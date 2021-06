UMTS-Aus bei o2, iOS 15 vorgestellt, Windows 11 vor Start?

teltarif.de Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

morgen startet die um ein Jahr verscho­bene Fußball-Euro­pameis­ter­schaft. Das Turnier wird dieses Mal in mehreren Ländern ausge­tragen und ist nicht komplett im Free-TV zu sehen. Neben dem Fern­sehen können die Spiele natür­lich auch im Radio und per Internet verfolgt werden. Im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters berichten wir darüber, wie Sie zuhause und unter­wegs über alle Zwischen­stände und Endergeb­nisse auf dem Laufenden bleiben können.

Apple veran­staltet in dieser Woche seine Entwick­ler­kon­ferenz WWDC. Dieses star­tete wie immer mit einer Keynote, die der Hersteller unter anderem zur Vorstel­lung von iOS 15 genutzt hat. Wir haben uns die erste Beta-Version des neuen Betriebs­sys­tems auf dem iPhone ange­sehen. Welche Eindrücke wir dabei gewonnen haben, lesen Sie im Hard­ware-Teil.

Nicht nur die Telekom und Voda­fone, sondern auch Telefónica hat jetzt bekannt­gegeben, ab wann und in welchem Zeit­rahmen sich das Unter­nehmen von der UMTS-Technik verab­schiedet. Schon zum 1. Juli sollen erste Basis­sta­tionen abge­schaltet bzw. umge­widmet werden. Im Mobil­funk-Teil erfahren Sie, in welchen Regionen UMTS von o2 als erstes abge­schaltet wird und wann der letzte 3G-Sender offline gehen soll.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Broadcast

UEFA Euro 2020 im Radio, TV, per Live-Stream und App

Bei der Fußball-EM live dabei

Logo/Grafik: UEFA, Foto/Montage: teltarif.de

Morgen beginnt die um ein Jahr verscho­bene UEFA Euro 2020. Ausge­rechnet während der Corona-Krise findet die Fußball-Euro­pameis­ter­schaft erst­mals in mehreren Ländern statt. Natür­lich können die Fans am Fern­seher, aber auch per Radio und Podcast oder auch im Live-Stream und per App mitfie­bern. Doch wer über­trägt welche Spiele? In einem Themen-Special lesen Sie, wo die Fußball-EM im Radio und Podcast zu hören ist.

Fern­seh­zuschauer müssen sich auf eine unge­wohnte Situa­tion einstellen, denn dieses Mal werden nicht alle Spiele im Free-TV gezeigt. Wer alle Begeg­nungen sehen möchte, benö­tigt dafür MagentaTV von der Deut­schen Telekom. Aber auch per App lassen sich die EM-Spiele verfolgen. Wir haben zusam­men­gefasst, wo und wie Sie die UEFA Euro 2020 im TV, Live-Stream und per App verfolgen können.

ARD/ZDF: Fünf TV-Sender könnten ins Internet abwandern

Werden ARD/ZDF-Spartenkanäle ins Internet verlegt?

Screenshot: Michael Fuhr

Die Staats- und Senats­kanz­leien der Bundes­länder haben ihren Plan, den Auftrag des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks flexi­bler zu gestalten, konkre­tisiert. Nach einem Entwurf der Rund­funk­refe­renten sollen die TV-Programme ZDFneo, ZDFinfo, Tages­schau24, One und ARD-Alpha nicht mehr im Medi­enstaats­ver­trag beauf­tragt werden.

Die Rund­funk­anstalten könnten somit selbst entscheiden, ob sie diese Kanäle weiter betreiben oder in Online-Ange­bote über­führen. Dabei wäre auch eine non-lineare Verbrei­tung als On-Demand-Strea­ming­angebot denkbar. In unserem Bericht zu mögli­chen Reformen beim öffent­lich-recht­lichen Radio und TV lesen Sie außerdem, warum der Rund­funk­bei­trag künftig alle zwei oder vier Jahre steigen könnte.

Pay TV: Weltweit signifikanter Kundenverlust prognostiziert

Pay-TV verliert Kunden

Foto: Sky Deutschland

Einst galt Pay-TV als Premi­umfern­sehen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Fast jeder Strea­ming-Dienst hat mitt­ler­weile exklu­sive Origi­nals und hoch­aktu­elle Block­buster im Programm. Tatsäch­lich werden viele dieser Dienste sogar von den Holly­wood-Studios selbst betrieben. Doch damit nicht genug: Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix sind in der Regel deut­lich güns­tiger als ein klas­sisches Pay-TV-Abon­nement über Kabel bzw. Satellit und können per Klick zum Monats­ende gekün­digt werden.

Diese Verän­derungen auf dem Markt machen ehema­ligen Bran­chen­größen wie Sky zu schaffen. Nun hat sich "Digital TV Rese­arch" in einer Analyse mit der Frage beschäf­tigt, wie die Zukunft für Pay-TV aussieht. In unserer Meldung zum erwar­teten Kunden­ver­lust für Sky & Co. lesen Sie, mit welchen Inhalten die klas­sischen Pay-TV-Veran­stalter noch punkten können.

