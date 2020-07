o2 Ausbau-Frist, Glasfaser-Quote, billiger DAB+-Radiowecker

teltarif.de-Newsletter

der schlep­pende Netz­ausbau bei o2 ist nicht nur für Kunden ein Ärgernis, inzwi­schen verliert auch der Staat in Form der Bundes­netz­agentur zuneh­mend die Geduld. Denn Telefónica hat nicht nur die bis 31. Dezember gefor­derten Ausbau-Auflagen nicht erfüllt, auch die gnädi­ger­weise gewährte Nach­frist bis zum 30. Juni verstrich ohne Erfül­lung der Lizenz-Auflagen. Drohen dem Netz­be­treiber nun Strafen? Welche Gründe o2 bei seiner Bitte um erneuten Aufschub anführt, darüber berichten wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

"Frohe Kunde erscholl durch das Dorf" - das klingt viel­leicht wie eine Formu­lie­rung aus einem Märchen, und genau so empfinden es Bürger mögli­cher­weise, wenn nach jahre­langem Still­stand beim Breit­band-Ausbau endlich ein Netz­be­treiber in der Gemeinde auftaucht und verspricht, alle Bürger mit Glas­faser bis ins Haus zu versorgen. Doch dann beginnt meist ein Hoffen und Bangen: Werden genü­gend Nach­barn verbind­lich einen mögli­cher­weise teuren Anschluss buchen, sodass die meis­tens gefor­derte Mindest­quote von 30 oder 40 Prozent der Einwohner erfüllt wird? Dass das Märchen manchmal auch ohne diese Abschluss­quote wahr werden kann, erläu­tern wir im Abschnitt Internet.

Zu Beginn des Digi­tal­ra­dios DAB+ wurde immer wieder gesagt, dass sich der UKW-Nach­folger nur dann durch­setzen kann, wenn auch genü­gend bezahl­bare Radio­ge­räte für die neue Technik zur Verfü­gung stehen. Und das ist inzwi­schen schon seit mehreren Jahren der Fall. Kürz­lich entdeckten wir in einem Online-Shop einen digi­talen Radio­we­cker für 17 Euro und bestellten ihn zum Test. Auch wenn der Händler nach unserem Test den Preis auf 25 Euro ange­hoben hat, was immer noch günstig ist, verraten wir im Broad­cast-Teil, wofür das güns­tige Digi­tal­radio taugt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

LTE-Ausbau: Telefónica bittet bei BNetzA um Gnadenfrist

o2 versäumte erneut Ausbau-Fristen

Bild: dpa

Nachdem die Mobil­funk­netz­be­treiber nach Ablauf einer Frist zum Jahres­wechsel noch Lücken bei der Erfül­lung der Auflagen für die LTE-Abde­ckung hatten, hatte die Bundes­netz­agentur den Druck erhöht: Sie drohte Bußgelder an und setzte den Unter­nehmen Nach­hol­fristen. Für Telefónica lief die erste davon Ende Juni ab. Telefónica hat bei der Bundes­netz­agentur aller­dings schon wieder um eine Gnaden­frist beim LTE-Ausbau gebeten. Diese Gründe nennt der Netz­be­treiber für die erneute Verzö­ge­rung.

Telekom-Discounter geben MwSt.-Senkung an Kunden weiter

Mehrwertsteuer-Senkung bei Telekom-Discountern

Bild: congstar

Die von der Bundes­re­gie­rung beschlos­sene Senkung der Mehr­wert­steuer ist pünkt­lich zum 1. Juli in Kraft getreten. In den vergan­genen Tagen haben sich nicht nur die großen Netz­be­treiber dazu geäu­ßert, inwie­weit sie die Senkung der Mehr­wert­steuer an die Kunden weiter­geben. Bei Cent-Beträgen oder Prepaid-Guthaben ist dabei einiges an Rechen­auf­wand nötig. Wir haben uns einmal exem­pla­risch ange­schaut, wie diverse Discounter im Telekom-Netz die Mehr­wert­steuer-Senkung weiter­rei­chen.

