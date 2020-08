Neuer App-Discounter, FRITZ!OS-Updates, Fraenk im Ausland

Top informiert mit dem Newsletter von teltarif.de

Foto: dpa

mit freenet Flex gibt es seit wenigen Tagen einen neuen App-Discounter. Das heißt, von der Bestel­lung des Star­ter­sets über die Frei­schal­tung der SIM-Karte bis hin zur Admi­nis­tra­tion des Tarifs werden alle Schritte und Einstel­lungen über eine Smart­phone-App vorge­nommen. Doch was bietet freenet Flex, was kostet der Tarif und was bekommt der Kunde fürs Geld? Dazu lesen Sie mehr im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Was tun, wenn das Smart­phone keinen Spei­cher­karten-Slot hat oder dieser nur alter­nativ zu einer zweiten SIM-Karte genutzt werden kann? Wir zeigen Ihnen im Hard­ware-Teil alle Möglich­keiten, wie Sie den Handy-Spei­cher auch ohne Spei­cher­karten-Slot erwei­tern können.

GMX und web.de ermög­li­chen jetzt in Zusam­men­ar­beit mit der Post eine digi­tale Brief­an­kün­di­gung. Doch wer kann den Dienst über­haupt nutzen? Wie meldet man sich an und wie funk­tio­niert der Service? In unserem Internet-Teil zeigen wir Ihnen die Einrich­tung Schritt für Schritt.

Mobilfunk

Hardware

Internet

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Fraenk: Im Roaming ist mehr möglich als daheim

Roaming-Test mit Fraenk

Foto: Image(s) licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Fraenk ist im Früh­jahr als Antwort der Deut­schen Telekom auf freenet Funk gestartet. Während freenet Funk mehr als ein Jahr nach dem Start ganz vorsichtig mit Daten-Roaming startet, ist Fraenk vom Start weg auch im Ausland nutzbar. Wie das funk­tio­niert, haben wir jetzt in Salz­burg auspro­biert.

Die Fraenk-Karte buchte sich in Öster­reich sofort in eines der ange­bo­tenen Netze ein. Einge­hende Anrufe waren problemlos möglich. Ausge­hende Anrufe waren eben­falls möglich, jedoch mit Einschrän­kungen. Doch es gibt sogar Nutzungs­sze­na­rien, die uns im Roaming besser als im Heimat­netz gefallen haben. Details zu unseren Erfah­rungen in Salz­burg lesen Sie in unserem Test­be­richt zu Fraenk im Ausland.

Zum Inhaltsverzeichnis

Im Test: Mobiles Internet im Netz von Vodafone

Vodafone-Netz im Test

Logo: Vodafone, Fotos/Montage: teltarif.de

Im Juni und Juli waren wir von der Ostsee bis zum Schwarz­wald unter­wegs, um die Qualität des mobilen Internet-Zugangs in den Handy­netzen aus Nutzer­sicht zu testen. In dieser Woche berichten wir darüber, welche Erfah­rungen wir speziell im Voda­fone-Netz gemacht haben.

Wir haben uns die Netz­ab­de­ckung und den Daten­durch­satz ange­sehen, wir haben Strea­ming getestet und auch darauf geachtet, inwie­weit der neue Netz­stan­dard 5G bereits eine Rolle spielt. In unserem Test­be­richt zum mobilen Internet-Zugang im Voda­fone-Netz lesen Sie, welche Erfah­rungen wir - auch im Vergleich zum Telekom-Netz - gemacht haben.

Zum Inhaltsverzeichnis

freenet Flex: Neuer App-Tarif im Vodafone-Netz

freenet Flex gestartet

Foto: freenet

Ab sofort gibt es App-Discounter in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen. Nach freenet Funk im Telefónica-Netz und Fraenk im Telekom-Netz ist jetzt freenet Flex im Voda­fone-Netz gestartet. Drei Tarife mit bis zu 15 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen stehen zur Auswahl. In unserer Meldung zum Start von freenet Flex lesen Sie, zu welchen Preisen Sie das Angebot bekommen und welche Leis­tungen jeweils inklu­sive sind.

Wir hatten die Gele­gen­heit, mit Denise Goepel, die bei klar­mobil für die Marke freenet Flex verant­wort­lich ist, über den Start des neuen Discoun­ters zu spre­chen. Dabei hat sich ein echtes Manko gegen­über den meisten anderen deut­schen Mobil­funk­ta­rifen gezeigt, wie wir in der News über weitere Details zu freenet Flex berichten.

