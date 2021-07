Aggressiver Kabel-Vertrieb, o2 Test-SIM-Ärger, Windows 11

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

"Der Voda­fone-TV-Kabel-Anschluss soll gesperrt werden - bitte rufen Sie den Voda­fone-Berater zur Termin­ver­ein­barung an": Noch immer werfen über­eif­rige Voda­fone-Vertriebs­mit­arbeiter Post­karten mit dieser Auffor­derung in die Brief­kästen unbe­schol­tener Bürger. Doch in den meisten Fällen gibt es kein tech­nisches Problem und der Anwohner ist auch kein "Schwarz­seher", wie viel­leicht vermutet. Oft geht es nur darum, dass der Berater einen teureren Vertrag verkaufen und damit seine Provi­sion aufbes­sern möchte. Immerhin: Wenn Betrof­fene sich beschweren und teltarif.de sich einschaltet, mahnt Voda­fone die Vertriebs­mit­arbeiter ab oder kündigt ihnen sogar, wie wir anhand aktu­eller Fälle im Internet-Teil dieses Newslet­ters berichten.

Eigent­lich wollte o2 mit der Gratis-Aktion so schön Werbung machen für sein Mobil­funk-Netz, das inzwi­schen tatsäch­lich in zahl­rei­chen Regionen recht gut ausge­baut ist und in neueren Netz­tests sogar Preise gewinnt. Doch dann kamen Probleme mit der SIM-Karten-Akti­vie­rung dazwi­schen - und manch ein Inter­essent, der dem o2-Netz eine reelle Chance geben wollte, konnte die Gratis-SIM mit unli­mitierter Daten­flat für einen Monat nicht nutzen. Immerhin hat sich o2 nun dazu entschlossen, die Aktion zu verlän­gern - mehr dazu lesen Sie im Abschnitt Mobil­funk.

Es war also doch ein Wunsch­traum, dass Windows 10 das "aller­letzte" Windows ist, das immer nur durch Sicher­heits- und Funk­tions­updates bis in alle Ewig­keit weiter gepflegt wird. Nun gibt es einen Nach­folger: Micro­soft hat Windows 11 vorge­stellt. Das neue Betriebs­system sieht an einigen Stellen etwas anders aus als Windows 10 und bringt einige neue Funk­tionen mit sich. Die Neue­rungen sind aber nicht so radikal, dass dadurch (wie bei Windows 8) einge­fleischte Windows-Fans nach­haltig verschreckt werden. Schauen Sie sich das neue System schon jetzt im Hard­ware-Teil dieses Newslet­ters an.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Probleme bei o2-SIM-Aktivierung: Gratis-Aktion wird verlängert

Gratis-Aktion bei o2 mit Hindernissen

Foto/Grafik: o2, Montage: teltarif.de

Seit Anfang Juni bietet o2 einen kosten­losen Test-Tarif an. Damit sollen Inter­essenten die Möglich­keit bekommen, das Telefónica-Netz für einen Monat unver­bind­lich auszu­pro­bieren. Dazu bekommen die poten­ziellen Kunden eine Allnet-Flat mit echter Daten-Flat und Zugang zum 5G-Netz. Seit einigen Tagen kommt es aber zu Problemen, auf die uns Leser aufmerksam gemacht haben. Mehrere Leser berichten über­ein­stim­mend, dass es nicht möglich war, die Test­karten zu akti­vieren. Das betraf auch andere o2-Prepaid­karten und getauschte SIM-Karten.

Telefónica tritt nun die Flucht nach vorne an: Auf Anfrage von teltarif.de hat die Münchner Telefónica-Marke bestä­tigt, dass der Akti­ons­zeit­raum verlän­gert wird. Den Angaben zufolge haben Inter­essenten noch bis zum 31. August die Möglich­keit, die o2-Test­karte zu bestellen. Diese ist für 30 Tage aktiv und wird anschlie­ßend auto­matisch deak­tiviert. Den Tarif gibts auch als eSIM, Reisende müssen aller­dings ein wich­tiges Detail beachten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Handy-Vertrag mit mehr als 24 Monaten möglich & neues Gesetz

Neues Gesetz zu fairen Verbraucherverträgen

Bild: dpa

Handy-Verträge mit mehr als 24 Monaten Lauf­zeit sind eigent­lich verboten. Das war vom LG Kiel 2019 in einem wich­tigen Urteil bestä­tigt worden. Es gibt aller­dings doch eine Ausnahme, wie das OLG Köln zu einem Vorfall bei der Telekom inzwi­schen entschieden hat. In einem ganz bestimmten Fall mit der Möglich­keit, ein Handy zu vergüns­tigten Kondi­tionen zu erhalten, sind Handy-Verträge mit mehr als 24 Monaten doch möglich.