BNetzA: Auch sofortige Portierung kostet nur 6,82 Euro

Kosten für sofortige Rufnummernportierung

Bild: teltarif.de

Seit Mitte April 2020 darf für die Portie­rung einer Handy-Nummer nicht mehr als 6,82 Euro abge­rechnet werden. Berech­neten zahl­reiche Provider bis dahin noch horrende Gebühren für Rufnum­mern-Portie­rungen, senkte die Bundes­netz­agentur die Gebühr für alle ab diesem Datum beauf­tragten Portie­rungs­vor­gänge ab. Manchen Provi­dern waren zuvor Strafen ange­droht worden - und nun dachten sogar einige Anbieter, dass die neue Regel nicht für sofor­tige Portie­rungen gilt. Auf Initia­tive von teltarif.de sprach die BNetzA jetzt ein Macht­wort.

Internet

Die Internet-Tarife fürs Auto im Vergleich

Internet-Tarife fürs Auto

Foto: kichigin19-fotolia.com, Logos: Hersteller, Montage: teltarif.de

Viele Auto­käufer achten schon beim Kauf darauf, dass das Auto einen Inter­net­an­schluss hat und dass sich vom Smart­phone gewohnte Apps und Dienste auch nahtlos im Fahr­zeug nutzen lassen. Dazu gibt es außer den fest ins Auto einge­bauten Systemen mit zum Teil vorge­ge­benen Netzen und Tarifen aber auch freie Alter­na­tiven. Denn oft halten die Auto­her­steller für Internet-Dienste die Hand auf und kassieren extra Abo-Gebühren. Die einfachste Vari­ante für Internet im Auto ist sicher­lich das Smart­phone des Fahrers, es gibt aber auch spezi­elle Nach­rüst-Adapter. In unserer Über­sicht verglei­chen wir die wich­tigsten Internet-Tarife fürs Auto.

Glasfaser kommt - wenn die Abschlussquote stimmt

Glasfaserausbau (Beispielfoto)

Bild: PREMIUM-NETZ Filiago GmbH und Co. KG

Wenn Glas­faser bis ins Haus ausge­baut wird, ermit­teln Netz­be­treiber meist vorab das Inter­esse der Anwohner - das nennt man die Abschluss­quote: Erst wenn 30 oder 40 Prozent der Anlieger verbind­lich einen Anschluss gebucht haben, wird damit begonnen, Glas­faser zu verlegen. Was in wirt­schaft­li­cher Hinsicht für die Unter­nehmen nach­voll­ziehbar ist, bedeutet für Breit­band-Inter­es­senten oft eine Zitter­partie, ob der heiß ersehnte Glas­faser-Anschluss nun wirk­lich kommt. Für ihr neuestes Projekt verzichtet die Deut­sche Glas­faser nun aber auf eine Abschluss­quote.

connect Festnetztest 2020: 1&1 schlägt Deutsche Telekom

Ergebnisse des Festnetz-Tests

Bild: connect

Die Qualität eines Fest­netz­an­bie­ters hängt von verschie­denen Faktoren ab: Stabi­lität, Zuver­läs­sig­keit, schnelles Internet und gute Zusatz­dienste. Die Zeit­schrift connect hat trotz Corona die Qualität der deut­schen Fest­netz­an­bieter getestet. Der Gewinner 1&1 ist an vielen Stellen nur ein Wiederver­käufer (Reseller) von anderen Netz­be­trei­bern, glei­ches gilt auch für Telefónica (o2). Doch so "einfach" ist es auch wieder nicht, da diese Anbieter teil­weise "weiter hinten im Netz" dann doch noch eigene Verbin­dungen ins Internet schalten und ihren Kunden eigene oder anderswo zuge­kaufte Dienste anbieten. Das sind die konkreten Test-Ergeb­nisse.

Hardware

Galaxy Note 10+ im Preisverfall: Fast 300 Euro sparen

Galaxy-Note-10-Preis nach einem Jahr

Bild: teltarif.de

Im August vergan­genen Jahres stellte Samsung die Galaxy-Note-10-Serie vor. Gut ein Jahr sind die Smart­phones, denen gerne eine Busi­ness-Charak­te­ristik zuge­wiesen wird, weil sie einen smarten Einga­be­stift (S Pen) unter­stützen, bereits auf dem Markt. In diesem Jahr soll der 5. August als Termin zur Vorstel­lung der Galaxy-Note-20-Reihe dienen. Die Galaxy-Note-10-Serie gehört aber auch nach dem Markt­start der Note-20-Serie noch nicht zum Alten Eisen. Wir haben uns ange­schaut, was Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ derzeit kosten.

