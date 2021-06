SIMon mobile gestartet, Streaming-Optionen, AVM-Updates

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

mit SIMon mobile hat Voda­fone in dieser Woche einen neuen Mobil­funk-Discounter vermarktet. Die Allnet-Flat­rate mit monat­lich 8 GB LTE-Volumen ist für 8,99 Euro Grund­gebühr im "D-Netz" durchaus lukrativ. Aller­dings kann der Tarif auch bis zu 14,99 Euro pro Monat kosten. Details zum neuen SIMon-mobile-Angebot von Voda­fone lesen Sie im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Strea­ming nimmt bei Smart­phone-Besit­zern einen immer höheren Stel­len­wert ein. So muss ein Fußballfan nicht auf die Spiele der gerade statt­fin­denden Euro­pameis­ter­schaft verzichten, wenn er gerade im Bier­garten sitzt. Mit Optionen, wie sie die Mobil­funk-Netz­betreiber anbieten, kann der Kunde auch dafür Sorge tragen, dass beim Strea­ming das Daten­volu­mens des Tarifs geschont wird. Im Broad­cast-Teil erfahren Sie mehr zu den verfüg­baren Strea­ming-Optionen.

AVM stattet aktuell zahl­reiche FRITZ!Box-Modelle mit Firm­ware-Updates aus. Diese schließen vor allem eine Sicher­heits­lücke, von der prin­zipiell alle WLAN-Geräte betroffen sein können. Wer einen kompa­tiblen Router besitzt, sollte mit der Aktua­lisie­rung daher nicht lange zögern. Welche AVM-Geräte jetzt auf den neuen Soft­ware-Stand gebracht werden können, lesen Sie in unserem Internet-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Broadcast

Internet

Hardware

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Kostenfreier o2-Unlimited-Tarif im Test, 5G für weitere Kunden

o2-Testkarte ausprobiert

Foto: Andre Reinhardt

o2 bietet noch bis zum 6. Juli einen komplett kosten­freien Mobil­funk-Tarif an. Die Kunden bekommen eine Allnet-Flat mit echter Daten-Flat und auch der Zugang zum 5G-Netz ist möglich. Einzige Voraus­set­zung: Der Inter­essent darf noch keinen o2-Vertrag haben, denn das auf eine einmo­natige Nutzung befris­tete Angebot ist gedacht, um poten­ziellen Kunden einen unver­bind­lichen Test des o2-Netzes zu ermög­lichen.

Wir haben uns die o2-Test­karte besorgt, um heraus­zufinden, wie der Bestell- und Akti­vie­rungs­pro­zess funk­tio­niert und welche Eindrücke das Netz im Test hinter­lassen hat. In unserem Test­bericht zum kosten­losen Flat­rate-Vertrag von o2 lesen Sie, wie unsere Erfah­rungen dabei aussahen.

Unter­dessen öffnet o2 sein 5G-Netz für immer mehr Kunden. Ab 6. Juli werden weitere Tarife von der Frei­schal­tung des neuen Netz­stan­dards profi­tieren, wie die Telefónica-Marke schon jetzt mitge­teilt hat. Neben neuen Inter­essenten werden auch weitere Bestands­kunden die Möglich­keit bekommen, 5G im Telefónica-Netz zu nutzen. Wir haben in einer Meldung zusam­men­gefasst, in welchen weiteren o2-Tarifen 5G ab Juli verfügbar ist und was die Kunden zur Akti­vie­rung unter­nehmen müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zu lange Verträge: 1&1 gelobt Besserung

Zu lange Vertragslaufzeiten

Foto: 1und1, Bearbeitung: teltarif.de

Das Land­gericht Kiel hat 2019 per Gerichts­urteil längere Vertrags­lauf­zeiten als 24 Monate verboten. In der Zwischen­zeit hat sich heraus­gestellt, dass das Urteil in der Branche nach wie vor nicht überall bekannt ist oder beachtet wird. teltarif.de musste in der Sache bereits Kunden von mobilcom-debitel und 1&1 sowie der Deut­schen Telekom helfen.

