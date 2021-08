Neue Samsung-Handys, congstar streicht 9-Cent-Tarif, Gratis-Daten von o2

teltarif.de-Newsletter

Samsung hat neue Smart­phone-Spit­zen­modelle vorge­stellt. Diese zeichnen sich gegen­über vielen Mitbe­werber-Produkten vor allem durch falt­bare Displays aus. Doch welche Features bieten diese noch? Was werden die Geräte kosten, wann sind sie erhält­lich und welchen Erst­ein­druck haben wir von den Hand­helds gewonnen? Details dazu lesen Sie im Hard­ware-Teil unseres News­let­ters.

1&1 will in rund einein­halb Jahren ein eigenes Mobil­funk­netz starten. Das soll nach den Vorstel­lungen des Unter­neh­mens auch auf Bestands­kunden Auswir­kungen haben - aller­dings voraus­sicht­lich nicht auf alle. In unserem Mobil­funk-Teil erfahren Sie, was sich für 1&1-Mobil­funk­kunden nach dem Start des neuen vierten Netzes ändert.

Wenn man von einem anderen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen zurück zur Deut­schen Telekom wech­selt, hat man als Kunde unter Umständen einige Hürden vor sich. Passt man nicht auf, so kann auch einiges schief­gehen. Wir haben einen solchen Anbie­ter­wechsel im Rahmen eines Tests begleitet. Welche Erfah­rungen dabei gemacht wurden, zeigen wir im Internet-Teil auf.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Hardware

Galaxy Z Fold 3 & Flip 3: Samsungs neue Foldables sind da

Neue Samsung-Smartphones vorgestellt

Foto: teltarif.de

Die Zeit der Gerüchte ist vorbei: Samsung hat seine neuen Smart­phones mit falt­barem Display offi­ziell vorge­stellt. Auch die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Buds 2 wurden präsen­tiert. Noch in diesem Monat sind die neuen Geräte im Handel erhält­lich. Vorbe­stel­lungen sind schon jetzt möglich. Details zu Features, Preisen und Verfüg­bar­keit der Samsung Fold­ables inklu­sive Zubehör haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Wir hatten auch schon die Möglich­keit, die neuen Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers einem ersten kurzen Test zu unter­ziehen. Dabei ist das Galaxy Z Fold 3 das Spit­zen­modell von Samsung. Das Gerät kann im aufge­klappten Zustand auch als kleines Tablet fungieren. Das Außen-Display wurde eben­falls verbes­sert und bietet nun Bild­wie­der­hol­raten bis 120 Hz. In unserem Hands-On zum Samsung Galaxy Z Fold 3 lesen Sie, welchen Eindruck das neue Smart­phone-Flagg­schiff hinter­lassen hat.

Reiz­voll ist auch das Samsung Galaxy Z Flip 3. Dieses Handy kann man eben­falls knicken - aller­dings nicht, um es zu einem kleinen Tablet zu entfalten. Statt­dessen handelt es sich um ein Klapp­handy, das im geschlos­senen Zustand extrem kompakt ist. Ausein­ander­gefaltet steht ein 6,7 Zoll großer Touch­screen zur Verfü­gung. Unsere ersten Eindrücke zum Samsung Galaxy Z Flip 3 haben wir eben­falls in einem Hands-On-Test zusam­men­gefasst.

Diese Telefon-Funktion wird aus Android entfernt

Android verliert native VoIP-Funktion

Foto/Montage: teltarif.de, Icon: Google

Mit dem Smart­phone werden heut­zutage vor allem Messenger, soziale Netz­werke und andere Online-Dienste genutzt. Dennoch ist auch die Möglich­keit, Tele­fonate zu führen, weiterhin wichtig. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Google eine der bisher übli­chen Telefon-Funk­tionen aus Android entfernen will.

Die zum Betriebs­system gehö­rende Telefon-App kann Anrufe nicht nur über das Mobil­funk­netz, sondern auch per VoIP vermit­teln. Doch damit soll unter Android 12 Schluss sein. Die Menüs zur Konfi­gura­tion der Internet-Tele­fone fehlen. Wie Sie auch künftig nicht auf VoIP mit dem Android-Smart­phone verzichten müssen, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Gerüchte um iPhone 13, Apple Watch 7 und iOS 14.8

Kamera-Verbesserungen beim iPhone 13?

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Das iPhone 13 soll im September vorge­stellt werden. Gegen­über der Vorjahres-Gene­ration der Smart­phones von Apple handelt es sich voraus­sicht­lich nur um ein kleines Update. Aller­dings gibt es Hinweise darauf, dass die Kamera - vor allem für Videos - einige neue Funk­tionen erhalten wird. In unserem Beitrag zum iPhone 13 haben wir den aktu­ellen Stand aus der Gerüch­teküche zusam­men­gefasst.

