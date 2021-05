o2-Flatrate 30 Tage kostenlos, Details zur Impfpass-App

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band berichtet über unge­wöhn­lich viele Beschwerden, die den Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Voda­fone betreffen. Den Angaben zufolge ist vor allem das Fest­netz betroffen. So beklagen Kunden, bei Haus­tür­geschäften unge­wünschte Verträge unter­geschoben bekommen zu haben. Aber auch der Mobil­funk-Bereich ist betroffen, wie wir im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters berichten.

Für Film- und Seri­enpro­duk­tionen werden immer wieder Tele­fon­num­mern benö­tigt, die in der jewei­ligen Produk­tion gezeigt werden können. "Echte" Rufnum­mern scheiden dafür aus, denn viele Zuschauer probieren aus Spaß aus, wer unter dem jewei­ligen Anschluss zu errei­chen ist, was dann zu Beläs­tigung der Anschluss­inhaber führen würde. Wenig bekannt ist, dass es sogar Fest­netz- und Handy­num­mern gibt, die speziell für solche Zwecke bestimmt sind. Details zu den Rufnum­mern, die es gar nicht gibt, lesen Sie in unserem Fest­netz-Teil.

Der digi­tale Impf­pass kommt. Während wir auf die Smart­phone-App noch einige Wochen warten müssen, hat das Robert Koch Institut schon jetzt eine Webseite veröf­fent­licht, die über Einrich­tung und Nutzung des Impf­nach­weises auf dem Smart­phone infor­miert. Wie die CovPass-App funk­tio­niert, erfahren Sie in unserem Internet-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Festnetz

Internet

Hardware

Broadcast

Anzeige:

Mobilfunk

Auffallend viele Kundenbeschwerden über Vodafone

Beschwerden über Vodafone

Logos: Vodafone/vzbv, Montage: teltarif.de

Beim Auswerten der Beschwer­desta­tistik des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands ist aufge­fallen, dass es in jüngster Zeit über Voda­fone beson­ders viele Beschwerden gab. Die Anzahl der Beschwerden stünde in keinem Verhältnis zur Markt­größe des Düssel­dorfer Konzerns. Dabei konzen­trierte sich die Kritik auf ein bestimmtes Thema: "Unter­gescho­bene Verträge".

Vor allem im Fest­netz­bereich, wo auch (frühere) Marken wie Unity­media und Kabel Deutsch­land zu Voda­fone gehören, wurden beson­ders viele Beschwerden einge­reicht. In unserer Meldung zur Kritik an Voda­fone lesen Sie, über welchen Ärger Kunden neben Haus­tür­geschäften geklagt haben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom: 30 Städte mit 3,6 GHz bis Jahresende

5G sorgt manchmal auch für Frust

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat im Rahmen der Veröf­fent­lichung ihrer Quar­tals­zahlen auch über ihre Netz­aus­bau­pläne infor­miert. So beklagt das Unter­nehmen beispiels­weise, dass die Geneh­migung für neue Stand­orte nach wie vor sehr lange dauert. Anstelle von 2000 Stationen könne das Unter­nehmen daher pro Jahr nur etwa 1200 bis 1300 neue Stand­orte errichten.

Wann die Telekom 5G Stan­dalone startet, hat das Unter­nehmen noch nicht verraten. Aller­dings will der Netz­betreiber bis zum Jahres­ende den 5G-Stan­dard im Frequenz­bereich um 3,6 GHz in 30 Städten anbieten. In unserem Bericht zum Mobil­funk-Netz­ausbau der Telekom lesen Sie, wie der Konzern die Konzen­tra­tion auf 5G DSS anstelle eines schnel­leren Ausbaus des "echten" 5G-Netzes begründet.

Von 5G DSS könnten Verbrau­cher aller­dings auch enttäuscht sein - spätes­tens wenn sie einen Speed­test durch­führen und dieser nicht einmal 100 MBit/s im Down­stream anzeigt. Schließ­lich wird 5G mit Band­breiten im Gigabit-Bereich beworben. Auch von den extrem kleinen Latenz­zeiten, die die Technik mit sich bringen soll, sehen Nutzer noch nichts.

