1&1 National Roaming, iPhone-12, Aldi-Talk-Jahrespaket

der in Deutsch­land nur selten erfüll­bare Traum vieler Handy-Nutzer wäre ein Tarif, bei dem nicht jedes Mal am Monats­ende das teuer bezahlte Daten­vo­lumen verfällt, wenn der Kunde es nicht aufge­braucht hat. Mit dem Jahres­paket hatte Aldi Talk kurz vor Weih­nachten tatsäch­lich so einen Tarif ange­boten, bei dem es 12 GB für ein ganzes Jahr gibt - flexibel verwendbar. Wann es diesen Tarif demnächst wieder zu kaufen gibt, verraten wir im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

1&1 hat zwar die Lizenz, ein 5G-Netz aufzu­bauen. Aber wer würde bei diesem Netz­be­treiber über­haupt Kunde werden, so lange er nur ein paar verein­zelte Flecken in Deutsch­land mit Netz versorgt? Also muss 1&1 irgend­eine Art von Koope­ra­tion mit einem der drei bestehenden Netz­be­treiber eingehen, damit das Unter­fangen gelingen kann. Doch wer von den drei Platz­hir­schen den Konkur­renten 1&1 zu welchen Kondi­tionen auf sein Netz lassen würde (oder auch nicht), disku­tieren wir eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres Newslet­ters.

Der Corona-Shut­down, der in einigen Ländern nun vorsichtig gelo­ckert wird, hat in der Welt­wirt­schaft Spuren hinter­lassen: Liefer­ketten wurden jäh unter­bro­chen, die Produk­tion stand mitunter wochen­lang still - und das führt auch zu verspä­teten Hard­ware-Auslie­fe­rungen. Sogar Apple ist mit dem neuen iPhone 12 von der Situa­tion betroffen. Ein Kompo­nenten-Zulie­ferer hat nun einen Ausblick gegeben, wann der iPhone-11-Nach­folger erscheinen könnte - mehr dazu lesen Sie im Abschnitt Hard­ware.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Aldi Talk: Allnet-Flat mit 12 GB im Jahrespaket

Jahrespaket bei Aldi Talk

Foto: Aldi Talk

Einmal bezahlen, mit Allnet-Flat tele­fo­nieren und das Inklusiv-Datenvo­lumen flexibel über ein ganzes Jahr verbrau­chen: Einen derar­tigen Tarif, bei dem nicht immer das Datenvo­lumen am Monats­ende verfällt, wenn es nicht genutzt wurde, hatte Aldi Talk bereits vor Weih­nachten im Angebot. Zum Jahres­preis von 59,99 Euro können die 12 GB Datenvo­lumen flexibel über ein Jahr verteilt werden. Demnächst wird das Jahres­paket wieder bei Aldi ange­boten - aber nur für kurze Zeit.

Kundenzufriedenheit: 1&1 belegt Platz 1 im Connect-Test

Kundenzufriedenheit abgefragt

Foto: Picture Alliance / dpa

Bereits zum sechsten Mal hat die Zeit­schrift Connect Kunden zu den Erfah­rungen mit ihrem Mobil­funk­an­bieter befragt. Neben den Netz­be­trei­bern sowie größeren Mobil­funk-Provi­dern wurden in Deutsch­land dieses Jahr auch klei­nere Anbieter unter­sucht. Um dabei eine bessere Vergleich­bar­keit zu gewähr­leisten, wurden die Netz­be­treiber Telekom, Voda­fone und Telefónica/o2 sowie 1&1 separat bewertet. Daher gibt es in diesem Jahr in Deutsch­land je einen Gewinner aus dem Bereich Netz­be­treiber und einen aus dem Bereich Mobil­funk­pro­vider.

o2: Ein LTE-Sender versorgt drei Bundesländer

Eine Basisstation für mehrere Bundesländer

Bild: Telefonica

Telefónica treibt den Ausbau seines LTE-Netzes weiter voran. Vor allem in ländli­chen Regionen weist der Netz­ausbau noch Lücken auf, die sukzes­sive geschlossen werden sollen. Der Netz­be­treiber hat nun einen neuen LTE-Sender im unter­frän­ki­schen Fladungen in Betrieb genommen. Bis zum jetzt erfolgten LTE-Ausbau stand im Raum Fladungen, wo sich auch viele Urlauber und Ausflugs­gäste aufhalten, nur das GSM-Netz der Telefónica zur Verfü­gung. Der neue Sender strahlt neben Bayern auch nach Thüringen und Hessen ein.

