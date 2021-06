LTE-Drossel, Streaming-Suche, keine Webradio-Updates

teltarif.de-Newsletter

wie kann es sein, dass an der LTE-Basis­sta­tion der Telekom regel­mäßig nachts die LTE-Kapa­zität redu­ziert wird? Das fragte sich ein teltarif.de-Leser aus Berlin. Denn dieses Phänomen war bislang nur vom Voda­fone-Netz und auch da nur bei einzelnen Stand­orten bekannt. Im LTE-Frequenz­bereich um 1800 MHz der Telekom-Station stehen tags­über zwei Träger zur Verfü­gung - einmal mit 20 MHz und einmal mit 10 MHz Band­breite. Diese werden bei dafür geeig­neten Endge­räten per Carrier Aggre­gation mitein­ander verknüpft. Nachts ist offenbar der 10 MHz breite Träger inaktiv. Was nach Angaben der Telekom der Grund für dieses "intel­ligente Netz-Manage­ment" ist, erläu­tern wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

Der Traum ist ausge­träumt: Wer früher in die örtliche Video­thek gegangen ist, um sich dort Filme zu leihen, konnte je nach Video­thek ein beinahe voll­stän­diges Sorti­ment an Filmen und Serien vorfinden. Davon sind die Strea­ming-Dienste als Nach­folger der Video­theken meilen­weit entfernt - und es wird immer schlimmer: Je mehr neue Strea­ming-Dienste auf den Markt kommen, desto frag­men­tierter wird das Angebot, da helfen auch die selbst produ­zierten "Origi­nals" der Strea­ming-Dienste nicht. Als Retter in der Not posi­tio­nieren sich spezi­elle Strea­ming-Such­maschinen. Wie Sie damit heraus­finden, welcher Film und welche Serie gerade wo läuft, verraten wir im Abschnitt Broad­cast.

Schon oft wurde das Webradio als will­kom­mene Alter­native zu UKW und DAB+ ange­priesen - eine stabile Inter­net­ver­bin­dung voraus­gesetzt. Doch letzt­end­lich ist man damit in vielen Fällen der Webradio-Platt­form auf Gedeih und Verderb ausge­lie­fert. Denn was bringt eine Webradio-Platt­form, wenn dort plötz­lich die Daten­bank nicht mehr gepflegt wird? Die Folge ist nicht nur, dass keine neuen Radio­sta­tionen oder Podcasts mehr aufge­nommen, sondern auch, dass fehler­hafte Einträge nicht mehr korri­giert werden. Wohin das führen kann, zeigen wie am Beispiel von Radio.de eben­falls im Broad­cast-Teil unseres Newslet­ters.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Telekom bestätigt: Nachts geringere LTE-Bandbreite

Nächtliche Reduzierung der LTE-Kapazität

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Vor rund vier Jahren haben wir darüber berichtet, dass Voda­fone nachts an einzelnen Mobil­funk-Stand­orten die LTE-Kapa­zitäten redu­ziert. Nun hat ein teltarif.de-Leser eine ähnliche Beob­ach­tung im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom gemacht. Bei einer Basis­sta­tion in Berlin beob­ach­tete der Leser, dass die 4G-Kapa­zität nachts regel­mäßig redu­ziert wird. Die Telekom hat das gegen­über teltarif.de inzwi­schen bestä­tigt und bezeichnet das als "intel­ligentes Netz­manage­ment". Kunden sollen das besten­falls aber nicht bemerken.

congstar verwirrt Kunden mit falscher Tarifumstellung

congstar verwirrte Kunden

Logo: congstar, Grafik: amiganer-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Einen monat­lich künd­baren Handy-Vertrag oder eine Prepaid­karte kann nicht nur der Kunde mit Monats­frist kündigen - auch der Provider darf das. Alter­nativ kann der Anbieter jeweils zum Laufzeit­ende auch auf einen anderen Tarif umstellen, wenn er dem Kunden die Möglich­keit zur Kündi­gung gibt, bevor die Umstel­lung wirksam wird. Vor einigen Tagen sah es so aus, als ob cong­star ältere, nicht mehr vermark­tete Tarife seiner Kunden auf neuere Tarif­modelle umstellen wolle. Offenbar war das Ganze aber nur ein Versehen - cong­star ruderte inzwi­schen zurück.