Nicht zuletzt empfangen viele 5G-Smart­phones nicht überall dort, wo das neue Netz ausge­baut sein soll, auch wirk­lich 5G. Oft steht weiterhin nur der LTE-Stan­dard zur Verfü­gung. Wir haben in einem Beitrag die Gründe dafür zusam­men­gefasst, dass 5G derzeit mögli­cher­weise falsche Erwar­tungen weckt.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 kündigt LOOP-Karten mit Easy-Money-Funktion

o2 kündigt Easy-Money-Karten

Grafik: o2, Foto/Montage: teltarif.de

Der o2-Vorgänger Viag Interkom hatte sich vor mehr als 20 Jahren ein inno­vatives Feature für seine damals neuen LOOP-Prepaid­karten einfallen lassen. Kunden bekamen mit "Easy Money" Gutschriften für einge­hende Gespräche. Die Funk­tion gibt es für Neukunden schon seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt will Telefónica auch die Bestands­kunden loswerden.

Bereits seit einigen Monaten errei­chen uns Leser­hin­weise, nach denen o2 nicht nur die Easy-Money-Funk­tion, sondern gleich den ganzen Mobil­funk­anschluss kündigt. Ein System, zu welchem Zeit­punkt welcher Kunde betroffen ist, scheint nicht zu exis­tieren. Wie o2 betrof­fene Kunden infor­miert und wie es mit der betrof­fenen Handy­nummer weiter­gehen kann, lesen Sie im Bericht zur Kündi­gung von LOOP-Karten mit Easy-Money-Funk­tion.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Das Handy mit Tarif als WLAN-Hotspot für Laptop und Tablet zu verwenden ist problemlos möglich. So funktioniert Tethering.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.05.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Amtlich: Rufnummern, die es gar nicht gibt

Nicht jede Rufnummer gibt es wirklich

Foto: Picture Alliance / dpa

In ameri­kani­schen Spiel­filmen und Serien tauchen häufig Rufnum­mern auf, die mit der Zahlen­kom­bina­tion 555 beginnen. Diese Nummern­gasse gibt es in den Verei­nigten Staaten gar nicht. Sie eignet sich daher gut für fiktive Tele­fon­num­mern, wie sie bei Filmen und Serien häufig vorkommen.

Auch bei deut­schen Bewegt­bild-Ange­boten werden man immer wieder Tele­fon­num­mern einge­blendet. Auch hier­zulande gibt es Rufnum­mern, die speziell für die Film­pro­duk­tion gedacht sind - ganz offi­ziell bereit­gestellt von der Bundes­netz­agentur und den Mobil­funk-Provi­dern. Um welche Tele­fon­num­mern es sich dabei handelt, erfahren Sie im Bericht zu Rufnum­mern, die es eigent­lich gar nicht gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sparen beim Telefonieren durch Call-by-Call: Mit Sparvorwahlen telefoniert man vom Telekom-Anschluss aus unschlagbar günstig. Wir verraten Ihnen, wie.

Internet

Test: Mastercard-Debit gegen Girocard

Bezahl-Karten im Test

Foto: Mastercard

Bei Karten­zah­lungen haben Verbrau­cher schon seit langem die Qual der Wahl. Neben Visa und Master­card ist in Deutsch­land auch die Giro­card noch weit verbreitet, auch wenn die DKB diese künftig nicht mehr auto­matisch und kostenlos für alle Kunden ausgeben will.

Doch was bedeutet die Karten­aus­wahl für den Endver­brau­cher in der Praxis? Haben Debit-Cards eine schlech­tere Akzep­tanz im Handel? Was muss man bei Reisen ins Ausland beachten? Wir haben beide Karten­typen im Selbst­ver­such auspro­biert. Was dabei heraus­gekommen ist, lesen Sie im Test­bericht zu Master­card Debit vs. Giro­card.

