Besser ohne UMTS, Unitymedia-Umbau, 1&1-Netzwechsel

was hat es Anfang der 2000er-Jahre für einen Hype um UMTS und das mobile Internet gegeben: Insbe­son­dere in Deutsch­land haben die Netz­betreiber viele Milli­arden für die Lizenzen bezahlt. In diesem Jahr wird UMTS nun endgültig abge­schaltet. Ab dem Sommer werden wir damit das inter­essante Phänomen haben, dass der Vorgänger-Stan­dard GSM sowie die beiden Nach­fol­gestan­dards LTE und 5G alle Aufgaben über­nehmen müssen. Was das in der Praxis bedeutet, erläu­tern wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Unity­media-Nutzer konnten seit der Über­nahme des Kabel-Netzes durch Voda­fone in der Anfangs­zeit zunächst ohne große Ände­rungen weiter Fern­sehen und im Internet surfen. Doch jeder Netz­betreiber muss natür­lich lang­fristig darauf achten, dass in seinem Netz überall dieselben tech­nischen Stan­dards gelten - sonst wird der Betrieb des Netzes unnötig aufwändig und teuer. Darum baut Voda­fone das ehema­lige Unity­media-Netz nun um. Was das für die Kunden bedeutet, lesen Sie im Abschnitt Internet.

Wie bereits berichtet, verhan­delt 1&1 recht erfolglos mit anderen Netz­betrei­bern über National Roaming, um sein 5G-Netz zu Beginn nicht nur mit wenigen Stationen betreiben zu müssen. Denn irgend­wann laufen auch die bishe­rigen Netz-Mitnut­zungs-Verträge mit Telefónica und Voda­fone aus. Schon jetzt gibts für 1&1-Neukunden offi­ziell keine Tarife im Voda­fone-Netz mehr. Wie nun aber auch 1&1-Bestands­kunden im Voda­fone-Netz mehr oder weniger sanft dazu gedrängt werden, ins o2-Netz zu wech­seln, darüber berichten wir eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

UMTS-Abschaltung: Handy-Netze werden besser & schneller

UMTS wird abgeschaltet

Bild: teltarif.de

In diesem Jahr werden die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber Teile ihrer Netze abschalten. Abge­schaltet wird aller­dings nur ein veral­teter Mobil­funk-Stan­dard, wodurch letzt­lich die Handy-Netze besser und schneller werden. Was um den 30. Juni passieren wird, bedeutet das Ende der Übertra­gungs­technik nach dem 3G-Proto­koll, oft auch als UMTS (Univer­sales mobiles Tele­kom­muni­kations-System) bekannt. Wir schauen nicht nur zurück auf die Geschichte von UMTS, sondern beleuchten auch, was sich durch die UMTS-Abschal­tung ändert.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1-Falle: Netzwechsel von Vodafone zu o2 intransparent

Unverhoffter Netzwechsel von Vodafone zu o2

Bild: teltarif.de / Leserzuschrift, Bearbeitung: teltarif.de

Wie bereits berichtet hat 1&1 die Vermark­tung von Mobil­funk-Tarifen im Voda­fone-Netz einge­stellt. Bestands­kunden können ihre SIM-Karten vorerst weiter nutzen, 1&1 bietet seine Tarife im Voda­fone-Netz nur noch über die Kunden-Hotline an. Vor dem Ende der Vermark­tung von 1&1-Tarifen im Voda­fone-Netz haben Kunden miss­ver­ständ­liche Briefe mit neuer SIM erhalten. Darin wird der Netz­wechsel ins o2-Netz nur einmal kurz erwähnt. Der Brief hat also möglicher­weise mehr verschwiegen als er verspricht.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2: Schnellere Einführung neuer Produkte & neue Kabel-Tarife

