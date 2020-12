Gratis-Datenvolumen, Smartwatch kaufen, iPhone-Rückruf

Newsletter von teltarif.de

iPhone 11, die im Zeit­raum zwischen November 2019 und Mai 2020 herge­stellt wurden, sind mögli­cher­weise von einem Seri­enfehler betroffen, der sich seiner­zeit bei der Herstel­lung der Smart­phones einge­schli­chen hat. Jetzt hat Apple ein Rückruf- und Austausch­pro­gramm gestartet. Wie Sie heraus­finden, ob auch Ihr iPhone 11 betroffen ist und wie Sie es austau­schen können, lesen Sie im Hard­ware-Teil unseres News­let­ters.

Bei 1&1 haben DSL-Kunden die Möglich­keit, kosten­lose Mobil­funk-SIM-Karten als Option zu bestellen. Der Tarif nennt sich Handy-Flat. Doch wie "flat" ist der Tarif wirk­lich? Was bietet die Gratis-Zugabe zum DSL-Anschluss und was darf man als Kunde nicht erwarten? Im Mobil­funk-Teil finden Sie unseren Test­bericht.

Nicht zuletzt gibt es bei unserem großen Advents­kalender für unsere News­letter-Abon­nenten wieder eine ganze Reihe toller Preise zu gewinnen. Noch bis zum 24. Dezember öffnen wir jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich täglich wech­selnde Technik-Preise. Was Sie gewinnen können und wie das Gewinn­spiel funk­tio­niert, erfahren Sie direkt im Advents­kalender.

Smartwatch-Ratgeber: So finden Sie das passende Modell

Smartwatch kaufen

Wer vor der Entschei­dung für eine Smart­watch steht, hat die Qual der Wahl. Denn nicht jede Uhr ist für jeden Inter­essenten geeignet. So kann die Apple Watch nur in Verbin­dung mit dem iPhone genutzt werden. Die Galaxy Watches von Samsung sind zwar mit Android und iOS kompa­tibel, ermög­lichen derzeit aber noch keine mobilen, kontakt­losen Zahlungen.

Google hat mit WearOS eine eigene Smart­watch-Platt­form. Diese unter­stützt auch Google Pay. Dafür kann die Soft­ware nur bedingt empfohlen werden. Und dann gibt es da noch Handy-Uhren von Herstel­lern wie Huawei und Xiaomi, die wiederum eigene Betriebs­sys­teme nutzen. In unserem Kaufrat­geber für Smart­wat­ches stellen wir eine Auswahl der aktuell verfüg­baren Uhren bzw. Platt­formen vor.

Rückruf-Aktion für iPhone 11, iOS 14.3 vor dem Start

Rückruf-Programm für iPhone 11

Wer ein iPhone 11 besitzt, das zwischen November 2019 und Mai 2020 herge­stellt wurde, kann und sollte das Gerät mögli­cher­weise austau­schen lassen. Hinter­grund sind Probleme mit dem Touch­screen der Smart­phones, der nach Angaben von Apple zumin­dest in einigen Fällen keine Eingaben mehr zulässt. Doch wie kann man fest­stellen, ob das eigene Handy von diesem Fehler betroffen ist? In unserer Meldung zur Rückruf-Aktion für das iPhone 11 lesen Sie, wie der Austausch funk­tio­niert.

iOS 14.3 wird in den kommenden Tagen auf dem iPhone landen. Anhand des schon seit einigen Wochen laufenden Beta-Programms ließ sich bereits heraus­finden, welche Neue­rungen - neben der Unter­stüt­zung für die neuen AirPods Max - das Update mit sich bringt. In unserer News zu iOS 14.3 erfahren Sie, was über die neue Firm­ware bereits bekannt ist.

Samsung startet mit Android-11-Updates

Android 11 bei Samsung

Samsung hat mit der Vertei­lung von Android 11 begonnen. Dazu kommt auch die neue Benut­zer­ober­fläche One UI 3.0 auf die Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers. Zuerst profi­tieren Besitzer eines Samsung Galaxy S20(+ / Ultra) vom neuen Betriebs­system. Details zum Android-11-Update für erste Samsung-Smart­phones haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Natür­lich wird es nicht bei den wenigen Smart­phone-Modellen bleiben, die die neue Firm­ware von Samsung erhalten. So fehlen unter anderem die Geräte mit falt­barem Display, die Galaxy-Note-20-Reihe und ältere Handys. In einer News haben wir den voraus­sicht­lichen Zeit­plan für die Android-11-Updates von Samsung veröf­fent­licht.