Zum Inhaltsverzeichnis

So will WhatsApp den Datenschutz weiter verbessern

Neues WhatsApp-Feature

Screenshot/Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de

Seit dem 15. Mai gelten die neuen Nutzungs­bestim­mungen für WhatsApp. Diese sorgten für starke Kritik. Nun wollen die Betreiber gegen­steuern und mit einer neuen Funk­tion den Daten­schutz etwas verbes­sern. Zwar wird das geplante Feature bereits intern erprobt. Wann die Kunden davon profi­tieren, ist aber noch unklar. Welche Verbes­serung WhatsApp für die "selbst­löschenden Nach­richten" plant, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Es gibt aber auch Anwender, die nach wie vor über einen Wechsel zu einem anderen Messenger nach­denken. Der Schritt will gut über­legt und vor allem vorbe­reitet sein. So reicht es nicht, eine neue Chat-App zu instal­lieren und WhatsApp vom Handy zu löschen. In einem Ratgeber haben wir Tipps für den Wechsel von WhatsApp zu einem neuen Messenger aufge­zeigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

CovPass-App kommt: So funktioniert der digitale Impfpass

Details zur CovPass-App

Fotos: Images licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

In wenigen Wochen soll der digi­tale Impf­pass in Deutsch­land zur Verfü­gung stehen. Das Robert Koch Institut hat die Webseite zur CovPass-App bereits online gestellt. Auf der Home­page finden sich zwar noch keine Down­load-Links, dafür aber Details zur Akti­vie­rung und Funk­tions­weise der Anwen­dung.

Vor allem Inter­essenten, deren Corona-Schutz­imp­fung schon einige Zeit zurück­liegt, könnten zum Start Probleme bei der Akti­vie­rung des digi­talen Impf­passes haben. Ihnen fehlt der dazu erfor­der­liche QR-Code. Diesen nach­träg­lich bereit­zustellen, könnte einem Bericht des Hessi­schen Rund­funks zufolge eine Weile dauern. Wie der digi­tale Impf­pass aussieht, erfahren Sie in unserer News zur CovPass-App.

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutsche Glasfaser: Anschluss nach 3 Jahren noch unfertig

Langsamer Breitband-Ausbau

Foto: teltarif.de / Leserzuschrift

Wer in einer Gegend mit schlechter Internet-Versor­gung wohnt, darf mitunter auf die Hilfe durch die Politik hoffen. Oft werben die Bürger­meister und Land­räte um Breit­band-Netz­betreiber, um dafür zu sorgen, dass die Bürger vor Ort bald­mög­lichst einen Breit­band-Inter­net­anschluss bekommen.

Ein posi­tives Beispiel ist der hessi­sche Main-Kinzig-Kreis, der es in Koope­ration mit M-net geschafft hat, nahezu allen Haus­halten im Kreis­gebiet VDSL mit mindes­tens 25 MBit/s anzu­bieten. Doch manchmal kann es lange dauern, bis der Anschluss wirk­lich kommt. In einem Fall aus Ostwest­falen wartet ein Kunde seit drei Jahren auf die Fertig­stel­lung des Anschlusses durch die Deut­sche Glas­faser.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Private Dateien sicher in der Cloud: Kein Vertrauen in ausländische und deutsche Anbieter? Einfach einen Online-Speicher mit Server in der Schweiz nehmen.

Hardware

Einfach und funktionell: Aktuelle Verträge mit Feature-Phones

Angebote mit Feature Phone

Fotos: Image licensed by Ingram Image/Nokia, Montage: teltarif.de

Nicht alle Mobil­funk­kunden möchten ein Smart­phone nutzen. Auch das Feature Phone hat nach wie vor viele Freunde. Die Geräte sind preis­lich attraktiv, bieten heut­zutage oft auch den Zugang zum LTE-Netz und haben eine hohe Akku­lauf­zeit. Dafür ist der Funk­tions­umfang gegen­über einem Smart­phone einge­stellt.

