TV-Programm-Einschnitte, GB-Roaming, ohne Sport kein Geld

kaum ist die geplante Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags zum 1. Januar durch die Querelen in Sachsen-Anhalt geplatzt, da packen die öffent­lich-recht­lichen Sender schon die Keule aus: Einer­seits wollen sie wegen der Blockade einmütig vor das Bundes­ver­fas­sungs­gericht nach Karls­ruhe ziehen. Ande­rer­seits drohen sie aber auch schon mal vorsorg­lich mit harten Einschnitten beim Programm, wie wir im Broad­cast-Teil dieses Newslet­ters erläu­tern.

Seit dem Brexit-Refe­rendum im Juni 2016 sind nun für alle Seiten quälende vier­ein­halb Jahre vergangen, in denen Groß­bri­tan­nien und die EU eigent­lich die gemein­same Zukunft hätten regeln sollen. Doch dazu wird es mögli­cher­weise nicht mehr recht­zeitig kommen, und so droht ein harter Brexit zum 1. Januar, der auch spür­bare Auswir­kungen für Reisende haben wird. Wir haben uns bei den deut­schen Netz­betrei­bern schlau gemacht, ob für Reisende aus Deutsch­land nach Groß­bri­tan­nien zukünftig wieder Roaming-Aufschläge drohen, und verraten das Ergebnis im Abschnitt Mobil­funk.

Der erste harte Lock­down im Früh­jahr hatte zur Folge, dass zahl­reiche Sport­ereig­nisse nicht mehr statt­fanden - diese waren aber eigent­lich für eine für die Sky-Kunden kosten­pflich­tige Über­tra­gung im Pay-TV vorge­sehen. Gleich­zeitig lief der regu­läre Abo-Preis bei Sky in voller Höhe weiter. Das wollte sich ein Sky-Kunde nicht gefallen lassen und zog vor Gericht. Was er dort erreicht hat, lesen Sie eben­falls im Broad­cast-Teil unseres Newslet­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

EU-Roaming in Großbritannien: So geht es 2021 weiter

Roaming in Großbritannien nach dem Brexit

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Eigent­lich hat das Verei­nigte König­reich schon am 31. Januar die Euro­päi­sche Union verlassen. Noch bis zum Jahres­ende gehören Groß­bri­tan­nien und Nord­irland aber dem EU-Binnen­markt und der Zoll­union an. Das bedeutet: Stand jetzt zählt Groß­bri­tan­nien ab Januar nicht mehr zu den Ländern, in denen der regu­lierte EU-Roaming­tarif gelten muss. Drohen jetzt wieder dras­tische Zuschläge? Wir haben bei den Netz­betrei­bern nach­gefragt.

Die gute Nach­richt: Auch im Falle des immer wahr­schein­licher werdenden "harten Brexits" wird sich zumin­dest vorerst nichts an den Roaming-Tarifen ändern, die bei Besu­chen in Groß­bri­tan­nien gelten. Davon können Smart­phone-Nutzer aber derzeit kaum profi­tieren, da im Rahmen des aktu­ellen harten Covid-Lock­downs von allen Reisen, also auch solchen nach Groß­bri­tan­nien, drin­gend abge­raten wird. In unserem Edito­rial disku­tieren wir: Was zahlen Verbrau­cher künftig für die Handy-Nutzung unter­wegs? Und wie könnten die Kosten gesenkt werden?

o2 führt "als erster" Open RAN im Mobilfunknetz ein

Neue Technik und Netzausbau bei o2

Foto: Telefonica Deutschland

Telefónica (o2) ist beim Einführen neuer Netz­tech­nolo­gien oft an dritter Stelle. Vorne tummeln sich meist Telekom und Voda­fone, etwa bei der Einfüh­rung von 5G. Doch diesmal sieht es so aus, als ob Telefónica seinen Mitbe­wer­bern ein wenig voraus sein könnte. Das Unter­nehmen meldet "als erster deut­scher Netz­betreiber" den Einsatz von Open RAN im Live­betrieb seines Mobil­funk­netzes. Open RAN ist eine branchen­weite Initia­tive, die eine offene und Hersteller-unab­hän­gige Lösung für das Funk­zugangs­netz möglich machen soll.

Gleich­zeitig gibt es nach wie vor Heraus­for­derungen und ambi­tio­nierte Pläne beim Netz­ausbau durch o2. Die Meldung von Telefónica, die bundes­weiten LTE-Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur erfüllt zu haben, entspricht nicht ganz der Wahr­heit - die Probleme sind dabei aller­dings nicht immer "haus­gemacht". In unserem Exklusiv-Inter­view mit Dr. Verena Grundke bekräf­tigt die Leiterin B2C Customer Marke­ting bei Telefónica Deutsch­land aber, dass der Konzern bis 2022 vier Milli­arden Euro ins Netz inves­tieren will. Außerdem muss o2 auf Netz-Koope­rationen setzen.

