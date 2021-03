Telefonanlagen überlastet, Umzugs-Urteil, DAB-Abschaltung

teltarif.de-Newsletter

viele Mitar­beiter in Firmen und Behörden halten sich zwar brav an die Regeln und arbeiten momentan über­wie­gend im Home­office. Tele­fonisch sind sie dabei aber nicht immer unter ihrer gewohnten Nummer erreichbar. Das liegt daran, dass in vielen Ämtern und Büros hemmungslos veral­tete Tele­fon­anlagen im Einsatz sind. Und diese kommen mit der neuer­lichen Fülle an Rufum­lei­tungen nicht mehr zurecht. Dass sogar mehrere Bundes­behörden von dem Problem betroffen sind, darüber berichten wir im Fest­netz-Teil dieses News­let­ters.

Kunden um jeden Preis im TV-Kabel-Vertrag zu halten, selbst bei einem Umzug des Kunden: Das geht seit einigen Jahren nicht mehr. Das Telekom­muni­kati­ons­gesetz regelt klipp und klar, dass der Kunde mit einer Frist von drei Monaten aus dem Vertrag entlassen werden muss, wenn die Leis­tung des Provi­ders am neuen Wohnort nicht mehr geboten werden kann. Voda­fone wollte das offenbar nicht einsehen - und ein ehema­liger Unity­media-Kunde musste klagen, wie wir im Abschnitt Internet ausführen.

Just vor einer Woche haben wir an dieser Stelle darüber sinniert, wie sogar Inten­danten von öffent­lich-recht­lichen Sendern in Deutsch­land ausnahms­weise einmal nicht über die Abschal­tung von UKW spre­chen, sondern über bessere Nach­folge-Tech­niken zu DAB+. In Irland macht der dortige öffent­lich-recht­liche Rund­funk nun sogar Nägel mit Köpfen und schaltet das Digi­tal­radio rigoros wieder ab - weil es so gut wie niemand genutzt hat, worüber wir im Broad­cast-Teil berichten.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Einseitige Verbindungen: Probleme mit iPhone 12 im o2-Netz

Einseitige Verbindung mit iPhone 12 bei o2

Bild: teltarif.de

Im Zusammen­hang mit dem iPhone 12 (egal ob Mini, Stan­dard, Pro oder Pro Max) wird über ein Problem berichtet, dass Nutzer bei einge­henden Tele­fonaten den Anrufer der Gegen­seite oft nicht hören können. In der Regel lässt sich die Verbin­dung dann durch einen Rückruf herstellen, berichten die Betrof­fenen. o2 ist sogar dazu über­gegangen, den Kunden, die sich deswegen gemeldet haben, eine einma­lige Gutschrift in Höhe der monat­lichen Tarif-Rech­nung zu geben. Der Antrag auf Erstat­tung kann über das o2-Support-Forum gestellt werden. Der Fehler tritt aber nicht immer und überall auf.

Einige Nutzer berichten darüber hinaus, dass es im o2-Netz beim Zellen­wechsel im Laufe einer Verbin­dung zu einsei­tigen Ausset­zern kommen kann. Apple hat inzwi­schen damit begonnen, ein Netz­betreiber-Update auszu­lie­fern. Das scheint das Problem weitest­gehend zu lösen. Beim ersten Einbu­chen ins Netz werden Nutzer inzwi­schen gefragt, ob sie ihre Einstel­lungen aktua­lisieren möchten. Apple liefert dann speziell für Kunden im o2 Netz (egal, ob sie eine Prepaid-Karte oder einen Post­paid-Lauf­zeit­ver­trag haben) das Netz­betreiber-Profil "o2-de 45.1" aus.

Tarifcheck: Was taugt die handy.de-Jahresflat mit 36 GB?

Jahresflat von handy.de im Tarifcheck

Foto: handy.de, Grafik/Montage: teltarif.de

In den vergan­genen Wochen und Monaten kamen mehrere Provider mit neuen Prepaid-Jahres­paketen auf den Markt. Insbe­son­dere bei Marken im Telekom-Netz wurden zusätz­lich Halb­jah­res­pakete mit Tarifen für 6 Monate einge­führt. Tarif-Stabi­lität für einen gewissen Zeit­raum ist also offenbar auch bei Prepaid-Kunden gefragt. Doch nicht jedes Angebot taugt etwas. Wir haben uns einmal die selbst­ernannte "Jahres­flat" des Online-Shops handy.de mit insge­samt 36 GB ange­sehen und geprüft, ob der Jahres­tarif etwas taugt und wo die Fallen lauern.

