läums der Unity­media-Inte­gra­tion haben wir uns mit Gerhard Mack, Geschäfts­führer Technik und Commer­cial Opera­tions bei Voda­fone, darüber unter­halten, welche Heraus­for­derungen, aber auch Chancen die Unity­media-Über­nahme mit sich gebracht hat. In unserem Inter­view zum Jubi­läum der Unity­media-Über­nahme erfahren Sie auch, wie sich Voda­fone die Zukunft des TV-Kabel­netzes vorstellt.

Luca-App: 'Umfassendes Update' für Herbst angekündigt

LucaApp plant Update

Foto: Nexenio

Die umstrit­tene Luca-App zur Eindäm­mung der Corona-Pandemie soll in Zusam­men­arbeit mit den Gesund­heits­ämtern zum Herbst hin ausge­baut und verbes­sert werden. Künftig sollen die Ärzte der Gesund­heits­ämter die Nutzer der Luca-App direkt kontak­tieren und in unter­schied­lichen Abstu­fungen warnen können. Die Luca-App will die Zettel­wirt­schaft ersetzen, die bei einer analogen Erfas­sung der Besuche von Restau­rants, Ausstel­lungen und anderen Events entsteht. Die Anwen­dung wird aber auch von Daten­schüt­zern kriti­siert. Unsere News zum Luca-App-Update zeigt auf, welche Neue­rungen für den Herbst geplant sind.

Broadcast

Apple CarPlay und Android Auto nachrüsten: So geht's

Auto aufrüsten

Foto: teltarif.de

Apple CarPlay und Android Auto sind prak­tisch. Beide Systeme ermög­lichen es, auf dem Smart­phone laufende Apps für Navi­gation, Strea­ming, Messa­ging und die Tele­fonie über das im Auto inte­grierte Display zu nutzen. Doch vor allem ältere Fahr­zeuge sind für die beiden Dienste nicht vorbe­reitet.

Andere Autos unter­stützen Apple CarPlay und Android Auto - aller­dings nur mit einer Kabel­ver­bin­dung zwischen Handy und Car-HiFi-System. Muss es gleich ein Neuwagen sein, wenn man die Smart­phone-Apps - idea­ler­weise sogar kabellos - ins Auto holen will? In vielen Fällen lautet die Antwort nein. In unserem Ratgeber zur Nach­rüs­tung von Apple CarPlay und Android Auto erfahren Sie, welche Alter­nativen es gibt.

DAB+: Ausbau bei Regional- und 2. Bundesmux

Das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ ist in weiten Teilen Deutsch­lands bereits verfügbar. Auch die Anzahl der empfang­baren Programme wächst stetig. Doch nach wie vor gibt es Funk­löcher, wie wir sie auch aus dem Mobil­funk kennen. Jetzt wurden weitere Sende­anlagen aufge­schaltet, um Lücken in der DAB+-Versor­gung zu schließen.

Der Nord­deut­sche Rund­funk hat zudem einen Kanal­wechsel durch­geführt. Ferner hat ein nahezu bundes­weit verbrei­tetes Programm seinen Namen geän­dert. Nicht zuletzt hat die Rock Antenne ein Regio­nal­fenster für Bayern gestartet. In unserer Meldung zum DAB+-Netz­ausbau erfahren Sie, wo neue Sender aufge­schaltet wurden und welche Ände­rungen es in den vergan­genen Tagen bei Programmen gab.

Mobilfunk

Vodafone: Preiserhöhung für Handy-Kunden von Unitymedia

Preiserhöhung bei Pure Mobile

Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Zwei Jahre nach der Einglie­derung von Unity­media in Voda­fone bahnt sich für ehema­lige Handy-Kunden von Unity­media Unge­mach an: Aktuell erhalten sie von Voda­fone Briefe, mit denen ihnen eine über­raschende Preis­erhö­hung ange­kün­digt wird.

Unity­media bot seinen Kunden die Möglich­keit, einen Handy-Tarif ohne weitere Grund­gebühr zum Kabel-Tarif zu erhalten. Jetzt soll das Angebot plötz­lich aufpreis­pflichtig werden. In unserem Beitrag zur Preis­erhö­hung bei Pure Mobile lesen Sie, welche Optionen die Nutzer haben.

StreamOn und Vodafone Pass verstoßen gegen EU-Recht

Aus für Zero Rating?

Foto/Grafik: Vodafone, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Voda­fone und Telekom haben vor dem Euro­päi­schen Gerichtshof eine Schlappe einste­cken müssen. Die höchsten euro­päi­schen Richter erklärten die Zero-Rating-Ange­bote StreamOn von der Deut­schen Telekom sowie Voda­fone Pass für euro­parechts­widrig.

Telekom und Voda­fone hatten auf Druck der Bundes­netz­agentur bereits Anpas­sungen vorge­nommen. Das Urteil könnte aber auch Auswir­kungen auf das aktu­elle Geschäfts­modell der Zero-Rating-Produkte haben, wie wir in der Meldung über das Urteil zu StreamOn und Voda­fone Pass berichten.

