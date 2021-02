Teures Vertrags-Handy, teures Tanken, Sender-Abschaltung

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

kann es wirk­lich passieren, dass jemand über viele Jahre für ein Handy zum Vertrag insge­samt 5760 Euro bezahlt? Zuge­geben: Damit dieser theo­retisch möglich Fall eintritt, müssen Provider und Kunde jahre­lang schon ziem­lich unauf­merksam sein. Was viele Kunden aber nicht wissen: Wer ein Handy für 1 Euro bekommt und für den Rest in den folgenden Jahren einen Hard­ware-Aufschlag auf die Grund­gebühr bezahlt, kann nicht immer davon ausgehen, dass dieser Aufschlag wegfällt, wenn das Handy abbe­zahlt ist. Was genau das Problem - und die Lösung - ist, erklären wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

Über die tech­nische Einglie­derung des Unity­media-Kabel­netzes in das Voda­fone-Netz berichten wir regel­mäßig - und das hat zur Folge, dass es bei ehema­ligen Unity­media-Kunden diverse Umstel­lungen gibt, auch beim Fern­seh­pro­gramm. Dabei ist es mit einem bloßen Sender-Such­lauf nach der Umstel­lung aber bei weitem nicht getan: Diverse Kanäle auch im Bereich des Bezahl­fern­sehens werden nach der Umstel­lung nicht mehr wie gewohnt zu empfangen sein. Was Voda­fone genau plant, erläu­tern wir im Abschnitt Broad­cast.

Tesla kann schon seit einiger Zeit seinen Lade­strom nicht mehr an die Auto-Kunden verschenken. Nach einer Preis­erhö­hung Ende des vergan­genen Jahres wird das "Tanken" von Strom an Super­char­gern für Tesla-Fahrer nun nach kurzer Zeit schon wieder teurer. Und dabei geht es nicht nur um den Preis pro Kilo­watt­stunde, sondern auch um die "Straf­gebühr", die ein Tesla-Fahrer dafür bezahlen muss, wenn er weiterhin den Lade­platz blockiert, obwohl das Auto fertig aufge­laden ist, wie wir im Internet-Teil unseres Newslet­ters ausführen.

Aldi Talk & Blau: Kunden surfen schneller im LTE-Netz

Schneller surfen bei Discountern

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quellen: blau.de/alditalk.de

Einige Prepaid-Marken haben in den vergan­genen Tagen ihre höher­wer­tigen Tarife für Smart­phone-Nutzer verbes­sert. Auf Aldi Talk folgten Blau und o2. Ende Februar zieht Lidl Connect nach. In allen Fällen bekommen die Kunden zum glei­chen Preis wie bisher mehr monat­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Eine kleine weitere Ände­rung gibt es bei Aldi Talk und Blau: Der Internet-Zugang ist ab sofort für alle Prepaid-Kunden mit höherer Down­load-Geschwin­dig­keit als bisher möglich. Und auch bei Ortel Mobile gibt es Neuig­keiten.

So macht Vodafone das LTE-Netz ab sofort schneller

Frequenz-Umwidmung bei Vodafone

Foto: teltarif.de

Die UMTS-Abschal­tung geschieht nicht auf einen Schlag, sondern schritt­weise, und zwar durch die allmäh­liche Umwid­mung bishe­riger UMTS-Frequenzen für LTE. Voda­fone bietet ab sofort bundes­weit höhere Daten­über­tra­gungs­raten im LTE-Netz an. Möglich ist das, weil Voda­fone das früher für den UMTS-Stan­dard genutzte Frequenz­band um 2100 MHz verstärkt für das 4G-Netz einsetzt. Konkret wird die Band­breite um 5 MHz auf 15 MHz erhöht. In einer deut­schen Stadt wird sogar die komplette UMTS-Abschal­tung bereits getestet.

Handy mit Vertrag: 5760 Euro zu viel bezahlt?

