Neue Prepaid-Tarife, Kamera-Tests, Netzausfall-Ratgeber

Netz­aus­fälle sind ärger­lich, aber nicht immer zu vermeiden. Aller­dings haben Nutzer auch die Möglich­keit, vorbeu­gende Maßnahmen zu ergreifen. Doch was tun, wenn es wirk­lich "Ernst" wird und man viel­leicht nicht einmal im Home­office arbeiten kann, weil der Inter­net­zugang streikt? In einem Ratgeber zum Thema Netz­aus­fall im Internet-Teil dieses News­let­ters berichten wir unter anderem auch über die Rechte, die Verbrau­cher bei einem Netz­aus­fall haben.

Telekom und Voda­fone haben neue Prepaid-Tarife ange­kün­digt, die ab dem 15. September verfügbar sein werden. Die Telekom inklu­diert in ihrem neuen Jahres­paket auch den 5G-Zugang, bei Voda­fone ist die Allnet-Flat nun in allen CallYa-Tarifen für Smart­phone-Besitzer enthalten. Welche Prepaid-Ange­bote Telekom und Voda­fone am kommenden Dienstag starten, lesen Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Mit höchst wissen­schaft­lichen Methoden wurden die Kameras von gängigen Smart­phones getestet. Auf den vordersten Plätzen liegt zwei Geräte von Huawei, gefolgt von einem OnePlus-Modell. Wie Apple und andere Hersteller abge­schnitten haben, erfahren Sie in unserem Hard­ware-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Netzausfall: So verhalten Sie sich richtig

Tipps für den Netzausfall

Ob Mobil­funk-, DSL- oder Kabel-Anbieter: Netz­betreiber haben von Zeit zu Zeit mit Netz­aus­fällen zu kämpfen. Im heutigen Zeit­alter ist dies nicht einfach nur ärger­lich, denn der Zusam­men­bruch von Fest­netz oder Handy-Netzen führt darüber hinaus zu einer erheb­lichen Beein­träch­tigung im Alltag - bis hin zu finan­ziellen Schäden, wenn man beruf­lich auf eine stetige Netz­ver­sor­gung ange­wiesen ist.

Wer also plötz­lich ohne Fest­netz, Internet oder Mobil­funk­netz dasteht, wünscht in der Regel Infor­mationen zu den Ursa­chen, zur Planung, wann die Störung voraus­sicht­lich behoben ist - und ob man für den Ausfall entschä­digt wird. In einem Ratgeber zum rich­tigen Verhalten bei einem Netz­aus­fall klären wir unter anderem auch darüber auf, welche Rechte Sie im Störungs­fall haben.

FRITZ!OS 7.21 für weitere AVM-Router verfügbar

FRITZ!OS 7.21 für weitere Kunden

AVM hat für weitere FRITZ!Boxen ein Update auf die aktu­elle Betriebs­system-Version veröf­fent­licht. Dieses Mal ist mit der FRITZ!Box 6591 Cable ein Router an der Reihe, der für den Internet-Anschluss über das Breit­band­kabel gedacht ist. Unter anderem bringt die Aktua­lisie­rung DVB-C-Strea­ming als neues Feature mit sich. Alle Details zu den neuen Funk­tionen für die FRITZ!Box 6591 Cable haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Neben diesem offi­ziellen Update hat AVM wieder einige Router mit neuen Labor-Versionen versorgt. Kurios: Auch ein neues Labor für ein FRITZ!Box-Modell, das bereits mit FRITZ!OS 7.21 versorgt wurde, ist dabei. In unserem Beitrag zu den neuen FRITZ!Labor-Updates von AVM erfahren Sie, für welche Geräte die Beta-Soft­ware aktua­lisiert wurde.

Vodafone-Aktion: 1000 MBit/s für unter 40 Euro

Internet mit Gigabit-Geschwin­dig­keit zum vergleichs­weise kleinen Preis gibt es im Rahmen einer Aktion jetzt bei Voda­fone. CableMax 1000 nennt sich der Tarif, der für 39,99 Euro im Monat bis zu 1000 MBit/s im Down­stream und eine Tele­fonie-Flat­rate ins Fest­netz bietet.

