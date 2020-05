Neustart bei o2 Banking, Störung die keine sind, Tarif-Freiheit

Aktuelle News von teltarif.de

Foto: dpa

o2 bietet seinen Kunden seit einigen Jahren ein eigenes Banking-Produkt an. Jetzt kommt es zum Bruch mit dem Kredit­in­stitut, mit dem die Telefónica-Marke hierfür bisher zusam­men­ge­ar­beitet hat. Auch Bestands­kunden müssen sich auf Ände­rungen einstellen. Dabei sind viele Details noch gar nicht geklärt. Im Internet-Teil unseres News­let­ters lesen Sie, wie sich o2 die Zukunft seines Banking-Dienstes vorstellt.

Störungen beim Tele­fon­an­schluss oder der Inter­net­lei­tung sind immer ärger­lich. Schnell wächst der Frust, der oft beim Provider abge­laden wird. Doch dieser ist gar nicht immer für das Problem verant­wort­lich. In unserem Internet-Teil erfahren Sie, was Sie als Nutzer bei einer vermeint­li­chen Störung unter­nehmen sollten und warum es manchmal Störungen gibt, die gar keine sind.

Rest­gut­haben auf Prepaid­karten muss ausge­zahlt werden, Start- und Bonus­gut­haben dagegen nicht. Jetzt bekam es ein klar­mobil-Kunde damit zu tun, dass der Discounter anderer Auffas­sung darüber war, welcher Teil des Gutha­bens zuerst verbraucht wurde. Wie wir unserem Leser helfen konnten, lesen Sie im Mobil­funk-Teil.

Internet

Mobilfunk

Smartphone

Broadcast

Festnetz

Internet

o2-Banking: Was Betroffene jetzt tun müssen

Alles neu macht der Mai auch bei o2 Banking

Foto: o2, Montage: telatrif.de

o2 bietet seit mehreren Jahren ein eigenes Banking-Produkt an. Jetzt hat die Telefónica-Marke ange­kün­digt, noch in diesem Monat mit einem neuen Partner neu durch­zu­starten. Bislang wurde o2 Banking in Zusam­men­ar­beit mit der Fidor Bank reali­siert. In unserer Meldung zu den Ände­rungen bei o2 Banking lesen Sie mehr zu den Hinter­gründen der Umstel­lung.

Auch wenn der neue Banking-Partner von o2 noch gar nicht bekannt ist, steht bereits jetzt fest: Auch für Bestands­kunden endet das bishe­rige Angebot. Nutzer müssen mit ihrem Konto umziehen. In einer weiteren News haben wir zusam­men­ge­fasst, was Betrof­fene o2-Banking-Kunden jetzt tun müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Störungen, die vielleicht keine sind

Nicht jede Störung ist eine Störung

Screenshot/Quelle: allestörungen / teltarif.de tma-tarife.jpg, Foto: Telefonica

Wenn der eigene Internet-Anschluss nicht funk­tio­niert, geht fast jeder Nutzer sofort davon aus, dass der eigene Provider die Schuld dafür trägt. Schaut man mit dem Handy auf Seiten wie alle-störungen.de nach, so wird diese Annahme oft sogar unter­mauert, da man mit dem Problem ganz offen­sicht­lich nicht alleine dasteht.

Doch ist wirk­lich der Netz­be­treiber für den Ausfall verant­wort­lich und wenn ja, handelt es sich um eine größere Störung oder tritt der Fehler viel­leicht nur im eigenen Umfeld auf? Könnte auch der verwen­dete Router ein Problem aufweisen und ausge­stiegen sein? Und wie kann man sich vor Ausfällen wappnen - gerade wenn man auch für die Arbeit auf einen zuver­läs­sigen Internet-Anschluss ange­wiesen ist? Wir sind Störungen, die viel­leicht gar keine sind, einmal auf den Grund gegangen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Tarifvergleich: Freiheit gegen Vorauswahl

Tarife unter der Lupe

Montage: teltarif.de

Wer sich für einen neuen Prepaid-Tarif inter­es­siert, hat die Qual der Wahl. Unzäh­lige Anbieter buhlen mit noch mehr Tarif-Vari­anten um die Gunst der Kunden. Dabei stehen fest defi­nierte Preis­mo­delle den Ange­boten gegen­über, bei denen die Kunden selbst die Inklu­siv­leis­tungen und damit auch die Preise anpassen können.