Insbe­son­dere zu 1&1 wurden teltarif.de in den vergan­genen Wochen wieder drei Fälle gemeldet. Wir haben dem Provider die Fälle vorge­legt und nicht nur um Korrektur der Verträge, sondern auch der internen Abläufe bei Vertrags­ver­län­gerungen gebeten. In unserer Meldung über zu lange Vertrags­lauf­zeiten bei 1&1 lesen Sie, wie der Provider auf die konkreten Fälle reagiert hat und was sich für die Zukunft ändern soll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone startet SIMon mobile: 8 GB ab 8,99 Euro pro Monat

SIMon mobile gestartet

Foto: Vodafone

Voda­fone hat mit SIMon mobile eine neue Discount-Marke gestartet. Diese will im Preis­seg­ment "um 10 Euro" angreifen, das vom Düssel­dorfer Mobil­funk­kon­zern bislang nach eigenen Angaben etwas vernach­läs­sigt wurde. Warum nicht jeder die Allnet-Flat mit 8 GB monat­lichem Daten­volumen für 8,99 Euro Grund­gebühr bekommt, lesen sie in unserem Bericht zum Start des neuen Voda­fone-Discoun­ters SIMon mobile.

Anders als bei den App-Discoun­tern sind Auslands­gespräche und Roaming abseits der EU-Tarif­zone bei SIMon mobile nicht gesperrt. Somit ist die Kosten­kon­trolle nicht ganz so gut wie bei der Konkur­renz. Welche Alter­native es für den Kosten­schutz gibt, erfahren Sie in unserer News mit weiteren Details zu SIMon mobile.

Zum Inhaltsverzeichnis

Editorial: 3Geschichte, UMTS-Abschaltung in Wellen

Aus für UMTS

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

3G/UMTS war wohl einer der größten Technik-Hypes in der jüngeren Geschichte - und eines der teuersten gebro­chenen Verspre­chen welt­weit. Die Lizenzen waren teuer, die Netz­starts verzö­gerten sich und die ersten Anbieter gaben schon wieder auf, bevor es richtig losging. Nun kommt das Aus für 3G. In unserem Edito­rial zur UMTS-Abschal­tung in Deutsch­land lesen Sie, warum die Netz­tech­nologie aufge­geben wird, um die für 3G gemachten Verspre­chen endlich zu erfüllen.

Voda­fone hat unter­dessen ange­kün­digt, nun doch nicht das gesamte UMTS-Netz in der Nacht zum 1. Juli auszu­knipsen. Statt­dessen werde die Abschal­tung in mehreren Wellen durch­geführt. In welchem Zeit­rahmen das passieren soll und welchen Versor­gungs­grad das LTE-Netz des Unter­neh­mens aktuell erreicht, erfahren Sie im Beitrag zur UMTS-Abschal­tung von Voda­fone in mehreren Wellen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welcher Handy-Provider funkt in welchem Netz? Das ist nicht immer leicht herauszufinden - wir verraten es Ihnen.

Broadcast

Die Streaming-Optionen der Netzbetreiber im Vergleich

Streaming-Optionen im Vergleich

Logos: Anbieter, Fotos: Rugolo-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Smart­phone- und Tablet-Besitzer nutzen ihre mobilen Geräte immer mehr auch für Strea­ming. Doch vor allem beim Video-Strea­ming werden große Daten­mengen über­tragen. Wer ein Fußball­spiel während der gerade laufenden Euro­pameis­ter­schaft auf dem Handy streamt, verbraucht dafür je nach TV-Programm und Über­tra­gungs­qua­lität mehrere Giga­byte Daten.

Die Mobil­funk-Netz­betreiber haben aller­dings Optionen im Angebot, mit denen sich das Daten­volumen speziell beim Strea­ming sparen lässt. Dabei sind aber einige Beson­der­heiten zu beachten und die Features sind längst nicht für alle Kunden bzw. Tarife verfügbar. Wir haben uns einen Über­blick verschafft und berichten in einem Ratgeber über die Strea­ming-Optionen von Telekom, Voda­fone und o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Amazon verkauft jetzt auch eigene Digitalradios

DAB+-Radios von Amazon

Foto: Amazon

Amazon verkauft mitt­ler­weile Digi­tal­radios auch unter seiner Eigen­marke "Amazon Basics". Zum Start hat der Inter­net­riese drei Modelle in sein Port­folio aufge­nommen. Ein Modell in Schwarz unter­stützt neben DAB+ auch UKW sowie Blue­tooth-Strea­ming. Ein zweites Modell in Grün unter­scheidet sich von erst­genannten Gerät auch durch die Display-Eigen­schaften. Auch beim dritten Radio handelt es sich um ein kompaktes Einstei­ger­modell.

Doch was bieten die neuen Empfangs­geräte? Zu welchen Preisen sind sie erhält­lich? Welche Erwar­tungen werden von den Amazon-Radios vermut­lich enttäuscht werden? Details hierzu lesen Sie in unserer Meldung zu den DAB+-Empfän­gern, die Amazon unter seiner Eigen­marke verkauft.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Den besten Fernseher finden: Außer Marke und Display-Diagonale spielt auch das Betriebssystem beim Smart-TV eine wichtige Rolle. Darauf müssen Sie beim Kauf achten.