Einen Ersatz-Tarif bietet Voda­fone für Kunden, an deren Anschluss die Gigabit-Geschwin­dig­keit nicht zur Verfü­gung steht. Was bietet dieser Vertrag und welche weiteren Leis­tungen sind in beiden Akti­onsta­rifen inklu­sive? Wie lange sind die Ange­bote buchbar und was ist, wenn man noch vertrag­lich gebunden ist? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem Beitrag zum Voda­fone-Gigabit-Tarif für unter 40 Euro.

Mobilfunk

Neue CallYa-Tarife ab 15. September: Alle Details

Neue CallYa-Tarife

Voda­fone führt zum 15. September neue CallYa-Tarife ein. Diese bieten erst­mals auch die Möglich­keit, den Zugang zum 5G-Netz hinzu­zubu­chen - aller­dings nur gegen Aufpreis. Ansonsten bekommen die Nutzer in den Smart­phone-Tarifen eine Allnet-Flat und mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Auch Bestands­kunden sollen von den Verbes­serungen profi­tieren.

Der grund­gebühr­freie 9-Cent-Tarif bleibt erhalten und wird künftig unter der Bezeich­nung CallYa Classic vermarktet. Hier steht der mobile Internet-Zugang ohne gebuchte Option nun für 3 Cent je über­tra­genem Mega­byte zur Verfü­gung. Für 9,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden neben einer Allnet-Flat künftig 3 GB High­speed-Daten­volumen. Details zu allen neuen CallYa-Preis­modellen haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

o2: 5G-Netzstart und EU-Roaming-Desaster

o2 informiert über Netzausbau

Telefónica will in Kürze sein 5G-Netz starten und auch bei LTE-Ausbau das derzei­tige Tempo beibe­halten. Insge­samt seien bundes­weit mehr als 20.000 LTE-Stand­orte in Betrieb. Für mehr als 5,5 Millionen Menschen habe der Münchner Netz­betreiber in den vergan­genen Monaten die Mobil­funk-Versor­gung verbes­sert. In einer News haben wir Details zum 5G-Start und LTE-Ausbau bei o2 zusam­men­gefasst.

Mit der Einfüh­rung des EU-Roamings 2017 wollte o2 Bestands­kunden nicht auto­matisch auf den regu­lierten Roam-like-at-home-Tarif umstellen, sondern nur nach Auffor­derung durch den Kunden eine even­tuell bestehende alter­native Roaming-Option abschalten. Das war falsch, urteilte nun der EuGH nach einer Klage. Wie Telefónica auf das Urteil in einer ersten Stel­lung­nahme reagiert hat, erfahren Sie in unserem Beitrag zum EU-Roaming-Desaster bei o2.

Telekom startet Prepaid-Jahrestarif mit 24 GB und 5G

Neues MagentaMobil-Prepaid-Angebot

Die Deut­sche Telekom startet am kommenden Dienstag mit einem neuen Prepaid-Angebot. Nach Vorbild von Discoun­tern wie Aldi und Edeka bietet nun auch der Bonner Netz­betreiber ein Jahres­paket für die Mobil­funk-Nutzung an. Dabei ist sogar die 5G-Nutzung bereits im Preis enthalten.

Das Paket kostet 97,43 Euro und bietet 100 Euro Start­gut­haben. Die Kunden bekommen insge­samt 24 GB unge­dros­seltes Daten­volumen, eine netz­interne Telefon-Flat­rate und eine WLAN-Hotspot-Flat. Details zu den weiteren Kondi­tionen des Ange­bots erfahren Sie in unserer Meldung zum MagentaMobil Prepaid 5G Jahres­tarif.

Hardware

Kameratest: Huawei weit voraus, Apple deklassiert

Smartphone-Kameras im Vergleich

Die Zeit­schriften Connect und Color­foto haben Smart­phone-Kameras intensiv getestet. Beim Test kam ein neuer "Camera Quality Bench­mark" (QB) zum Einsatz, der mit wissen­schaft­lichen Methoden Optiken, Ultra­weit­winkel, Weit­winkel und Zoom bewertet. Dabei zeigten aktu­elle Top-Smart­phones große quali­tative Unter­schiede.

Jede der zwei bis vier verbauten Optiken wurde separat beur­teilt – auch hinsicht­lich der Eignung für verschie­dene Licht­ver­hält­nisse. Doch wie hat welches Smart­phone im Test abge­schnitten? Ganz vorne lag im Test Huawei, während Apple nicht über­zeugen konnte. Im Bericht zu den aktu­ellen Smart­phone-Kamera-Tests erfahren Sie weitere Ergeb­nisse.

