Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

nun haben wir sie also: Die Diskus­sion nicht nur um den Rund­funk­bei­trag, sondern auch über das teils aufwän­dige und teure Programm der öffent­lich-recht­lichen Sender. Nach der Blockade der Rund­funk­bei­trags-Erhö­hung in Sachsen-Anhalt hatte die ARD dras­tische Einschnitte beim Programm ange­droht. Und genau diesen Vorschlag greifen nun erste Poli­tiker auf und stellen die Frage, was aus dem Programm von ARD, ZDF, Deutsch­land­radio und den Landes­sen­dern an Unter­hal­tungs­pro­grammen mögli­cher­weise verzichtbar ist. Den Stand der Diskus­sion sowie Infor­mationen zur Rund­funk-Finan­zie­rung in anderen Ländern finden Sie im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Ein ebenso kontro­vers disku­tiertes Thema ist die Tatsache, dass es trotz Ausbau­ver­pflich­tungen nach wie vor zu viele weiße Flecken bei der Mobil­funk-Netz­abde­ckung in Deutsch­land gibt. Die Netz­betreiber führen meist Wirt­schaft­lich­keits­gründe für einen Verzicht auf den Ausbau an. Nun greift der Staat direkt ein und hat eine "Mobilfunkin­fra­struk­tur­gesell­schaft des Bundes" gegründet. Was diese genau macht und wie die Chancen stehen, dass die weißen Flecken dadurch geschlossen werden, dazu lesen Sie mehr im Abschnitt Mobil­funk.

Smart­phones mit falt­barem Display werden von ihren Herstel­lern als der neueste Schrei ange­priesen. Die Wahr­heit ist aller­dings: Die Geräte sind nach wie vor sehr teuer und die falt­baren Smart­phones der ersten Gene­ration waren eher noch Konzept­stu­dien. Mit der zweiten Gene­ration lässt es sich nun schon ganz passabel arbeiten. Dass es aber trotzdem noch Verbes­serungs­poten­zial gibt, beispiels­weise bei Samsung, erläu­tern wir im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Und nun bedanken wir uns ganz herz­lich für Ihre Treue zu teltarif.de im Jahr 2020! Wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolg­rei­ches Jahr 2021 und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Vodafone hat LTE-M freigeschaltet - das kommt 2021

LTE-M freigeschaltet und weitere Pläne bei Vodafone

Bild: dpa

Kurz vor dem Jahres­ende hielt der Netz­betreiber Voda­fone noch ein kleines Bonbon für seine Indus­trie-Kunden bereit, was aber auch für Privat­kunden inter­essant werden dürfte. Voda­fone erwei­terte sein Netz mit einer neuen Tech­nologie, die das Unter­nehmen "Netz für Mensch und Maschine" getauft hat. LTE-M ist die leis­tungs­fähi­gere Vari­ante von NB IoT, und bietet dafür mehr Band­breite und kürzere Latenz­zeiten.

Wie berichtet hat Voda­fone sein 5G-Netz in diesem Jahr schneller ausge­baut als zunächst geplant. Nun hat der Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern verraten, wie es mit dem Netz­ausbau im kommenden Jahr weiter­gehen soll. Das betrifft neben 5G auch das LTE-Netz. Darüber hinaus steht 2021 die Abschal­tung von UMTS an, und zwar nicht nur bei Voda­fone, sondern auch bei der Telekom und o2.

"MIG": Gesellschaft soll weiße Flecken bekämpfen

Kampf gegen weiße Flecken

Bild: teltarif.de

Keine Balken, kein Netz. Oder wenig Balken und ein schlechter Empfang: Das kann Handynut­zern vor allem auf dem Land noch passieren. Grund sind die berüch­tigten "weißen Flecken". Die sollen nun besei­tigt werden, mit Hilfe der "MIG" - der neuen Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft des Bundes. Vorge­sehen ist nach Angaben des Verkehrs­minis­teriums folgendes Verfahren: Die MIG soll zunächst die weißen Flecken ausfindig machen, die gar nicht mit Mobil­funk oder nur mit 2G versorgt sind und für die keine Ausbau­ver­pflich­tungen bestehen. Wollen Betreiber nicht selbst ausbauen, kommt das Gebiet für eine Förde­rung in Betracht. Ob das klappt?

