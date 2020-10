Zweiter DAB+-Bundesmux, 5G von o2, iPhone-12-Event

teltarif.de Newsletter

Foto: Fotolia - Christian Schwier

in weiten Teilen Deutsch­lands sind seit Beginn dieser Woche acht weitere digi­tale Hörfunk­pro­gramme zu empfangen. Möglich wird das durch die Inbe­trieb­nahme des zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plexes. Im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters lesen Sie, wie der Start abge­laufen ist und welchen Eindruck das Programm­angebot bisher hinter­lassen hat.

o2 hat als dritter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber sein 5G-Netz gestartet. Privat­kunden in höher­wer­tigen Tarifen können die 5G-Option kostenlos zu ihrem Vertrag hinzu­buchen. Zudem steht das Netz schon in wenigen Wochen in mehr Städten zur Verfü­gung als zunächst geplant. Details zum 5G-Start bei o2 finden Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Am kommenden Dienstag wird Apple das iPhone 12 vorstellen. Der Hersteller hat jetzt offi­ziell zum Online-Event einge­laden, von dem wir im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten berichten werden. Doch nicht nur neue iPhones werden von Apple erwartet, wie wir im Hard­ware-Teil berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Internet

Festnetz

Broadcast

Streit um Rundfunkbeitrag: Recht auf Barzahlung besteht

Rundfunkbeitrag soll moderat steigen

Foto: dpa

In einem Streit über die Barzah­lung des deut­schen Rund­funk­bei­trags hat der zustän­dige Gutachter am Euro­päi­schen Gerichtshof klar­gestellt, dass in aller Regel eine Pflicht zur Annahme von Scheinen und Münzen besteht. Nur in Ausnahmen könne dies im öffent­lichen Inter­esse begrenzt werden, erklärte EuGH-Gene­ral­anwalt Giovanni Pitruz­zella am Dienstag in seinen Schluss­anträgen. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet.

In dem Fall geht es um zwei Deut­sche, die ihren Rund­funk­bei­trag beim Hessi­schen Rund­funk (hr) bar beglei­chen wollen. Die Satzung des hr schließt das aber aus. Der Rechts­streit ist inzwi­schen vor dem Bundes­ver­wal­tungs­gericht anhängig, das die obersten EU-Richter um Rat gebeten hat. Es will unter anderem wissen, ob eine öffent­liche Stelle Bargeld akzep­tieren muss.

Zweiter DAB+-'Bundesmux': So verlief der Start

Zweiter DAB+-Bundesmux auf Sendung

Foto: SPF

Am Montag­morgen hat der zweite bundes­weite DAB+-Multi­plex seinen Sende­betrieb aufge­nommen, nachdem schon Wochen zuvor Test­sen­dungen zu beob­achten waren. Derzeit sind noch nicht alle geplanten Sende­anlagen in Betrieb. Doch wie verlief der Sende­start und welchen Mehr­wert bietet das neue Programm­paket für die Hörer? In unserem Bericht zum Start des zweiten DAB+-"Bundes­muxes" schil­dern wir den Verlauf des ersten Sende­tags.

Wir haben uns nicht nur der Technik ange­nommen, sondern auch die Programme analy­siert, die derzeit im neuen Digi­tal­radio-Multi­plex verbreitet werden. In unserem Beitrag zum Programm­angebot im zweiten "Bundesmux" wagen wir zudem einen Ausblick auf die Formate, die für die Zukunft noch zu erwarten sind.

Neues Internet-DAB+-Kombiradio von TechniSat

TechniRadio 6 IR

Foto: TechniSat

Mit dem Tech­niradio 6 IR präsen­tiert TechniSat ein kompaktes und preis­güns­tiges Digi­tal­radio. Das Gerät empfängt nicht nur verfüg­bare UKW-Sender (mit RDS), sondern auch digi­tales Radio über DAB+ sowie mehr als 20.000 Inter­net­radio-Stationen via WLAN. Dabei werden Infor­mationen zu den Sendern und zum Programm, beispiels­weise Slide Shows, Album Cover und vieles anderes auf dem Farb­dis­play darge­stellt.