Internet

10 DSL-Tipps: Speed, Router, Tarife, Probleme lösen

Wichtige Tipps zum DSL-Anschluss

Kirill M - fotolia.com, Montage: teltarif.de

Surfen am heimi­schen DSL- und VDSL-Anschluss muss heut­zutage reibungslos funk­tionieren - vor allem, wenn man beruf­lich darauf ange­wiesen ist, im Home­office zu arbeiten. In einer Familie oder WG ist es inzwi­schen normal, dass mehrere Personen gleich­zeitig surfen, Musik übers Internet hören oder Filme und Serien auf Strea­ming-Diensten oder in Media­theken schauen. Wir erklären Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl von DSL-Tarif und Hard­ware achten sollten und wie Sie späteren Ärger früh­zeitig ausschließen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie sich bei Streit mit dem Provider um Rech­nung oder Kündi­gung am besten verhalten - in 10 praxis­nahen Tipps.

Kabel-Internet-Anbieter und ihre Tarife im Überblick

Kabel-Internet-Tarife im Vergleich

Fotos: Cisco, svetabezu-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Für das Internet über TV-Kabel gibt es keine flächen­deckende Versor­gung, sondern eher einen Flicken­teppich regio­naler Ange­bote. Mancher­orts sind nur bestimmte Wohn­gebiete oder Stadt­teile erschlossen, aller­dings bauen die Anbieter ihre Netze konti­nuier­lich aus, vor allem im Hinblick auf Gigabit-Geschwin­dig­keiten. Über viele Jahre gab es im TV-Kabel­netz keine Wahl­mög­lich­keit zwischen verschie­denen Provi­dern, Platz­hir­sche wie Voda­fone oder Tele Columbus mit Pyur bestimmten den Markt. Doch das hat sich geän­dert: Mit eazy und o2 stehen güns­tige Alter­nativ-Tarife auch im TV-Kabel zur Verfü­gung. Wir geben eine Über­sicht zu den wich­tigsten Internet- und Telefon-Tarifen für den Kabel-Anschluss.

Vodafone muss Kunde nach Umzug aus Vertrag entlassen

Ehemaliger Unitymedia-Kunde verklagte Vodafone

Montage: teltarif.de

Wenn ein Umzug ansteht, ist es heut­zutage quasi selbst­ver­ständ­lich geworden, dem eigenen Internet-Provider eine Umzugs­mel­dung zu schi­cken und diesen mit dem Umzug des Anschlusses zu beauf­tragen. Die einzig mögliche Ausnahme bilden dabei TV-Kabel-Internet-Anschlüsse, weil hier der Fall eintreten kann, dass der Kabelnetz­betreiber am neuen Wohnort des Kunden gar nicht aktiv ist. Zieht ein Kabel-Kunde also in ein nicht vom Netz­betreiber versorgtes Gebiet um, muss er aus dem Vertrag entlassen werden. Obwohl das eigent­lich klar ist, musste das ein Voda­fone-Kunde gericht­lich durch­setzen.

Amazon eröffnet ersten Laden ohne Kasse in Europa

Amazon-Supermarkt ohne Kasse

Bild: dpa

Einkaufs­wagen füllen und ohne an der Kasse Schlange zu stehen sofort raus aus dem Laden: Amazon hat nun auch in Europa den ersten kassen­losen Super­markt eröffnet. Der Laden unter dem Marken­namen Amazon Fresh öffnete in London. Kunden nehmen einfach Artikel aus dem Regal und verlassen das Geschäft. Kameras und andere Sensoren wie Waagen in den Regal­böden regis­trieren, wer welche Waren mitge­nommen hat. Der Preis wird nach Verlassen des Ladens per App abge­bucht.

Hardware

Ubuntu Touch: Mobiles Linux-Betriebssystem

Betriebssystem Ubuntu Touch

Screenshot: teltarif.de, Quelle: ubports.com

Mit Ubuntu Touch wird ein neuer Versuch unter­nommen, das beliebte Linux-Betriebs­system auch auf mobilen Endge­räten zu ähnli­chem Erfolg zu bringen. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird das Haupt­augen­merk auf Geräte mit Touch­screen gelegt, also vor allem Smart­phones und Tablets. Mit dem Volla Phone steht bereits ein auf Privat­sphäre spezia­lisiertes Gerät zur Verfü­gung, das mit vorin­stal­liertem Ubuntu Touch bestellt werden kann. Darüber hinaus gibt es viele Geräte, die eine nach­träg­liche Instal­lation von Ubuntu Touch unter­stützen.