Neue IT-Strategie und Kabel-Tarife bei o2

Foto: Telefonica

Telefónica will neue Anwen­dungen und Produkte künftig schneller als bisher auf den Markt bringen, um gegen­über seinen Mitbe­wer­bern konkur­renz­fähiger zu werden. Das Ziel ist die Halbie­rung der Vorlauf­zeit für die Einfüh­rung neuer Dienste. Zu diesem Zweck will der Münchner Konzern bis 2023 eine schlan­kere IT-Infra­struktur schaffen. Mit Cloud-Lösungen, über die bis zu 80 Prozent der künf­tigen Anwen­dungen laufen werden, will der Netz­betreiber Inno­vationen schneller voran­treiben und Betriebs­kosten senken. Ab sofort vermarktet o2 beispiels­weise bundes­weit und über alle Vertriebs­kanäle Kabel­anschlüsse, die im Voda­fone-Netz reali­siert werden. Bis zu 250 MBit/s im Down­stream sind derzeit möglich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

Vodafone baut bei Unitymedia um: Das ändert sich

Vodafone baut Unitymedia-Netz um

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Voda­fone hat in den vergan­genen Jahren Kabel Deutsch­land und Unity­media über­nommen. Sukzes­sive wird die Technik der Kabel­netze in allen 16 deut­schen Bundes­län­dern ange­gli­chen. Zum einen sollen Kunden bundes­weit die glei­chen Tarife und Produkte buchen können. Zum anderen will das Unter­nehmen möglichst vielen Kunden Internet-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwin­dig­keit anbieten. Dadurch kommt es auch zu umfangrei­chen Ände­rungen bei der TV-Kabel­bele­gung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Windows 10 S gratis in volles Windows 10 umwandeln

Windows 10 S gratis und legal umwandeln

Bild: Microsoft

Durch den seit Monaten herr­schenden Home-Office-Boom mussten und müssen viele Ange­stellte und Selb­stän­dige zu Hause "aufrüsten" und sich einen neuen Computer oder Laptop besorgen. In Verbin­dung mit Liefer­eng­pässen führt das bei zahl­rei­chen Online-Shops dazu, dass beliebte Modelle mit einem guten Preis-Leis­tungs-Verhältnis ausver­kauft sind oder wochen­lang vorher vorbe­stellt werden müssen. Viele Laptops gibt es nur mit dem abge­speckten und darum oft verschmähten Betriebs­system Windows 10 S. Doch dieses lässt sich mit wenigen Klicks legal und gratis in ein voll­stän­diges Windows 10 umwan­deln - wir verraten, wie es geht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sendungsverfolgung für Briefe startet am 4. Februar

Sendungsverfolgung für Briefe kommt

Bild: Deutsche Post

Für Pakete nicht nur von DHL, sondern auch anderer Paket­dienste ist sie seit Jahren normal: Die Sendungs­ver­fol­gung, über die Absender und Empfänger regel­mäßig über den Verbleib eines Pakets infor­miert werden. Nun startet in wenigen Tagen die schon vor einiger Zeit ange­kün­digte Sendungs­ver­fol­gung für normale Briefe. Wir erläu­tern, wie das System funk­tio­niert und was Inter­essenten dafür kaufen müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp, Telegram & Co: Alle Messenger in einer App

Eine App für alle Messenger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: beeperhq.com

Wer erin­nert sich noch an Zeiten, in denen Anwen­dungen wie Tril­lian oder IM+ hoch im Kurs standen? Mit diesen Anwen­dungen hatten Inter­essenten die Möglich­keit, alle wich­tigen Messenger mit nur einem einzigen Programm zu nutzen. Der frühere Pebble-Chef hat nun die Beta-Phase für einen neuen Multi-Messenger namens Beeper gestartet. Damit sollen die Kunden WhatsApp, Signal, Tele­gram und viele weitere Dienste in einer einheit­lichen App nutzen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Samsung Galaxy S21 Ultra: Die neue Spitzenklasse im Test