Internet

1&1-Aktion: FRITZ!Box und DSL-Zugang für unter 10 Euro

DSL-Aktion mit Router und Cloud-Speicher

Bild: 1und1

1&1 hat eine Aktion gestartet bei der Inter­essenten zum DSL-Inter­net­zugang auch einen HomeServer+ ohne Aufpreis bekommen. Hinter diesem Gerät verbirgt sich die FRITZ!Box 7530 AX von AVM, die den neuen WiFi-6-Stan­dard für das heimi­sche WLAN-Netz mit sich bringt. Eben­falls fester Tarif­bestand­teil ist im Rahmen der Aktion 1 TB Cloud-Spei­cher­platz. Die Tarife sind ab 9,99 Euro pro Monat zu bekommen - aller­dings nur für die ersten zehn Monate nach Vertrags­abschluss.

Diese FRITZ!Box-Modelle sind neu beim FRITZ!Labor dabei

Labor-Updates bei AVM

Bild: AVM

AVM hat kurz vor den Weih­nachts-Feier­tagen noch­mals neue Versionen seines FRITZ!Labors veröf­fent­licht. Besitzer kompa­tibler Router haben damit die Möglich­keit, schon heute Funk­tionen zu testen, die erst später in die stabile Betriebs­system-Version einfließen. Zwei FRITZ!Box-Modelle sind neu in der Beta-Phase zur Entwick­lung der nächsten stabilen FRITZ!OS-Version mit dabei.

Neues Feature: Corona-Warn-App jetzt mit Kontakt-Tagebuch

Neue Funktion der Corona-Warn-App

Bild: RKI

Die offi­zielle Corona-Warn-App des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) hat eine neue Funk­tion bekommen. Nutzer der Anwen­dung erhalten nun die Möglich­keit, eine Über­sicht über die Kontakte der letzten 14 Tage zu erstellen. Das dient bei Bedarf dazu, gleich eine Liste zur Hand zu haben. Die neue Funk­tion "Kontakt-Tage­buch" wird mit einem Update auf die App-Version "1.10.1" für Nutzer von Android- und iOS-Geräten bereit­gestellt. Wir sagen Ihnen, wie es funk­tio­niert.

Hardware

Galaxy Z Fold 2: Hier muss Samsung nachbessern

Verbeserungspotenzial bei Samsung-Foldable

Bild: teltarif.de

Smart­phones mit falt­barem Display sollen das "nächste große Ding" auf dem Markt für mobile Endge­räte werden. War das erste Samsung Galaxy Fold im vergan­genen Jahr noch eher eine Konzept­studie, so handelt es sich beim aktu­ellen Modell, dem Samsung Galaxy Z Fold 2, um ein ernst­haft nutz­bares Smart­phone. Das Galaxy Z Fold 2 ließe sich mit einigen Soft­ware-Anpas­sungen aber noch deut­lich aufwerten. Für den Nach­folger sollte der Hersteller nach Auffas­sung von teltarif.de auch bei der Hard­ware nach­bes­sern.

Top 10 im Handy-Test und die Preis-Leistungssieger 2020

Top-Smartphones im teltarif.de-Test

Grafik: AKS - fotolia.com, Fotos/Montage: teltarif.de

teltarif.de hat getestet: Die Smart­phones, die sich auf dem Markt tummeln, sind mitt­ler­weile kaum mehr zählbar. Und häufig ähneln sie sich wie ein Ei dem anderen, Qualität und Leis­tung sind nicht selten auf eine Stufe zu stellen. Trotzdem wird es immer Unter­schiede geben, die das eine Smart­phone besser machen als das andere. Das sind unsere besten Handys 2020.