Internet

AVM: Sicherheits-Update für mehrere FRITZ!Box-Modelle

Updates von AVM

Foto: AVM

AVM hat weitere Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. FRITZ!OS 7.27 kann ab sofort auch auf den FRITZ!-Box-Modellen 4040 und 7430 instal­liert werden. Darüber hinaus werden der FRITZ!Repeater 2400 und die FRITZ!Power­line-Geräte 1260E und 1260 v2 mit FRITZ!OS 7.27 versorgt.

Bei den Aktua­lisie­rungen handelt es sich um keine Labor-Versionen, sondern um finale Updates, die allen Nutzern kompa­tibler Geräte auto­matisch ange­boten werden. In unserem Bericht zu Sicher­heits-Updates für mehrere FRITZ!Box-Modelle erfahren Sie, warum die Aktua­lisie­rung für alle Besitzer kompa­tibler Router, Repeater und Power­line-Adapter zu empfehlen ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Falsche Paket-SMS: Das rät die Verbraucherzentrale

Vorsicht bei falschen Paket-SMS

Foto: teltarif.de

Eine Spam­welle angeb­licher Paket-SMS rauschte nach Ostern durchs Land. Wer auf die enthal­tenen Links klickte, fing sich schlimms­ten­falls schäd­liche Soft­ware auf dem Smart­phone ein. Die wiederum verschickte massen­haft SMS. Ohne SMS-Flat­rate kann das schnell ein teurer Spaß werden.

Im Streit­fall mit dem eigenen Tele­fon­anbieter rät die Verbrau­cher­zen­trale Nord­rhein-West­falen (vznrw) zur Ruhe - und zur Gegen­wehr. Wie Sie als Betrof­fener reagieren sollten und was Sie auf keinen Fall tun sollten, lesen Sie im Artikel zu den Empfeh­lungen der Verbrau­cher­zen­trale für den Fall falscher Paket-SMS-Mittei­lungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Sie ziehen um und der Internet-Anschluss kommt mit: Damit alles reibungslos klappt, geben wir Tipps zum Anschluss-Umzug und Tarifwechsel.

Hardware

Android & iOS: Diese Handys kriegen am längsten Updates

Handys mit langem Update-Support

Fotos: Google/teltarif.de, Logos: Google/Apple, Montage: teltarif.de

Wer viel Geld für ein Smart­phone ausgibt, hofft in der Regel auch auf eine lange Unter­stüt­zung mit Soft­ware-Updates, die Bugfixes, Verbes­serungen und Sicher­heits­aktua­lisie­rungen liefern. Viele Hersteller haben mitt­ler­weile eine trans­parente Update-Politik, sodass der Smart­phone-Kauf keine Lotterie mehr sein muss.

Wir haben eine Liste von Smart­phones zusam­men­gestellt, die gute Chancen auf lange Soft­ware-Unter­stüt­zung haben. Berück­sich­tigt werden Modelle, die ab 2019 auf den Markt gekommen sind. Unseren Ratgeber zu Smart­phones, die am längsten Updates bekommen, aktua­lisieren wir natür­lich auch regel­mäßig, sobald neue Infos zu Update-Pläne der Hersteller bekannt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kurios: Bestimmter SSID-Name legt WLAN im iPhone lahm

WLAN-Probleme beim iPhone

Foto: teltarif.de

Ein IT-Sicher­heits-Experte hat auf einen kuriosen Fehler des iPhone-Betriebs­sys­tems aufmerksam gemacht. Dieser betrifft die WLAN-Schnitt­stelle der Smart­phones. Bekommt das draht­lose Funk­netz, mit dem das iPhone verbunden wird, eine bestimmte Bezeich­nung, so funk­tio­niert der WLAN-Empfang des Mobil­tele­fons nicht mehr.

Selbst ein Neustart des Smart­phones sorgt den Angaben zufolge nicht für Abhilfe. Eine Lösung gibt es aber doch - und die Zeichen­folge, die als WLAN-Kennung den Ärger auslöst, kommt vermut­lich nur recht selten vor. In unserer Meldung zum WLAN-Fehler beim iPhone lesen Sie, wie das Problem verur­sacht wird und wie es sich beheben lässt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

PC, Laptop, Mac, Tablet, Windows & Co.: Alles rund um Computer, passende Betriebssysteme, Software und mehr finden Sie in unserem Computer-Ratgeber!

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 24.06.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz und Handy aus einer Hand: Wir vergleichen für Sie die Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.