Doch welche Feature-Phone-Ange­bote mit Vertrag gibt es zurzeit? Was bieten die Geräte und welche Kosten fallen für die Kombi­nation aus Handy und Tarif an? An welche Details sollten Inter­essenten vor einer Kauf­ent­schei­dung denken? In einem Ratgeber zu Feature-Phone-Offerten haben wir einige aktu­elle Ange­bote zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sicherheit: Samsung Galaxy S10 bekommt Mai-Patch

Samsung verteilt Mai-Update

Foto: teltarif.de

Samsung versorgt auch nicht mehr ganz aktu­elle Smart­phones regel­mäßig mit Soft­ware-Updates. So hat der korea­nische Hersteller nach der Galaxy-S21-Reihe, dem Galaxy Fold 2 5G und der Galaxy-20-Serie und auch die Galaxy-S10-Modelle mit dem aktu­ellen Sicher­heits­patch von Google versorgt.

Im Falle des Samsung Galaxy S10+ war das Update 330,64 MB groß. Daher empfiehlt es sich, den Down­load über eine WLAN-Inter­net­ver­bin­dung durch­zuführen, sofern keine mobile Daten-Flat­rate zur Verfü­gung steht. In unserer News zum Mai-Update für das Samsung Galaxy S10 erfahren Sie, welche Neue­rungen die Aktua­lisie­rung neben der verbes­serten Sicher­heit noch an Bord hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google I/O: Android 12 und Neustart für WearOS

Google präsentiert Neuheiten

Foto/Logo: Google, Montage: teltarif.de

Seit Dienstag läuft die Google I/O 2021. Die Entwick­ler­kon­ferenz von Google findet Corona-bedingt ausschließ­lich online statt und bietet einen Ausblick auf die Soft­ware-Neuheiten, die wir von Google in den kommenden Monaten erwarten können. Wich­tigstes Thema ist Android 12, das nun auch in die öffent­liche Beta-Phase startet. Was wir von der neuen Firm­ware erwarten können und welche Hersteller den Beta-Test ermög­lichen wollen, lesen Sie in unserer Meldung zu Android 12 und seinem neuen Design.

Für Smart­wat­ches hat Google eine Part­ner­schaft mit Samsung ange­kün­digt. Aus dem bishe­rigen WearOS und der Samsung-Soft­ware Tizen soll das neue Betriebs­system Wear entwi­ckelt werden. Damit wollen Google und Samsung endlich die Über­macht von Apple auf dem Markt der Handy-Uhren beenden. Was Google und Samsung bei Wear besser machen wollen, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Intelligentes und vernetztes Zuhause: Wir erläutern, wie sich die Wohnung vernetzen lässt, welche Möglichkeiten der Steuerung und Datenspeicherung es gibt und welche Gefahren drohen.

Broadcast

Amazon: Warum der Einstieg ins Kinogeschäft jetzt lohnt

Amazon will in Kinos investieren

Foto: REX/Shutterstock

Amazon bietet mit Prime Video bereits einen Strea­ming-Dienst an. Dank eigener Studios verfügt der Konzern auch über Kapa­zitäten zur Produk­tion von Spiel­filmen und Serien. Schon seit geraumer Zeit gibt es Hinweise darauf, dass Amazon-Chef Jeff Bezos auch an der Über­nahme einer Kino­kette inter­essiert ist.

Im Fokus stand dabei bislang die kriselnde ameri­kani­sche Firma AMC Enter­tain­ment. Das Unter­nehmen befindet sich durch die Corona-Pandemie in Schief­lage, scheint jedoch mitt­ler­weile auf dem Weg der Besse­rung. In unserer Meldung zum mögli­chen Einstieg von Amazon ins Kino­geschäft lesen Sie, warum dieser Schritt für den Internet-Konzern folge­richtig wäre.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Live-Fernsehen übers Internet geht mit Zattoo, waipu.tv, TV.de, Amazon und Joyn. Wir vergleichen die Dienste.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.