Zusammen mit den neuen iPhones wird Apple voraus­sicht­lich auch neue Smart­wat­ches auf den Markt bringen. Diese kommen in einem neuen Design und werden eine höhere Akku­lauf­zeit als ihre Vorgänger haben. Auch die Mobil­funk-Schnitt­stelle der Apple Watch Series 7 sollte gegen­über den bishe­rigen Hand-Uhren von Apple verbes­sert werden, um den Anschluss an Mitbe­werber wie Samsung nicht zu verlieren.

Doch schon vor der neuen Hard­ware könnte Apple ein aktua­lisiertes Betriebs­system für das iPhone veröf­fent­lichen. So wurden im Quell­text von Xcode Hinweise auf die neue iPhone-Firm­ware iOS 14.8 gefunden.

Funkt mein Handy im Ausland auf der richtigen Wellenlänge?

Auf die richtigen Frequenzen kommt es an

Fotos: Denis Plaster - Fotolia.com/teltarif,de, Montage: teltarif.de

Sommer­zeit ist Reise­zeit. Und natür­lich darf auch das Handy im Urlaub nicht fehlen, im den Kontakt mit den Lieben daheim zu halten und Eindrücke aus der Ferne in sozialen Netz­werken zu teilen. Doch klappt das mit dem vorhan­denen Endgerät im Reise­land auch ohne Probleme? In ersten Ländern sind die GSM-Netze bereits abge­schaltet worden. In anderen Staaten - so auch in Deutsch­land - verzichten die Netz­betreiber auf LTE. Dazu sind die genutzten Frequenzen nicht "genormt". In einem Ratgeber sind wir der Frage nach­gegangen, ob das eigene Handy im Ausland auf der rich­tigen Wellen­länge funkt.

Bericht: 1&1 will Bestandskunden auf eigenes Netz umstellen

Kunden steht Netzwechsel bevor

Foto: Anbieter

Ende 2022 oder spätes­tens Anfang 2023 will 1&1 sein eigenes Mobil­funk­netz starten. Nach diesem Schritt will das Unter­nehmen keine neuen Handy­ver­träge als Provider oder virtu­eller Netz­betreiber mehr verkaufen. Mehr noch: Auch Kunden, die bereits einen 1&1-Mobil­funk­ver­trag haben, sollen auf das eigene Netz des Konzerns umge­stellt werden.

Ein SIM-Karten-Tausch ist nicht erfor­der­lich und Kunden, die einen 1&1-Vertrag im Voda­fone-Netz besitzen, sind vom bevor­ste­henden Netz­wechsel wohl zumin­dest vorerst nicht betroffen. Wie die Kunden "von Geis­ter­hand" das Netz wech­seln sollen, erfahren Sie in unserem Beitrag zur geplanten Netz-Umstel­lung für 1&1-Bestands­kunden.

Hands-On: LED-Straßenlampe mit 5G-Sender von o2

o2-Sender an der Straßenlampe

Foto: teltarif.de

Telefónica hat in Frank­furt am Main eine neue LTE/5G-Basis­sta­tion in Betrieb genommen, die an einer smarten LED-Stra­ßen­lampe hängt. Das Projekt wurde in Zusam­men­arbeit mit dem Ener­gie­ver­sorger Mainova reali­siert. Wir haben uns die Anlage im Frank­furter Gutleut­viertel einmal ange­sehen.

Anders als von o2 ange­geben steht der Sender gar nicht direkt auf der Straße, sondern auf dem Mainova-Werks­gelände. Das 5G-Signal ist mehrere hundert Meter weit zu empfangen und im Test zeigte sich, dass die Basi­sta­tion die 500 MBit/s im Down­stream schafft, die der Münchner Netz­betreiber derzeit anbietet. In unserem Hands-On-Test zum o2-Sender an einer LED-Stra­ßen­lampe lesen Sie, warum die Lösung derzeit noch nicht alltags­taug­lich ist.

Jetzt wirklich: congstar stellt Kunden des 9-Cent-Tarifs um

Aus für 9-Cent-Alttarif

Foto: teltarif.de

Im Früh­jahr hatte cong­star Kunden verun­sichert. Der Mobil­funk-Discounter kündigte den Nutzern die Umstel­lung in einen anderen Tarif an. Dabei ging es aller­dings um ein Preis­modell, das von den meisten dieser Kunden gar nicht genutzt wurde. Es handelte sich um ein Versehen. Jetzt verschickt cong­star erneut solche E-Mails - und dieses Mal ist es Ernst.