Hardware

iOS 15 ausprobiert: Erster Test auf dem iPhone

iOS 15 im ersten Test

Foto: Apple

In dieser Woche findet die dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz WWDC von Apple statt. In der Keynote zum Auftakt hat Apple einen Ausblick auf die Soft­ware-Neuheiten gegeben, die das Unter­nehmen in diesem Jahr noch einführen will. Einen beson­deren Stel­len­wert genießt dabei das neue iPhone-Betriebs­system iOS 15.

Die Firm­ware steht für regis­trierte Entwickler bereits zum Beta-Test zur Verfü­gung. So hatten wir die Möglich­keit, Funk­tionen wie Fokus, die Text­erken­nung in Bildern und die Karten der neuen Wetter-App auszu­pro­bieren. In einer Bilder­strecke zeigen wir Ihnen unsere ersten Eindrücke von iOS 15 auf dem iPhone.

Auch das iPad bekommt im Herbst eine neue Firm­ware. Dabei werden auch einige Features nach­gerüstet, die es für das iPhone bereits gibt. Zudem will Apple das Multi­tas­king für die Tablet-Nutzer verbes­sern, sodass sich die Geräte noch besser für die Produk­tivität nutzen lassen. Details zu iPadOS 15 haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Die Neue­rungen bei watchOS 8 fallen im Vergleich zum aktu­ellen Betriebs­system für die Apple Watch etwas mager aus. Dafür kann der Mac in Zukunft auch als AirPlay-Empfänger dienen. Welche Verbes­serungen Apple Watch und Mac im Herbst bekommen und wie Apple die Verbrei­tung von Siri erwei­tern will, lesen Sie in einem eigenen Beitrag.

Huawei stellt Harmony OS vor und zeigt P50

Huawei zeigt P50

Foto: Huawei, Screenshot: teltarif.de

Huawei hat ein Live­stream-Event dafür genutzt, das eigene mobile Betriebs­system HarmonyOS einzu­führen. Bislang gab es nur Beta-Versionen und Zugang für Entwickler. Nun ist die Soft­ware offi­ziell und erhält als Pendant zu Googles Android und Apples iOS Einzug in die Smart­phone-Welt. In einer News zeigen wir Ihnen, wie HarmonyOS aussieht und was die Firm­ware kann.

Die Hoff­nung, dass Huawei auf der Veran­stal­tung auch gleich ein neues Smart­phone-Flagg­schiff P50 vorstellt, hat sich wiederum nicht erfüllt. Ein Teaser zeigte aber zumin­dest das offi­zielle (Kamera-)Design des Smart­phones. Wie das Huawei P50 aussieht und welche Features zu erwarten sind, haben wir in einem Beitrag zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

Hat 1&1 das Potenzial zum Herausforderer?

1&1 hat große Pläne

Foto/Logo: United Internet AG, Montage: teltarif.de

John Legere und Ralph Dommer­muth könnten nicht verschie­dener sein. Während sich der ehema­lige CEO von T-Mobile US stets mit schrill-bunten Auftritten in Szene setzte, ist das beim 1&1-Chef ganz anders. Selten ist er öffent­lich präsent, nur ab und zu äußert er sich in Inter­views mit über­regio­nalen Wirt­schafts­medien. Kurzum: Die meisten Deut­schen kennen Ralph Dommer­muth wahr­schein­lich gar nicht oder können sich vorstellen, dass er laut "Forbes" zu den reichsten Menschen der Welt zählt.

Diese persön­lichen Details mögen auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, doch sie lassen gewisse Rück­schlüsse auf die DNA eines Unter­neh­mens zu, welches den deut­schen Mobil­funk­markt nach­haltig aufrollen könnte. Schließ­lich hat sich 1&1 vorge­nommen, vom reinen Provider zum echten Netz­betreiber aufzu­steigen. Wir sind in einem Kommentar der Frage nach­gegangen, mit welcher Stra­tegie sich 1&1 am Markt posi­tio­nieren könnte.

UMTS-Abschaltung: o2 läutet am 1. Juli das Ende von 3G ein

o2 plant UMTS-Abschaltung

Foto: Telefónica

Die Deut­sche Telekom und Voda­fone wollen schon Ende Juni ihre UMTS-Netze endgültig abschalten. Telefónica lässt sich etwas mehr Zeit. Nun hat aber auch der Mobil­funk-Netz­betreiber aus München ange­kün­digt, ab 1. Juli seine für den 3G-Stan­dard genutzten Frequenz­kapa­zitäten umzu­widmen.

Im o2-Netz geht die UMTS-Abschal­tung etwas anders vonstatten als bei Telekom und Voda­fone. So hat das Unter­nehmen einen Abschalt-Plan vorge­legt. Dieser sieht vor, das 3G-Netz nach Regionen unter­teilt bis Anfang Dezember abzu­schalten. Doch wann ist welche Region an der Reihe und wie wird das Frequenz­spek­trum künftig genutzt? Details dazu lesen Sie in unserer News zur UMTS-Abschal­tung bei Telefónica.