Internet

So fordern Sie Ihr Recht als Verbraucher ein

Recht als Verbraucher geltend machen

Fotos: contrastwerkstatt-fotolia.com/teltarif.de, Logos: BNetzA/vzbv, Montage: teltarif.de

Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschie­dene Dinge: Obwohl Deutsch­land eine im Vergleich zu anderen Ländern recht verbrau­cher­freund­liche Gesetz­gebung hat, gibt es nach wie vor Kosten­fallen und Betrü­gereien, sowohl bei Tele­kom­muni­kati­ons­ver­trägen als auch im Internet. Wer bei Handy, Internet und Fest­netz unge­recht behan­delt wird, steht nicht alleine da. Wir erläu­tern nicht nur, wie man bei der BNetzA, der Verbrau­cher­zen­trale oder einem Anwalt Hilfe bekommt, sondern geben auch Tipps zur Selbst­hilfe.

Breitband: Hohe Investitionen bringen kräftiges Wachstum

Neue Projekte beim Breitbandausbau

Bild: DNS:NET Internet Service GmbH/H. Wiedl

Eine Erfolgs­mel­dung jagt die andere: Die ausbau­enden Netz­betreiber wachsen, obwohl sie gleich­zeitig hohe Summen in den Glas­faser­ausbau inves­tieren. Hinzu kommen Milli­arden an Steu­ergel­dern vom Bund und den Ländern, die der Branche Auftrieb geben. Die Telekom baut beispiels­weise in Hamburg, Dort­mund, Frank­furt und Düssel­dorf, wir berichten aber auch über Projekte anderer Netz­betreiber.

WhatsApp: Vorerst keine Folgen für AGB-Verweigerer

WhatsApp rudert bei AGB zurück

Foto: dpa

Für WhatsApp-Nutzer wird es vorerst keine Folgen haben, nicht den neuen Daten­schutz-Bestim­mungen des Messen­gers zuzu­stimmen. Es gebe aktuell keine Pläne, den Funk­tions­umfang für sie einzu­schränken, sagte ein Spre­cher der Face­book-Firma. Wer als WhatsApp-Nutzer den neuen Daten­schutz-Bestim­mungen nicht zustimmt, muss vorerst also keine Sank­tionen befürchten. Statt­dessen will der Messenger von Zeit zu Zeit an die noch nicht erfolgte Zustim­mung "erin­nern".

Hardware

Ausprobiert: Neuer Telekom Speedport Smart 4

Neuer Speedport-Router im Test

Foto: Deutsche Telekom

Als "Brot und Butter Router" für ihre kupfer­basierte DSL-Anschlüsse hat die Deut­sche Telekom ihr neuestes Modell Smart 4 vorge­stellt, das es auch in einer Glas­faser­taug­lichen Vari­ante Smart 4 Plus gibt. Die Produkt-Manager der Telekom haben sich einige Gedanken gemacht: Er soll schnell sein, nach­haltig, in schi­ckem Schwarz und möglichst einfach zu bedienen. Dafür wurden auf der Front­seite ein zwei­zei­liges Display und drei Funk­tions­tasten einge­baut. Zur Erst­ein­rich­tung ist ein Computer oder Laptop nicht mehr unbe­dingt notwendig. Wir berichten über erste Eindrücke vom neuen Telekom Speed­port Smart 4.

Zum Inhaltsverzeichnis

Typewise: Alternative Handy-Tastatur mit Datenschutz-Fokus

Interessante Tastatur-App für Smartphones

Bild: Typewise via Google Play Store, Screenshot: teltarif.de

Gboard und das iOS-Keyboard sind gesetzter Stan­dard auf Android-Geräten und iPhones. Aber es gibt noch andere Tastatur-Apps. Type­wise zum Beispiel hat einen inter­essanten Zugang zum Tippen. Nutzer der Tastatur-App Type­wise merken schnell, dass auf ihr einiges anders läuft. Und die sechs­eckigen Tasten in etwas spezi­eller Anord­nung sind bei dem Smart­phone-Keyboard gerade einmal der Anfang. Einen Abfluss von Einga­bedaten über das Netz nach draußen wie bei anderen Tastatur-Apps soll es bei Type­wise nicht geben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Streaming-Suche: Wo laufen welche Filme und Serien?

