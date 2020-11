Sky SD-Abschaltung, Paket-Ärger, freenetTV uninteressant

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

schwarzer Bild­schirm beim Anschauen von Bundes­liga-Spielen? Das könnte einigen Sky-Kunden drohen, die den neuesten Hinweis des Pay-TV-Anbie­ters mögli­cher­weise über­sehen haben und noch einen älteren Fern­seher verwenden. Denn Ende November verab­schiedet sich Sky weiter von einer zuge­gebe­ner­maßen auch veral­teten Technik: Der Ausstrah­lung von Sendern über das SD-Signal. Insbe­son­dere bei den Bundes­liga-Kanälen ist Ende November mit der SD-Austrah­lung Schluss. Welche Sky-Sender darüber hinaus abge­schaltet werden, lesen Sie im Abschnitt Broad­cast dieses Newslet­ters.

Wird der vorweih­nacht­liche Rummel in den Innen­städten in diesem Jahr wegen Corona ausbleiben? Geschenke wollen trotzdem besorgt werden, und so kaufen viele Verbrau­cher im Internet. Der Stress wird also einer­seits auf die Paket­boten über­tragen, ande­rer­seits hat sich durch Corona auch deren Arbeits­weise bei der möglichst kontakt­losen Über­gabe von Paket-Sendungen verän­dert. Das treibt im wahren Leben mitunter selt­same Blüten. Aber dürfen Paket­boten mit den wert­vollen Paketen denn nun alles machen und diese wahllos überall abstellen? Wir erläu­tern die Details weiter unten im Internet-Teil.

Zum Thema "Bezahlen fürs Fern­sehen" gibt es in Deutsch­land übri­gens eine weitere Eigen­heit: Wer die ohnehin werbe­finan­zierten Privat­sender per DVB-T2 sehen will, muss freenet TV abon­nieren und dafür bezahlen. Offenbar sind dazu aber immer weniger Fern­seh­zuschauer bereit, wie aktu­elle Zahlen der freenet AG nahe­legen. Trotzdem spricht freenet davon, dass sich die Kunden­zahlen im Segment TV und Medien "im Rahmen der Erwar­tungen" entwi­ckeln. Auch zu diesem Phänomen lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil des teltarif.de.Newslet­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Hardware

Internet

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Aldi Talk Jahrespakete: Jetzt bis zu 100 GB Inklusivvolumen

Neue Prepaid-Jahrespakete bei Aldi Talk

Foto: Aldi

Nicht nur die Handy-Nutzer, auch die Provider haben die Vorzüge von Prepaid-Jahres­paketen entdeckt, bei denen das Daten­volumen flexibel über ein ganzes Jahr genutzt werden kann, ohne dass am Ende des Abrech­nungs­zeit­raums wert­volles Daten­volumen unge­nutzt verfällt. Aldi Talk legt nun pünkt­lich zum Start des Weih­nachts­geschäfts seine Jahres­pakete wieder auf. Inter­essenten können dieses Mal zwischen drei Tarifen wählen. Wie die Jahres­pakete von Aldi Talk im Vergleich mit der Konkur­renz abschneiden, sehen Sie in unserem Tarif­ver­gleich der Prepaid-Jahres­pakete.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Retro trifft Klassik: Apple iPhone 12 im Test (mit Video)

Apple iPhone 12 im Test

Bild: teltarif.de

Vier iPhone-Modelle stellte Apple im Oktober vor. Nach dem Pro-Modell haben wir uns nun auch das "normale" iPhone 12 ange­schaut. Beim Blick auf das Display gibt sich das iPhone 12 nicht die größte Mühe, um sich etwa durch heraus­ragende Design-Inno­vationen von den Vorjah­res­ver­tre­tern abzu­heben. Nach wie vor bestimmt die Bade­wannen-Notch die Vorder­seite. Etwas anderes als ausgezeich­nete Leis­tung hätten wir von Apples aktu­eller Prozes­sor­gene­ration "A14 Bionic" im iPhone 12 nicht erwartet. Die Aktionen, die wir im Rahmen des Tests ausführten, verliefen flüssig und schnell. Alle Eindrücke lesen Sie im Test­bericht zum iPhone 12.