Nicht nur den Kunden, auch Verbrau­cher­schüt­zern und einigen Poli­tikern sind die über­langen Verträge schon länger ein Dorn im Auge. Das neue Gesetz für faire Verbraucher­ver­träge wurde nun mit Ände­rungen im Bundestag verab­schiedet. Die zwischen­zeit­lich einmal geplante Verkür­zung auf ein Jahr Höchst-Lauf­zeit für alle Verträge kommt zwar nicht, eine Vertrags-Kündi­gung wird aber einfa­cher.

Zum Inhaltsverzeichnis

simquadrat DE Flat: Abrechnungsfehler beim EU-Roaming

Roaming-Missverständnis bei simquadrat

Logo: sipgate, Foto/Montage: teltarif.de

Das im Jahr 2017 gestar­tete EU-Roaming ist eigent­lich klar gere­gelt: Die in Deutsch­land ange­botene Leis­tung kann (mit Ausnahme der Fair-Use-Rege­lung) ohne Aufpreis in EU-Ländern und anderen teil­neh­menden Staaten verwendet werden. Nicht im EU-Roaming enthalten sind Auslands­tele­fonate von Deutsch­land in ein EU-Land, wohl aber Tele­fonate in ein anderes EU-Land beim Aufent­halt in einem EU-Land, wenn man mit dem deut­schen Tarif eine Flat­rate hat. Ist ein Tarif mit einer "Deutsch­land-Flat" auch unein­geschränkt im EU-Roaming nutzbar? simqua­drat hatte bei seinem Tarif "DE Flat" die EU-Roaming-Verord­nung falsch verstanden - mögli­cher­weise sind Rech­nungen fehler­haft.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Mit der Prepaid-Karte im Ausland: Auch wenn Sie im Ausland sind, müssen Sie vielleicht die Prepaid-Karte aufladen. Wir erklären, auf welchen Wegen das geht.

Internet

Reisen trotz Corona: Diese Apps sind ein Muss

Apps für Reisen in Corona-Zeiten

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Für viele Deut­sche steht der lang ersehnte Sommer­urlaub kurz bevor. Urlaub ist auch während der Haupt­rei­sezeit 2021 möglich, obwohl die Corona-Pandemie noch nicht über­wunden ist. In Deutsch­land sind die Infek­tions­zahlen derzeit niedrig. Wie schnell sich die Lage in Nach­bar­län­dern ändern kann, zeigen die Beispiele von Groß­bri­tan­nien, Portugal und Russ­land. Aber nicht nur die Bestim­mungen aus deut­scher Sicht gilt es bei einem Auslands­auf­ent­halt zu beachten. Auch regio­nale Beson­der­heiten - etwa für die Einreise, für Über­nach­tung, Strand­besuch oder den Besuch der Gastro­nomie - müssen berück­sich­tigt werden. Wir haben einige Tipps zu Apps für Reisen während der Corona-Pandemie zusammen­gestellt. Die kosten­losen Anwen­dungen sind für Android und iOS verfügbar.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone kündigt aggressivem Kabel-Vertriebspartner

Vodafone-Vertriebspartner aus Berlin wurde gekündigt

Bild: Vodafone, Bearbeitung: teltarif.de

Anfang 2020 hatte teltarif.de darüber berichtet, dass Voda­fone einen aggres­siven Kabel-Vertriebs­partner abge­mahnt hatte. Seither haben unsere Redak­tion weitere Leser­zuschriften erreicht, in denen uns Bilder weiterer Post­karten von Voda­fone-Part­nern zuge­sandt wurden. Das seiner­zeit beschrie­bene Phänomen mit der oft grund­losen Andro­hung einer Anschluss-Sperre exis­tiert in einem gewissen Umfang also offenbar weiterhin. Nach der Interven­tion von teltarif.de wurde nun erneut ein Partner abge­mahnt und einer sogar ganz gekün­digt.