Diese Handys unterstützen 5G von der Telekom

5G-Handys im Telekom-Netz

Die Telekom hat nach eigenen Angaben schon zwei Drittel der deut­schen Bevöl­kerung mit 5G versorgt. Aller­dings klappt die Nutzung oft auch dann nicht, wenn man einen passenden Tarif und auch ein Smart­phone besitzt, das offi­ziell für 5G geeignet ist. Denn nicht jedes Handy unter­stützt jede Netz­kon­figu­ration.

Promi­nente Beispiele für Smart­phones, die das 5G-Netz der Telekom nicht in vollem Umfang unter­stützen, sind das Apple iPhone 12 und das Samsung Galaxy S20. Im Telekom-hilft-Forum ist jetzt eine inof­fizi­elle Liste veröf­fent­licht worden, die darüber Aufschluss gibt, welches Handy 5G im Telekom-Netz in welchem Umfang unter­stützt.

Mobilfunk

Aldi-Talk-Aktion: 15 GB LTE-Volumen kostenlos

Aldi Talk feiert Jubiläum

Aldi Talk feiert seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben die Kunden des Prepaid-Discoun­ters einmalig die Möglich­keit, kostenlos 15 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Voraus­set­zung ist, dass sie einen Tarif mit inklu­diertem Daten­paket nutzen.

Die 15 GB Gratis-Volumen können über die Aldi-Talk-App frei­geschaltet werden. Aldi Talk nutzt das o2-Netz. Der Internet-Zugang steht über GPRS, UMTS und LTE mit einer Band­breite von bis zu 21,6 MBit/s zur Verfü­gung. Weitere Details zum Daten-Bonus und zum Akti­ons­zeit­raum lesen Sie in unserer Meldung zu den 15 GB Gratis-Volumen von Aldi Talk.

100 GB kostenlos bei Telekom MagentaMobil: So geht's

100 GB kostenlos

Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom haben derzeit die Möglich­keit, einmalig kostenlos ein zusätz­liches kosten­loses 100-GB-Daten­paket zu bekommen. Anders als bishe­rige, vergleich­bare Aktionen der Telekom richtet sich das aktu­elle Angebot neben Privat­kunden auch an Nutzer eines Busi­ness-Tarifs.

Die 100 GB können ab sofort akti­viert werden und gelten bis zum Jahres­ende. Sie werden bevor­zugt vor dem eigent­lich zum Tarif des Kunden gehö­renden Daten­paket genutzt. Wie Sie sich den Bonus sichern können und für welche Vertrags- und Prepaid­tarife die Aktion gilt, lesen Sie im Bericht zu den kosten­losen 100 GB von der Telekom.

Gratis-SIM zu DSL: 1&1 Handy-Flat getestet

Gratis-SIM-Zugabe im Test

Wer sich für einen DSL-Lauf­zeit­ver­trag bei 1&1 entscheidet, bekommt je nach gewähltem Tarif­modell auf Wunsch bis zu fünf kosten­lose SIM-Karten hinzu. Dabei hat der Kunde sogar die Wahl zwischen zwei Mobil­funk­netzen. Schließ­lich arbeitet 1&1 sowohl mit Telefónica als auch mit Voda­fone zusammen.

Mit den kosten­losen SIM-Karten können Inter­essenten tele­fonieren, simsen und im Internet surfen. Flat­rates gibt es zum Null­tarif leider nicht, auch wenn der Name des Tarifs das sugge­riert. Doch was kann man mit den kosten­losen Mobil­funk­anschlüssen anfangen? Dieser Frage sind wir im Test der 1&1 Handy-Flat nach­gegangen.

Internet

WhatsApp: In-App-Benachrichtigungen als neues Feature

WhatsApp wird aufgewertet

WhatsApp hat ein neues Feature in seinem Messenger inte­griert, welches dem Entwick­ler­studio erlaubt, den Anwen­dern In-App-Ankün­digungen zukommen zu lassen. Mit diesen möchte das Team auf neue Funk­tionen hinweisen. Für Werbung soll der Service (zumin­dest aktuell) nicht verwendet werden.

