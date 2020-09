o2 5G-Verspätung, Verwirrung um Disney+-Option, 1&1-Test

teltarif.de-Newsletter

der LTE-Nach­folger 5G ist bei der Telekom und Voda­fone bereits seit über einem Jahr in vielen Regionen nutzbar - doch wo bleibt o2? Mit großer Verspä­tung startet nun auch Telefónica sein deut­sches 5G-Netz, zunächst aber nur in fünf Städten und mit hohen Frequenzen. Außerdem gibt es bei o2 zum Start nur maximal 300 MBit/s über 5G, obwohl theo­retisch Geschwin­dig­keiten von 800-1000 MBit/s möglich sind. Warum man also auch beim 5G-Netz von o2 keine Ausbau­wunder in Licht­geschwin­dig­keit erwarten sollte, erläu­tern wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

Bei vielen Kunden der ersten Stunde, die den Strea­ming-Dienst Disney+ über die Telekom ein halbes Jahr lang getestet haben, endet nun der kosten­freie Test­zeit­raum. Doch Telekom-Kunden, die die Option recht­zeitig zu Ende September gekün­digt haben, machen mögli­cher­weise eine über­raschende Entde­ckung: Auf der Telekom-Rech­nung taucht die Strea­ming-Option weiterhin auf, was einige Kunden verwirrt. Über die merk­wür­digen Eigen­heiten bei Abrech­nungs­sys­temen infor­mieren wir daher im Abschnitt Broad­cast.

Es kommt im Fest­netz zwar nur noch selten vor, aber manchmal macht ein DSL-Provider tatsäch­lich ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Der Tarif "Best of DSL" von 1&1 für dauer­haft 29,99 Euro inklu­sive VDSL 50, TV, Router und SIM-Karten mit Fest­netz-Flat­rate war fast schon zu verlo­ckend, als dass es einer unserer teltarif.de-Autoren ausschlagen konnte. Bei seinem Anschluss­wechsel von easy­bell zu 1&1 zeigte sich viel Licht, aber auch Schatten, wie wir im Internet-Teil dieses Newslet­ters berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Handy-Kosten sparen mit Mobilfunk-Discountern

Das bieten Mobilfunk-Discounter

Fotos: Anne Katrin Figge - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Mobil­funk-Discounter haben seit dem Jahr 2004 den Markt der Handy-Tarife gehörig umge­krem­pelt, weil sie deut­lich güns­tiger und oft auch flexi­bler sind als die teuren Netz­betreiber-Tarife. Seit 2019 gibt es sogar güns­tige Discounter, die nur per Smart­phone-App bestellt und admi­nis­triert werden können. Auch Smart­phone-Tarife mit Allnet-Flat­rates sind bei vielen Anbie­tern verfügbar. Wir geben einen Über­blick und zeigen die Vor- und Nach­teile von Mobil­funk-Discoun­tern.

Spätstarter beim 5G-Ausbau: Die große Aufholjagd von o2

o2 startet verspätet mit 5G

Foto: Telefónica

Sage und schreibe 6,6 Milli­arden Euro legten Deutsch­lands Mobil­funk­kon­zerne 2019 auf den Tisch, um begehrte Frequenzen für den fünften Mobil­funk­stan­dard (5G) zu bekommen. Inzwi­schen ist der Ausbau in vollem Gange. Der Mobilfunk­ausbau für den neuen Über­tra­gungs­stan­dard 5G geht weitaus schneller als von vielen vermutet. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob es nur zwei 5G-Netz­betreiber in Deutsch­land geben würde. Doch nun ist Telefónica/o2 in den Ring gestiegen und startet zunächst einmal mit hohen Frequenzen.

