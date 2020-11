Corona-App unbeliebt, Huawei verkauft Honor, Online-Office

teltarif.de-Newsletter

Huawei steht nach wie vor wegen der US-Handels­sank­tionen gewaltig unter Druck. Android darf Huawei nur ohne Google-Dienste nutzen, und darum soll das selbst entwi­ckelte Huawei-Betriebs­system "Harmony OS" nun die lang ersehnte Unab­hän­gig­keit bringen. Doch gerade als Bran­chen­beob­achter sich darüber Gedanken machten, welche Huawei- und Honor-Smart­phones wohl auf Harmony OS umge­stellt werden, verkün­dete Huawei den Verkauf seiner Toch­ter­marke Honor. Auch in Deutsch­land sind Smart­phones und Laptops von Honor wegen ihres guten Preis-Leis­tungs-Verhält­nisses beliebt. Wie es mit Honor und Huawei nun weiter­geht, erläu­tern wir im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Die deut­sche Corona-Warn-App wurde von Anfang an trotz Kritik an der tech­nischen Funk­tions­tüch­tig­keit und mehrerer notwen­diger Fehler­ver­bes­serungen immer als "wich­tiger Baustein" bei der Pandemie-Bekämp­fung titu­liert. Doch nun stellt sich heraus: Mindes­tens die Hälfte der Deut­schen hat sie gar nicht instal­liert - und will das auch nicht tun. Und selbst Bürger, die sie instal­liert haben, würden ihr Test­ergebnis dort nicht eintragen, wie wir im Internet-Teil ausführen.

Mehrere hundert Euro für ein Office-Paket ausgeben, das dann nur auf dem PC oder Mac zuhause bezie­hungs­weise am Arbeits­platz instal­liert wird: Das gehört der Vergan­gen­heit an. Nicht nur kosten­lose Open-Source-Alter­nativen wie LibreOffice und OpenOffice haben Micro­soft das Fürchten gelehrt, zahl­reiche Office-Pakete gibt es kostenlos im Internet zur direkten Benut­zung im Browser - ganz ohne Soft­ware-Instal­lation. Sie meinen, wir denken dabei nur an Google Docs? Weit gefehlt, denn es gibt sehr viel mehr webba­sierte Online-Office-Dienste - diese stellen wir eben­falls im Abschnitt Internet vor.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Online-Office-Überblick: Mehr als Google & Microsoft

Webbasierte Office-Dienste im Browser

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Früher war es notwendig, für Text­ver­arbei­tung, Tabel­len­kal­kula­tion und Präsen­tationen ein teures Soft­ware-Paket für mehrere hundert Euro zu erwerben und lokal zu instal­lieren. Doch das hat sich radikal geän­dert: Erstens sind mit freien Open-Source-Büro­paketen wie LibreOffice und OpenOffice kosten­lose Alter­nativen zum Platz­hirsch Micro­soft Office verfügbar. Zwei­tens gibt es seit vielen Jahren webba­sierte Office-Dienste, die kostenlos und ohne Instal­lation direkt im Browser verwendet werden. Google Docs ist übri­gens nur eines von vielen dieser Gratis-Office-Pakete im Internet. Wir stellen Ihnen in einer Über­sicht alle wich­tigen Online-Office-Dienste vor.

Flugsicherung: Telekom bindet Helgoland per Skylink an

Richtfunkverbindung nach Helgoland

Foto: Deutsche Telekom

Helgo­land ist eine Hoch­see­insel in der Nordsee, die zu Deutsch­land gehört und auf eine wech­sel­volle Geschichte zurück­blicken kann. Die Insel ist über ein Hoch­see­kabel ange­bunden. Für schnellen Daten­ver­kehr sind Glas­faser­kabel heute wichtig. Was aber, wenn das Kabel reißt? Da gibt es Alter­nativen auch ohne Kabel, die hier als Backup genommen werden. Per Richt­funk lassen sich Daten drahtlos, sehr schnell und über lange Stre­cken über­tragen. Damit Flug­zeuge immer einen guten Funk­kon­takt haben, baut die Deut­sche Telekom zwischen Helgo­land und Cuxhaven eine Richt­funk­strecke mit "Skylink" auf.