Die erste Benach­rich­tigung wird sich um aktua­lisierte Nutzungs­bedin­gungen drehen. Haupt­säch­lich wird es Ände­rungen am Umgang mit persön­lichen Daten geben. Ferner sind neue Busi­ness-Funk­tionen geplant. In unserem Beitrag zur neuen WhatsApp-Funk­tion lesen Sie, wie es für Kunden weiter­geht, die mit den neuen Nutzungs­bestim­mungen nicht einver­standen sind.

Opensignal: Telekom nutzt 3G-Spektrum für 4G und 5G

Immer weniger UMTS-Spektrum

Das Netz­for­schungs­unter­nehmen Open­signal hat ermit­telt, dass die Telekom schon seit April die UMTS-Versor­gung sehr stark zugunsten von LTE und 5G zurück­fährt. Bisher für das 3G-Netz verwen­detes Frequenz­spek­trum wird für die neueren und effek­tiveren Netz­tech­nolo­gien umge­widmet.

Das Ergebnis dieser verän­derten Netz­kon­figu­ration ist, dass die Internet-Perfor­mance im UMTS-Netz immer weiter zurück­geht. Im kommenden Jahr soll der veral­tete 3G-Stan­dard ganz abge­schaltet werden. Was die immer größeren Einschrän­kungen bei 3G für den Endver­brau­cher bedeuten, lesen Sie in unserer Meldung zu den Verän­derungen bei der Telekom-Netz­kon­figu­ration.

o2 verbessert Netzabdeckung, kein Roaming mit 1&1

o2 baut Netz aus

Telefónica vermeldet, die bundes­weiten LTE-Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur erfüllt zu haben. Regional ist das wiederum noch nicht immer der Fall. Auch in den kommenden Jahren soll der Netz­ausbau weiter­gehen. Dabei steht neben LTE auch der neue 5G-Stan­dard im Fokus. In unserem Bericht zum 4G-Ausbau der Telefónica erfahren Sie unter anderem, wie viele neue Netz­ele­mente in diesem Jahr verbaut wurden und wodurch der Ausbau teil­weise ausge­bremst wurde.

o2 gilt zudem als poten­zieller Partner von 1&1 Dril­lisch, wenn es um National Roaming geht. Auf eine solche Verein­barung ist 1&1 Dril­lisch ange­wiesen, um vom Provider zum Netz­betreiber aufzu­steigen. Schließ­lich wird das eigene Netz zunächst nicht einmal annä­hernd flächen­deckend ausge­baut sein. Nun hat Telefónica die Verhand­lungen mit 1&1 Dril­lisch abge­bro­chen.

Broadcast

DAB+: Flop im Saarland, top in Baden-Württemberg

DAB+-Radio für Senioren

Im Saar­land wird es vorerst keinen regio­nalen DAB+-Multi­plex geben. Dafür wird das Sender­netz für das terres­tri­sche Digi­tal­radio in Baden-Würt­tem­berg ausge­baut. Zudem gab es bereits erste Test­sen­dungen für ein weiteres Programm, das ab Anfang Januar bundes­weit zu hören sein wird. Details zum DAB+-Sender­netz- und -Programm­ausbau haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Um DAB+ zu empfangen, werden natür­lich passende Radio­geräte benö­tigt. Mit dem neuen DR 865 Senior bietet Albrecht Audio ein weiteres Digi­tal­radio mit hilf­rei­chen Funk­tionen speziell für Senioren an. Das Modell eignet sich damit auch als Weih­nachts­geschenk. In unserem Bericht zum DAB+-Radio für Senioren lesen Sie, was das Gerät kostet und welche Features es mit sich bringt.

Die seit langem ange­kün­digte Digi­tal­radio­pflicht in Deutsch­land kommt noch in diesem Jahr. Doch was bedeutet das im Einzelnen und was hat der Verbrau­cher davon? Darüber haben wir uns im neuen Podcast von teltarif.de mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr unter­halten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.12.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis Ende des Jahres.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis zum 31. Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