Internet

Echo Dot 4: Probleme bei der Spracherkennung?

Probleme beim neuen Amazon Echo Dot

Bild: Amazon

Der Amazon Echo gilt als Refe­renz unter den Smart Spea­kern. Mittler­weile ist Amazon Echo Dot in der vierten Gene­ration ange­kommen. Vom blechernen Klang aus den ersten Echo-Dot-Serien ist nichts mehr zu hören, dennoch kriti­sieren viele User beim aktu­ellen Dot vor allem das sphä­ren­för­mige Design als unprak­tisch. Am Smart Speaker hat sich also in Sachen Design viel getan, bei der Sprach­erken­nung gab es womög­lich sogar Rück­schritte. In unserem Test zeigten sich bereits bei wenigen Metern Abstand Probleme, sofern der Dot nicht optimal in Rich­tung des Spre­chers ausge­richtet wurde.

Telekom bringt neuen Router Speedport Smart 4 Plus

Glasfaser-Router der Telekom

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat mit dem Speed­port Smart 4 Plus einen neuen Router vorge­stellt, der sich an Kunden wendet, die sich für einen Glas­faser-Anschluss entscheiden. Das Gerät verfügt über ein inte­griertes Glas­faser-Modem, sodass es sich direkt mit dem FTTH-Anschluss verbinden lässt. Eine weitere Beson­der­heit des Speed­port Smart 4 Plus ist das inte­grierte OLED-Display, das Infor­mationen zu den Funk­tionen anzeigt. Ein eigenstän­diges FTTH-Modem folgt im Februar.

AVM veröffentlicht weitere FRITZ!OS-Updates

Updates bei AVM

Foto: AVM

AVM hat weitere FRITZ!OS-Updates heraus­gebracht. Dieses Mal haben die Besitzer der FRITZ!Box-Modelle 7530 AX und 6591 Cable die Möglich­keit, neue Betriebs­system-Versionen auf ihren Routern zu instal­lieren. Für die FRITZ!Box 7530 AX steht FRITZ!OS 7.21 zur Instal­lation bereit, Besitzer einer FRITZ!Box 6591 Cable haben die Möglich­keit, das Update auf FRITZ!OS 7.22 einzu­spielen. Es handelt sich dieses Mal um Soft­ware, die an alle Kunden verteilt wird.

Kurze Zeit später hat AVM ein neues FRITZ!Labor veröffent­licht, das sich in die Besitzer der FRITZ!Box-Modelle 7490 und 7590 richtet. Nutzer einer FRITZ!Box 7490 haben die Möglich­keit, die Beta-Firm­ware mit der Versi­ons­nummer 07.24-84706 zu instal­lieren. Für die FRITZ!Box 7590 lautet die Versi­ons­nummer des neuen Labors 07.24-84707. Dieses Mal gibt es neben Fehler­berei­nigungen auch neue Funk­tionen.

Genervt von Spam per E-Mail? Geben Sie in Zukunft bei unwichtigen Anbietern doch alternativ eine Wegwerf-E-Mail-Adresse an.

Hardware

Bis 100 Euro: Sechs aktuelle DAB+/Internetradio-Kombis

Interessante Radios zu Weihnachten

Foto: Grundig

Mit einem Internet­radio holt man sich die Welt ins Wohn­zimmer. Tausende Radio­sta­tionen aus aller Welt und dazu Podcasts erfreuen jeden Radio- oder Musikfan. Viele Modelle bieten darüber hinaus auch terres­tri­schen Radio­emp­fang. Wir haben in unserer Über­sicht sechs beson­ders preis­güns­tige Modelle heraus­gesucht, die sich auch gut als Weih­nachts­geschenk eignen.

Smartphone, Tablet & TV: So finden Sie das perfekte Geschenk

Kaufratgeber für Weihnachtsgeschenke

Bild: teltarif.de

Mit den Weih­nachts­geschenken ist das in diesem Jahr so eine Sache: Statio­näre Elek­tronik-Händler mussten seit Mitt­woch wegen des harten Lock­downs schließen. Also bleibt nur noch die Last-Minute-Bestel­lung im Internet - doch damit sollte man wegen der vorweih­nacht­lichen Paket­flut bei den Liefer­diensten keine Zeit mehr verlieren. Außerdem soll auch kein über­teu­erter Laden­hüter unterm Weih­nachts­baum liegen. In unseren gut verständ­lichen Kauf-Ratge­bern geben wir Ihnen daher letzte Tipps zum Smart­phone-Kauf (auch zu güns­tigen Einsteiger-Smart­phones), erläu­tern die wich­tigsten Details zu Smart­wat­ches und verraten, worauf sie beim Kauf eines Tablets oder der Anschaf­fung eines Fern­sehers achten sollten.