Das Display ist dimmbar und lässt sich somit auf die jewei­ligen Licht­ver­hält­nisse anpassen. An Sender­spei­chern sind je 20 für UKW, DAB+ und Inter­net­radio vorhanden. Das Mono-Radio verfügt über einen einge­bauten Laut­spre­cher (Leis­tung: 3 Watt RMS). Was das Gerät ansonsten zu leisten vermag, welche Features es bietet und was es kostet, erfahren Sie in unserer News zum Tech­niradio 6 IR von TechniSat.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Mobilfunk

Tarife, Netzausbau & Co.: 5G bei Telekom, Vodafone und o2

5G in allen Netzen

Foto: picture alliance/Clara Margais/dpa

Seit mehr als einem Jahr gibt es 5G in Deutsch­land. War der neue Mobil­funk-Stan­dard zunächst von Voda­fone und Telekom verfügbar, so ist in dieser Woche auch o2 mit 5G gestartet. Grund genug für eine aktu­elle Bestands­auf­nahme zum neuen Netz­stan­dard in Deutsch­land.

Wie gut ist 5G in welchem Netz ausge­baut? Welche Tarife sind für die Nutzung des mobilen Breit­band­netzes schon frei­geschaltet? Was ist eigent­lich mit 1&1 Dril­lisch als mutmaß­lichem vierten Netz­betreiber? Und wie sehen die Zukunfts­pläne der Anbieter aus? Details lesen Sie in unserem Über­blick zu 5G bei Telekom, Voda­fone und o2.

congstar Prepaid: 30 GB zusätzlich für Neukunden

Prepaid-Neukundenaktion bei congstar

Montage: teltarif.de

Wer ein cong­star-Star­ter­paket für die Prepaid­tarife des Discoun­ters bei teil­neh­menden Händ­lern kauft und bis zum Jahres­ende akti­viert, erhält einmalig ein zusätz­liches Daten­volumen von 30 GB ohne Aufpreis. In einer Meldung zum Neukunden-Bonus von cong­star erläu­tern wir die Details der Aktion.

Mitte August star­tete cong­star mit der Regis­trie­rung für einen Kombi­tarif, der zuhause und unter­wegs nutzbar ist und 200 GB Daten beinhaltet. Der Tarif ist nun offi­ziell für alle Inter­essenten buchbar. Was der Vertrag kostet, welche Leis­tungen inklu­sive sind und wie die Nutzung zuhause und unter­wegs funk­tio­niert, erläu­tern wir in der News zum cong­star-X-Tarif mit 200 GB High­speed-Volumen.

o2: 5G-Netz offiziell gestartet, bis 2025 in ganz Deutschland

Markus Haas und Markus Söder weihen das 5G-Netz von o2 ein

Foto: Telefónica

Wie geplant hat o2 sein 5G-Netz offi­ziell gestartet und die Vermark­tung für Privat­kunden aufge­nommen. Geschäfts­kunden-Ange­bote folgen schon in den nächsten Tagen. Wo der neue Netz­stan­dard von Telefónica schon zur Verfü­gung steht und wie die weiteren Ausbau­pläne aussehen, lesen Sie in unserer Meldung zum 5G-Start von o2.

Aber auch beim LTE-Ausbau muss o2 weiter Gas geben, um zumin­dest nach­träg­lich die Versor­gungs­auf­lagen zu erfüllen. Zum 30. September hat Telefónica die nächste Hürde genommen. In unserem Bericht zum LTE-Ausbau von o2 lesen Sie aber auch, dass der Münchner Netz­betreiber bis zum Jahres­ende noch viel bauen muss.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Hardware

Samsung Galaxy S10: Saturn verschleudert 2019-Oberklasse

Samsung-Schnäppchen bei Saturn

Foto: Saturn, Screenshot: teltarif.de

Das Samsung Galaxy S10 ist seit einein­halb Jahren auf dem Markt. Es hat ein aktu­elles Betriebs­system an Bord und gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Auch Android 11 soll der Bolide noch bekommen. Attraktiv ist das Gerät als Alter­native zu einem Modell aus dem Jahr 2020, weil es mitt­ler­weile zu güns­tigen Preisen erhält­lich ist. Kostete das Samsung Galaxy S10 mit 128 GB internem Spei­cher zum Markt­start noch üppige 899 Euro, so ist es mitt­ler­weile zu deut­lich attrak­tiveren Kondi­tionen zu haben.

