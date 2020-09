Neuer Telekom-Tarif, o2 vor 5G-Start, neue DAB+-Programme

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deut­sche Telekom hat mit MagentaEINS Plus einen neuen Vertrag vorge­stellt, der Fest­netz und Mobil­funk aus einer Hand anbietet. Ab 80 Euro im Monat bekommt man zuhause wie unter­wegs eine echte Flat­rate. Zudem verzichtet die Telekom auf lange Vertrags­lauf­zeiten und dank verschie­dener Optionen können auch Fami­lien­mit­glieder und Freunde profi­tieren. Im Fest­netz-Teil unseres News­let­ters lesen Sie, was MagentaEINS Plus bietet und wer den neuen Tarif bekommen kann.

Ein Kunde erhielt zu seinem alten o2o-Tarif ein Gratis-Daten­paket von 250 MB und nutze dies fleißig während der Corona-Zeit. Doch dann kam der Schock: Eine Rech­nung von über 7000 Euro, von denen o2 immerhin 200 Euro einfor­derte. teltarif.de musste helfen. Wie der "Fall" ausge­gangen ist, erfahren Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Schon in wenigen Tagen dürfen sich zahl­reiche Radio­hörer über eine Reihe neuer Programme freuen, die über das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ ausge­strahlt werden. Antenne Deutsch­land hat den Start­termin für den zweiten (fast) bundes­weiten Multi­plex bekannt­gegeben. In Bayern hat auch ein neuer Regio­nal­sender seinen Start über DAB+ ange­kün­digt. Einzel­heiten zu den neuen Hörfunk­pro­grammen finden Sie in unserem Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Mobilfunk

Broadcast

Internet

Smartphone

Anzeige:

Festnetz

MagentaEINS Plus: Flatrate für Festnetz und Mobilfunk

MagentaEINS Plus gestartet

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom bietet ab sofort einen gemein­samen Tarif für Fest­netz und Mobil­funk an. Zu Monats­preisen ab 80 Euro bekommen die Kunden sowohl im Fest­netz als auch mobil eine echte Flat­rate für Tele­fonate in alle deut­schen Netze sowie für den mobilen Internet-Zugang. Dabei verzichtet die Telekom auf eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Details zu MagentaEINS Plus, wie sich der neue Tarif nennt, und zu den Zubuch­optionen haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Start sind die Buchungs­mög­lich­keit für den neuen Telekom-Tarif recht einge­schränkt. Der Netz­betreiber selbst sagt, zunächst mit ausge­wählten Bestands- und Neukunden zu starten. Aber es gibt auch tech­nische Voraus­set­zungen, die zur Buchung erfüllt sein müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 24.09.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

Mobilfunk

o2: 5G-Netz und -Option für erste Kunden verfügbar

o2 startet mit 5G

Foto: Telefónica

Telefónica startet mit 5G. Erste o2-Kunden haben bereits die Möglich­keit, die kosten­lose Option zu buchen, die für den Zugang zum neuen Netz­stan­dard erfor­der­lich ist. Außerdem finden sich Hinweise zur Netz­abde­ckung in drei Ballungs­gebieten in der Mein-o2-App. Wie sich 5G von Telefónica bereits buchen lässt und wo der neue Stan­dard verfügbar ist, lesen Sie in unserer Meldung zum 5G-Start von Telefónica.

Zum Inhaltsverzeichnis

Prepaid LTE mit 10 GB für 4,99 Euro

Günstiger Prepaid-Datentarif

Foto: Ortel Mobile

Der Mobil­funk-Discounter Ortel Mobile stockt sein Prepaid-Port­folio auf und bietet ein neues Data-Ticket an. 10 GB Daten­volumen inklu­sive LTE-Nutzung kosten 4,99 Euro. Die Nutzungs­zeit ist aller­dings begrenzt. Einzel­heiten zum 10-GB-Prepaid-Tarif für unter 5 Euro haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Vor einigen Wochen hat cong­star einen neuen Kombi-Tarif vorge­stellt, der sich sowohl zuhause als auch unter­wegs nutzen lässt. 200 GB Inklusiv-Daten­volumen stehen monat­lich zur Verfü­gung und die Kunden bekommen zwei SIM-Karten. In unserem Beitrag zum neuen cong­star-Tarif lesen Sie außerdem, welche Option der Telekom-Discounter in Kürze anbieten wird.