Nicht zuletzt konnten wir freenet Flex auch schon auspro­bieren - von der Bestel­lung der SIM-Karte über die Frei­schal­tung bis hin zum ersten Tele­fonat und der Nutzung des mobilen Internet-Zugangs. Welche Erfah­rungen wir dabei gemacht haben, lesen Sie in unserem Test­be­richt zu freenet Flex.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Handy-Speicher erweitern ohne Speicherkarte - so geht's

Handyspeicher erweitern

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Apps, Fotos, Videos und mehr... Der Spei­cher­platz auf dem Smart­phone kann im Laufe der Zeit knapp werden - und das, obwohl heutige Handys oft deut­lich mehr Spei­cher­ka­pa­zität an Bord haben als Geräte, die vor einigen Jahren auf den Markt kamen. Doch was tun, wenn kaum noch Spei­cher zur Verfü­gung steht.

Viele Smart­phones lassen sich mit Spei­cher­karten aufrüsten. Doch schon bei vielen Dual-SIM-Handys haben die Nutzer die Qual der Wahl: entweder eine zweite SIM-Karte oder eine Spei­cher­karte. Beides zusammen ist nicht möglich. In einem Ratgeber haben wir zusam­men­ge­fasst, wie Sie den Smart­phone-Spei­cher auch ohne Spei­cher­karten erwei­tern können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto kabellos: So geht's mit (fast) jedem Handy

Android Auto kabellos

Foto: Richard Gao / Android Police

Mit Android Auto lassen sich viele Smart­phone-Apps über das Enter­tain­ment-System eines Autos nutzen. Auch die Bedie­nung erfolgt über das Display des Fahr­zeugs. War dafür bislang eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Handy und Car-HiFi-System obli­ga­to­risch, so gibt es Android Auto jetzt auch kabellos.

Offi­ziell unter­stützt Google nur die eigenen Pixel-Smart­phones und neuere Samsung-Handys der Galaxy-S- und Note-Serie. Mit einem Trick lassen sich aber auch andere Android-Smart­phones für das Feature frei­schalten. Wie das funk­tio­niert und welche weitere Voraus­set­zung erfüllt sein muss, lesen Sie in unserer News zu Android Auto kabellos mit (fast) jedem Handy.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy Note 20 und Note 10 im Serien-Vergleich

Galaxy-Note-Serien im Vergleich

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Samsungs neue Galaxy-Note-20-Serie ist seit wenigen Tagen offi­ziell. Der Hersteller hat auch in diesem Jahr wieder zwei Vari­anten des Stift-Smart­phones präsen­tiert. Wir konnten bereits erste Schreib­ver­suche mit beiden Modellen unter­nehmen. Alles in allem sieht die Serie nach einer soliden Evolu­tion aus.

Schaut man sich aller­dings das Galaxy Note 20 als "klei­neres" der beiden neuen Modelle an, so bekommt der Eindruck einen leichten Dämpfer. Was es damit auf sich hat und wie sich die neue Note-Serie verän­dert hat, lesen Sie im Vergleich mit den Vorgän­gern Samsung Galaxy Note 10 und Note 10 Plus.

Zum Inhaltsverzeichnis

Urlaubs-Smartphones: Die besten Reisepartner im Überblick

Tipps zu Smartphones im Urlaub

Fotos: Hersteller, Montage: teltarif.de

Das Smart­phone ist im Urlaub ein wich­tiger Begleiter. Bei der Reise­pla­nung ist es deshalb empfeh­lens­wert, die Funk­tio­na­lität des Mobil­ge­räts zu über­prüfen - und es gege­be­nen­falls zu ersetzen. Ein flottes LTE-Modem mit VoLTE-Funk­tio­na­lität ist abseits von WLAN-Hotspots essen­ziell, NFC hingegen für lokale Trans­ak­tionen wichtig.