Vodafone: Gigabit-Anschluss für fast jeden 2. Neukunden

Aktuelle Zahlen von Vodafone

Bild: Picture Alliance / dpa

Der Fest­netz- und Mobil­funk­anbieter Voda­fone hat seine Geschäfts­zahlen vorge­legt, die ein durch­wach­senes Bild zeichnen. Im Mobil­funk-Bereich hatte Voda­fone einer­seits deut­lich weniger Einnahmen durch Roaming-Gebühren als zuvor. Das ist klar: Durch die Pandemie sind welt­weit weniger Touristen und Geschäfts­rei­sende unter­wegs. Ande­rer­seits greifen viele Menschen tiefer in die Tasche, um daheim möglichst schnelles Internet über das Fest­netz zu bekommen. Im September hat sich beispiels­weise die Hälfte der Neukunden für einen Gigabit-Vertrag entschieden.

Kaum Interesse der Deutschen an Corona-Warn-App

Die Deutschen und ihre Corona-App

Screenshot: Andre Reinhardt

Die Probleme der Regie­rung, der Corona-Pandemie effektiv entge­gen­zuwirken, könnten teil­weise aus der verschmähten Warn-App resul­tieren. Trotz des gestei­gerten Werbe­bud­gets und hoher Infek­tions­zahlen dringt die Corona-Warn-App nur bis zu einem Teil der Einwohner durch. Einer neuen Umfrage zufolge waren bislang weniger als 50 Prozent der Bundes­bürger dazu bereit, sich die Anwen­dung herun­ter­zuladen. Auch zukünftig hätten die Befragten nicht vor, die Corona-Warn-App zu instal­lieren. Und manche User tragen ihre posi­tiven Ergeb­nisse gar nicht ein.

Mobilfunk

Die Streaming-Optionen der Netzbetreiber im Vergleich

Streaming-Optionen der Netzbetreiber im Vergleich

Logos: Anbieter, Fotos: Rugolo-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Immer mehr Smart­phone- und Tablet-Besitzer wollen ihre mobilen Endge­räte auch für Musik- und Video­strea­ming nutzen. Tech­nisch funk­tioniert das in allen deut­schen Netzen inzwi­schen sehr gut, wenn LTE- oder sogar 5G-Empfang zur Verfü­gung steht, was selbst abseits der Ballungs­zen­tren mitt­lerweile vieler­orts der Fall ist. Die Telekom und Voda­fone bieten mit StreamOn und Voda­fone Pass spezi­elle Strea­ming-Optionen, bei o2 sind wiederum echte Flat­rates vergleichs­weise günstig. Wir fassen die Neuig­keiten bei den Netz­betreiber-Ange­boten in einem Vergleich zusammen.

12 GB + 900 Min. für 6 Monate bei Lebara & neue Tchibo-Pakete

Neue Tarif-Pakete bei Lebara

Bild: Lebara

Prepaid-Jahres­pakete sind momentan sehr beliebt, erst in unserem vergan­genen News­letter hatten wir die neuen Jahres­pakete von Aldi Talk vorge­stellt. Doch möglicher­weise sind die 12 Monate für manch einen Inter­essenten ein zu langer Bindungs-Zeit­raum. Lebara bietet darum nun auch Prepaid-Pakete für 3 und 6 Monate an. Die beiden Tarife sind online auf der Lebara-Webseite sowie bei ausge­wählten Handels­part­nern erhält­lich.

Einer der Pioniere bei den Jahres­paketen war Tchibo Mobil, und auch Tchibo hat vor wenigen Tagen - vermut­lich im Hinblick auf das Weih­nachts­geschäft - neue Pakete auf den Markt gebracht. Der Name "Vorteils­paket" ist dabei aller­dings mit Vorsicht zu genießen, denn entgegen der Praxis bei anderen Jahres­paketen ist das Daten­volumen bei den neuen Tchibo-Paketen nicht flexibel über die 12 Monate verteilbar. Damit Sie den Über­blick behalten, haben wir nun also unsere Vergleichs-Über­sicht der Prepaid-Jahres­pakete erneut aktua­lisiert.

Hardware

Huawei verkauft Honor und steigt auf Harmony OS um

Harmony OS statt Android bei Huawei

Bild: Huawei Central

Durch den starken Druck des US-Handels­embargos darf Huawei schon seit längerer Zeit nur noch das nackte Android-Betriebs­system ohne Google-Dienste auf seinen neuen Smart­phones instal­lieren. Davon sind auch die güns­tigen und beliebten Geräte der Toch­ter­marke Honor betroffen. Mit der App Gallery hat Huawei bereits einen eigenen Apps­tore, als eigenes Betriebs­system entwi­ckelt Huawei sein "Harmony OS". In der vergan­genen Woche gab es nun Gerüchte darüber, welche aktu­ellen Smart­phones von Huawei und Honor zukünftig Harmony OS als System erhalten.

