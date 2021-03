Routerfreiheit bei LTE, Starlink im Test, ARD- und ZDF-Reform

teltarif.de-Newsletter

dass man seinen DSL- und Kabel-Router frei wählen kann, ist seit Jahren klar - aber wie ist das bei einem LTE-Router? o2 hat nun für einen Passus in seinen AGB eine Klat­sche kassiert, nach dem die Nutzung des Tarifs nach dem Willen von o2 nur in mobilen Geräten erlaubt sein sollte. Das ist nicht rech­tens, urteilte nun ein Gericht: Jeder Kunde eines Smart­phone-Tarifs darf diesen also nach Belieben auch in einem statio­nären LTE-Router verwenden, was natür­lich beson­ders bei einer unli­mitierten mobilen Daten-Flat­rate sinn­voll ist, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters berichten.

Noch immer gibt es Orte in Deutsch­land, an denen zum Surfen im Internet weder (V)DSL, TV-Kabel, Glas­faser noch LTE oder 5G zur Verfü­gung stehen. Als letzten Ausweg gab es bisher auch schon Internet per Satellit, doch das war meist recht langsam und teuer. Nun revo­lutio­niert Elon Musk mit seinem Satel­liten­netz­werk Star­link die Welt: Seit kurzem ist das einfach montier­bare und auf dem Balkon verwend­bare Star­link-Satel­liten-Terminal auch in Deutsch­land ange­kommen. Wie es aufge­baut wird und wie verhei­ßungs­voll erste Speed­tests ausge­fallen sind, zeigen wir im Abschnitt Internet.

Dass der öffent­lich-recht­liche Rund­funk Milli­arden verschlingt und darum immer wieder eine Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags gefor­dert wird, ist für viele Bürger unver­ständ­lich. Immerhin wird nun nicht mehr nur darüber disku­tiert, wie hoch der Beitrag sein sollte, sondern ob das ausufernde Programm mit teuren Sport-Über­tra­gungen, Show­sen­dungen und Unter­hal­tungs-Soaps wirk­lich noch zum Grund­auf­trag des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks gehören sollte. Viele Bürger würden statt­dessen bessere digi­tale Ange­bote bevor­zugen, wie wir im Broad­cast-Teil ausführen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

o2 Unlimited verstößt gegen Endgerätefreiheit

Endgerätefreiheit bei LTE-Tarifen

Fotos/Montage: teltarif.de, Logos: o2/vzbv

Ein Mobilfunk­anbieter darf seinen Kunden nicht vorschreiben, dass sie ihren Inter­net­zugang nur mit Smart­phones, Tablets und anderen mobilen Geräten nutzen dürfen. Der Ausschluss kabel­gebun­dener Geräte verstößt gegen die Endge­räte­frei­heit in der Euro­päi­schen Union und ist unwirksam. Das hat das Land­gericht München I nach einer Klage des vzbv gegen o2 entschieden. Sollte o2 sich nicht daran halten, müssten sie 250.000 Euro bezahlen oder einen Firmen­ver­treter für sechs Monate auf Staats­kosten "urlauben" lassen.

Die Provider werben also gerne mit "Flat­rate", suchen dann aber doch nach Möglich­keiten, die aller­inten­sivsten und folg­lich auch aller­teu­ersten Nutzer wieder loszu­werden. Es erscheint schon frag­lich, was o2 mit solchen Vertrags­bedin­gungen über­haupt bezweckte. Schließ­lich sind mobile LTE-Router kaum weniger leis­tungs­fähig als statio­näre. Die einzige Fähig­keit, die die statio­nären Router den mobilen Routern und Smart­phones meist voraus haben, ist die Möglich­keit, eine externe Antenne anzu­schließen. In unseren Edito­rial disku­tieren wir die Idee, dass die Netz­betreiber alter­nativ deut­lich bessere Mobil­funk­ersatz­lösungen als die aktuell vertrie­benen LTE/5G-Zuhause-Tarife anbieten könnten, und zwar inklu­sive Ausmes­sung vor Ort und Instal­lation einer passenden Antenne.

congstar führt RCS als SMS- und MMS-Nachfolger ein

RCS bei congstar-Marken

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de

Wer geglaubt hat, der von der Welt­orga­nisa­tion GSMA initi­ierte Messenger-Dienst RCS (oder RCS-e) sei nur ein weiterer Flop, sollte seine Meinung vorsichtig über­denken. Völlig über­raschend erhielten jetzt die Kunden von cong­star und den von cong­star betreuten Discounter-Marken ja!mobil und Penny Mobil eine E-Mail mit einer "wich­tigen Vertrags­infor­mation" zuge­schickt. Die Einfüh­rung von RCS als Kommu­nika­tions­mög­lich­keit steht schub­weise bevor. RCS wird bei den cong­star-Marken als "kosten­loser Chat-Service für Android-Geräte" defi­niert, den man auto­matisch über die vorin­stal­lierte SMS-App des Smart­phones nutzen kann.

