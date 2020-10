Prepaid-Alternativen, MultiSIM-Tarife, iPhone 12 ausgepackt

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

das iPhone 12 kommt in verschie­denen Vari­anten in den Handel - und wir haben natür­lich vorab einen ersten Blick auf das neue Apple-Smart­phone geworfen. Außerdem verglei­chen wir die tech­nischen Daten der Modell-Vari­anten mitein­ander. Ein Schnäpp­chen ist das iPhone 12 nicht, und darum über­legen viele Inter­essenten, es mit Vertrag bei einem Netz­betreiber zu kaufen. Ob sich das preis­lich lohnt, lesen Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Unter einer Handy-Nummer auf verschie­denen Geräten wie Smart­phone, Tablet und Laptop erreichbar sein - und mögli­cher­weise noch das verfüg­bare Daten­volumen flexibel auf alle Geräte verteilen: Das bieten die MultiSIM-Lösungen, die es nicht nur bei den Netz­betrei­bern, sondern auch bei zahl­rei­chen Provi­dern und Discoun­tern gibt. Welche Vor- und Nach­teile MultiSIM-Tarife haben und was sie bei welchem Anbieter kosten, verraten wir im Abschnitt Mobil­funk unseres News­let­ters.

Wer nicht so einen ausge­feilten Handy-Vertrag benö­tigt, sondern nur ein Notfall-Handy in der Schub­lade möchte, hat hierfür bislang viel­leicht eine Prepaid­karte genutzt - und sich darüber mögli­cher­weise gehörig geär­gert. Ständig muss man nach­schauen, ob die SIM-Karte noch aktiv ist. Mit Vertrags­tarifen ohne Grund­gebühr gibt es eine Alter­native, mit der man bis zu zwei Jahre Ruhe hat - ganz ohne monat­liche Kosten. Wir stellen die noch erhält­lichen Tarife eben­falls im Mobil­funk-Teil vor.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

MultiSIM & Co.: Eine Nummer, mehrere SIM-Karten

MultiSIM-Tarife im Vergleich

Fotos: teltarif.de, Grafik: amiganer-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Eine Viel­zahl von Mobil­funk-Netz­betrei­bern und Provi­dern bietet die Möglich­keit, mehrere SIM-Karten an einem Anschluss zu nutzen. Bei der Telekom heißt sie MultiSIM, Voda­fone bietet für Geschäfts­kunden die UltraCard und für Privat­kunden die One Number an, und bei o2 ist es die Multi­card. Mit den MultiSIM-Ange­boten können Sie Smart­phones, Handys und Tablets unter einer einzigen Nummer betreiben. Wir geben Ihnen nicht nur einen Über­blick über über die Vorteile der Technik, sondern auch über die Provider, die MultiSIM bieten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Aldi Talk startet Verkauf mobiler LTE-Hotspots

Mobiler Hotspot bei Aldi Talk

Quelle: alditalk.de, Screenshot: teltarif.de

Aldi Talk weist auf seiner Webseite auf einen mobilen LTE-Hotspot hin, der in Kürze in den Aldi-Filialen verkauft werden soll. Der Router, der den LTE-basierten Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umwan­delt, soll zusammen mit einem Star­terset für die Prepaid-Tarife von Aldi Talk für 39,99 Euro verkauft werden. Die SIM-Karte kommt einem Start­gut­haben in Höhe von 10 Euro. Der Internet-Zugang ist ab einem Preis von 1,99 Euro für 24 Stunden möglich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Details: Vodafone GigaKombi Unlimited und neue Red-Tarife

Neue Tarife bei Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Montage: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Voda­fone plant einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk. Eine entspre­chende Ankün­digung machte der Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern bereits im September, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Jetzt sind auch Details zur Tarif-Kombi für den Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss bekannt. Die GigaKombi Unli­mited von Voda­fone startet am 3. November. Eine erste Ände­rung greift bereits seit 21. Oktober: Voda­fone unter­scheidet nicht mehr zwischen Kunden aus früheren Kabel-Deutsch­land- und ehema­ligen Unity­media-Regionen. Die Ange­bote werden bundes­weit verein­heit­licht.