Es ist nicht nur Nost­algie, sich die Entwick­lung des iPhones seit 2007 einmal genau anzu­schauen: Welche Funk­tionen waren bei den diversen Modellen revo­lutionär - und wo waren sie mögli­cher­weise der aktu­ellen Technik hinterher? Wussten Sie beispiels­weise, dass das aller­erste iPhone nicht einmal UMTS beherrschte? Tauchen Sie ein mit uns in die Geschichte des iPhones - wir präsen­tieren Ihnen alle Modelle und ihre jewei­ligen Neue­rungen in einer großen iPhone-Über­sicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Echo Dot (4. Gen.) im Test: Smarte Kugel mit gutem Klang

Echo Dot der 4. Generation getestet

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Amazons Design-Frischzel­lenkur der haus­eigenen Smart-Speaker wurde auch beim Echo Dot der 4. Gene­ration vorge­nommen. Wer einen etwas güns­tigeren cleveren Laut­spre­cher möchte, könnte sich den klei­neren Echo-Laut­spre­cher genauer ansehen. Inwie­fern macht sich neben dem geschrumpften Volumen die redu­zierte Hard­ware bemerkbar? Wir haben das Gerät auspro­biert und nennen Stärken und Schwä­chen des kleinen Modells. Lesen Sie unsere Impres­sionen vom Echo Dot (4. Gene­ration) in der Vari­ante mit inte­griertem LED-Display und erfahren Sie, ob sich das Produkt lohnt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Enttäuschend: James-Bond-Handy Nokia 8.3 5G im Kurztest

James-Bond-Handy von Nokia enttäuscht

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Bereits im März 2020 sollte der neueste, der 25. James-Bond-Streifen "Keine Zeit zu Sterben (No Time to die)" mit Daniel Craig in die Kinos kommen. Doch dann kam Corona. Daniel Craig, der den Geheim­agenten 007 im Dienste ihrer Majestät verkör­pert, und seine Kollegen sollten in dem Streifen mit dem "neuen" Nokia Top-Modell 8.3 5G tele­fonieren, das passend dazu auf den Markt kommen sollte - soweit der ursprüng­liche Plan. Der Geheim­agent im Dienste ihrer Majestät war ansonsten nämlich immer mit den neuesten Gadgets ausge­stattet. Doch diesmal ist der Wurm drin: Sein Dienst­handy Nokia 8.3 5G, das wir getestet haben, ist längst veraltet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

Kontaktlose Zustellung: Dürfen Pakete abgestellt werden?

Kontaktlose Paket-Zustellung in Corona-Zeiten

Bild: picture alliance/Jan Woitas/zb/dpa

Gedränge in den Geschäften? In diesem Jahr wird das in der Vorweihnachts­zeit viel­leicht ein eher seltenes Bild sein. Viele werden ihre Geschenke ange­sichts der Corona-Pandemie online bestellen. Der Online-Handel boomt dank Corona, auf die Paket­dienste kommt jede Menge Arbeit zu. Die Pandemie hat aber auch die Paket­zustel­lung verän­dert. Doch nicht alles ist erlaubt - wir erläu­tern, was der Paket­bote darf und was nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

FRITZ!Box 7590 bekommt ein neues Labor-Update

Labor-Updates bei AVM

Foto: AVM

AVM ist immer noch dabei, einige Router, WLAN-Repeater und andere Geräte für die Heimver­net­zung mit FRITZ!OS 7.2x auszu­statten. Parallel hat der Berliner Hersteller schon vor einigen Wochen die FRITZ!Box 7590 ins nächste FRITZ!Labor geschickt. Wer das aktu­elle Flagg­schiff unter den für DSL-Anschlüsse gedachten Routern des Unter­neh­mens besitzt, hat demnach die Qual der Wahl: Die stabile Firm­ware-Version 7.21 behalten oder auf das Labor umstellen. Wir fassen die Details zum Beta-Update zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Glasfaser flächendeckend bis 2025 "realitätsfern"