Kostenfalle bei Handy-Ratenzahlung

Foto: Telefonica / o2

Das Handy für 1 Euro zum Vertrag gibt es nur deswegen, weil der Käufer den Rest­betrag für das Gerät über zwei Jahre gemeinsam mit dem Vertrag abbe­zahlt - und zwar über eine höhere Grund­gebühr. Wenig bekannt dabei ist: Hierbei gibt es zwei Modelle. Entweder ein dauer­hafter Aufpreis über mehrere Jahre mit regel­mäßiger Garantie auf ein neues Handy - oder das Abbe­zahlen eines Handys mit anschlie­ßendem Wegfall des monat­lichen Aufpreises. Wer also denkt, dass nach zwei Jahren der Aufpreis wegfällt, obwohl ein dauer­hafter Aufpreis verein­bart wurde - bezahlt der über 24 Jahre tatsäch­lich 5760 Euro für ein Handy?

EU geht wegen Telekom-Regeln gegen Deutschland vor

Umsetzung neuer EU-TK-Regeln

Foto: Picture Alliance / dpa

Weil Deutsch­land und andere Länder bestimmte Vorschriften etwa für Tele­fonate ins EU-Ausland nicht umge­setzt hätten, will die EU-Kommis­sion recht­lich gegen diese Länder vorgehen. Man habe gegen 24 Staaten ein soge­nanntes Vertrags­ver­let­zungs­ver­fahren einge­leitet und sie schrift­lich dazu aufge­for­dert, unver­züg­lich alle erfor­der­lichen Maßnahmen durch­zuführen.

Fragt man bei diversen Provi­dern in Deutsch­land nacht, erntet man Beteue­rungen, die neuen Rege­lungen, beispiels­weise bei Auslands­tele­fonaten, seien schon längst in die Tarif­über­sichten und Abrech­nungs­sys­teme imple­men­tiert. An wen richtet sich die Kritik der EU also wirk­lich? Adressat ist offenbar die Politik, die mit der Umset­zung in Geset­zes­form nicht vorwärts kommt - es geht um das neue, verspä­tete Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz.

Hardware

Neues 5G-Smartphone: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Kaufberatung 5G-Smartphones

Bild: teltarif.de

Die 5G-Smart­phones der ersten Gene­ration sind von der tech­nischen Entwick­lung schon über­holt worden, und selbst viele 5G-Handys, die im vergan­genen Jahr verkauft wurden, ermög­lichen die Nutzung des neuen Mobil­funk­stan­dards nur zum Teil. Zu den ersten 5G-Handys auf dem deut­schen Markt zählten das Samsung Galaxy S10 5G und das Huawei Mate 20X 5G. In unserem Hinter­grund-Ratgeber lesen Sie, worauf Sie beim Kauf eines 5G-Smart­phones achten sollten und welcher Unsi­cher­heits­faktor dennoch besteht.

Bericht: Apple stellt Produktion des iPhone 12 Mini ein

iPhone 12 Mini hat möglicherweise ausgedient

Bild: teltarif.de

In der Vergangen­heit wurde Apple oft dafür gelobt, anders als andere Hersteller auch noch vergleichs­weise kleine und hand­liche Smart­phones anzu­bieten, die dennoch ähnlich leis­tungs­fähig wie die größeren Modelle sind. Wer ein klei­neres Handy gesucht hatte, griff oft zum iPhone SE. Somit war eigent­lich zu erwarten, dass sich auch das iPhone 12 Mini gut verkaufen wird. Dessen Akku ist aber schwä­cher als bei den anderen aktu­ellen Smart­phones von Apple. Der Hersteller will die Produk­tion des iPhone 12 Mini zugunsten des iPhone 12 Pro nun offenbar vorzeitig einstellen.

Abgespeckter Smartphone-Lieferumfang: Ist weniger mehr?

Umweltschutz oder willkommene Zusatz-Einnahme

Bild: teltarif.de

Früher lag jedem Smart­phone ein Kopf­hörer, ein USB-Kabel und ein Netz­teil bei. Nun wird der Verpackungs­inhalt sukzes­sive entschlackt, insbe­son­dere bei der Ober­klasse. Wer ein Galaxy S21 oder ein iPhone 12 erwirbt, findet weder Ohrhörer noch Netz­teil in der Karto­nage vor. Sind die Smart­phone-Hersteller urplötz­lich zu Umwelt-Engeln mutiert oder was steckt hinter dem Trend zum redu­zierten Liefer­umfang? Und ist dieser Schritt über­haupt im Sinne der Verbrau­cher? Wir erör­tern den Bran­chen­trend der wegge­las­senen Netz­teile und Kopf­hörer.