Endlich: Satellite-Kunden aus Telekom-Netz erreichbar

Von Kaufland Mobil zu sipgate Satellite telefonieren

Bild: teltarif.de / Daniel Molenda

teltarif.de-Leser hatten sich mehr­fach beklagt, dass sie von SIM-Karten der Marke Kauf­land Mobil oder anderen Karten der Telekom Mult­ibrand ihren gewünschten Teil­nehmer beim virtu­ellen Mobil­funk-Angebot sipgate Satel­lite nicht errei­chen können. Eigent­lich sollte man erwarten, dass jedes Netz von jedem Anbieter aus erreichbar wäre. So einfach ist es aber nicht. Es fehlte ein Eintrag in einer Daten­bank. Wir erläu­tern, wie das Problem behoben wurde.

Internet

1&1: DSL-Anschlusswechsel im Selbstversuch

DSL-Wechsel im Selbstversuch

Foto: 1und1 Telecommunication SE

Das kürz­lich verfüg­bare Angebot von 1&1 war fast schon zu verlo­ckend, um es auszu­schlagen: Ein VDSL-50-Anschluss inklu­sive TV-Angebot, einem 24 Stunden persön­lichen Tele­fon­ser­vice ohne Sprach­com­puter, dazu noch kosten­lose SIM-Karten inklu­sive Fest­netz-Flat­rate und der 1&1-Home­server Speed+ im Gesamt­paket für dauer­haft 29,99 Euro im Monat ist auf dem Markt schon eine deut­liche Ansage. Die Gelegen­heit haben wir genutzt, um in einem Selbst­ver­such den Wech­sel­pro­zess zu 1&1 auszu­testen. Dabei zeigte sich viel Licht, aber auch Schatten.

Samsung Pay: Daran kann die Aktivierung scheitern

Probleme bei Samsung Pay

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Samsung

Das Handy-Bezahl­system Samsung Pay ist in Deutsch­land zunächst im Rahmen einer Open Beta gestartet. Erst Ende Oktober fällt der offi­zielle Start­schuss. Aktuell funktio­niert der mobile Bezahl­dienst mit aktu­ellen Samsung-Smart­phones. Weitere Mobil­tele­fone sollen zum offi­ziellen Start folgen, Smart­wat­ches aller­dings erst 2021. Momentan haben es noch nicht alle Inter­essenten geschafft, sich anzu­melden. Nutzer kriti­sieren zudem die Vorge­hens­weise des Samsung-Part­ners Sola­ris­bank. Wir berichten darüber, was bei Samsung Pay alles noch nicht rund läuft.

Schnelles Internet: 40-Prozent-Hürde für den Ausbau

Breitband in weiteren Regionen

Bild: Deutsche Glasfaser/Marie Monecke

Die Bagger rollen in vielen Ausbaupro­jekten für Glas­faser-Anschlüsse erst an, wenn sich eine bestimmte Anzahl an Haus­halten für einen neuen Inter­net­anschluss entschieden hat. Mit dieser Vorver­mark­tung haben die Netz­betreiber die Sicher­heit, die hohen Kosten für den Ausbau auch refi­nan­zieren zu können. Wir geben einen exem­pla­rischen Einblick, welcher Netz­betreiber gerade in welcher Region Breit­band ausbaut.

Hardware

Für FRITZ!OS 7.20: AVM veröffentlicht Update für das FRITZ!Fon

Updates bei AVM

Foto: AVM

AVM aktua­lisiert sukzes­sive weitere Geräte auf die aktu­elle FRITZ!OS-Version 7.20. Wie das Berliner Unter­nehmen mitteilte, steht nun auch ein Soft­ware-Update für die DECT-Handys des Herstel­lers zum Down­load bereit, das mit FRITZ!OS 7.20 kompa­tibel ist. Versorgt werden die FRITZ!Fon-Modelle C4, C5 und C6, wie AVM weiter erläu­terte. Aller­dings wird das Update nur Nutzern ange­boten, deren Router schon eine Aktua­lisie­rung auf FRITZ!OS 7.20 oder höher erhalten haben. Die AVM-Tele­fone erhalten damit einige zusätz­liche Funk­tionen.