Interview mit einem Manager der Deutschen Glasfaser

Foto: Deutsche Glasfaser Holding GmbH

Glas­faser gilt gemeinhin als zukunfts­sichere Netz­tech­nologie. Doch der Ausbau stockte über lange Zeit, denn die Politik setzte nach wie vor auf eine Förde­rung von VDSL-Vecto­ring. Die Deut­sche Glas­faser gehört beim Thema Netz­ausbau zu den aktivsten Unter­nehmen in Deutsch­land. Über Hürden und Erfolge beim Glas­faser-Ausbau spre­chen wir im Inter­view mit Dr. Stephan Zimmer­mann, dem CTO von Deut­sche Glas­faser.

Zum Inhaltsverzeichnis

Stadia, PS Now & Co.: Cloud-Gaming-Anbieter im Überblick

Cloud-Gaming-Dienste im Überblick

Foto: licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de

Vor einiger Zeit war es noch üblich, Computer- und Video­spiele mit einer CD-ROM bzw. DVD auf dem eigenen PC zu instal­lieren oder auf einer Konsole zu starten. Später kamen lokale Spiele-Down­loads über Portale wie Steam oder UPlay dazu. Doch all das gehört wohl bald der Vergan­genheit an - die Zukunft nennt sich "Cloud Gaming". Zahl­reiche Anbieter für Spiele aus der Cloud wie Micro­soft, die Deut­sche Telekom und Face­book sind kürz­lich gestartet und machen den bereits etablierten Anbie­tern wie Google, Sony oder NVIDIA Konkur­renz. Wir stellen die wich­tigsten Dienste vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Sky schaltet Ende November weitere Sender in SD ab

SD-Abschaltung bei Sky

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de

Der Pay-TV-Sender Sky hat 2018 mit der Abschal­tung seiner Signale in Stan­dard­qua­lität begonnen und setzt seine SD-Abschal­tung nun fort: Ab 26. November werden einige Programme nach tech­nischen Umstel­lungen exklusiv in HD ausge­strahlt und entspre­chende SD-Vari­anten abge­schaltet. Das betrifft unter anderem Kunden des Kabel­netz­betrei­bers Voda­fone, wie Sky mitteilt. Von der SD-Abschal­tung betroffen sind beispiels­weise die Sky-Bundes­liga-Kanäle. Wir nennen alle Sky-Kanäle, die in SD-Qualität abge­schaltet werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kundenzahl von freenet TV fällt unter die 1-Million-Marke

Weniger Kunden bei freenet TV

Bild: freenet TV

Für den Empfang werbe­finan­zierter deut­scher Privat­sender separat bezahlen, um deren Verschlüs­selung zu umgehen: Das ist unter anderem das Geschäfts­modell von freenet TV. Die freenet AG hat die Ergeb­nisse für die ersten neun Monate 2020 bekannt gegeben. Die Kunden­zahl beim über DVB-T2 ausge­strahlten Angebot freenet TV schrumpft demnach. Das bedeutet: Weniger als eine Million Kunden wollen noch für deut­sche Privat­sender in HD zahlen.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Netzausbau beim Bundesmux und neue Programme

Netzausbau beim Digitalradio

Grafik: Media Broadcast

Wie berichtet strebt Netz­betreiber Media Broad­cast einen weiteren Netz­ausbau sowohl beim ersten als auch beim zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plex an. In einem Flyer wird das Vorhaben jetzt präzi­siert. Media Broad­cast hat unter­dessen das DAB+-Angebot in Kiel und Lübeck weiter ausge­baut. Mit Radio live­live in Kiel und Radio Nord­see­welle in Lübeck star­teten zwei weitere regio­nale Radio­sender im Norden. Neu gestartet im Süden ist hingegen Arabella Bayern.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.11.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