Neues Samsung-Flaggschiff getestet

Bild: teltarif.de

Samsung ist 2021 mit seiner Smart­phone-Spit­zen­klasse früh dran. Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra werden bereits ab dem 29. Januar verfügbar sein. Abso­lutes High-End-Modell der S-Klasse ist das Galaxy S21 Ultra 5G - inklu­sive Quad­kamera mit 108 Mega­pixel, 100-fach Zoom und S-Pen-Unter­stüt­zung. Von dem Modell wird einiges erwartet, schließ­lich wird es rund ein Jahr Samsungs Kompe­tenzen im Premium-Markt der Smart­phones reprä­sen­tieren. Wir haben die Ober­klasse ins Test­labor geschickt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Huawei P30 / Mate 30: Erste User erhalten HarmonyOS Beta

Huawei HarmonyOS auf ersten Smartphones

Bild: 51CTO

Huawei geht seinen ange­kün­digten Schritt weiter, sich von Android als Betriebs­system unab­hän­giger zu machen und seine Alter­native HarmonyOS weiter­zuent­wickeln. Für die Smart­phones Huawei P30 und Mate 30 (Pro) steht ab sofort die erste offene Beta­ver­sion von HarmonyOS 2.0 bereit. Damit haben nun auch die Smart­phone-Anwender die Möglich­keit, sich von Android zu lösen und zum haus­eigenen Huawei-Betriebs­system zu wech­seln.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 14.4: Das Update für iPhone und iPad ist da

Neue Version von iOS 14

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

iOS 14.4 für iPhone und iPod touch sowie iPadOS 14.4 für die Tablets von Apple sind ab sofort verfügbar. Nachdem bereits Ende vergan­gener Woche die Release Candi­dates veröf­fent­licht wurden, werden die Updates nun an alle Besitzer kompa­tibler Smart­phones, Tablets und Multi­media-Player von Apple verteilt. Wir stellen die Neue­rungen vor, die das Update mit sich bringt.

In einem Support-Doku­ment erläu­tert Apple, warum alle Besitzer kompa­tibler Smart­phones, Tablets und Multi­media-Player die Updates möglichst kurz­fristig instal­lieren sollen. Den Angaben zufolge hat Apple nicht nur einige neue Funk­tionen auf die mobilen Endge­räte gebracht, sondern außerdem einige Sicher­heits­lücken geschlossen. Der Hersteller räumt sogar ein, dass die Lücken in der Vergan­gen­heit bereits ausge­nutzt worden sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

Retro: Wählscheiben-Telefon mit GSM, UMTS und LTE

LTE-Handy mit Wählscheibe

Foto: Justine Haupt

Moderne Technik trifft auf Retro-Look: Das könnte das Motto eines neuen Bausatzes mit der Bezeich­nung "Rotary Un-Smart­phone Kit" sein, der sich in der für den euro­päi­schen Markt gedachten Version zum Preis von 351 US-Dollar (umge­rechnet etwa 290 Euro) bei Skysedge vorbe­stellen lässt. Skysedge verkauft damit also tatsäch­lich ein Wähl­scheiben-Telefon mit LTE-Unter­stüt­zung. Der Hand­held verfügt über eine mecha­nische Klingel aus poliertem Messing, und wer das Mobil­telefon mit dem unge­wöhn­lichen Design betreiben möchte, kann dazu seine eigene SIM-Karte einlegen. Vorbe­stel­lungen sind ab sofort möglich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Netflix: Disney+ ist "super beeindruckend"

Disney verfolgt Netflix

Foto: AP

Netflix gilt welt­weit als Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten. Zumin­dest CEO Reed Hastings sieht aber noch Wachs­tums­mög­lich­keiten, wie er im Earnings-Inter­view zu den Geschäfts­zahlen im vierten Quartal 2020 deut­lich machte. Mit insge­samt 203,7 Millionen Abos liege man deut­lich vor Disney+ mit 86,8 Millionen Verträgen und damit ebenso über den Prognosen, auch wenn die "Micky-Mouse-Ohren im Rück­spiegel" ein Thema bleiben. Aus seiner Sicht ist und bleibt vor allem Disney ein wich­tiger Konkur­rent, den man sogar als Vorbild sieht. Hastings zeigte sich von den hohen Abonnen­ten­zahlen bei Disney+ beein­druckt..

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.01.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