Kunden, die den schon lange nicht mehr vermark­teten 9-Cent-Tarif von cong­star nutzen, werden in den nächsten Tagen auf den Tarif "cong­star wie ich will" umge­stellt. Der Discounter spricht von einer "Tarif-Aufwer­tung". Doch was ändert sich wirk­lich für die Anwender? Ändert sich auch an den Kosten etwas? Dieser Frage sind wir in der Meldung zum Aus für den 9-Cent-Tarif von cong­star nach­gegangen.

Test: Hindernisreicher Rückweg von Vodafone zur Telekom

Zurück von Vodafone zur Telekom

Foto: teltarif.de

Wenn ein Fest­netz-Kunde von einem Fremd­anbieter zur Telekom zurück­wech­selt, wird er von einem Welcome-Manager der Telekom "empfangen". Das ist eine nament­liche bekannte Person, die per SMS, per Telefon (unter der kosten­losen Vorwahl 0800) und per E-Mail direkt ansprech- und erreichbar ist. Wie funk­tio­niert das in der Praxis?

Wir haben einmal solch einen Wechsel von Voda­fone zur Deut­schen Telekom begleitet. Einige Hürden mussten über­wunden werden und man kann als Kunde auch einiges falsch machen. Im unserem Test­bericht zum Rückweg von Voda­fone zur Telekom lesen Sie, wie die Umstel­lung im konkreten Fall geklappt hat.

Ausprobiert: Kostenloses Datenpaket von o2

o2-App-Bonus getestet

Grafik: o2, Foto/Montage: teltarif.de

o2 bietet seinen Mobil­funk-Kunden seit dem 3. August die Möglich­keit an, jeden Monat über die Mein-o2-App ein kosten­loses 500-MB-Daten­paket zu buchen. Davon profi­tieren Vertrags- und Prepaid­kunden glei­cher­maßen. Wir haben Buchung und Nutzung dieses App-Bonus genannten Ange­bots auspro­biert.

Die Buchung hat im Test nur mit einem von drei Tarifen geklappt. Dabei ist es nach­voll­ziehbar, dass o2 die 500 MB Kunden nicht anbietet, wenn diese ohnehin eine echte Daten-Flat­rate haben. Die Schal­tung der Gratis-Option klappte aber sehr schnell. Welche weiteren Erfah­rungen wir mit dem App-Bonus gemacht haben, lesen Sie in unserem Test­bericht zum kosten­losen 500-MB-Paket von o2.

Rundfunkbeitrag darf steigen: Reaktionen und Auswirkungen

ARD und ZDF begrüßen Beitragserhöhung

Foto: Peter Kneffel/dpa

Vor wenigen Tagen hat das Bundes­ver­fas­sungs­gericht ein Macht­wort gespro­chen: Der Rund­funk­bei­trag darf auf monat­lich 18,36 Euro steigen - und das sogar rück­wir­kend zum 20. Juli. In unserer Meldung zur Erhö­hung der Rund­funk­gebühren erfahren sie, warum die Rege­lung nur vorläufig gilt.

ARD, ZDF und Deutsch­land­radio haben das Urteil zum Rund­funk­bei­trag als wich­tiges Signal für die Rund­funk­frei­heit und die Unab­hän­gig­keit der Medien bezeichnet. Es sei auch zukunfts­wei­send mit Blick auf das künf­tige Beitrags­ver­fahren.

Selbst private Radio­ver­anstalter profi­tieren vom Urteil des Bundes­ver­fas­sungs­gerichts. So wird das Sender­netz des ersten DAB+-"Bundes­muxes" nun weiter ausge­baut. In welchen Regionen sich Hörer über den Netz­ausbau freuen dürfen und wo der Ausbau bereits in den vergan­genen Wochen erfolgt ist, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Streaming: Paramount+ startet bei Sky Deutschland

Paramount+ kommt nach Deutschland

Foto: Paramount

Sky hat zuletzt viele Lizenzen von Holly­wood-Studios verloren. Auch bei Sport­rechten musste der Pay-TV-Veran­stalter Rück­schläge hinnehmen. Doch künftig könnte sich ein Sky-Abo trotz vergleichs­weise hoher Kosten wieder etwas mehr lohnen als zuletzt. Para­mount+ startet in Deutsch­land - und zwar im Cinema-Paket von Sky.

Zusätz­liche Kosten kommen auf die Kunden offenbar nicht zu. Umge­kehrt sollen auch Inter­essenten, die kein Sky-Abon­nement abschließen möchten, Zugang zu Para­mount+ bekommen. Nicht zuletzt koope­riert der Veran­stalter ViacomCBS auch mit der Deut­schen Telekom. Alles was zum Para­mount+-Start in Deutsch­land bereits bekannt ist, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.08.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Es gibt es eine Preis­garantie von höchs­tens 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­mal­preis von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

