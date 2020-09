Illegales Streaming, Deutschland Spitze bei 5G, reduzierte IFA

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

Deutsch­land hinkt beim Netz­ausbau hinterher - vor allem die Einfüh­rung von LTE hat lange gedauert. Die bange Frage von Technik-Enthu­si­asten und der Indus­trie war daher: Wird das bei 5G genauso quälend lange dauern? o2 und 1&1-Dril­lisch haben mit der 5G-Vermark­tung noch gar nicht begonnen. Offenbar sind die Telekom und Voda­fone aber bei 5G schon so weit, dass Deutsch­land sich damit einen Spit­zen­platz in der welt­weiten Liste der 5G-Länder sichern kann, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

Ille­gale Film-Down­loads und halb­sei­dene Strea­ming-Portale sollten mit dem Siegeszug von Amazon Prime Video, Netflix und zahl­rei­chen anderen Video-Strea­ming-Services eigent­lich ihre Faszi­na­tion verloren haben - haben sie aber nicht. Europol hat kürz­lich wieder eine große Anzahl ille­galer Server abge­schaltet. Das offen­bart ein großes Dilemma der Branche: Durch ihre teuren Eigen­pro­duk­tionen müssen viele Strea­ming-Dienste die Preise erhöhen - und kaum ein Dienst hat noch einen voll­stän­digen Film­ka­talog zu bieten. Das treibt die Nutzer wohl wieder vermehrt in die Ille­ga­lität, wie wir im Abschnitt Internet aufzeigen.

Würde das Jahr 2020 wegen Corona das erste Jahr ganz ohne Technik-Messen werden? Zuerst sah es stark danach aus, doch die Macher der Berliner IFA entwi­ckelten ein Konzept für eine redu­zierte Messe nur mit Fach­be­su­chern und Jour­na­listen, aber ohne private Besu­cher. In dieser Woche findet diese Spezi­al­aus­gabe der IFA nun statt, und auch teltarif.de ist vor Ort, um von den Neuig­keiten zu berichten. IFA-Größen wie die Telekom und AVM haben zwar in diesem Jahr abge­sagt, im IFA-Teil dieses News­let­ters verraten wir aber, welche Firmen mit welchen Neuig­keiten zu erwarten sind.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

IFA

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

5G-Netze: Deutschland ist in der Weltspitzen-Gruppe

Deutschland bei 5G in der Weltspitze

Grafik: Opensignal

Das Netz-Marktfor­schungs­un­ter­nehmen Opensi­gnal meldet sich von Zeit zu Zeit mit inter­es­santen Netz­ver­glei­chen und Tests zu Wort, die aufgrund der mittels "Crowd­sour­cing" gewon­nenen Daten inter­es­sante Einblicke in die Netz­qua­lität geben. Nun hat Opensi­gnal die globale 5G-Nutzer­er­fah­rung unter­sucht und die Ergeb­nisse veröf­fent­licht. Dass die 4G-Versor­gung in Deutsch­land noch Verbes­se­rungs­po­ten­zial hat, ist bekannt. Doch wie steht Deutsch­land im welt­weiten 5G-Vergleich da? Erstaun­lich gut, wie die Daten zeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: Der Curve-Tracker von Vodafone

Tracker von Vodafone ausprobiert

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Vor kurzem hat Voda­fone seinen smarten Tracker Curve vorge­stellt. Der Tracker verfolgt Gegen­stände, wie man es aus Agenten-, Spio­nage- oder Krimi­nal­filmen kennt. Dabei ist das Gerät eigent­lich dafür gedacht, persön­lich wert­volle Dinge im Auge zu behalten: Reise­koffer, Wander­ruck­säcke, Schul­ranzen, Akten­ta­schen und so weiter kann man günstig tracken. Braucht man das? Wir haben den Curve-Tracker von Voda­fone getestet.

Zum Inhaltsverzeichnis

4G oder 5G: Netztest mit dem ZTE Axon 11

Smartphones von ZTE ausprobiert

Foto: ZTE

Die Smart­phones von ZTE sind oft im preis­güns­tigen Segment anzu­treffen, bieten aber inzwi­schen schon einiges. Beim ZTE Axon 11 sollte man genau hinschauen, denn das gibt es in zwei Versionen, weil beide den Werks­code 2021 tragen. Das eine ist das Axon 11 4G, das zu Preisen um 360 Euro zu haben ist, und das andere ist das Axon 11 5G, das etwa knapp 600 Euro kostet. Wir haben ein wenig mit der 4G-Vari­ante und natür­lich auch der 5G-Version gespielt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Datenautomatik, Sonderrufnummern, Roaming-Ausnahmen, Abo-Fallen: Wir erklären, wie Sie sich auch als Allnet-Flat-Nutzer vor diesen Kostenfallen schützen.