Eine gute Kamera-Ausstat­tung - sowohl für Schnapp­schüsse als auch für Selfies - ermög­licht es, Urlaubs­er­in­ne­rungen quali­tativ einzu­fangen. Für Strand­aus­flüge sollte das Telefon einen Staub- und Wasser­schutz haben. Weitere wich­tige Punkte und empfeh­lens­werte Smart­phones für den Urlaub haben wir in einem Ratgeber zusam­men­ge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

FRITZ!OS 7.20: AVM versorgt weitere Geräte

Weitere AVM-Updates

Foto: AVM

AVM versorgt nach und nach weitere Geräte mit einem Firm­ware-Update. Jetzt haben auch Besitzer des FRITZ!Repea­ters 600 die Möglich­keit, auf FRITZ!OS 7.20 umzu­steigen. Von den aktu­ellen WLAN-Repea­tern des Berliner Herstel­lers fehlt demnach nur noch der FRITZ!Repeater 3000 in der Liste der Geräte, für die die aktu­elle Betriebs­system-Version zur Verfü­gung steht.

Doch nicht nur für den FRITZ!Repeater 3000 lässt das Update auf sich warten. Auch mancher FRITZ!Box-Besitzer wartet noch auf die neue Soft­ware. Immerhin hat AVM neue Labor-Versionen zum Down­load frei­ge­geben. Für Android-Nutzer steht zudem ein Update der MyFRITZ!App zur Verfü­gung. In einer Meldung haben wir die aktu­ellen Soft­ware-Updates von AVM zusam­men­ge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple Pay mit "EC-Karte", weiterer Google-Pay-Partner

Apple Pay mit Girocard

Foto: Sparkasse/Facebook

Apple Pay mit der Giro­card soll schon in den kommenden zwei Wochen nutzbar sein. Zum Auftakt bieten die Spar­kassen den Service an. Schon im Juli hatten die Kredit­in­sti­tute ange­kün­digt, noch im Sommer den Dienst zu starten. In unserem Bericht zu Apple Pay mit der Giro­card lesen Sie, was über den Start bereits bekannt ist und wie sich die Giro­card digital auf Android-Handys nutzen lässt.

Auch bei Google Play kündigt sich eine Neue­rung an, genauer gesagt eine neue Part­ner­bank. Diese ist nicht unbe­kannt, wenn es um mobiles Bezahlen geht. Bei Apple Pay gehörte das Unter­nehmen von Anfang an zu den unter­stüt­zenden Kredit­in­sti­tuten. Mehr zum neuen Google-Pay-Partner und dazu, was bei dem Angebot zu beachten ist, haben wir in einer News veröf­fent­licht.

Zum Inhaltsverzeichnis

GMX und Post: Digitale Briefankündigung im ersten Test

Digitale Briefankündigung im Test

Foto: GMX, Screenshot/Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Post hat mit den E-Mail-Anbie­tern GMX und Web.de eine Zusam­men­ar­beit gestartet, dank derer sich Nutzer der E-Mail-Post­fä­cher über die am kommenden Tag zu erwar­tenden Briefe der Post per E-Mail infor­mieren lassen können. Der Service ist kostenlos und auch für Free­mail-Nutzer der beiden Mail-Anbieter buchbar.

Inter­es­senten müssen sich einmalig für den Service regis­trieren. Da dies einige Schritte erfor­dert, haben wir das komplette Proze­dere für Sie auspro­biert. In unserem Beitrag zur digi­talen Brief­an­kün­di­gung im ersten Test zeigen wir die Anmelde-Prozedur Schritt für Schritt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

"Zwangskabel": Verband ANGA kritisiert TKG-Novelle

ANGA gegen TKG-Novelle

Foto: Vodafone

Haben Mieter die Möglich­keit, einen nicht benutzten kosten­pflich­tigen TV-Kabel­an­schluss zu kündigen? Mit dieser Frage beschäf­tigt sich jetzt der Bundes­ge­richtshof in einem Grund­satz­ver­fahren. In einem Entwurf zur Novel­lie­rung des Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­setzes (TKG) schlägt das Bundes­wirt­schafts­mi­nis­te­rium parallel vor, die miet­recht­liche Umla­ge­fä­hig­keit der Betriebs­kosten für Inhaus-Netze nach einer Über­gangs­frist von fünf Jahren komplett zu strei­chen.

Der Breit­band­ver­band ANGA, der die Inter­essen von mehr als 200 Unter­nehmen der deut­schen Breit­band­branche vertritt, kriti­siert die TKG-Novelle. In unserer Meldung zur Stel­lung­nahme der ANGA zum Entwurf für ein neues Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­setz lesen Sie, welche Probleme der Verband auf seine Mitglieds­un­ter­nehmen zukommen sieht, die dann letzten Endes auch die Verbrau­cher betreffen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.08.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