5G-Nutzung mit congstar-SIM-Karten, Aktionstarif mit 200 GB

5G bei congstar

Foto/Logo: Congstar, Montage: teltarif.de

Zugang zu 5G gibt es im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom bislang eigent­lich nur für direkte Netz­betreiber-Kunden. Discounter wie cong­star und Provider wie mobilcom-debitel bleiben außen vor. Und dennoch haben mehrere teltarif.de-Leser beob­achtet, dass zumin­dest einige cong­star-SIM-Karten auch den 5G-Stan­dard nutzen können. Details zu 5G bei cong­star und dazu, wie sich der Zugang mögli­cher­weise erklären lässt, lesen Sie in einer eigenen Meldung.

Bei cong­star X, der monat­lich 200 GB Surf­volumen bietet, die sich mit zwei SIM-Karten nutzen lassen, von denen eine für die statio­näre Nutzung zu Hause und die andere für den mobilen Einsatz vorge­sehen ist. Norma­ler­weise kostet der Tarif monat­lich 60 Euro. Jetzt ist das Angebot schon für 49 Euro pro Monat zu bekommen. Einzel­heiten zum Vertrag und zum Akti­ons­zeit­raum erfahren Sie im Bericht zum vergüns­tigten cong­star-X-Tarif.

Lidl Connect verbessert Jahrespakete: Mehr Datenvolumen

Lidl Connect startet Jahrespakete

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de

Seit Wochen­beginn bietet Lidl Connect erst­mals Jahres­pakete für die Mobil­funk­nut­zung an. Diese werden auf Prepaid­basis abge­rechnet. Einmal bezahlt kann der Tarif für 365 Tage genutzt werden. Drei Pakete gibt es zur Auswahl. Eines davon, das Jahres­paket S, ist bereits vor Ange­bots-Start gegen­über den ursprüng­lichen Plänen nach­gebes­sert worden. Für 99,99 Euro sind nun 50 GB anstelle der eigent­lich geplanten 40 GB Daten­volumen inklu­sive.

Die Jahres­pakete sind zu Preisen ab 59,99 Euro erhält­lich und bieten in allen Fällen eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Bis zu 100 GB Daten­über­tra­gungs­volumen sind inklu­sive. Alle Details zu den Tarifen und wie lange diese gebucht werden können, lesen Sie in unserem Bericht zu den Jahres­paketen von Lidl Connect.

Internet

Stellt Microsoft diesen Monat Windows 11 vor?

Microsoft plant Windows-Relaunch

Foto: Twitter-Kanal "Windows"

Micro­soft hat für den 24. Juni eine Veran­stal­tung ange­kün­digt, bei der es um Neuig­keiten rund um das Betriebs­system Windows geht. Weitere Details nannte der Konzern bislang nicht. Bereits im vergan­genen Jahr gab es aber Hinweise darauf, dass Micro­soft an einem Projekt mit dem Code­namen "Sun Valley" arbeite. Kern soll unter anderem das Re-Design der Windows-Benut­zer­ober­fläche sein.

Micro­soft könnte die letzten Über­bleibsel von Menüs aus der Windows-XP-Ära besei­tigen. Dazu ist eine neu gestal­tete Benut­zer­ober­fläche für das Betriebs­system denkbar. Bekommt die Soft­ware viel­leicht auch einen neuen Namen? In einer Meldung haben wir zusam­men­gefasst, was über "Windows 11" schon jetzt bekannt ist.

WhatsApp: Multi-Device, flüchtige Nachrichten und Flash-Calls

WhatsApp auf mehreren Geräten

Logo: WhatsApp, Fotos/Montage: teltarif.de

Mark Zucker­berg persön­lich hat Details zu Funk­tionen verraten, die demnächst für den WhatsApp Messenger zur Verfü­gung stehen werden. Dazu gehört unter anderen die Multi-Device-Unter­stüt­zung, die schon seit geraumer Zeit vorbe­reitet wird. Auch für das iPad soll WhatsApp demnächst verfügbar sein. In unserer Meldung zu den bestä­tigten Neue­rungen für WhatsApp lesen Sie auch mehr zur Erpro­bung "verschwin­dender Nach­richten".

Android-Nutzer sollen außerdem künftig eine weitere Möglich­keit bekommen, um ihre Rufnummer bei WhatsApp zu regis­trieren. Aller­dings müssen Nutzer dem Messenger dafür weit­rei­chende Rechte einräumen. In unserem Bericht über WhatsApp Flash Calls erfahren Sie außerdem, warum das neue Feature nur für Android verfügbar sein wird.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.06.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 30. Juni.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Juni.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Fest­netz-Tele­fon­tarif-Vergleich: Alle Tele­fon­tarife im Fest­netz mit zwei Leitungen und Flat­rate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Fest­netz-Tarif­ver­gleich.

