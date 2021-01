Handynetz-Kooperation, Netflix-Preiserhöhung, Amateurfunk

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die Mobil­funk-Netz­abde­ckung ist in Deutsch­land nach wie vor lücken­haft. Nun wollen die Netz­betreiber gemein­same Sache machen, um mehr Kunden als bisher eine brauch­bare Funk­ver­sor­gung anzu­bieten. Im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters erfahren Sie, wie sich Telekom, Voda­fone und o2 die Koope­ration vorstellen.

Netflix erhöht nach vielen anderen Ländern jetzt auch in Deutsch­land die Abo-Preise. Bis zu 2 Euro mehr pro Monat kostet künftig der Strea­ming-Dienst. Doch machen die Abon­nenten die Preis­erhö­hung über­haupt mit? Ist Netflix das Geld noch wert? Im Broad­cast-Teil versu­chen wir, diese Fragen zu beant­worten.

Natür­lich ist es bequem, mit dem Smart­phone zu kommu­nizieren. Doch was ist, wenn der Strom über viele Stunden ausfällt, sodass auch die Mobil­funk­netze nicht mehr funk­tio­nieren? Amateur­funk und CB-Funk lassen sich mit akku­betrie­benen Geräten auch dann noch nutzen. In unserem Mobil­funk-Teil lesen Sie, was ansonsten für diese beiden Funk­dienste spricht und wie auch ein Neuling einsteigen kann.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren, Surfen und beim viel­leicht ersten Amateur- oder CB-Funk-QSO.

Mobilfunk

Telekom: Mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld

Telekom erhöht Datenvolumen

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom bietet seit dem 19. Januar neue Daten­tarife an. Zum einen hat der Bonner Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister das monat­liche Inklu­siv­volumen erhöht. Zum anderen ist die Nutzung des 5G-Netzes nun auto­matisch und ohne zusätz­liche Kosten inklu­sive. Das gilt auch für die Daten­tarife, die auf Prepaid­basis abge­rechnet werden.

Neu ist die DataSIM, die als Zweit­karte für Kunden mit einem bestehenden Telekom-Mobil­funk­ver­trag vermarktet wird. Das Angebot schlägt mit einer Monats­gebühr von 4,95 Euro zu Buche. Dafür bekommen die Kunden 3 GB zusätz­liches Daten­volumen. Doch was passiert, wenn man einmal mehr Surf­volumen braucht? Und wie sehen die Kondi­tionen der anderen Telekom-Daten­tarife aus? Wir haben die neuen MagentaMobil-Data-Ange­bote in einer News zusam­men­gefasst.

Ein Sender, alle Handynetze: Koop für bessere Abdeckung

Ein Sender, alle Netze

Foto: Vodafone Deutschland

Dass die Flächen­deckung mit Mobil­funk in Deutsch­land Lücken aufweist, ist ein Dauer­brenner. Durch eine inten­sivere Koope­ration von Telekom, Voda­fone und Telefónica inklu­sive gemein­samer Nutzung von Sender­technik könnte es langsam besser werden. Wie sich die Netz­betreiber ihre Zusam­men­arbeit vorstellen, lesen Sie in unserer Meldung zur Koope­ration für bessere Netz­abde­ckung.

Telefónica (o2) hat darüber hinaus seine Finanz- und Netz­stra­tegie für 2021 und danach vorge­stellt: Alle sollen glück­lich werden, Anteils­eigner und Kunden. Möglich macht das eine Geld­spritze durch den Verkauf von Stand­orten. Wie ambi­tio­niert das Netz­aus­bau­pro­gramm von o2 aussieht, lesen Sie in unserem Beitrag zu den großen Plänen der Telefónica.

Amateur- und CB-Funk: Vernetzt auch ohne Mobilfunk

Funken ohne Handynetz

Foto: Image licensed by Ingram Image

Mit dem Smart­phone ist es heut­zutage möglich, von fast jedem Ort der Welt zu kommu­nizieren. Sei es tele­fonisch, per SMS, per E-Mail oder WhatsApp bis hin zu sozialen Netz­werken: Die Möglich­keiten, die die Kommu­nika­tion über Mobil­funk bietet, sind nahezu uner­schöpf­lich. Und dennoch gibt es auch heute noch CB-Funker und lizen­zierte Funk­ama­teure.

Doch worin besteht der Reiz, auch 2021 noch ein CB-Funk­gerät im Auto, zuhause oder als mobiles Hand­funk­gerät zu betreiben oder gar die Amateur­funk-Prüfung abzu­legen? Wie funk­tio­niert das über­haupt mit dem Funk? In unserem Ratgeber zum Amateur­funk und CB-Funk haben wir einige Details zum Einstieg in die beiden Hobbys zusam­men­gefasst.