Streaming-Suchmaschinen im Vergleich

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Wer früher seine DVDs, VHS-Kassetten und später Blu-rays in klas­sischen Video­theken ausge­liehen hat, konnte an ambi­tio­nierte Video­theken-Betreiber geraten, die so gut wie jeden Film im Sorti­ment hatten, auch seltene Streifen. Mit dem Siegeszug der Strea­ming-Dienste im Internet, die die Video­theken verdrängt haben, wuchs der Wunsch vieler Film- und Serien-Fans: Würde es jemals einen Strea­ming-Anbieter geben, der alle verfüg­baren Filme und Serien in seinem Katalog hat? Dieser Traum hat sich längst zerschlagen: Kein Strea­ming-Dienst zeigt alle Filme und Serien - und zu allem Über­fluss gibt es immer mehr Konkur­renten von Netflix und Amazon. Bei der Suche nach dem gewünschten Film oder der Lieb­lings­serie helfen Strea­ming-Such­maschinen - wir verglei­chen sie.

Zum Inhaltsverzeichnis

Radio.de "veraltet": Monatelang keine Datenbank-Updates

Verzeichnis bei Webradio veraltet

Foto: radio.de

Radio.de gehört zu den belieb­testen Inter­net­radio-Apps in Deutsch­land. Das Unter­nehmen ist seit vielen Jahren auf dem Markt. Das Angebot wurde sukzes­sive ausge­baut. So hat der Webradio-Aggre­gator mit dem Relaunch seiner Apps im vergan­genen Jahr nicht nur Podcasts als neue Rubrik neben Live­radio-Ange­boten einge­führt. Die Smart­phone-Apps sind jetzt auch mit Android Auto und Apple CarPlay kompa­tibel. Seit Monaten wird die Sender-Daten­bank von Radio.de aber offenbar nicht mehr gepflegt. Neue Programme fehlen, falsche Einträge werden nicht korri­giert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ von Hama

Hama: Bluetooth-Box mit Radio

Foto: Hama

Der Hersteller Hama hat pünkt­lich zum Beginn der Sommer­urlaubs-Saison ein neues, kompaktes Digi­tal­radio vorge­stellt: das "DR200BT". Hierbei handelt es sich genau genommen um eine Kombi aus Blue­tooth-Laut­spre­cher und digi­talem DAB+-Radio. Im Radio­bereich gibt es neben den digi­talen DAB/DAB+-Stationen auch noch den klas­sischen UKW-Empfang für Regionen, in denen das Digi­tal­radio noch nicht ausge­baut ist oder für Programme, die noch nicht digital zu hören sind. Der Akku soll beispiels­weise im Camping­urlaub oder auf Wande­rungen für bis zu acht Stunden Musik­genuss bei mitt­lerer Laut­stärke sorgen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky Ticket auf dem Fire TV Cube getestet

Sky Ticket auf Fire TV Cube getestet

Bild: Sky

Wer Sky Ticket auf dem Fire TV Cube schauen wollte, brauchte bislang viel Geduld. Die Comcast-Tochter hat sich bei der Veröffent­lichung ihrer App auf einem der belieb­testen Strea­ming-Geräte in Deutsch­land viel Zeit gelassen. Ob Sky Ticket dort jedoch auch im Alltags­test über­zeugen kann, wollten wir uns näher anschauen. Sky Ticket setzt in der Fire-TV-App auf eine ähnliche Navi­gation wie Prime Video oder Netflix. Inhalte sind thema­tisch geordnet, wobei High­lights promi­nent beworben werden. Wenig übersicht­lich wirkt aller­dings die Navi­gation.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz

MagentaEINS Unlimited: Teuer und unflexibler

Neuer Kombitarif der Telekom

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat wie geplant zum 1. Juni ihr neues Angebot MagentaEINS Unli­mited gestartet. Wie beim bishe­rigen, erst im vergan­genen Herbst einge­führten Tarif MagentaEINS Plus, bekommen die Kunden einen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk. Dabei stehen sowohl zuhause als auch unter­wegs eine Allnet-Flat­rate in Kombi­nation mit einer echten Daten-Flat­rate zur Verfü­gung. MagentaEINS Plus war zu monat­lichen Grund­gebühren ab 80 Euro erhält­lich. Der Einstiegs­preis für MagentaEINS Unli­mited liegt nun bei 90 Euro. Wir haben den Vertrag gebucht und berichten über die dabei gemachten Erfah­rungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Haupt­zeit

Mo-So 7-19 Neben­zeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarif­vergleich Stand: 03.06.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ihre Rechte als Verbraucher: teltarif.de liefert Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks dazu, was Sie bei Verträgen beachten sollten.