Update: Samsung verbessert die Galaxy-S20-Kamera

Updates bei Samsung

Screenshot: teltarif.de

Was haben Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S8 und Galaxy S8+ gemein? Sie alle erhalten jetzt den September-Android-Sicherheits­patch. Die verbes­serte Soft­ware nimmt sich der Kamera-Qualität und der Sicher­heit von Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra an. So sollen unter anderem diverse Fehler der neuen Foto-Funk­tionen behoben worden sein, welche mit der Ober­fläche One UI 2.5 Einzug hielten.

iOS 14.0.1, watchOS 7.01 & mehr: Bugfix-Updates von Apple

Software-Updates bei Apple

Screenshot: teltarif.de

Apple hat zahl­reiche Soft­ware-Updates veröf­fent­licht, um Fehler in den Betriebs­sys­temen zu besei­tigen. So konnten iPhone- und iPad-Besitzer mit iOS 14 und iPadOS 14 zwar erst­mals alter­native Stan­dard-Apps als Web-Browser und E-Mail-Programm fest­legen. Die Einstel­lungen gingen aber nach einem Neustart wieder verloren. Die Version 14.0.1 von iOS und iPadOS behebt diesen Fehler. Wir erläu­tern, welche Soft­ware-Probleme damit noch behoben werden.

Display-Konzepte: Von Dual-Screen bis Foldable und Exoten

Revolutionäre Display-Konzepte

Bild: teltarif.de

Der Smart­phone-Markt zeigt sich aktuell kreativ wie nie, es tauchen zahl­reiche Produkt­designs auf, welche teils futu­ris­tisch und teils skurril anmuten. Diese inno­vative Entwick­lung ist unter anderem den zusätz­lichen Möglich­keiten bei Displays zu verdanken: Falten, Klappen, Rollen, mit einer Anzeige oder zwei, ungewöhn­liche Panels - die Welt der Smart­phone-Display-Konzepte ist viel­seitig. Wir zeigen Ihnen die span­nendsten Ansätze.

Broadcast

Telekom: Gekündigte Disney+-Option weiterhin berechnet

Option weiter auf Telekom-Rechnung

Bild: Disney

Viel­leicht haben Sie bei der Telekom die Option genutzt, sechs Monate lang den Disney+-Strea­ming-Kanal zu testen, und kamen zu dem Schluss, dass das doch nicht Ihrem Geschmack entspricht und deswegen wieder recht­zeitig gekün­digt. Doch mögli­cher­weise taucht die Strea­ming-Option weiterhin auf der Telekom-Rech­nung auf. Woran das liegt, erläu­tern wir in unserem Artikel zu den Tücken von Abrech­nungs­sys­temen.

Telekom: MagentaSport künftig ohne Sky Sport Kompakt

Veränderungen bei Sportübertragungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: magentasport.de

Die Deut­sche Telekom bietet zum Monats­preis von 9,70 Euro (bei 16 Prozent Mehr­wert­steuer) das Paket MagentaSport mit Sky Sport Kompakt an. Die ersten drei Monate des Jahres-Abon­nements sind sogar kostenlos. Aller­dings ist das Paket in der aktu­ellen Version nur noch bis zum 30. Juni 2021 nutzbar. Hinter­grund dürfte sein, dass es bei den Über­tra­gungs­rechten für Fußball-Bundes­liga und UEFA Cham­pions League ab der Saison 2021/22 zu Verän­derungen kommt. Doch es gibt eine mögliche Alter­native für Fußball­fans.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.10.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der garan­tierte Maxi­malpreis liegt bei 3,9 Cent pro Minute und gilt bis zum 31. Dezember 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fo­nate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert außerdem einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir die 01038. Diese Vorwahl kostet zur Haupt- und Neben­zeit 1,49 Cent pro Minute. Am Wochen­ende sinkt der Preis auf 1,38 Cent pro Minute. Einen garan­tierten Maxi­malpreis gibt es aktuell leider nicht.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