Sicher chatten in der Firma: Dazu präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der bekanntesten Business-Messenger.

Broadcast

Netflix erhöht Preise in Deutschland: Bis zu 17,99 Euro

Preiserhöhung bei Netflix

Foto: dpa

Bereits im Spät­sommer 2020 hatte Netflix in einigen Ländern an der Preis­schraube gedreht. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis der Strea­ming­dienst auch in Deutsch­land teurer wird. Jetzt ist es soweit: Neukunden zahlen ab sofort bis zu 17,99 Euro im Monat für die Spiel­film- und Serien-Flat­rate. Doch wie geht es für Bestands­kunden weiter? Und welche Kosten fallen künftig für welche Tarife an? In unserem Bericht zur Preis­erhö­hung von Netflix haben wir die Details zu den neuen Kondi­tionen zusam­men­gefasst.

Aktuell sitzt das Geld bei vielen Leuten ohnehin nicht so locker. Schließ­lich gibt es auch in anderen Bereich Preis­erhö­hungen - etwa bei Benzin und Heizung. Machen die Netflix-Abon­nenten die neue Preis­runde noch mit und wie steht der Strea­ming­dienst im Vergleich zur Konkur­renz dar? Diesen Fragen sind wir für unseren Hinter­grund­artikel zur Netflix-Preis­erhö­hung einmal nach­gegangen.

DAB+-Ausbau auf Eis: Deutschlandradio muss sparen

DAB+-Ausbau auf Eis

Foto: Roberts Radio

Nach der von Sachsen-Anhalt blockierten Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat werden beim öffent­lich-recht­lichen Rund­funk erste Konse­quenzen deut­lich. Das Deutsch­land­radio hat von einem Sonder­kün­digungs­recht der laufenden Tarif­ver­träge Gebrauch gemacht und legt den Ausbau beim ersten DAB+-Bundesmux auf Eis.

Für den ersten bundes­weiten DAB+-Multi­plex bedeutet diese Entschei­dung, dass es in Regionen wie Huns­rück sowie Nahe- oder Moseltal, Teilen des Schwarz­walds oder der Insel Usedom weiter Versor­gungs­lücken geben wird. In unserer News zu den Spar­zwängen beim Deutsch­land­radio lesen Sie unter anderem, wie die Rund­funk­anstalt diese recht kurz­fristig getrof­fene Entschei­dung begründet.

Die Mediatheken der TV-Sender zeigen heute viel mehr als nur verpasste Sendungen. Entdecken Sie in den Mediatheken aktuelle Filme, Serien und Dokus.

Internet

WhatsApp bringt Chat-Export-Funktion zurück

Chat-Export bei WhatsApp

Foto: dpa

Aufgrund eines Patent­streits hatte WhatsApp vor rund einem Jahr speziell für deut­sche Kunden die Möglich­keit abge­schafft, Chats zu expor­tieren und als Text­datei abzu­spei­chern. Nun kommt die Funk­tion wieder zurück. Bei ersten Anwen­dern ist das Feature bereits wieder im Menü zu finden.

Offenbar kann der Chat-Export server­seitig frei­geschaltet werden. Auch im Test von teltarif.de war kein App-Update erfor­der­lich. Keine Auswir­kungen hat das Feature auf die Daten­siche­rung, mit der sich WhatsApp-Inhalte auf ein neues Smart­phone umziehen lassen. Weitere Details zur Chat-Export-Funk­tion bei WhatsApp haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

iTunes-Aus für Windows: Das plant Apple für die Zukunft

Aus für iTunes

Foto/Montage: teltarif.de, Icon: Apple

Auf dem Mac ist die iTunes-Soft­ware von Apple schon seit einein­halb Jahren Geschichte. Für Windows hat der ameri­kani­sche Konzern die Medi­enver­wal­tungs­soft­ware bislang noch nicht ersetzt. Jetzt verdichten sich aber die Hinweise darauf, dass iTunes bald auch auf den Compu­tern mit Micro­soft-Betriebs­system Geschichte sein wird.