1&1-Drillisch: Huckepack aufs bestehende Netz?

Netz-Kooperationspartner dringend gesucht

Bild: 1und1

Vier Unter­nehmen haben verspro­chen, Deutsch­land irgend­wann in ferner Zukunft mit dem (super-)schnellen 5G-Netz abzu­de­cken. Neu dabei ist 1&1-Dril­lisch, das noch kein eigenes Mobil­funk­netz hat, sondern das Netz aus dem abso­luten "Nichts" aufbauen muss. Ein neuer Netz­be­treiber müsste aber aus dem Stand volle Flächen­de­ckung haben, sonst will ihn kein Kunde. Wie das gehen soll, ist eine kompli­zierte Frage.

Datenautomatik, Sonderrufnummern, Roaming-Ausnahmen, Abo-Fallen: Wir erklären, wie Sie sich auch als Allnet-Flat-Nutzer vor diesen Kostenfallen schützen.

Internet

Alexa, Siri & Google: Streaming-Geräte mit Sprachsteuerung

Streaming-Geräte mit Sprachsteuerung

Fotos: Apple/Amazon/Google/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die Sprachas­sis­tenten von Amazon, Apple und Google haben sich mitt­ler­weile in einer Viel­zahl von Geräten breit gemacht und sind dort direkt imple­men­tiert. Auf diese Weise lassen sich (Musik-)Strea­ming-Dienste mit den Befehlen "Alexa", "Hey, Siri" und "Ok, Google" per Sprach­ein­gabe steuern und Video- und Musik­in­halte abrufen. Je nach Gerät können per Sprach-Befehl auch weitere smarte Haus­halts­ge­räte wie Lampen, Ther­mo­state und andere gesteuert werden. Wir haben uns einen Über­blick verschafft, welche Geräte Alexa, Siri und Google an Bord haben und ausge­wählte Strea­ming-Boxen-, Sticks und Platt­formen zusam­men­ge­stellt.

Sygic: Navi-App wird zum Radar-Warner

Radarwarner bei Sygic

Screenshot: teltarif.de

Sygic gehört zu den belieb­testen Navi­ga­tions-Apps für Android und iOS. Die Anwen­dung zeichnet sich unter anderem durch die Möglich­keit aus, Karten auf das Smart­phone herun­ter­zu­laden, sodass die Nutzung der Anwen­dung auch ohne aktive Internet-Verbin­dung möglich ist. Dazu wird die Navi­ga­tion auch in exoti­schen Ländern ange­boten. Sygic bietet optional jetzt auch eine Radar­warn-Funk­tion. Hinweise auf mobile Blitzer kosten aller­dings extra - und Inter­es­senten sollten die jeweils geltende Rechts­lage beachten.

Kein schnelles DSL verfügbar? Mit TV-Kabel, LTE, Telekom-Hybrid, 5G oder Satellit gibt es mehrere interessante Alternativen zu DSL.

Hardware

Smart Home von Action im Test: Günstig oder nur billig?

