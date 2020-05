UMTS- & UKW-Abschaltung, Supermarkt-Tarife, iPhone 12 Pro

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ein neuer Super­markt-Discounter startet, dazu noch im Telekom-Netz, dann macht das neugierig. Vor allem wenn dann noch ein satter Neukun­den­bonus von 50 Euro für das Mitbringen der eigenen Rufnummer winkt, dann wittern viele Wech­sel­wil­lige ein Schnäpp­chen. Dass bei Kauf­land Mobil aber nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass manche Neukunden lange nichts von ihrer Portie­rung hören, darüber berichten wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters. Dort verglei­chen wir auch die Tarife der bekann­testen Super­markt-Discounter.

Vor 20 Jahren erlebte Deutsch­land einen Hype um die tech­ni­schen Möglich­keiten des 3G-Stan­dards UMTS und die seiner­zeit unfassbar teure Verstei­ge­rung der Lizenzen. Der dama­lige Bundes­fi­nanz­mi­nister deutete die Abkür­zung UMTS sogar als "Uner­war­tete Mehr­ein­nahmen zur Tilgung von Staats­schulden". Nun werden die Netze abge­schaltet und die Frequenzen für neuere Tech­niken verwendet. Bei welchem Netz­be­treiber wann das letzte Stünd­lein für UMTS geschlagen hat, erläu­tern wir eben­falls im Abschnitt Mobil­funk.

Auch für eine weitere Technik fällt bald der letzte Vorhang: Das UKW-Radio. Während es in Deutsch­land noch keinen genauen Abschalt­termin gibt, machen unsere Nach­barn in der Schweiz nun Nägel mit Köpfen und fordern alle Eidge­nossen zum Umstieg auf DAB+ auf. Wann in der Schweiz mit UKW Schluss ist, verraten wir im Broad­cast-Teil des teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Aldi, Lidl & Co.: Die Tarife der Supermarkt-Discounter

Supermarkt-Discounter im Vergleich

Fotos: Eisenhans - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Mobil­funk-Discounter gibt es seit vielen Jahren - zu den bekann­testen Produkten zählen die Marken aus den Super­märkten. Kein Wunder, denn Aldi, Penny oder Kauf­land werben recht offensiv mit ihren Prepaid-Marken, die Star­ter­sets gibt es direkt an der Kasse. Doch welche Tarife haben Aldi Talk, Edeka Smart, Lidl Connect und NettoKOM im Angebot? Wir haben uns die Tarife der Discounter einmal ange­sehen und zeigen auf, was bei der Auswahl eines Super­markt-Discoun­ters wichtig ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Drillisch "free-prepaid": Die Tarife des neuen Discounters

Neue Prepaid-Marke bei Drillisch

Bild: Drillisch Online GmbH

Dril­lisch hat nach wie vor den Anspruch, konse­quent güns­tige Handy-Tarife zu bieten, auch wenn in den vergan­genen Monaten zuneh­mend junge, hippe Provider gestartet sind, die ihren Tarif ausschließ­lich per App anbieten (wie freenet Funk oder fraenk) oder sogar unli­mi­tierte Internet-Flat­rates im Tarif­port­folio haben. Mit beidem kann Dril­lisch nicht aufwarten. Über viele Jahre wollte Dril­lisch haupt­säch­lich Lauf­zeit-Verträge verkaufen - nun hat der Discounter aber mit "free-prepaid" eine neue Prepaid-Marke gestartet. Wir erläu­tern, was die Tarife bieten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kaufland Mobil in der Praxis: Langes Warten und Pannen

Erfahrungen mit Kaufland Mobil

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Wir haben über den Start der neuen Marke Kauf­land Mobil im Netz der Telekom berichtet. Wer seine alte Rufnummer zum Beispiel von K-Classic oder einem anderen Anbieter zu Kauf­land Mobil mitbringen möchte, bekommt 50 Euro Bonus­gut­haben, wenn die Nummer bis 30. Juli portiert wird. Das ist unge­wöhn­lich viel, also haben wir uns in das Aben­teuer Rufnum­mern­por­tie­rung gestürzt. Doch zuvor ist bei Kauf­land Mobil Warten ange­sagt - und nicht alles funk­tio­niert auf Anhieb.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone, Telekom und o2 nennen Abschalt-Pläne für UMTS