Opensignal: o2 hat den schnellsten 5G-Download

Opensignal testet Mobilfunknetze

Screenshot: teltarif.de, Quelle: opensignal.com

Wieder einmal hat das Netz­ana­lyse-Unter­nehmen Open­signal einen Bericht vorge­legt, der sich mit der Netz­qua­lität der deut­schen Handy­netze beschäf­tigt. Bei diesen Ergeb­nissen lag die Deut­sche Telekom lange vorne. Doch jetzt gibt Open­signal den "Sieg in der Kate­gorie 5G-Down­load-Nutzungs­erfah­rung" an o2.

Bei den Messungen der 5G-Netz­abde­ckung liegt die Telekom klar vor ihren Mitbe­wer­bern, da sie sowohl bei der 5G-Verfüg­bar­keit, als auch der 5G-Reich­weite mit großen Vorsprüngen gewonnen hat. Doch wie kommt es zum Erfolg von o2? In unserer Meldung zum Netz­test von Open­signal erfahren Sie, warum Telefónica bei den Down­loads gewinnen "musste".

Im Test: Mobiles Internet im Netz von Vodafone

Vodafone-Netz im Test

Fotos/Montage: teltarif.de, Logo: Vodafone

In den vergan­genen Monaten haben wir den mobilen Internet-Zugang in den deut­schen Mobil­funk­netzen getestet. Im Voda­fone-Netz haben wir das 5G-Symbol seltener als im Telekom-Netz gesehen. Dafür über­raschte der Düssel­dorfer Netz­betreiber mit vergleichs­weise hohen Daten­über­tra­gungs­raten.

Von April bis August waren wir mit zwei Smart­phones von Fehmarn an der Ostsee bis nach Füssen im Allgäu unter­wegs. Neben Daten­über­tra­gungs­raten haben wir auch die Strea­ming-Qualität auspro­biert. In unserem Bericht zum Voda­fone-Netz­test zeigen wir auf, welche Erfah­rungen wir im früher als "D2 bezeich­neten" Netz gemacht haben.

Hardware

Samsung Galaxy Watch 4 Classic im ausführlichen Test

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Foto: teltarif.de

Samsung hat die ersten Smart­wat­ches veröf­fent­licht, die auf der neuen Google-Platt­form WearOS 3.0 basieren. Viel sieht man davon auf den ersten Blick nicht, denn die Galaxy Watch 4 (Classic) bekommt mit One UI eine von Samsung entwi­ckelte Benut­zer­ober­fläche, die optisch am bislang verwen­deten Tizen-Betriebs­system ange­lehnt ist.

Doch wie gestaltet sich die Nutzung einer neuen Samsung-Smart­watch in der Praxis? Was hat sich gegen­über der bishe­rigen Tizen-Platt­form verän­dert und welchen Mehr­wert bietet WearOS 3.0? Wir hatten die Möglich­keit, eine der Handy-Uhren ausgiebig auszu­pro­bieren. Im Test­bericht zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic erfahren Sie, welchen Eindruck das Gerät dabei hinter­lassen hat

'Nur 25.000 Dollar': Tesla ohne Lenkrad und Pedale ab 2023

Günstiger Tesla geplant

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.

Ein Tesla für 25.000 US-Dollar soll schon in zwei Jahren Realität werden. Möglich werden soll der vergleichs­weise güns­tige Preis durch gesun­kene Kosten für Batte­rien. Beim geplanten "Discount-Tesla" handelt es sich um einen Klein­wagen, der sich vor allem für den Einsatz im Stadt­ver­kehr eignen soll.

Doch die "Vision" von einem E-Auto, das sich mehr Leute leisten können als bishe­rige Tesla-Modelle, geht für Tesla-Chef Elon Musk noch weiter. Der PKW soll autonom fahren und daher ohne Lenkrad und Pedale ausge­stattet sein. Ist das wirk­lich realis­tisch? In unserer News über den Tesla für 25.000 Dollar erfahren Sie, von welchem Detail selbst Elon Musk noch nicht über­zeugt ist.

iPhone 13: Apple bestätigt Special Event am 14. September

Apple bestätigt iPhone-Event

Foto: Apple

Der Markt­start des iPhone 13 steht bevor. Apple hat offi­ziell bestä­tigt, dass das nächste Special Event des Herstel­lers am kommenden Dienstag, den 14. September, ab 19 Uhr deut­scher Zeit statt­findet. Es besteht kein Zweifel daran, dass die neue Smart­phone-Gene­ration im Mittel­punkt der Veran­stal­tung stehen wird.

Auch eine neue Version der Apple Watch wird erwartet, auch wenn es zuletzt Hinweise auf Produk­tions­pro­bleme gab, die die Markt­ein­füh­rung verzö­gern könnten. teltarif.de wird am kommenden Diens­tag­abend über alle wich­tigen Neuheiten von Apple berichten. Details zum iPhone-Event und allen weiteren zu erwar­tenden neuen Apple-Produkte haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.09.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Es gibt es eine Preis­garantie von höchs­tens 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­mal­preis von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