Internet

Umstrittene Helfer: Das müssen Sie über Blitzer-Apps wissen

Rechtslage bei Blitzer-Warn-Apps

Fotos: ghazii/Pixel-Shot - fotolia.com, Montage: teltarif.de

Messsta­tionen zur Geschwin­dig­keits­über­wachung, so heißen Blitzer im Amts­deutsch, sind gnadenlos. Sie unter­scheiden nicht zwischen Rasern und denen, die eigent­lich immer ange­passt fahren, aber viel­leicht für einen Moment abge­lenkt oder unauf­merksam waren. Jeder Geschwin­dig­keits­ver­stoß wird geahndet. Spezi­elle Warn­geräte und Smart­phones-Apps melden Blitzer, bevor man hinein­rauscht. Klingt verlo­ckend. Aber sind solche Helfer nun erlaubt oder sind sie verboten?

Tesla: "Tanken" am Supercharger wird erneut teurer

Preiserhöhung bei Tesla

Foto: Tesla

Erst Ende vergan­genen Jahres erhöhte Tesla die Kosten für die Aufla­dung des im Auto verbauten Akkus an Super­char­gern von bisher 33 Cent auf 35 Cent pro Kilo­watt­stunde. Jetzt dreht der Hersteller erneut an der Preis­schraube. So steigt der Preis pro Kilo­watt­stunde um einen Cent auf 36 Cent. Wesent­lich deut­licher ist der Preis­anstieg bei der Blockier­gebühr, die beim Aufladen an einem Super­charger anfällt, wenn man einen Lade­platz belegt, obwohl die Aufla­dung längst abge­schlossen ist.

Broadcast

Vodafone: Diese Kabel-TV-Programme werden abgeschaltet

Sender-Abschaltung bei Ex-Unitymedia-Kunden

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Das Programm­angebot in den Netz­berei­chen von Voda­fone Kabel Deutsch­land und Voda­fone West, dem früheren Unity­media, soll verein­heit­licht werden. Dafür will Voda­fone in diesem und im kommenden Jahr eine soge­nannte "Netz­har­moni­sie­rung" durch­führen. Auch die Frequenzbele­gung wird ange­gli­chen, um die Netz-Kapa­zitäten effi­zienter zu nutzen. Durch diese Umstel­lung entfallen für frühere Unity­media-Kunden zahl­reiche Pay-TV-Programme - wir erläu­tern, welche das sind.

Kündigungsprobleme bei Disney+

Unverhoffte Kündigungsprobleme

Foto: Disney

Ein Strea­ming-Abo kann man schnell im Netz abschließen und ebenso schnell per Maus­klick wieder kündigen. So sollte es eigent­lich auch bei Disney+ funk­tio­nieren. In unserem Selbst­ver­such wurde der Dienst jedoch nicht per App, sondern mit einer Visa-Karte im Browser gebucht. Norma­ler­weise sollte es im Kunden­konto von Disney+ dann einen Kündi­gungs-Button geben, dieser verschwand in unserem Test jedoch plötz­lich. Wir beschreiben, wie Kunden mit demselben Problem für eine wirk­same Kündi­gung von Disney+ vorgehen müssen.

Android TV bekommt neue Benutzeroberfläche

Neues Design für Android TV

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com

Google hat sein Smart-TV-Betriebs­system komplett über­arbeitet und aus Android TV das neue Google TV gemacht. Bislang ist die neue Firm­ware neben dem aktu­ellen Chro­mecast aber nur auf wenigen Strea­ming-Geräten zu finden. Neben Google TV wird aber auch Android TV noch weiter gepflegt, vor allem auf bereits im Umlauf befind­lichen Fern­sehern, Strea­ming-Sticks und Settop-Boxen. Jetzt bekommt das Smart-TV-Betriebs­system eine neue Benut­zer­ober­fläche.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.02.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Festnetz und Handy aus einer Hand: Wir vergleichen für Sie die Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone.