Broadcast

Kein Sport, kein Geld: Urteil zu Kündigung eines Sky-Kunden

Kündigung eines Sky-Abonnenten wegen Lockdown

Bild: obs/Sky Deutschland

Während der Corona-Pandemie ist der TV-Konsum in den eigenen vier Wänden zwar gestiegen, aber für Sport­fans brachen mit dem ersten Lock­down schwere Zeiten an. Groß­ereig­nisse wurden reihen­weise abge­sagt, das Pay-TV-Abo lief aber normal weiter. Seit drei Jahren war ein Sportfan aus Schleswig-Holstein Kunde bei Sky. Im März 2020 kündigte er dann sein Abon­nement mit der Begrün­dung, dass die Live-Über­tra­gungen in den Pay-Paketen Sky Bundes­liga und Sky Sport merk­lich zurück­gefahren wurden. Sky jedoch akzep­tierte die Kündi­gung nicht und verlangte weiterhin den vollen Abo-Preis. Es kam zum Gerichts­ver­fahren.

Rundfunkbeitrag: ARD droht mit Einschnitten im Programm

Einschnitte beim Programm angedroht

Screenshot: Michael Fuhr

Wie bereits berichtet ist die Erhö­hung des Rund­funk­bei­trages ab 1. Januar um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat nach dem Veto aus Sachsen-Anhalt vom Tisch. Die ARD-Anstalten wollen noch in diesem Jahr eine Klage zum Rundfunk­bei­trag beim Bundes­ver­fas­sungs­gericht einrei­chen, das ZDF und das Deutschland­radio wollen sich dem Gang der Öffent­lich-Recht­lichen nach Karls­ruhe anschließen. Die ARD droht nun zusätz­lich mit Einschnitten im Programm.

Neues TKG: Kabelanschluss fliegt aus Mietnebenkosten

Neues TKG schafft Nebenkostenprivileg ab

Bild: Unitymedia

Das neue Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) ist ein dicker Wälzer mit mehreren hundert Seiten - die dem TKG zugrunde liegenden EU-Richt­linien müssen bis zum 21. Dezember in natio­nales Recht umge­setzt werden. Bei der Erar­bei­tung soll es zwischen dem Innen- und dem Wirtschafts­minis­terium zur Ausein­ander­set­zung über die geplante Abschaf­fung der Umla­gefä­hig­keit der Kabel­anschluss­gebühren gekommen sein. Nach dem neuen Gesetz sollen Mieter nun aber in die Lage versetzt werden, ihren TV-Anbieter und die Art des Tele­kom­muni­kati­ons­dienstes für ihren Haus­halt frei zu wählen.

Das Bundes­kabi­nett hat die TKG-Neufas­sung inzwi­schen verab­schiedet. Nun muss das Paket durch Bundestag und Bundesrat. Das Gesetz soll darüber hinaus wich­tige Impulse für einen schnel­leren und flächen­deckenden Ausbau von Giga­bit­netzen geben. Für Verbrau­cher soll es künftig Entschä­digungen geben, wenn Tech­niker-Termine platzen oder zuge­sagte Band­breiten nicht einge­halten werden. Bei den Sonderruf­num­mern wird erst­malig für Anrufe aus dem Fest­netz oder aus dem Mobil­funk ein gemein­samer Höchst­preis fest­gelegt.

Amazon Prime Video kommt auf Sky-Q-Receiver

Amazon und Sky kooperieren

Foto: teltarif.de

Sky und Amazon haben sich auf eine umfang­reiche Zusam­men­arbeit verstän­digt. Somit sind Inhalte von Amazon künftig über Empfangs­geräte von Sky zugäng­lich. Umge­kehrt können die Pay-TV-Ange­bote von Sky bald auch auf Fire-TV-Set-Top-Boxen, -Strea­ming-Sticks und Smart-TV-Geräten genutzt werden. Bis Besitzer eines Fire-TV-Sticks oder einer Set-Top-Box bzw. eines Fern­sehers mit der Amazon-Firm­ware in den Genuss von Sky Ticket kommen, wird es noch eine Weile dauern.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.12.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2021.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