Erster: Vodafone schaltet UMTS ab

Bild: Vodafone, Screenshot: teltarif.de

Voda­fone hat als erster deut­scher Mobil­funk-Netz­be­treiber ein konkretes Abschalt­datum für sein UMTS-Netz genannt. Demnach wird der 3G-Stan­dard zum 30. Juni 2021 komplett abge­schaltet. Teile des Frequenz­spek­trums werden bereits im Vorfeld umge­widmet. Die Bedeu­tung von UMTS nimmt laut Voda­fone sukzes­sive ab. Weniger als drei Prozent der Kunden würden den veral­teten und im Vergleich zu LTE deut­lich weniger effi­zi­enten 3G-Stan­dard heute noch nutzen. Das müssen die Kunden beachten.

In der Mobil­funk-Geschichte Deutsch­lands haben wir damit einen inter­es­santen Effekt: 3G stirbt vor 2G. Techno­lo­gisch gilt 3G/UMTS heute als Fehler. Der Versuch, ein Netz gleich­zeitig auf Sprache und Daten zu opti­mieren, ging gehörig schief. Außerdem ist aktuell die Einfüh­rung von 5G dran. Wir haben auch bei Telefónica nach­ge­fragt, ob der Münchner Mobil­funk-Netz­be­treiber schon einen Zeit­plan zur Abschal­tung des 3G-Stan­dards hat. Bei o2 werden die UMTS-Frequenzen schritt­weise umge­widmet.

Die Deut­sche Telekom hatte schon 2017 in ihre AGB einen Passus aufge­nommen, demzu­folge die Verfüg­bar­keit des UMTS-Netzes nur noch zeit­lich begrenzt garan­tiert wird. Einen genauen Abschalt­termin nennt die Telekom auf Anfrage noch nicht, plant aber, bis spätes­tens Ende 2021 mit der Umwid­mung des Frequenz­spek­trums fertig zu sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

FRITZ!OS 7.20 rückt näher: Neues Labor verfügbar

Neue Version bei AVM im Anmarsch

Foto: AVM

AVM teilt mit, dass die Veröf­fent­li­chung der finalen Version von FRITZ!OS 7.20 näher rückt. Einen Termin für die Frei­gabe des neuen Betriebs­sys­tems gibt es zwar noch nicht. Denkbar wäre, dass der Berliner Hersteller die Präsen­ta­tion für die Fach­messe ANGA Com geplant hatte, die aufgrund der Corona-Krise aber auf das kommende Jahr verschoben werden musste. Die aktu­ellen FRITZ!Box-Spit­zen­mo­delle 7590 und 7490 wurden jetzt aber mit einer neuen Labor-Version versorgt.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp auf mehreren Geräten in greifbarer Nähe

WhatsApp auf mehreren Geräten

Bild: WABetaInfo

Mehr als elf Jahre vernetzt WhatsApp Anwender aus aller Welt, mehrere eigene Geräte mit demselben Account jedoch nicht. Wer ein zweites Smart­phone oder Tablet mit dem Programm nutzen möchte, hat bislang schlechte Karten. An einer solchen Multi-Device-Funk­tion arbeitet WhatsApp derzeit eifrig. So gibt es künftig das Feature "An neuem Gerät einloggen" und eine komple­xere Geräte-Verknüp­fung. Für das Einloggen auf einem zweiten Handy empfiehlt WhatsApp eine WLAN-Verbin­dung. Was es aller­dings mit der Einbin­dung des Face­book-Portals auf sich hat, bleibt abzu­warten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Leak: So sieht das iPhone 12 Pro mit 120-Hz-Display aus

