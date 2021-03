Telekom mit Richtfunk, 5G statt DAB+, Nebenkostenprivileg

teltarif.de-Newsletter

alle reden vom Glas­faser-Ausbau, auch die Telekom - doch für die Breit­band-Anbin­dung eines Mobil­funk-Masts muss die Telekom dann doch wieder eine Richt­funk­ver­bin­dung nehmen, was tech­nisch eigent­lich spätes­tens für 5G dann veraltet ist. Wie kommt das? An der Telekom liegt es nicht - sondern an der Büro­kratie. Wenn Ämter und die Telekom sich mehrere Jahre über die Verle­getiefe von Glas­faser im Boden streiten, sind die Bürger vor Ort die Leid­tra­genden, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters berichten.

Die Abschaf­fung des Neben­kos­ten­pri­vilegs für TV-Kabel­anschlüsse in Miet­woh­nungen wird weiter heiß disku­tiert, in dieser Woche gab es sogar in einem Bundes­tags-Ausschuss eine Anhö­rung dazu. Forschungsinsti­tute spre­chen beim Markt der Signal­ver­tei­lung in Miets­häu­sern von lang lau­fenden Verträgen, veral­teten Anlagen und wenig Lust auf Verän­derung. Es geht um viel Geld - darum hat Voda­fone als größter Kabel-Netz­betreiber nun einen Kompro­miss­vor­schlag gemacht. Der sieht natür­lich die Beibe­hal­tung der Umla­gefä­hig­keit zumin­dest für einige weitere Jahre vor. Frag­lich ist aber, ob Voda­fone das dann wirk­lich wie verspro­chen für den Breit­band-Ausbau inner­halb der Häuser benutzt, wie wir im Abschnitt Internet aufzeigen.

Auch beim Digi­tal­radio gibt nach wie vor Diskus­sionen über den für die Zukunft am besten geeig­neten Verbrei­tungsweg. Die rbb-Inten­dantin ist nun vorge­prescht und hat erst­mals nicht wie so oft über die Zukunft von UKW disku­tiert, sondern DAB+ auf den Prüf­stand gestellt. Ange­sichts dessen, dass insbe­son­dere jüngere Menschen Audio-Inhalte fast nur noch im Netz hören, könnten Hörfunk­wellen in sieben bis zehn Jahren verzichtbar sein. Warum die Inten­dantin DAB+ als "Übergangs­tech­nologie" bezeichnet, dazu lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil unseres Newslet­ters.

Mobilfunk

Internet

Broadcast

Hardware

Festnetz

Mobilfunk

Richtfunk statt Glasfaser: Telekom umgeht Blockade

Telekom muss Richtfunk verwenden

Foto: Kara-fotolia.com, Logos: Telekom/Land MV, Montage: teltarif.de

Wie bereits berichtet hat die Deut­sche Telekom in Stolpe auf Usedom einen Mobil­funk-Mast aufge­baut, um Versor­gungs­lücken zu schließen. Der Mast steht seit 2019, die Technik ist betriebs­bereit. Allein die Glas­faser-Anbin­dung fehlt noch. Der Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald verlangt eine Verle­getiefe von 100 Zenti­metern. Die Telekom will das Kabel aus Kosten­gründen in 60 Zenti­meter Tiefe verlegen. Da dieser Streit unlösbar erscheint, greift die Telekom für die Anbin­dung nun auf eine im Glas­faser-Zeit­alter eigent­lich nicht mehr ganz aktu­elle Technik zurück - auf Richt­funk.

o2: 5G-Netz jetzt in 15 Städten verfügbar

5G bei o2

Foto: teltarif.de

Telefónica hat sein 5G-Netz im Oktober 2020 gestartet. War der neue Netzstan­dard zum Start nur in fünf Städten verfügbar, so hat der Münchner Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern den Ausbau in den vergan­genen Monaten weiter voran­getrieben. Mitt­ler­weile ist das 5G-Netz in 15 Städten ausge­baut. In den jewei­ligen Städten ist das Netz aller­dings bislang nur an Hotspots, keines­falls aber flächen­deckend verfügbar.