Mitten in diese Gerüch­teküche hinein platzte dann die Nach­richt, dass Huawei seine Toch­ter­marke Honor verkauft hat, um ihr das Über­leben zu sichern. Damit könnte Honor sogar wieder Zugriff auf US-Tech­nologie bekommen. Ande­rer­seits ist es für viele Honor-Kunden momentan unklar, was nun mit ihren Geräten geschieht: Bleibt es beim reinen Android, kommen Google-Dienste dazu oder wird es doch Harmony OS geben? Auf jeden Fall hat sich Huawei damit auf einen Schlag neues Kapital gesi­chert.

Für kleines Geld: Nokia 6300 4G und Nokia 8000 4G

Einfache Nokia-Handys mit LTE und WhatsApp

Bild: HMD Global

Wer kein Freund berührungs­emp­find­licher Bild­schirme oder des Android-Betriebs­sys­tems ist, erhält mit dem Nokia 6300 4G und dem Nokia 8000 4G bald weitere Alter­nativen. Hierbei handelt es sich um kostengüns­tige Tasten­tele­fone ohne Touch­screen-Bedie­nung, die dank des Betriebs­sys­tems KaiOS jedoch mit diversen Komfort­funk­tionen aufwarten. So lassen sich etwa WhatsApp oder ein Webbrowser nutzen. Die beiden LTE-Mobil­geräte unter­scheiden sich ledig­lich hinsicht­lich der Display­größe und des Designs. Nokia-Hersteller HMD Global hat das Duo ausführ­lich vorge­stellt.

iPhone 12 mini: Apples 5,4-Zoll-Kraftpaket im Test

iPhone 12 mini im Test

Bild: teltarif.de

Das iPhone 12 mini im 5,4-Zoll-Format wirkt im Vergleich zu einigen anderen Riesen-Smart­phones echt winzig. Seit einigen Tagen wird das iPhone 12 mini offi­ziell ausge­lie­fert. Bevor es sich die weiße Farb­vari­ante mit 64 GB Spei­cher zum Preis von rund 780 Euro in unseren Berliner Räum­lich­keiten gemüt­lich machen konnte, haben wir das Smart­phone gleich ins Test­labor geschickt. Ob sich der 5,4-Zoll-Zwerg unter den ganzen Phablets auf dem Smart­phone-Markt behaupten kann, lesen Sie in unserem Test­bericht.

Broadcast

Pyur schenkt Kunden ein halbes Jahr Privat-TV in HD

Gratis-Zeitraum bei Pyur

Bild: Pyur / Tele Columbus, Montage: teltarif.de

Tele Columbus macht unter der Marke Pyur allen Kunden mit akti­viertem Kabel­anschluss ein Angebot, um die laut Eigen­dar­stel­lung belieb­testen privaten TV-Sender in HD-Bild­qua­lität zu empfangen. Wer sich für das HDTV-Produkt mit 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit entscheidet, kommt damit in den ersten sechs Monaten kosten­frei in den Genuss der hoch­auf­lösenden Bild­qua­lität. Durch eine Koope­ration mit dem TV-Content-Aggre­gator M7 werden zusätz­lich zehn Pay-TV-Sender im Rahmen dieser HD-Kampagne frei­geschaltet.

Angeschaut: DVB-T2-Taschenfernseher von Xoro

Taschen-Fernseher im Kurztest

Foto: Xoro

Als das alte Antennen­fern­sehen DVB-T auf Sendung ging, gab es zahl­reiche Mini-Empfänger mit Akku, die einen Fern­seh­genuss auch unter­wegs ermög­lichten. Das ist bereits über 10 Jahre her. Heute sind diese kleinen Fern­seher weit­gehend ausge­storben: Die Bild­schirme der Smart­phones sind immer größer geworden, die mobilen Daten­ver­bin­dungen schneller. Wer häufig unter­wegs ist und dabei viel fern sieht, für den empfiehlt sich einer der wenigen Pocket-Empfänger, die es für DVB-T2 HD gibt: Das Xoro PTL 700 für weniger als 70 Euro passt in jede Akten­tasche und hat die Größe eines kleinen 7-Zoll-Tablets. Wir haben den trag­baren Fern­seher kurz getestet.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 19.11.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