Günstige Smart-Home-Komponenten getestet

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Der nieder­län­di­sche Discounter Action hat mit der LSC getauften Serie zahl­reiche Smart-Home-Produkte im Port­folio. Wie bei dieser Laden­kette üblich, fallen die Preise extrem niedrig aus, was zum einen den Geld­beutel freut, zum anderen aber auch Skepsis aufkommen lässt. Sind diese Artikel wirk­lich günstig – oder einfach nur billig? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir sechs LSC-Geräte im Alltag getestet.

iPhone 12 kommt später: Das ist der neue Termin

iPhone 12 kommt später

Foto: Apple/teltarif.de, Grafik/Montage: teltarif.de

In den vergan­genen Monaten gab es schon mehr­fach Hinweise darauf, dass sich die Markt­ein­füh­rung des iPhone 12 gegen­über dem aus den vergan­genen Jahren gewohnten Zeit­plan verzö­gern könnte. Hinter­grund ist die Corona-Krise. Auch der Kompo­nenten-Hersteller Broadcom bestä­tigt, dass sich am Zeit­plan von Apple etwas geän­dert hat. Broadcom gehört zu den wich­tigsten Zulie­fe­rern von Apple, ist demnach mit der Sache vertraut - und verrät, wann das iPhone 12 erscheinen könnte.

Kult seit dem ersten iPhone: Wussten Sie, dass das erste iPhone revolutionär war, aber nicht mal UMTS konnte? Entdecken Sie die ganze Modell-Geschichte des iPhone.

Broadcast

Apple "Prime": Dienste im Paket kommen mit iOS 13.5.5

Dienste-Paket bei Apple

Foto: Apple, Grafik/Montage: teltarif.de

Im Code der ersten Beta-Version von iOS 13.5.5 wurden Hinweise auf Bundle-Abonne­ments von Apple gefunden. Denkbar wäre eine Kombi­na­tion von Apple Music und Apple TV+ mit kleinem Aufpreis gegen­über der Musik-Flat­rate. So wäre der Video-Strea­ming­dienst von Apple weiterhin zu Sonder­kon­di­tionen erhält­lich. Möglich wäre auch ein Komplett­paket, das Apple Arcarde einschließt. Die neue Dienste-Flat­rate von Apple könnte auf der WWDC ange­kün­digt werden.

Revery R10: Neues Tischradio von Sangean

Premium-Radio von Sangean

Foto: Sangean

Mit dem Revery R10 (DDR-75BT) erwei­tert Sangean sein Port­folio der All-in-One-Tisch­ge­räte im Premium-Segment. Radio­mäßig sind DAB+ und UKW-Tuner an Bord. Ein Webradio-Empfänger ist eben­falls inte­griert, der CD-Player unter­stützt die Wieder­gabe von klas­si­schen CDs und MP3-Dateien. Per UNDOK-App (für iOS und Android) lässt sich das WiFi-fähige Modell mit anderen Sangean-Kompo­nenten als Multi­room-Lösung zusam­men­schalten. Inter­es­senten müssen sich noch etwas gedulden - wir verraten Erschei­nungs­datum und Preis des Radios.

Bundesliga: Bald bis zu vier Pay-TV-Abos für Fußball-Fans?

Neuvergabe der Bundesliga-Rechte

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Ursprüng­lich sollte schon im Mai fest­stehen, welche Fern­seh­sender ab der Saison 2021/22 die Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga, die Rele­ga­ti­ons­spiele zur 1. und 2. Liga sowie den Supercup über­tragen. Dann kam der Corona-Lock­down und die Auktion wurde verschoben. Jetzt wurde das Bieter­ver­fahren gestartet. Da die DFL vier Pay-TV-Pakete vergibt, kann das für den Fan im schlech­testen Fall bedeuten, dass er vier Abon­ne­ments benö­tigt, um alle Spiele live sowohl in der Konfe­renz als auch als Einzel­spiel sehen zu können.

Kein Geld für Netflix & Amazon Prime Video? Nutzen Sie stattdessen doch einfach kostenlose legale Streaming-Dienste.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.06.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Außerdem garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Auskunft anrufen ist teuer - aber nicht bei allen Diensten. Vergleichen Sie bei uns die Preise vom Festnetz zur Inlands-Auskunft sowie zur Auslands-Auskunft.