Internet

Authentisierung: 2FA bei Apple, Google, Amazon & Co.

Zweifaktor-Authentifizierung

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de

E-Mail-Adresse(n), Nutzer-Accounts von Samsung, Apple oder Google, Smart­phone-Zugangs­daten, Online-Banking, Account-Details zu diversen Online-Shops, Reise­bu­chungs­por­talen, Social-Media-Kanälen, Unter­hal­tungs-Apps wie Spotify und Netflix - da kommt einiges an Account-Infor­ma­tionen zusammen, die man sich im Zweifel merken muss. Zusätz­lich zu einem starken Pass­wort gibt es mit der Zwei-Faktor-Authen­ti­sie­rung ein modernes Tool, das zusätz­li­chen Schutz für das Konto gewähr­leisten soll. Wir haben uns die 2FA anhand einiger Beispiele ange­schaut und zeigen, wie man sie akti­viert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom MagentaZuhause: 250 MBit/s ohne Mehrkosten

Breitband-Aktion der Telekom

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom hat eine Bestands­kunden-Aktion neu aufge­legt. Demnach bekommen ausge­wählte Inter­es­senten die Möglich­keit, einen schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz mit bis zu 250 MBit/s und Allnet-Flat zu erhalten, ohne dass sich dadurch die monat­liche Grund­ge­bühr ändert. Die Preis­sta­bi­lität gilt aller­dings nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neues FRITZ!Labor behebt WLAN-Fehler

Updates bei AVM

Foto: teltarif.de

AVM hat ein neues FRITZ!Labor für die FRITZ!Box 6591 Cable veröf­fent­licht. Dieses trägt die Versi­ons­nummer 07.19-81511 und sollte bei Routern, die bislang mit einer früheren Labor-Version genutzt werden, auto­ma­tisch als Update ange­boten werden. Das Update der Beta-Firm­ware behebt dem Chan­gelog des Herstel­lers zufolge einen WLAN-Fehler im Mesh-System.

Zum Inhaltsverzeichnis

Europol nimmt illegale Streaming-Plattform offline

Illegales Streaming boomt wieder

Foto: Europol

Auch wenn für nicht wenige User der Reiz groß ist, sich den aktu­ellen Block­buster illegal aus dem Netz zu ziehen, sollte man sich stets des Unrechts bewusst sein und seine Filme und Serien lieber aus legalen Quellen beziehen. Ganz aktuell ist nämlich Europol ein großer Schlag gegen die Film­pi­ra­terie gelungen. Insge­samt wurden 60 Server in Europa, Nordame­rika sowie Asien abge­schaltet. Der Schaden für die Film­in­dus­trie dürfte immens gewesen sein.

Für den Verbrau­cher ist der Erfolg der großen legalen Strea­ming-Dienste Segen und Fluch zugleich: Segen, weil man bessere Inhalte als sie das klas­si­sche Fern­sehen bietet und unab­hängig von Zeit und Ort auf dem Endgerät seiner Wahl streamen kann. Fluch, weil das Angebot immer unüber­sicht­li­cher wird und, wenn man jetzt nicht nur eine bestimmte Serie oder ein bestimmtes Genre gerne schaut, man oft mehrere Strea­ming-Dienste abon­nieren muss. In unsere Edito­rial erläu­tern wir, warum ille­gales Strea­ming wieder beliebter wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

IFA

IFA 2020: Das Messe-Experiment startet - teltarif.de berichtet live

Kleine Ausgabe der IFA 2020

Bild: dpa

2019 lockte die Technik-Messe IFA noch knapp 250 000 Besu­cher an. In diesem Jahr lässt die Corona-Pandemie ein Massen­e­vent dieser Dimen­sion nicht zu. Doch im Gegen­satz zu anderen Tech-Shows zieht sich die IFA nicht komplett ins Internet zurück: An der auf drei Tage verkürzten Technik-Schau vom 3. bis 5. September können immerhin akkredi­tierte Medi­en­ver­treter, Händler und Hersteller teil­nehmen - Privat­be­su­cher müssen leider draußen bleiben.