Mögliches Design des iPhone 12

Bild: YouTube-Kanal EverythingApplePro, Screenshot: teltarif.de

Dass die neuen iPhones, die im September dieses Jahr erwartet werden, ein neues Design erhalten sollen, ist bereits seit längerem von der Gerüchte­küche serviert worden. Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro sollen sich am Gehäuse­rahmen-Design des iPhone 5s orien­tieren. Das Kame­ra­de­sign sieht ähnlich aus wie beim iPhone 11 und seinen Kollegen. Das Modul soll aber insge­samt etwas mehr aus dem Gehäuse heraus­stehen. Wir zeigen neue Bilder, wie die neuen iPhones, die ein Display mit 120 Hz Bildwie­der­hol­rate haben sollen, aussehen könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis

BSI warnt: Schwere Sicherheitslücke bei Samsung-Handys

Sicherheitslücke bei Samsung

Foto: teltarif.de

Das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­ma­ti­ons­technik (BSI) hat vor einer schweren Sicher­heits­lücke gewarnt, von der alle Android-Smart­phones von Samsung betroffen sein sollen. Den Angaben zufolge funk­tio­niert die Schwach­stelle sehr simpel. Wie das BSI erklärt, ermög­licht es die Schwach­stelle Angrei­fern, belie­bigen Programm­code mit den Rechten des Dienstes auszu­führen. Nutzer können sich aber schützen.

Zum Inhaltsverzeichnis

21:9-Smartphone Sony Xperia 10 II ist hierzulande verfügbar

Neues Smartphone von Sony

Bild: Sony

Das Wide­screen-Smart­phone Sony Xperia 10 II bietet ab sofort ein mobiles Kino­er­lebnis für 369 Euro (UVP). Das größte Verkaufs­ar­gu­ment stellt das 21:9-Display dar, welches sich nicht nur für Filme, sondern auch für Split­screen-Anwen­dungen eignet. Weitere Ausstat­tungs­merk­male sind der Chip­satz Snap­dragon 665, eine Triple-Kamera und 128 GB Flash. Lohnt sich das Sony-Handy im Vergleich zur Konkur­renz?

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Neue Programme bei MagentaTV und der MagentaTV App

Neue Sender bei MagentaTV

Bild: Deutsche Telekom

Auf MagentaTV, dem IPTV-Paket der Deut­schen Telekom, gibt es Zuwachs durch mehrere Sender: Der Pay-TV-Sender Spiegel Geschichte ist ab sofort auf der TV-Platt­form zu sehen. In der Magenta TV App hat die Telekom zudem weitere Sender aufge­schaltet. Hier sind jetzt neu der Extreme Sports Channel in SD und BonGusto HD als Spar­ten­sender rund um Kochen und Ernäh­rung hinzu­ge­fügt worden. Ferner berei­chert der Sport­sender Sky Sport News HD das Angebot der Appli­ka­tion.

Zum Inhaltsverzeichnis

Schweiz bereitet Bevölkerung auf das Ende von UKW vor

UKW-Abschaltung in der Schweiz

Quelle: YouTube, Screenshot: Michael Fuhr

Digi­tales Radio über DAB+ setzt sich immer mehr durch. Ab 2022 bereits könnten die UKW-Sender in der Schweiz abge­schaltet werden. Nur noch rund 15 Prozent hören Radio ausschließ­lich über UKW. Spätes­tens Ende 2024 sollen die UKW-Frequenzen abge­schaltet sein. Mit einer groß ange­legten Kampagne wird die Bevöl­ke­rung jetzt auf den Wechsel zum Digi­tal­radio DAB+ vorbe­reitet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky zeigt Bundesliga-Neustart im Free-TV

Neustart der Bundesliga

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Die 1. und 2. Fußball-Bundes­liga kann nach einer zwei­mo­na­tigen Zwangs­pause am Samstag, den 16. Mai den Spiel­be­trieb wieder aufnehmen. Die verblei­benden Spiel­tage der aktu­ellen Saison werden den aktu­ellen Umständen rund um die Corona-Krise geschuldet ohne Zuschauer im Stadion ausge­tragen. Somit kommt den Über­tra­gungen im Fern­sehen eine beson­dere Bedeu­tung zu. Sky zeigt die Konfe­renzen im Free-TV. Zudem gibt es ein Sky-Ticket-Paket zum Saison-Abschluss.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 14.05.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