Aktualisiert: Beliebte Smartphone-Modelle im Preisverfall

Smartphones weiter im Preisverfall

Fotos: Hersteller, Montage: teltarif.de

Je mehr Zeit vergeht, desto größer sind die Chancen, dass die Preise von Smart­phones, die sich auf dem Markt befinden, weiter fallen. Anfang Dezember vergan­genen Jahres hatten wir uns in einer großen Über­sicht mit dem Preis­ver­fall der Smart­phone-Modelle beschäf­tigt. Mittler­weile sind wieder drei Monate vergangen und wir haben die aktu­ellen Markt­preise der noch aus verschie­denen Gründen attrak­tiven Modelle aktua­lisiert. Teil­weise wurde nochmal deut­lich an der Preis­schraube gedreht.

Mi 11 im Test: Zieht Xiaomi mit Samsung & Co. gleich?

Xiaomi Mi 11 im Test

Bild: teltarif.de

Das Xiaomi Mi 11 ist das erste offi­ziell vorge­stellte Smart­phone mit Qual­comms aktu­ellem Snap­dragon 888. Von einem Handy mit top aktu­ellem SoC wird einiges erwartet. Der Leis­tungs­bringer ist aber nicht die einzige Kompo­nente, auf die es ankommt. Entschei­dend ist das Gesamt­paket, das Zusam­men­spiel aus allem, was in einem Smart­phone steckt. Wir hatten die Chance, das Xiaomi Mi 11 zu testen.

Das Samsungs Galaxy S21 Ultra und das Xiaomi Mi 11 verbindet nicht nur eine Sache: Es sind zwei aktu­elle Flagg­schiffe mit 108-Mega­pixel-Kamera. Auch die schmalen Display­ränder und die Punch Hole für die Front­kamera sind vergleich­bare Design-Elemente. Nichts­des­totrotz gibt es außer dem Preis noch weitere hand­feste Unter­schiede zwischen den Boliden, die wir in unserem Flagg­schiff-Duell von Galaxy S21 Ultra und Mi 11 darlegen.

Broadcast

Irland: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk schaltet DAB ab

DAB in Irland abgeschaltet

Foto: RTE

In Deutsch­land redet man von einer mögli­chen UKW-Abschal­tung zugunsten von DAB+, Inter­net­radio und 5G-Broad­cast. Doch worüber disku­tieren andere Länder? Ende März schaltet Irlands öffent­lich-recht­licher Rund­funk RTÉ das digital-terres­tri­sche Radio DAB ab. Während 77 Prozent der Menschen dort noch klas­sisch Radio über UKW hören, wird DAB nur von 0,5 Prozent der Bevöl­kerung einge­schaltet. Der Traum vom euro­paweiten, digi­talen Hörfunk­stan­dard scheint ausge­träumt.

Nebenkostenprivileg: Viele würden Kabelanschluss kündigen

Umfrage zum TV-Kabelanschluss

Foto: Zattoo AG

Der TV-Kabel­anschluss wird nicht selten als obli­gato­rischer Bestand­teil des Miet­ver­trages rabat­tiert. Dennoch möchten viele Mieter ihren Kabel­anschluss gar nicht nutzen, weil sie lieber auf eine andere Netz­tech­nologie zurück­greifen und auch ihr Fern­seh­pro­gramm auf alter­nativem Wege empfangen. Politik, Bürger und Netz­betreiber disku­tieren seit Monaten über die geplante Abschaf­fung des Neben­kos­ten­pri­vilegs. Doch wie viele Mieter würden tatsäch­lich ihren Kabel­anschluss kündigen, wenn sie nicht über ihren Miet­ver­trag daran gebunden wären? Offenbar sehr viele, fand ein Markt­for­schungs­institut heraus.

Experten-Talk: Das sind die neuen DAB+-Programme

Podcast zum Digitalradio

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Das terrestri­sche Digi­tal­radio DAB+ feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag in Deutsch­land. In den vergan­genen Monaten haben einige neue Programme den Sende­betrieb aufge­nommen. Weitere Radio­sta­tionen haben ihren Start bereits ange­kün­digt, während andere Veran­stalter ihre Pläne vorerst begraben haben. In der neuesten Folge unseres beliebten teltarif.de-Podcasts "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" wagen die Experten unserer Redak­tion eine aktu­elle Bestands­auf­nahme.

Festnetz

Homeoffice: Viele Rufumleitungen überlasten Telefonanlagen

Problem bei alten Telefonanlagen

Foto: Picture Alliance / dpa

Dass möglichst alle Mitar­beiter von zu Hause aus arbeiten sollen, ist momentan poli­tisches Gebot und durchaus sinn­voll - sofern die tech­nischen Möglich­keiten gegeben sind. Doch das ist leider nicht immer der Fall. Wenn eine Firma oder Behörde viele Tele­fone hat, gibts eine Neben­stel­len­anlage mit Durch­wahl. Werden zu viele Anschlüsse nach draußen umge­leitet, droht die Über­las­tung, weil die Anlagen dafür unter­dimen­sio­niert sind.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.03.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