Telekom: "Kundenservice ein hochrelevanter Absatzkanal"

Dr. Ferri Abolhassan im Gespräch

Foto: Deutsche Telekom

Die Privatkun­den­gesell­schaft der Telekom ist für den statio­nären Handel, den Handel über Telekom-Partner, den Infra­struk­tur­ver­trieb und den Internet-Vertrieb zuständig. Alle Vertriebs- und Service­kanäle werden jetzt bei Ferri Abol­hassan gebün­delt. Abol­hassan betont, dass die Telekom sich mehr auf die Bestands­kunden konzen­trieren möchte. "Loyal ist nicht egal": Der Spruch klinge viel­leicht etwas einfach, aber es sei "ein klares Bekenntnis zur Wert­schät­zung gegen­über treuen Kunden." Er sieht den Kundenser­vice nämlich als "hoch­rele­vanten Absatz­kanal" der Telekom. Wir haben uns mit Ferri Abol­hassan unter­halten.

Netzausfälle sind ärgerlich, können aber vorkommen. So wappnen Sie sich für einen Ausfall und machen Ihre Rechte geltend.

Internet

Telefon, Internet & TV-Empfang im neuen Heim - so gehts

Festnetz, Internet und TV im neuen Heim

Image licensed by Ingram Image

Wer ein neues Haus oder eine neue Wohnung bezieht, wird auf Fest­netz-Telefon, Breit­band-Internet und Fern­sehen nicht verzichten wollen. Bauherren sollten die Vernet­zung ihres neuen Heims früh­zeitig planen - denn dabei gibt es mehrere tech­nische Möglich­keiten. Und wer als Besitzer eines bestehenden Hauses beim Glas­faser-Ausbau schnell reagiert, bekommt den neuen Glas­faser-Anschluss mögli­cher­weise deut­lich güns­tiger oder viel­leicht sogar kostenlos ins Haus gelegt. In unserem großen mehr­sei­tigen Ratgeber beschreiben wir, wie Sie bei der Planung eines Neubaus sinn­voll vorgehen, die Kosten im Griff behalten, die Kabelin­fra­struktur im Haus reali­sieren - und wie Sie mögli­cher­weise ganz auf die mühsame Kabel-Verle­gung verzichten können.

Sat-Internet: Starlink in Deutschland im ersten Test

Starlink in Deutschland ausprobiert

Bild: city-netze GmbH, Bearbeitung: teltarif.de

Internet per Satellit mausert sich zur Alter­native in Regionen, in denen kein anderer Breit­band-Zugang zur Verfü­gung steht. Mitte Februar wurde die Star­link-Bestell-Home­page für Deutsch­land frei­geschaltet. Inzwi­schen haben erste Kunden ihr Star­terset erhalten. In der Beta­phase liefert Star­link Band­breiten zwischen 50 und 150 MBit/s. Noch in diesem Jahr sollen aber 300 MBit/s möglich sein. teltarif.de zeigt erste Bilder von der Star­link-Instal­lation und berichtet von erfolg­rei­chen Speed-Tests.

Unter 40 Euro: Internet im Festnetz mit mindestens 50 MBit/s

Breitband-Tarife im Vergleich

Bild: teltarif.de, Andre Reinhardt

Internet via Fest­netz mit einer Band­breite, die für Surfen, Strea­ming und größere Down­loads in akzep­tabler Geschwin­dig­keit genügt, muss nicht teuer sein. Wir haben uns die aktu­elle Markt­situa­tion von Offerten ab 50 MBit/s in einem Preis­bereich von bis zu 40 Euro pro Monat ange­sehen. Dabei gibt es lohnens­werte Tarife von Netz­betrei­bern und Anbie­tern wie der Telekom, Voda­fone sowie 1&1, aber auch regio­nalen Firmen. Die meisten Tarife werden über VDSL oder Kabel umge­setzt, verein­zelt gibt es erschwing­liche Glas­faser-Deals. teltarif.de hat den Vergleich gemacht.

So verschlechtert N26 das kostenlose Standard-Konto

Verschlechterung bei N26

Screenshot: teltarif.de, Quelle: n26.com

N26 gehört zu den Pionieren der Online-Banken, die auf die Kontover­wal­tung (fast) ausschließ­lich über das Smart­phone setzen. Das Unter­nehmen gehörte zu den ersten Kredit­insti­tuten, die deut­schen Kunden den Einsatz von Apple Pay und Google Pay ermög­licht haben. Aller­dings gab es in der Vergan­gen­heit nicht selten Kritik am Kunden­ser­vice der Bank. N26 verän­dert nun sein Stan­dard­konto und setzt weit­gehend auf digi­tale Debit Master­cards. Für Plas­tik­karten berechnet die Online-Bank künftig zusätz­liche Gebühren.