Zahl­reiche wich­tige Firmen bleiben der verklei­nerten Messe in diesem Jahr fern: Die Telekom wird auf der IFA Special Edition nicht vertreten sein. Es wird weder eine Pres­se­kon­fe­renz auf oder im Umfeld der Messe, noch einen Stand auf der IFA geben. Noch in diesem Jahr will das Unter­nehmen aber Neuheiten vorstellen. Auch AVM hat die eigent­lich schon bestä­tigte Teil­nahme an der IFA Special Edition nach­träg­lich abge­sagt. Eine neue LTE-fähige FRITZ!Box ist bereits verfügbar, das 5G-Modell soll noch in diesem Jahr folgen.

Einige Hersteller lassen es sich aber nicht nehmen, auf die IFA zu kommen: Honor bringt zur IFA zwei Tablets, eine Uhr und ein MagicBook mit. Huawei wird Neuheiten aus acht Produkt­ka­te­go­rien enthüllten, darunter die Phablet-Serie Mate 40. Die Redak­teure von teltarif.de werden in Berlin auf der IFA Special Edition unter­wegs sein und über alle Neuheiten berichten - alle IFA-Meldungen finden Sie dann in den kommenden Tagen auf unserer IFA-Über­sichts­seite.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik IFA:

Alle Meldungen von teltarif.de

Ihre Rechte als Verbraucher: teltarif.de liefert Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks dazu, was Sie bei Verträgen beachten sollten.

Hardware

iOS 13.7 ist da: Corona-Tracing künftig ohne App

Corona-Tracking in iOS

Foto: teltarif.de

Apple hat über­ra­schend die finale Version von iOS 13.7 veröf­fent­licht. Erst in der vergan­genen Woche hatte der Konzern die erste und einzige Beta-Version des neuen Betriebs­sys­tems zum Down­load frei­ge­geben. Mit iOS 13.7 sollen Corona-Tracing-Apps künftig über­flüssig werden. Apple hat das Kontakt­ver­fol­gungs-Feature direkt ins Betriebs­system inte­griert. Aller­dings funk­tio­niert das nur dann, wenn es eine entspre­chende Koope­ra­tion mit den Gesund­heits­be­hörden in der Region gibt, in der sich der Nutzer aufhält.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung, OnePlus & Co.: Kabellose Headsets im teltarif.de-Test

Kabellose Buds im Test

Bild: teltarif.de

Kein Kabel, möglichst noch aktive Geräuschun­ter­drü­ckung, klein und leicht - das sollten moderne Head­sets besten­falls bieten. Kleine Ohrste­cker sind beliebt, beim Sport, während der Arbeit oder abends auf dem Sofa. In den Fokus rückt auch immer mehr ein Feature, das die Umge­bungs­ge­räu­sche filtert. Das soll für Ruhe sorgen und auch dafür, dass Musik und die Gesprächs­laut­stärke von Tele­fo­naten nicht mehr so laut gestellt werden muss, um gegen störende Außen­ge­räu­sche anzu­kämpfen. Wir haben aktu­elle Buds von Samsung, OnePlus, Honor und Oppo auspro­biert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit brillantem Display: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Für Sonnenhungrige empfehlen wir die Smartphones mit dem hellsten Display.

Broadcast

Telekom StreamOn: Neue Dienste seit 1. September

Neue Partner bei StreamOn

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Die Zeiten, in denen die Telekom jeden Monat zahl­reiche neue Part­ner­dienste für StreamOn verkünden konnte, sind offenbar vorbei. Anfang August gab es bei StreamOn gar keine Neuzu­gänge. Zum 1. September hat der Bonner Mobil­funk-Netz­be­treiber aber wieder einige Partner aufge­nommen. Je zwei neue Ange­bote kommen aus den Berei­chen Gaming und Social&Chat. Dazu kommt ein weiterer Musik-Strea­ming­dienst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hier könnte bald der 1. DAB+-Bundesmux neu starten

Bundesmuxx wird ausgebaut

Foto: Media Broadcast

Der erste bundes­weite DAB+-Multi­plex soll ausge­baut werden. Der Umfang wird jedoch geringer ausfallen als zunächst geplant. Das Deutsch­land­radio als größter Treiber des Ausbaus und die neun Privat­ra­dios im Multi­plex müssen sich wohl von ihrem Ziel einer flächen­de­ckenden Indoor-Versor­gung verab­schieden. Außerdem steht alles noch unter Vorbe­halt. Wir erklären, woran es hakt und wo welche Lücken gestopft werden sollen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein Geld für Netflix & Amazon Prime Video? Nutzen Sie stattdessen doch einfach kostenlose legale Streaming-Dienste.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 03.09.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende des Jahres.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welcher Ort hat welche Vorwahl? Finden Sie bei uns in wenigen Sekunden die Telefon-Vorwahl aller Orte in Deutschland und Österreich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.