Ab dem 28. April sollten - wie berichtet - einzelne Sender bei dem ehema­ligen Unity­media-PayTV-Paket "DigitalTV High­lights" entfallen, und darum räumte Voda­fone einer Kundin ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht ein. Das Problem dabei: Die Kundin nutzte Kabel-TV, Internet und Handy-Tarif bei Voda­fone aus einer Hand und mit Rabatt. Nun stellte sich die Frage: Wenn man einen Tarif-Bestand­teil außer­ordent­lich kündigt, sind die anderen dann wegen Wegfall der Rabatte auch hinfällig? Die Voda­fone-Kundin benö­tigte unsere Hilfe bei der Kündi­gung.

Zum Inhaltsverzeichnis

E-Rezept und Personalausweis per App kommen

Vorschau auf das E-Rezept per App

Bild: picture alliance/dpa / Bernd Weissbrod

Vor Ablauf der Legis­latur­periode legen sich die Regie­renden nochmal mächtig ins Zeug, um digi­tale Projekte auf den Weg zu bringen, über die schon seit Jahren disku­tiert wird. Die Tage des Papier­rezepts in Arzt­praxen und Apotheken sind gezählt, zumin­dest für gesetz­lich Versi­cherte. Statt­dessen gibt es bald pro verschrie­benem Medi­kament einen digi­talen Code. Doch was ist, wenn man kein Smart­phone hat?

Das Gefummel mit dem jetzigen elek­tro­nischen Perso­nal­aus­weis und die NFC-Probleme nerven viele Nutzer. Außerdem gibt es immer noch viel zu wenige Akzep­tanz­stellen, der E-Perso war darum bislang keine große Erfolgs­geschichte. Darum kommt der Perso jetzt direkt aufs Handy, zur Identifi­zie­rung benö­tigen die Bürger dann zusätz­lich nur noch ihre PIN. Auch der Bundesrat hat dem Vorhaben nun zuge­stimmt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Heilbronn: Alte VDSL-Kooperation blockiert jetzt Netzausbau

VDSL-Blockade in Heilbronn

Bild: dpa

"Telekom arbeitet mit Voda­fone bei VDSL-Ausbau zusammen" - so titelte teltarif.de am 23. Dezember 2008. Seiner­zeit verein­barten die Telekom und Voda­fone im Rahmen zweier Pilot­pro­jekte einen gemein­samen VDSL-Ausbau in Würz­burg und Heil­bronn. In Heil­bronn haben beide Netz­betreiber damals parallel in einem Schacht neue Glas­faser­kabel verlegt und eben­falls parallel ihre VDSL-Technik instal­liert. Damals galt diese Zusammen­arbeit zwischen Voda­fone und der Telekom beim VDSL-Ausbau als revo­lutionär, heute ist sie eine echte Ausbau-Bremse: Denn mehr als 50 MBit/s gibt es nicht - betrof­fene Bürger in Heil­bronn sind sauer.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein schnelles DSL verfügbar? Mit TV-Kabel, LTE, Telekom-Hybrid, 5G oder Satellit gibt es mehrere interessante Alternativen zu DSL.

Hardware

Windows 11: Neues Design, neue Funktionen, erste Testversion

Erste Impressionen von Windows 11

Bild: Microsoft

Windows 10 war doch nicht das "letzte Windows aller Zeiten", das immer nur durch kleine Feature-Updates aufge­frischt wird, wie von der Soft­ware-Schmiede vor einigen Jahren ange­kün­digt. Vor wenigen Tagen hat Micro­soft wie erwartet den Nach­folger Windows 11 präsen­tiert und gezeigt, was am Nach­folge-Betriebs­system neu ist. Wir erläu­tern, was Windows 11 neues bringt und wann es erscheint.

Neues Start­menü, andere Taskleiste, aber auch tech­nische Updates unter der Haube: Wir zeigen wich­tige Neue­rungen bei Windows 11 in einer umfang­rei­chen Bilder-Über­sicht und beant­worten die Frage, ob das System eine Revo­lution oder eher eine Evolu­tion ist. Was wird sich bei der Bedie­nung ändern?

Kaum vorge­stellt, schon offi­ziell verfügbar: Windows 11 lässt sich ab sofort von Anwen­dern testen. Die erste Insider-Vorschau ist verfügbar. Diese richtet sich an Entwickler, Verbrau­cher können sie aber dennoch auspro­bieren. Für den Bezug der Insider Preview ist eine Regis­trie­rung im kosten­losen Insider-Programm erfor­der­lich.