Voda­fone wird darüber hinaus Anfang November und damit noch vor dem Weihnachts­geschäft neue Red-Tarife einführen. Kunden bekommen damit mehr monat­liches Daten­volumen gegen­über den bishe­rigen Stan­dard-Kondi­tionen. Die monat­lichen Grund­gebühren bleiben gegen­über den aktu­ellen Kondi­tionen unver­ändert. Gegen­über aktu­ellen Aktionen verschlech­tern sich aller­dings die Bedin­gungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Prepaid-Alternative: Handy-Vertragstarife ohne Grundgebühr

Vertragstarife ohne Grundgebühr statt Prepaid-Ärger

Foto/Montage: teltarif.de. Grafik: Image licensed by Ingram Image

Im Zeit­alter von Allnet-Flats scheint die Leis­tung von Handy-Vertrags­tarifen ohne Grund­gebühr für die tägliche Smart­phone-Nutzung wenig attraktiv zu sein. Sie eignen sich aber als Prepaid-Alter­native für ein Notfall-Handy in der Schub­lade. Wer also einen Grund­gebühr-freien Handy-Vertrag über 24 Monate abschließt, muss sich zwei Jahre lang nicht mehr mit den Unwäg­bar­keiten von Prepaid­karten (mögliche Abschal­tung, Akti­vitäts­zeit­raum, Pflicht zur Gutha­ben­auf­ladung) herum­schlagen. Viele derar­tige Tarife gibt es aller­dings nicht mehr - wir stellen sie in einem Tarif-Vergleich vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

In die Schweiz oder ins Grenzgebiet zu reisen kann teuer werden, denn in der Schweiz gilt das kostenlose EU-Roaming nicht! Das müssen Sie beachten.

Internet

Glasfaser im Neubaugebiet, Kupfer für alle anderen

Breitbandausbau bei der Telekom und anderen

Foto: Deutsche Telekom

Im September 2020 hat die Telekom für 345.000 Haus­halte die Inter­net­geschwin­dig­keit erhöht, sodass nun 24,5 Millionen Haus­halte einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s bei den Bonnern buchen könnten. Die Deut­sche Telekom wirbt damit, das größte Glas­faser­netz Deutsch­lands zu besitzen. Das ist auch richtig, aber die Magenta-Glas­faser reicht in den meisten Fällen nur in Neubau­gebieten bis ans Gebäude. Die Konkur­renz geht oftmals anders vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neues Labor für FRITZ!Box 7590: Facelift fürs FRITZ!Fon

Updates bei AVM

Foto: AVM

Kaum ist FRITZ!OS 7.2x für viele Heimver­net­zungs­geräte von AVM verfügbar, schon startet der Berliner Hersteller die nächste Labor-Runde. Als erster Router wird dabei die FRITZ!Box 7590 berück­sich­tigt. Dabei wird wie immer darauf hinge­wiesen, dass es sich um Beta-Soft­ware handelt, deren Einsatz auf Produk­tiv­sys­temen nicht zu empfehlen ist. Die neue Soft­ware bringt auch für das FRITZ!Fon einen Mehr­wert mit sich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein schnelles DSL verfügbar? Mit TV-Kabel, LTE, Telekom-Hybrid, 5G oder Satellit gibt es mehrere interessante Alternativen zu DSL.

Hardware

iPhone 12 ausgepackt: Das kostet es bei den Netzbetreibern

iPhone 12 im Vergleich

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de

Vor einer Woche hat Apple die vier Versionen des iPhone 12 vorge­stellt. Seit Freitag lassen sich die ersten beiden Modelle vorbe­stellen, die Auslie­ferung startet am morgigen Freitag. Das iPhone 12 Pro ist inzwi­schen in der Redak­tion ange­kommen. Wir konnten erste Eindrücke vom Gerät gewinnen und zeigen Ihnen das neue Apple-Flagg­schiff im Unboxing. Worin unter­scheiden sich die vier Versionen des iPhone 12? Wir haben uns die Unter­schiede und Gemein­sam­keiten der Geräte einmal ange­sehen.

Im ersten AnTuTu-Bench­mark-Test hinter­ließen die neuen iPhone-Modelle von Apple nicht das beste Bild. Außerdem schließen sich beim iPhone 12 die 5G-Nutzung und der Dual-SIM-Betrieb offenbar vorerst aus. Apple will das Feature per Soft­ware-Update nach­rei­chen. Für iPhone, iPad und HomePod hat Apple mitt­ler­weile Soft­ware-Updates veröf­fent­licht: Unter anderem steht iOS 14.1 zur Instal­lation bereit.