Hardware

PureOS: Reines Linux-Betriebssystem für mobile Geräte

Mobiles Betriebssystem PureOS

Bild: puri.sm

Android und iOS sind zwar mit Abstand die belieb­testen mobilen Betriebs­sys­teme. Nicht wenige Smart­phone-Anwender träumen aber von Alter­nativen, vor allem im Hinblick auf die Privat­sphäre. PureOS ist ein von Purism entwi­ckeltes und gepflegtes, auf Debian basie­rendes Linux-Betriebs­system für Smart­phones und Laptops. Es legt den Schwer­punkt auf Privat­sphäre und Sicher­heit. Beab­sich­tigt ist, ausschließ­lich freie und quellof­fene Soft­ware zu benutzen. Die Auslie­ferung mit proprie­tärer Soft­ware wird strikt abge­lehnt. Es gibt sogar schon erste Smart­phones und Laptops mit PureOS - wir stellen das System vor.

Oppo Find X3 Pro im Test: Der neue Konkurrenz-Schreck?

Neues Oppo-Smartphone getestet

Bild: teltarif.de

Mit dem Find X3 Pro sagt Oppo der Ober­klasse-Konkur­renz den Kampf an. Der Nach­folger des Find X2 Pro wurde kürz­lich virtuell vorge­stellt und kann inzwi­schen vorbe­stellt werden, offi­ziell verfügbar wird das Smart­phone ab dem 1. April sein. Wer das Find X3 Pro erwerben möchte, braucht wie bei vielen anderen High-End-Geräten auch einen Geld­beutel mit genü­gend Volumen: In den Wahl­farben "Gloss Black", "Blue" und "White" kostet es nämlich jeweils 1149 Euro. Im ausführ­lichen Test haben wir geprüft, ob das Oppo Find X3 Pro aus der Masse heraus­treten und die harte Konkur­renz ausschalten kann.

Zum Inhaltsverzeichnis

Windows, Chrome OS, macOS und Linux: Wir stellen Ihnen die wichtigsten Betriebssysteme für Computer vor.

Broadcast

Neudefinition: Große Reform bei ARD und ZDF

Reform von ARD und ZDF angestoßen

Bild: ARD, Screenshot: Michael Fuhr

Nicht nur um die Finan­zie­rung des Rund­funks durch den Rund­funk­bei­trag wird heiß disku­tiert, inzwi­schen geht es vermehrt auch darum, ob die heutige teure Programm­fülle noch ange­messen ist. Die Bundes­länder wollen nun bis Juni konkrete Reform­schritte zu Auftrag und Struktur des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks in Deutsch­land erar­beitet haben. Geplant ist, das Konzept und einen Zeit­plan dazu im Oktober den Minis­ter­prä­sidenten vorlegen zu können. Ein Kern­punkt bei dem Reform­vor­haben ist die Flexi­bili­sie­rung in Rich­tung Digi­tali­sie­rung. Ange­bote der öffent­lichen-recht­lichen Sender sollen vermehrt auch im Netz ausge­spielt werden.

Netflix: Mehr Umsatz mit neuer Strategie?

Neue Strategie bei Netflix

Foto: Phil Bray/Netflix

Netflix verdient nur Geld mit zahlenden Abon­nenten. Wenn sich mehrere Nutzer ein Konto teilen, geht dem Bran­chen­primus viel Geld durch die Lappen. Der Anbieter hat also ein berech­tigtes Inter­esse, dass jeder Zuschauer auch für sein eigenes Nutzer­konto bezahlt. Das Problem aus Abon­nen­ten­sicht ist jedoch, dass der Streamer in den vergan­genen Jahren immer wieder mit Preis­erhö­hungen auffiel, weshalb sich ein Einzelabo für viele Nutzer schlicht und einfach nicht mehr lohnt und viele lang­jäh­rige Kunden kündigen. Zusätz­lich möchte Netflix in Zukunft vermehrt eigene Inhalte an TV-Sender lizen­zieren. Ist dieser Weg wirk­lich sinn­voll?

Zum Inhaltsverzeichnis

Digitales Antennen-Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - bei uns erfahren Sie alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2.

Festnetz

Deutsche Bahn stellt Hotlines auf Festnetz-Nummern um

Neue Hotlines bei der Bahn

Bild: dpa

Nach wie vor ist der Kunden­ser­vice wich­tiger Unter­nehmen in Deutsch­land nur über eine kosten­pflich­tige 0180-Hotline erreichbar. Das schreckt viele Verbrau­cher wegen der Zusatz­kosten ab und beweist die Notwen­dig­keit des 0180-Tele­fon­buchs von teltarif.de. Zahl­reiche Firmen haben sich in den vergan­genen Jahren aber dazu durch­gerungen, den Kunden­ser­vice unter einer Fest­netz-Rufnummer anzu­bieten. Davon profi­tieren alle Fest­netz- und Handy-Kunden mit einer Fest­netz- oder Allnet-Flat. Nun stellt auch die Deut­sche Bahn auf Fest­netz-Nummern um.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.03.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag 1,49 Cent pro Minute, am Wochen­ende und an Feier­tagen sogar nur 1,38 Cent pro Minute.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Welcher Ort hat welche Vorwahl? Finden Sie bei uns in wenigen Sekunden die Telefon-Vorwahl aller Orte in Deutschland und Österreich.