GMX und web.de bieten jetzt in allen Smart­phone-Tarifen eine Allnet-Flat für Anrufe und den SMS-Versand an. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Kunde für das o2- oder Voda­fone-Netz entscheidet. Auch der LTE-Zugang ist mitt­ler­weile obli­gato­risch. In der Meldung zu den aktu­ellen Smart­phone-Tarifen von GMX und web.de erfahren Sie, welche Kosten für welche Preis­modelle anfallen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom schaltet UMTS-Netz ab Juni 2021 ab

Telekom nennt UMTS-Abschaltdatum

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom schaltet ihr UMTS-Netz früher als zunächst geplant ab. War noch vor wenigen Monaten davon die Rede, dass der 3G-Stan­dard spätes­tens Ende kommenden Jahres wegfallen soll, so will der Bonner Netz­betreiber bereits ab Ende Juni 2021 sein UMTS-Netz aufgeben.

Die Telekom beab­sich­tigt, das frei­wer­dende Frequenz­spek­trum künftig für LTE und 5G einzu­setzen. Das GSM-Netz bleibt als Basis­netz - vornehm­lich für Tele­fon­gespräche - erhalten. In unserer Meldung zum UMTS-Aus bei der Telekom erfahren Sie unter anderem, welche Kunden über eine Smart­phone-Neuan­schaf­fung nach­denken sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: o2-Rechnung über 7000 Euro wegen Corona

teltarif.de half nach Schockrechnung

Foto: o2

Die Corona-Krise und der Lock­down haben auch in der Mobil­funk-Land­schaft Spuren hinter­lassen. teltarif.de berich­tete beispiels­weise darüber, dass Kunden von o2 und anderen Telefónica-Marken vorüber­gehend mit bis zu 384 kBit/s weiter­surfen konnten, wenn das Inklusiv-Volumen aufge­braucht war. Nach einer Verlän­gerung endete diese Möglich­keit Ende Mai.

So begrü­ßens­wert derar­tige Aktionen sind: In den tech­nischen Systemen der Provider kann es immer wieder einmal vorkommen, dass die Ange­bote nicht richtig umge­setzt werden - oder dass schlicht Tarife vergessen werden. Bei einem Kunden führte dies zu einer fünf­stel­ligen Rech­nung - teltarif.de musste helfen, wie wir in der News zur 7000-Euro-Schock­rech­nung von o2 berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

5G-Streit: 1&1-Drillisch ruft Bundesnetzagentur um Hilfe

5G-Streit eskaliert

Foto: Picture Alliance

Seit der letzten Frequenz­auk­tion im Jahre 2019 haben wir wieder vier Mobil­funk-Netz­betreiber in Deutsch­land. Doch "Netz Nummer 4", das der 1&1 Dril­lisch (United-Internet) "gehört", muss erst noch aufge­baut werden.

Die erstei­gerte Lizenz sieht vor, dass bis Ende 2022 mindes­tens 1000 5G-Stationen von 1&1-Drilisch aufge­baut und in Betrieb genommen werden müssen. Doch davon ist der Konzern weit entfernt. Jetzt soll die Bundes­netz­agentur dem Neuein­steiger helfen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Broadcast

DAB+: Zweiter 'Bundesmux' soll am 5. Oktober starten

Neue DAB+-Programme

Foto: teltarif.de

Der zweite über­regio­nale DAB+-Multi­plex in Deutsch­land geht am 5. Oktober offi­ziell auf Sendung. Das hat Antenne Deutsch­land als Platt­form­betreiber jetzt offi­ziell bestä­tigt. Absolut Radio steuert zum Start vier Musik-Spar­ten­kanäle bei. Ein Talk- und ein Sport­radio sollen im kommenden Jahr folgen.

Auch acht weitere Anbieter - von Antenne Bayern über die Rock Antenne bis hin zu RTL Radio und TOGGO Radio - stehen bereits als Programm­anbieter im zweiten DAB+-"Bundesmux" fest. Aber auch regional erhöht sich im Oktober die Programm­viel­falt im terres­tri­schen Digi­tal­radio, wie wir in unserem Update zu neuen Programmen über DAB+ berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Das läuft gerade auf Sky: Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien und Filme in diesem Monat auf Sky Ticket starten.