Und wie immer bei neuen iPhone-Modellen stellt sich für Inter­essenten die Frage: Separat im Handel kaufen oder mit Vertrag bei einem Netz­betreiber? Wer die hohen Preise für ein iPhone 12 oder iPhone 12 Pro nicht auf einmal zahlen kann oder möchte, kann das Apple-Smart­phone auch bei den Netz­betrei­bern mit Tarif bestellen. Wir zeigen Ihnen, was das iPhone 12 und iPhone 12 Pro bei den Netz­betrei­bern kostet.

Zum Inhaltsverzeichnis

OnePlus 8T: Spitzenperformer mit 65 Watt im Test

OnePlus 8T im Test

Bild: teltarif.de

So viel vorweg: Etwas völlig Neues ist das OnePlus 8T nicht. Viel­mehr komplet­tiert es das 2020er-Port­folio des chine­sischen Herstel­lers. Käufer bekommen eine Alter­native zu den auf dem Markt prä­senten Modellen. Das OnePlus 8T gibt es in zwei Versionen. Mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher kostet es in den Farben "Aqua­marine Green" und "Lunar Silver" 599 Euro. Die UVP für das Modell mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB liegt bei 699 Euro. Wir haben das Smart­phone ins Test­labor geschickt und dessen Daseins­berech­tigung geprüft.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Entscheidung fürs richtige Tablet: Ob iPad, ein Android-Modell oder ein Tablet mit Windows - wir geben wichtige Tipps zum Tablet-Kauf.

Broadcast

Abschied für Sky: So gibt's die Champions League im TV

Champions League im Fernsehen

Foto: dpa

Es wird wieder span­nend: Am Dienstag ist die neue Cham­pions-League-Saison gestartet - mit dem FC Bayern München als Titel­ver­tei­diger. Sky und DAZN teilen sich zum letzten Mal die Übertra­gungs­rechte. Wer alles sehen will, braucht ein Abo beider Dienste. Im Gegen­satz zur Cham­pions League gibt es vom "kleinen Euro­papokal", der Europa League, bewegte Bilder im frei zu empfan­genden Fern­sehen. DAZN wird von 2021/22 an übri­gens der größte Cham­pions-League-Anbieter auf dem deut­schen Markt, Sky hat hingegen keinen Vertrag mehr mit der UEFA.

Zum Inhaltsverzeichnis

Schweizer Fernsehen wieder in deutschen Kabelnetzen

Schweizerisches Fernsehen in Deutschland

Quelle: Youtube, Screenshot: Michael Fuhr

2019 zog sich die SRG vom digital-terrestri­schen Fern­sehen DVB-T zurück. Damit endete auch die Kabel­ver­brei­tung in deut­schen Netzen, weil es aus recht­lichen Gründen nicht zulässig ist, das Kabel­signal vom Satel­liten zuzu­führen. Weil ein privates Kabelunter­nehmen aus Vorarl­berg einen DVB-T-Sender in der Schweiz betreibt, können nun auch deut­sche Kabel­netz­betreiber im Grenz­gebiet das öffent­lich-recht­liche Schweizer Fern­sehen wieder einspeisen.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Wie gut ist das TV-Angebot?

TV-Angebot im Kurztest

Bild: 1und1 Telecommunication SE

Im Wett­bewerb mit den Ange­boten der Deut­schen Telekom, Voda­fone und o2 hat 1&1 sein eigenes TV-Angebot ins Rennen geschickt. Ab einem VDSL-50-Anschluss können Kunden von 1&1 zusätz­lich HDTV-Pakete buchen. Im kürz­lich verfüg­baren "Best of DSL"-Tarif war das Basis­angebot von 1&1 HD TV auf Wunsch sogar ohne Zusatz­kosten inklu­sive. Der Fernseh-Dienst läuft auf der Infra­struktur von Zattoo. Wie schlägt sich das Angebot im Vergleich? Wir haben es getestet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

5G Broadcast sorgt für neue Möglichkeiten der Rundfunkverbreitung an mobile Endgeräte - ganz ohne Datenverbrauch.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.10.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welcher Ort hat welche Vorwahl? Finden Sie bei uns in wenigen Sekunden die Telefon-Vorwahl aller Orte in Deutschland und Österreich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.