Telekom: Preiserhöhung bei einigen Mobilfunk-Alt-Tarifen

Preiserhöhung bei der Telekom

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat für Kunden in einigen älteren Mobil­funk­tarifen Preis­erhö­hungen ange­kün­digt. Betrof­fene Nutzer werden bereits über die neuen Kondi­tionen infor­miert, die zum 1. Mai in Kraft treten sollen. Je nachdem, um welches Preis­modell es sich handelt, werden die monat­lichen Grund­gebühren den Angaben zufolge um 1 oder 2 Euro im Monat erhöht. Die Kunden haben ein Sonder­kün­digungs­recht - dieses kann bis zum 30. April in Anspruch genommen werden. Der Konzern liefert im Schreiben an die Kunden auch eine Begrün­dung für die Preis­erhö­hung mit.

Internet

FRITZ!OS 7.25 ist da, Version 7.21 für Vodafone-Kunden

Sicherheits-Debatte zu AVM-Routern

Foto: AVM, Grafik/Montage: teltarif.de

AVM hat die finale Version von FRITZ!OS 7.25 veröffent­licht. Mehr als 70 neue Funk­tionen verspricht der Hersteller mit dem Soft­ware-Update, das zunächst für die FRITZ!Box 7590 zur Verfü­gung steht. Neben dem Feature-Upgrade soll die neue Betriebs­system-Version auch mehr Stabi­lität und Sicher­heit im Heim­netz mit sich bringen.

Nutzer von Kabel-Routern müssen oft länger auf AVM-Updates warten, insbe­son­dere dann, wenn der Router vom Provider stammt. Seit 1. März wird nun aber die FRITZ!OS-Version 7.21 für die FRITZ!Box 6591 Cable mit Voda­fone-Soft­ware aus dem früheren Einzugs­bereich von Kabel Deutsch­land verteilt. Die Provider-unab­hän­gige Version des Routers hingegen hatte schon Ende vergan­genen Jahres die Betriebs­system-Version 7.22 erhalten.

Zahl­reiche Besitzer einer FRITZ!Box von AVM berichten aktuell von einer Angriffs­welle auf ihren Router. Diese würden stets von der IP-Adresse 185.232.52.55 kommen. Diese Adresse soll schon früher auffällig gewesen sein. Was nach einer ernsten Gefahr für den Router aussieht, sind erfolg­lose Anmel­dever­suche, teilt AVM mit - und nennt deren Ursa­chen.

Nebenkostenprivileg: Vodafone macht Kompromissvorschlag

Vodafone spricht zum Nebenkostenprivileg

Foto: Vodafone Deutschland

Der europäi­sche Kodex für die elek­tro­nische Kommu­nika­tion muss in das neue Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) einge­baut werden. Das bedeutet neue Regeln für Breit­band- und TV-Anschlüsse in Mehr­fami­lien­wohn­häu­sern. Seit dem Aufbau der Kabel-TV-Netze gibt es die "Umla­gefä­hig­keit" für Anschlüsse und Dienste über die Betriebs­kosten (soge­nanntes Neben­kos­ten­pri­vileg) - das soll künftig wegfallen. Darüber wird seit Monaten disku­tiert, stei­gende Preise für Mieter werden befürchtet. Voda­fone hat nun einen Kompro­miss­vor­schlag gemacht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Niederkirchen: 80 Prozent der Bewohner buchen Glasfaser

Neuigkeiten zum Breitband-Ausbau

Bild: Telekom

Bevor Glas­faser ausge­baut wird, gibt es in der Regel eine Vorvermark­tung: Entscheiden sich etwa 40 Prozent der Bürger verbind­lich für einen Anschluss, wird gebaut. Wenn sich in der Vorvermark­tung sogar 75 bis 80 Prozent der Haus­halte für einen Glas­faser­anschluss entscheiden, kann man sich eigent­lich nicht beklagen. Nieder­kir­chens Bürger­meister will die Quote dennoch weiter in die Höhe treiben - aus gutem Grund.

Broadcast

Bandbreite fürs Gaming: So klappt störungsfreies Zocken

Voraussetzungen für Gaming

Bild: D Project Red/Ookla - Montage: teltarif.de, Andre Reinhardt

Wer gerne Video­spiele spielt, sei es am Desktop-Computer, am Note­book oder an der Konsole, ist häufig auf eine leis­tungs­fähige Inter­net­ver­bin­dung ange­wiesen. Ein zeitrau­bender Down­load, ein hängendes Online-Match, laggendes Cloud-Gaming und Probleme beim Strea­ming können das Spielen im Breit­band-Internet beein­träch­tigen. Heutige Top-Titel sprengen teils die 100-GB-Marke, wodurch ein Herunter­laden mit lang­samem Internet zur Gedulds­probe wird. Wir geben Tipps für einen besseren Gaming-Alltag.