Zum Inhaltsverzeichnis

FRITZ!Box 7590 AX: Das neue WiFi-6-Flaggschiff im Test

Erster Test der neuen FRITZ!Box

Foto: teltarif.de

AVM hat vor einigen Wochen eine neue Version der FRITZ!Box 7590 angekün­digt. Das Gerät hat die Bezeich­nung FRITZ!Box 7590 AX und unter­stützt - anders als das bisher bekannte Modell - auch den neuen WiFi-6-Stan­dard. Mitt­ler­weile ist das neue Router-Flagg­schiff im Handel erhält­lich. Dabei fällt auf: Es gibt gleich zwei Versionen der FRITZ!Box 7590 AX. Die neue Vari­ante, die wir für den Test zur Verfü­gung hatten, ist gering­fügig größer. Zudem hat das Gerät zusätz­liche Lüftungs­schlitze bekommen. Wir konnten den neuen Router von AVM bereits auspro­bieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mond-Test: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Xiaomi Mi 11 Ultra

Welches Smartphone macht gute Mond-Fotos?

Bild: teltarif.de

Kameras von Smart­phone-Flagg­schiffen sind mitt­ler­weile zu Höchst­leis­tungen imstande. Um die Power der Knipsen zu demons­trieren, nehmen Hersteller wie Samsung und Xiaomi gerne den Mond als Motiv. Die Aufnahmen, die in offi­ziellen Präsen­tationen gezeigt werden, sind mitunter beein­dru­ckend. Wenn man jedoch heraus­finden will, wie gut Kamera und Soft­ware des Smart­phones wirk­lich arbeiten, muss man selbst Hand an den Auslöser anlegen. Wir lassen Samsung Galaxy S21 Ultra und Xiaomi Mi 11 Ultra im Mond-Test gegenein­ander antreten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Besser produktiv arbeiten mit dem iPad: Das ist möglich, seit nicht mehr iOS, sondern iPadOS auf dem iPad läuft. Erfahren Sie alles zum iPad-System.

Broadcast

Netflix, Disney+, Sky: Neue Filme und Serien im Juli

Streaming-Neuheiten bei Netflix und anderen Diensten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com

Auch im Juli hat Netflix wieder einige neue Serien und Staffel­starts sowie Filme im Gepäck. Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählen sicher­lich alle bisher erschie­nenen Staf­feln der Arzt-Serie "The Good Doctor". Die erfolg­reiche Krimi-Serie "The Black­list" startet im Juli in die achte Staffel. Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Sky Rojo" (2. Staffel) und "Outer Banks" (Staffel 5) sowie der finalen Staffel von "Atypical" vorbe­reiten. Wir verraten Ihnen, auf welche Serien- und Film-High­lights Sie sich freuen dürfen.

Im Juli erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der deutsch-ameri­kani­sche Spiel­film "Monu­ments Men - Unge­wöhn­liche Helden" von und mit George Clooney. Ein weiteres High­light dürften die beiden Slap­sticks-Komö­dien "Hot Shots! – Die Mutter aller Filme" und "Hot Shots! Der 2. Versuch" sein. Des Weiteren starten im Juli "Planet der Affen: Survival", "Power Rangers - Der Film" und "X-Men: Dark Phoenix". Aber nicht nur neue Filme nimmt der Streaming­dienst ins Programm auf, auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht.

Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders Sky können sich auf Nach­schub freuen. Am 5. Juli startet die neue Drama-Serie "Djatlow-Pass - Tod im Schnee", die neben fiktiven Figuren auch viele reale Persönlich­keiten mit doku­men­tari­scher Genau­igkeit abbildet. Ein weiteres Serien-High­light im Juli dürften die Fort­set­zungen von "Chicago Fire" und "Chicago Med" sein. Des Weiteren kommen neue Folgen und Staf­feln von "In Treat­ment", "Went­worth" und "Search Party". Im Film­bereich wird es bei Sky im Juli darüber hinaus einige Block­buster-Premieren geben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welche HDMI-Standards gibt es, wie lang darf das Kabel sein, und ist ein Kabel mit vergoldeten Steckern sinnvoll? Wir erläutern wichtige Details zu HDMI.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.07.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de-News per Messenger: Wichtige Nachrichten und Eilmeldungen gibts bei uns auch per Telegram-Messenger - gleich hier abonnieren!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.