Über­zeu­gend in Ausstat­tung und Preis: Einige Smart­phones zeichnen sich durch ein beson­ders gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis aus. Sie bieten für überschau­bare Kosten eine solide Leis­tung, die den meisten Nutzern voll­kommen genügen sollte. Wir haben in unserem Test­labor darum auch die Preis-Leis­tungs­sieger 2020 gekürt.

Broadcast

Mediatheken: Fernsehsender zeigen Filme, Serien & Dokus

Übersicht wichtiger Mediatheken

Logos: Anbieter, Foto: Netflix, Montage: teltarif.de

Pioniere des Inter­nets waren die Fern­sehsender wahr­lich nicht, irgend­wann haben sie dann aber doch recht umfang­reiche Weban­gebote aufge­baut. Gegen­über Print-Zeitungen und reinen Online-Maga­zinen können sie mit hoch­wertigen Video-Inhalten punkten. Darum betreiben heut­zutage so gut wie alle wich­tigen TV-Sender im Internet eine Media­thek. Die Media­theken der öffent­lich-recht­lichen und privaten TV-Sender zeigen viel mehr als nur "verpasste Sendungen". Aufwändig produ­zierte Serien, Dokus und Filme sind heut­zutage Pflicht. Wir geben eine Über­sicht.

Radio & TV: Unterhaltungssendungen auf der Kippe

Diskussion um Sportübertragungen

Bild: WDR

Nach dem vorläu­figen Stopp für die Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags werden laut einem Medi­enbe­richt inner­halb der CDU die Stimmen noch einmal lauter, die eine radi­kale Abkehr vom aktu­ellen System des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks fordern. Informati­ons­sen­dungen soll es nach dem Willen von Kriti­kern weiter geben, Koch­sen­dungen, Talk­shows, Krimis und Sport stehen hingegen auf der Kippe.

Geht es in der ganzen Diskus­sion wirk­lich nur um die eigent­lich geplante Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags um 86 Cent auf 18,36 Euro monat­lich? Es lohnt ein Blick auf die öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­sys­teme in anderen Ländern - und die Finan­zie­rung dort. Und auch im Ausland stehen 2021 einige Ände­rungen bei der Rund­funk-Finan­zie­rung und Beitrags­höhe an. Mehr dazu in unserer ausführ­lichen Über­sicht.

Übersicht: Aktuelle Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+-Radio

Kombi-Geräte für Digitalradio und Streaming

Bild: sky vision

Aktu­elle Kombi-Geräte aus Blue­tooth-Laut­spre­cher und DAB+-Radios bieten Kunden das Beste aus zwei Welten: Strea­ming und digi­talem Radio­genuss. In unserer Bilder-Über­sicht präsen­tieren wir sieben aktu­elle Kombis aus Blue­tooth-Laut­spre­cher und Digi­tal­radio mit DAB+. Damit ist es möglich, sowohl orts­ansäs­sige Digi­tal­radio-Sender als auch vom Smart­phone gestreamte Inter­net­radio-Programme sowie Musik­play­listen, Podcasts oder Strea­ming­dienste zu hören.

Die besten Apps fürs TV-Programm

Apps fürs TV-Programm

Bild: TV Spielfilm Verlag GmbH

TV-Zeit­schriften auf dem Wohn­zim­mer­tisch sind ein Auslauf­modell. Elektro­nische Programm­führer (EPGs) machen mitt­ler­weile so manche Programm­zeit­schrift über­flüssig. Doch wirk­lich verzichten möchten viele Fern­seh­zuschauer auf die Programm-Vorschau dann auch wieder nicht. Manche EPGs und Programm-Apps können sogar über­zeugen, wie wir in unserem App-Test fest­gestellt haben.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 31.12.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