Kabel-TV: Vodafone stellt GigaTV Cable Box 2 vor

Neue Vodafone-Kabel-TV-Box

Foto: Vodafone

Voda­fone bietet ab dem 10. März einen neuen Receiver für Kabel­fern­sehen an. Die GigaTV Cable Box 2 wird bundes­weit vermarktet. Das heißt, erst­mals bekommen auch Kunden in Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen den glei­chen Empfänger wie Inter­essenten aus den 13 anderen deut­schen Bundes­län­dern. Die neue Set-Top-Box soll nach Voda­fone-Angaben eine neue, intuitiv bedien­bare Benut­zer­ober­fläche bekommen. Dazu bekommt das Gerät eine 1-TB-Fest­platte, die abnehmbar ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+ oder 5G: rbb-Intendantin entfacht neue Diskussion

Diskussion um Digitalradio

Foto: Ocean Digital

Die Inten­dantin des Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb), Patricia Schle­singer, hat die Diskus­sion um die Zukunft des Hörfunks wieder neu entfacht, nachdem es zuletzt so aussah, als hätten sich alle Marktak­teure damit abge­funden, dass sich der digital-terres­tri­sche Hörfunk DAB+ auf dem Markt durch­gesetzt habe. "DAB+ ist für uns nur eine Übergangs­tech­nologie. Wir wollen dort hin, wo unsere Hörer sind - im Netz". Mit diesen Worten regt die Inten­dantin die Diskus­sion über die Zukunft der Hörfunk­ver­brei­tung neu an. Braucht man in sieben bis zehn Jahren über­haupt noch Hörfunk­wellen?

"Star": Das neue Angebot von Disney+ im Test

Star bei Disney Plus im Test

Foto: Disney

Disney+ ist ein sehr beliebter Strea­ming-Dienst, hatte jedoch bisher ein Manko: Nicht-jugend­freie Inhalte ab 16 Jahren suchte man im Katalog des Strea­mers verge­bens. Mit "Star" ging nun der neue Erwachsenen­bereich bei Disney+ live, gleich­zeitig zahlen Neukunden ab sofort 8,99 Euro im Monat. Zu finden sind beispiels­weise die gesamte "Stirb langsam"-Reihe mit Bruce Willis, die ABC-Drama­serie "Scandal" oder das Zombie-Epos "The Walking Dead". Doch lohnt sich der Aufpreis wirk­lich? Wir haben das Angebot getestet.

Hardware

Xiaomi Mi 11 startet in Deutschland: Aktion bei der Telekom

Xiaomi-Flaggschiff bei der Telekom

Foto: Xiaomi

Ende Februar wurde das Xiaomi Mi 11 bereits zum dritten Mal vorge­stellt, dieses Mal auch speziell für den deut­schen Markt. Die Deut­sche Telekom hat mitge­teilt, das Xiaomi Mi 11 5G in der Version mit 256 GB Spei­cher­platz in ihr Produkt-Port­folio aufzu­nehmen. Zudem verkauft die Telekom das Xiaomi Mi 11 5G ausschließ­lich in Schwarz. Bei anderen Händ­lern wird es das Smart­phone auch mit 128 GB Spei­cher geben. Der offi­zielle Verkaufs­start erfolgt erst am 1. April. Wir erläu­tern, wie Sie das neue Flagg­schiff schon jetzt bei der Telekom vorbe­stellen.

Galaxy A32 (4G) vorgestellt: Flottes und scharfes Display

Galaxy A32 mit und ohne 5G

Bild: Samsung

Samsung hat sein neues Mittel­klasse-Smart­phone Galaxy A32 (4G) offi­ziell vorge­stellt. Die Ausstat­tung des Handys klingt vor allem durch das 90-Hz-Display und die viel­sei­tige Quad-Kamera inter­essant. Tatsäch­lich hat das LTE-Modell kurio­ser­weise teils bessere Kompo­nenten als die 5G-Version inte­griert. Während das Galaxy A32 (4G) ein Full-HD-Panel hat, muss sich das Galaxy A32 5G mit HD+ begnügen. Wir zeigen weiter Unter­schiede zwischen den Modell-Vari­anten auf.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.03.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