Internet

Notizen-Apps: Evernote, OneNote, Google Keep und mehr

Notizen-Apps im Überblick

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Wer eine App zur Verwal­tung von Notizen sucht, hat die Qual der Wahl. Zahl­reiche Anbieter buhlen um die Gunst der Kunden. Dabei müssen kosten­pflich­tige Lösungen nicht einmal unbe­dingt besser sein als Gratis-Programme. Doch nicht jede App ist auch für jedes Betriebs­system erhält­lich.

Welche Vorteile bringt OneNote von Micro­soft mit sich? Was ist von den Notizen-Apps der Smart­phone-Hersteller wie Apple oder Samsung zu halten? Welche Kosten fallen an, wenn man Ever­note auf mehr als zwei Geräten nutzen möchte. Für unseren Ratgeber zu Notizen-Apps haben wir uns eine Auswahl der verfüg­baren Dienste einmal ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

FRITZOS! 7.21 für FRITZ!Box 7490 und 7430 verfügbar

FRITZ!OS-Updates von AVM

Foto: AVM

AVM hat die neue FRITZ!OS-Version 7.21 für weitere Router-Modelle veröf­fent­licht. Dieses Mal profi­tieren Endge­räte für DSL-Anschlüsse von den Soft­ware-Aktua­lisie­rungen. Dabei wurde mit der FRITZ!Box 7490 auch ein weit verbrei­tetes Router-Modell berück­sich­tigt. Das gleiche Update steht auch für die FRITZ!Box 7430 bereit.

Die neue Firm­ware sollte über die webba­sierte Benut­zer­ober­fläche des Routers ange­boten werden. Alter­nativ ist auch der manu­elle Down­load von der Hersteller-Webseite möglich? Doch was ändert sich mit dem Update für die Nutzer? In unserem Beitrag zu FRITZ!OS 7.21 für weitere FRITZ!Boxen lesen Sie, welche neuen Funk­tionen AVM ermög­licht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Ihre Rechte als Verbraucher: teltarif.de liefert Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks dazu, was Sie bei Verträgen beachten sollten.

Smartphone

iOS 14 und watchOS 7: Neue Apple-Software im Test

iOS 14 ausprobiert

Foto: teltarif.de

Vor wenigen Tagen hat Apple seine mobilen Betriebs­sys­teme aktua­lisiert. So steht beispiels­weise iOS 14 für iPhone und iPod touch zur Verfü­gung. Wir haben das Update auf dem iPhone XS Max instal­liert und auspro­biert. Welche Erfah­rungen wir dabei gemacht haben, lesen Sie in unserem Test­bericht zu iOS 14.

Für die Apple Watch steht das Update auf watchOS 7 zur Verfü­gung. Auch das neue Betriebs­system für die Handy-Uhr von Apple haben wir bereits einem ersten Test unter­zogen. Im Erfah­rungs­bericht zu watchOS 7 auf der Apple Watch Series 3 erfahren Sie, welche neuen Features mit dem Soft­ware-Update auf die Smart­watch von Apple kommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Enthüllt: Samsung Galaxy S20 Fan Edition (5G)

Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Foto: Samsung

Samsung macht den Hattrick. Nach der Vorstel­lung der Note-20-Serie und des Galaxy Z Fold 2 5G im vergan­genen Monat enthüllte der Konzern jetzt die Fan Edition des Samsung Galaxy S20. Das Modell wurde bereits als Erbe des Samsung Galaxy S10e aus dem vergan­genen Jahr gehan­delt oder auch als Lite-Edition der neuen Serie.

Im Vergleich mit dem Galaxy S20 verfügt die Fan Edition über ein größeres Display. Die 5G-Version kommt gene­rell mit einem Qual­comm Snap­dragon 865 anstelle eines Samsung-eigenen Prozes­sors. Doch welche Features bieten die beiden Versionen der neuen Fan Edition? Wir haben in einem Artikel die wich­tigsten Eckdaten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) zusam­men­getragen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Smartphone:

Alle Meldungen von teltarif.de

Sie suchen ein neues Mobiltelefon? Unsere Handy-Suche hilft Ihnen, ein neues Gerät zu finden - nach Ihren individuellen Wünschen.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.