Xiaomi Poco X3 NFC: 120-Hz-Mittelklasse zum Knallerpreis

Xiaomi Poco X3 NFC

Die erst zwei Jahre alte Xiaomi-Marke Poco hat ein neues Mittel­klasse-Smart­phone vorge­stellt. Erst im Mai hatte die Marke das Poco F2 Pro präsen­tiert - wieder ein "Flagg­schiff"-Killer mit Ober­klasse-Specs zu einem vergleichs­weise sehr güns­tigen Preis.

Während das Poco X2 Pro damit gerne als Premium-Smart­phone gesehen wird, das es mit entspre­chender Konkur­renz aufnehmen will, spricht die Marke mit dem neuen Poco X3 NFC explizit die Mittel­klasse-Sparte und damit eine andere Ziel­gruppe an. Geworben wird aber nicht minder mit starker Ausstat­tung zu einem sehr attrak­tiven Preis. Doch was steckt unter der Haube des neuen Poco-Hand­helds und was soll der Bolide kosten? Details lesen Sie in unserer Vorstel­lung des Xiaomi Poco X3 NFC.

One UI 2.5 für Galaxy S10 und Galaxy Note 10 wird verteilt

Updates von Samsung

Aus alt mach neu: Das zumin­dest schafft Samsung, in dem der Hersteller die One-UI-Benut­zer­ober­fläche in der Version 2.5 für Galaxy S10 und Galaxy Note 10 veröf­fent­licht. Damit bekommen die Flagg­schiff-Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers aus dem vergan­genen Jahr nun (fast) die glei­chen Features wie die aktu­ellen Modelle, soweit die Hard­ware der Geräte das hergibt.

Wich­tige Funk­tionen der Aktua­lisie­rung sind die draht­lose DeX-Anbin­dung, verbes­serte Profi-Kamera-Features und SOS-Features für Notsi­tua­tionen. Details zu den Soft­ware-Updates und dazu, welche Voraus­set­zungen zur Instal­lation erfüllt sein müssen, lesen Sie im Bericht zur Vertei­lung des One-UI-2.5-Updates für Samsung Galaxy S10 und Note 10.

Broadcast

Albrecht Audio: DAB+-Autoradio-Adapter mit Farbdisplay

Neuer DAB+-Adapter von Albrecht

Wer ein Auto­radio besitzt, das den terres­tri­schen Digi­tal­radio-Stan­dard DAB+ nicht unter­stützt, kann die neue Programm­viel­falt mit Adap­tern nach­rüsten, die sich an den Line-Eingang des vorhan­denen Empfän­gers anschließen lassen. Alter­nativ können die digi­talen Radio­pro­gramme auch über einen FM-Trans­mitter zum Auto­radio über­tragen werden.

Bislang boten solche Adapter nur die Grund­funk­tionen für den Radio­emp­fang. Jetzt hat Albrecht mit dem DR 56C ein Modell vorge­stellt, das mit einem Farb­dis­play ausge­stattet ist und somit auch programm­beglei­tende Infor­mationen und Slide­shows darstellen kann. Was das Gerät ansonsten auszeichnet und zu welchem Preis es erhält­lich ist, lesen Sie in unserer News zum DAB+-Auto­radio-Adapter mit Farb­dis­play.

Freenet TV: 'Zwangsverkabelung rechtlich nicht vertretbar'

Freenet gegen Zwangsverkabelung

Trotz Kabel- und Satel­liten­emp­fang sowie IPTV und Strea­ming-Diensten bleibt auch der Fern­seh­emp­fang über DVB-T2 in Deutsch­land ein zentrales Thema. In den vergan­genen Jahren hat sich hier freenet TV als Platt­form, die von den privaten Programm­ver­anstal­tern genutzt wird, posi­tio­niert.

Wie sieht der Stand der Dinge im terres­tri­schen Digi­tal­fern­sehen aus? Unter anderem darüber haben wir mit Francie Petrick, Leiterin des Bereichs freenet TV bei der Media Broad­cast GmbH in Köln, gespro­chen. Im Inter­view zum Thema DVB-T2 lesen Sie unter anderem, warum der Veran­stalter die "Zwangs­ver­kabe­lung" für "recht­lich nicht vertretbar" hält.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.09.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