Smartphone-Jahr 2020: Diese Flaggschiffe erwarten wir noch

Diese Top-Smartphones kommen noch 2020

Bild: teltarif.de

Die erste Jahres­hälfte ist vorbei. In dieser Zeit konnten wir im Smart­phone-Bereich bereits einige Hoch­ka­räter von Samsung, Huawei, OnePlus oder auch von Premium-Neuzu­gängen wie Oppo und realme begrüßen. Das Smart­phone-Jahr 2020 ist aber noch lange nicht vorbei, weshalb wir uns auf weitere span­nende Neuheiten freuen können. Welche Flagg­schiffe 2020 noch zu erwarten sind, lesen Sie in unserem umfang­rei­chen Smart­phone-Ausblick.

Windows 10: Neue Screenshots des kommenden Startmenüs

Neues Design für Windows 10

Bild: Microsoft

Das Start­menü von Windows 10 sagt vielen Nutzern nicht zu, Micro­soft arbeitet aller­dings fleißig daran, eine einheit­liche und moderne Optik zu reali­sieren. Die noch an Windows 8 erin­nernden bunten Hinter­gründe der Kacheln sollen einer trans­pa­renten Aufma­chung weichen, und Live-Kacheln zeigen sich künftig zurück­hal­tender. Windows 10 wird sich in Zukunft also wohl reifer und weniger verspielt präsen­tieren. Das Entwick­ler­studio zeigte jüngst Bilder vom aktu­ellen Stand des neuen Start­menüs.

Test: LED-Schreibtischlampe von Action mit Qi-Funktion

Schreibtischlampe mit Ladestation getestet

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Schreib­tisch­lampen mit inte­grierter Qi-Lade­sta­tionen sind mitt­ler­weile zu Preisen ab 20 Euro erhält­lich – aber taugen diese auch etwas? Eine schlicht "LED Lamp" getaufte Leuchte besitzt neben der Möglich­keit, kompa­tible Smart­phones und Weara­bles kabellos aufzu­laden, auch diverse Komfort­funk­tionen. Wir haben uns das Modell des Discoun­ters "Action" im Rahmen eines Alltags­tests genauer ange­sehen. Dabei wollten wir wissen: Muss man bei dem Preis viele Kompro­misse eingehen?

Broadcast

DAB+-Radiowecker für 17 Euro im Praxis-Test

Günstiges Digitalradio im Test

Bild: teltarif.de / Michael Fuhr

So günstig war ein Digi­tal­radio mit DAB+-Empfang selten: Der Versand­händler Digi­talo bot den Radio­we­cker Sound­master UR180HBR für einige Tage zum Schnäpp­chen­preis von 17 Euro versand­kos­ten­frei an. Inzwi­schen kostet er dort wieder 25 Euro zuzüg­lich Versand­kosten, bei Amazon ist er für knapp 27 Euro zu haben. Regulär wird er für rund 50 Euro ange­boten. Wir haben uns das Modell bestellt und es unter die Lupe genommen.

Neue Preisstruktur: Sky wird billiger und flexibler

Neue Preisstruktur bei Sky

Bild: Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat seit dem 1. Juli eine neue Preis­struktur. Außerdem gibt es neue Kündi­gungs­fristen. Kunden dürfte es beson­ders freuen, dass die Pakete in der Regel preis­werter werden und HD überall inklu­diert ist. Der Preis für das Enter­tain­ment-Paket Basis fällt von derzeit 14,99 Euro auf 12,50 Euro. Beispiels­weise für weitere 5 Euro lässt sich das Sport-Paket (bisher 9,99 Euro) hinzu­bu­chen. Zudem führte der Pay-TV-Sender die Möglich­keit zur monat­li­chen Kündi­gung ein.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.07.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