Saturn ist ein Händler, der das Modell aktuell zu einem güns­tigen Preis im Rahmen einer "Wir feiern 30 Jahre Deut­sche Einheit"-Aktion offe­riert. Doch was kostet das Smart­phone bei Saturn und wie lange läuft die Aktion noch? Das lesen Sie in unserer Meldung über das Samsung Galaxy S10 zum Schnäpp­chen­preis.

iPhone 12 kommt nächste Woche, Preise durchgesickert

iPhone-Event ist offiziell

Foto: Apple

Das Warten auf das dies­jäh­rige iPhone-Event von Apple ist zu Ende. Der ameri­kani­sche Konzern hat bestä­tigt, dass die Online-Keynote am kommenden Dienstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr deut­scher Zeit statt­findet. Doch nicht nur neue iPhone-Modelle werden erwartet. In unserer Meldung zum Special Event von Apple lesen Sie, welche Produkte wir erwarten.

Insge­samt vier verschie­dene Modelle vom iPhone 12 soll es geben. Eine Mini-Vari­ante soll preis­bewusste Inter­essenten und Kunden anspre­chen, die ein beson­ders kompaktes Smart­phone suchen. Das iPhone 12 Pro Max wird wiederum das größte Handy, das Apple je gebaut hat. In unserem Bericht zu den neuen Smart­phones von Apple lesen Sie, mit welchen Preisen für die iPhone-12-Modelle zu rechnen ist.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Internet

Online-Shopping: Was hinter der Ein-Cent-Masche steckt

Nicht alles billig erscheinende ist auch wirklich günstig

Foto: picture alliance/Jens Büttner/dpa

In Online­shops sortieren viele Nutzer die Ergeb­nis­liste nach dem nied­rigsten Preis, um sich erst einmal die - vermeint­lich - güns­tigsten Ange­bote anzu­schauen. Doch das machen sich gerade auf Online­markt­plätzen viele Händler zunutze, um mit ihren zu Cent-Beträgen ange­botenen Waren ganz oben in der Liste aufzu­tau­chen.

Doch natür­lich hat die Sache einen Haken: Zu den Cent-Beträgen, die die Mini-Drohnen, Lich­ter­ketten, Polo­shirts oder Sandalen vorder­gründig kosten, kommen im Waren­korb auf einmal deftige Versand­kosten hinzu. In unserem Bericht zum vermeint­lich güns­tigen Online-Shop­ping lesen Sie, was es mit dieser Masche auf sich hat.

Abo-Falle: Vorsicht vor falschen Gutschein-Codes

Logo der Webseite Watchlist Internet

Foto: ÖIAT

Immer wieder sind gefälschte Gutschein-Codes im Umlauf. Diese werden in Kommen­taren unter YouTube-Videos ange­priesen. Gleich­zeitig wird Druck gemacht: Man solle sich beeilen, sonst sei alles weg. Dahinter verbergen sich jedoch Abo-Fallen, warnt die öster­rei­chi­sche Infor­mati­ons­platt­form Watch­list Internet.

Unter anderem würden 50-Euro-Guthaben für Anbieter wie Netflix, Amazon oder Play­sta­tion vorge­gau­kelt. Inter­essenten hätten aber nur 60 Minuten, um den Code einzu­lösen. In unserem Bericht zur Warnung vor falschen Gutschein-Codes erfahren Sie, warum Inter­essenten, die nicht aufpassen, am Ende drauf­zahlen statt zu sparen.

WLAN auf Rädern: So wird das Auto zum Hotspot

Auto als rollender Hotspot

Foto: dpa

Auf dem Weg in den Urlaub oder beim Sonn­tags­aus­flug kann der Beifahrer mit dem Tablet ausgiebig im Internet surfen oder Filme streamen. Auf der morgend­lichen Fahrt zur Arbeit sorgen Podcasts oder Musik unter­bre­chungs­frei für gute Laune. Dazu ist frei­lich ein stabiler Internet-Zugang im Auto erfor­der­lich.

"Im Auto funk­tio­niert die Inter­net­anbin­dung in der Regel mit den On-Board-Lösungen der Hersteller am besten", weiß Holger Ippen von der "Auto Zeitung". Doch es gibt auch Alter­nativen. Doch wie vernetzt man sein Auto am besten? Details dazu finden Sie in unserem Ratgeber zum Thema WLAN auf Rädern.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.10.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