Schon Ende 2019 war Apple auf der Suche nach Entwick­lern für Windows-Soft­ware. Nun soll es interne Tests für neue Apps geben, die iTunes - wie schon auf dem Mac - ersetzen. Wie es nach dem iTunes-Aus für Windows-Nutzer weiter­gehen könnte, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Arcor: So kämpft Vodafone weiter gegen die Spam-Flut

Vodafone bekämpft Spam-Flut

Logo: Vodafone/Arcor, Foto/Montage: teltarif.de

An tech­nische Umstel­lungen sind Mail-Post­fach-Inhaber von Voda­fone, Arcor und Unity­media inzwi­schen gewöhnt. Denn Voda­fone ist dabei, alle drei bislang getrennten Mail­dienste auf einer gemein­samen tech­nischen Platt­form zusam­men­zufassen. Seit dieser Umstel­lung beklagen zahl­reiche Kunden ein massives Spam-Problem.

Wir haben im Dezember über die für die Anwender wenig erfreu­liche Ände­rung berichtet. Nach dieser Meldung haben wir unter­schied­liche Rück­mel­dungen erhalten: Einige Kunden berichten von spür­baren Verbes­serungen, bei anderen ist das Post­fach weiterhin mit Spam verstopft. Wir haben bei Voda­fone nach­gefragt, was der Netz­betreiber gegen die Spam-Flut unter­nimmt.

Vodafone: Speedtest Plus für alle Kabelkunden

Speedtest Plus bundesweit

Foto: Vodafone

Speed­tests gehören zu den belieb­testen Anwen­dungen auf PC, Smart­phone oder Tablet. Schließ­lich wollen die Nutzer wissen, wie schnell ihr Internet-Anschluss tatsäch­lich ist. Gibt es viel­leicht sogar größere Abwei­chungen zwischen der gebuchten Surf-Geschwin­dig­keit und der tatsäch­lich erreichten Perfor­mance?

Voda­fone hat zu diesem Zweck einen eigenen, Speed­test Plus genannten Dienst ins Leben gerufen. Jetzt kann das Angebot bundes­weit an den Kabel­anschlüssen des Unter­neh­mens genutzt werden. Doch was ist die Beson­der­heit gegen­über anderen Tools, die die Geschwin­dig­keit eines Internet-Anschlusses messen? Darüber berichten wir in unserem Beitrag zum Speed­test Plus für alle Voda­fone-Kabel­kunden.

Alles rund um Windows 10: Hintergründe, Tipps und Ratgeber zum System finden Sie auf unserer speziellen Windows-10-Seite.

Hardware

Samsung Galaxy S21: High-End-Serie offiziell vorgestellt

Das Samsung Galaxy S21 ist offiziell

Foto: Samsung

Samsung hat die Galaxy-S21-Serie aus ihrem Versteck geholt. Neben Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra präsen­tierte der Konzern auch die Galaxy Buds Pro mit aktiver Geräusch­unter­drü­ckung. In unserer Meldung zur Vorstel­lung der Galaxy-S21-Smart­phones erfahren Sie alle Details zu Ausstat­tung, Zubehör, Verfüg­bar­keit und Preisen.

Das Samsung Galaxy S21 kann bereits vorbe­stellt werden. Wem die Geräte auf einen Schlag zu teuer sind, kann einen Blick auf Ange­bote von Telekom, Voda­fone und o2 werfen. Wir haben uns ausge­wählte Offerten für die neuen Samsung-Smart­phones zusammen mit einem Mobil­funk-Vertrag ange­schaut.

Aber natür­lich gehört auch die Galaxy-S20-Reihe von Samsung, die im vergan­genen Jahr auf den Markt kam, noch nicht zum alten Eisen. Zudem sind die Hand­helds inzwi­schen deut­lich güns­tiger erhält­lich als die neuen Smart­phone-Modelle. Wir haben offi­ziellen Daten, Design und Co. der Galaxy-S21-Reihe mit denen der Vorgänger vergli­chen.

iPhone 12S: Apple bringt den Fingerabdrucksensor zurück

iPhone 12 stört Herzschrittmacher

Grafik: Image licensed by Ingram Image, Foto/Montage: teltarif.de

Analysten sind sich einig: iPhone-Fans werden 2021 ein klas­sisches "S-Jahr" erleben. Das heißt, die neuen Smart­phones von Apple werden nicht ganz so viele Neue­rungen mit sich bringen. Aller­dings soll der Finger­abdruck­sensor ein Come­back erleben. Wie Apple das reali­siert und welche weiteren Neue­rungen zu erwarten sind, lesen Sie in unserer Meldung zum iPhone 12S.

Eine Neue­rung der iPhone-12-Reihe, die im Oktober 2020 vorge­stellt wurde, ist der MagSafe-Adapter. Dieser soll dafür sorgen, dass kabel­lose Lade­geräte zuver­lässig mit dem iPhone verbunden werden können. Aber die Schnitt­stelle steht auch in Verdacht, Störungen bei Herz­schritt­machern zu verur­sachen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.01.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