Doch welche Ange­bote sind güns­tiger und für wen eignen sich die Tarife, die die Kunden zu Beginn jedes Abrech­nungs­zeit­raums selbst zusam­men­stellen können? Wir haben uns das jewei­lige Preis-/Leis­tungs­ver­hältnis für verschie­dene Nutzer­pro­file einmal ange­sehen. In unserem Ratgeber zur Tarif-Frei­heit versus Vorauswahl lesen Sie, welche Ange­bote sich für welche Inter­es­senten am besten eignen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom: Neue Prepaidkarte schneller registrieren

Schnellere Prepaidkarten-Registrierung

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat ange­kün­digt, die Regis­trie­rung neuer Prepaid­karten im statio­nären Handel schon bald deut­lich zu verein­fa­chen. Dazu sollen die Mitar­beiter der Telekom Shops und Fach­händler den Perso­nal­aus­weis des Kunden auto­ma­tisch auslesen. Dadurch werden auch Über­tra­gungs­fehler, die bei der manu­ellen Über­nahme der Daten passieren können, ausge­schlossen.

Wie der Netz­be­treiber mitteilte, sollen mani­pu­lierte oder verlo­rene Ausweise sofort erkannt werden, um Miss­brauch auszu­schließen. Doch nicht alle poten­zi­ellen Inter­es­senten werden den neuen Dienst nutzen können. Das hat tech­ni­sche Gründe. In unserer News zur schnel­leren Regis­trie­rungen von Telekom-Prepaid­karten erfahren Sie, welche Kunden aus welchen Gründen vorerst außen vorbleiben.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: klarmobil verweigerte Prepaid-Auszahlung

teltarif hilft

Foto: klarmobil

klar­mobil hat sich bei der Vermark­tung seiner Tarife via Internet stark auf Post­paid-Ange­bote konzen­triert. Im statio­nären Handel sind aber nach wie vor auch Prepaid-Star­ter­sets des Mobil­funk-Discoun­ters erhält­lich. Die SIM-Karten lassen sich dann online akti­vieren.

Wer selbst Prepaid-Guthaben auflädt, hat einen gesetz­lich veran­kerten Anspruch auf Auszah­lung, wenn die Karte deak­ti­viert wird. Doch ein Prepaid-Kunde von klar­mobil musste sich nun mit der Frage beschäf­tigen: Welches Guthaben wird eigent­lich zuerst verbraucht? In unserem Beitrag zur zunächst verwei­gerten Prepaid-Auszah­lung von klar­mobil erfahren Sie, wie wir dem Nutzer helfen konnten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Diese Telekom-Kunden bekommen im Mai 100 GB extra

Neue Telekom-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Telekom hat eine neue Aktion gestartet, bei der Kunden die Möglich­keit haben, einmalig 100 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen zu bekommen. Doch wer profi­tiert vom Daten-Bonus und wie lässt sich dieser akti­vieren? In unserer Meldung zu 100 GB Extra-Surf­vo­lumen von der Telekom erfahren Sie alle Details.

Die Corona-Aktion für Smart­phone-Tarife, mit der die Kunden im März und April je 10 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen ohne Aufpreis buchen konnten, wurde zwar nicht verlän­gert. Dafür steht in weiteren Tarifen der Daten-Bonus zur Verfü­gung, der über die MagentaService-App gebucht werden kann. In unserer News zum zusätz­li­chen Internet-Volumen von der Telekom lesen Sie, in welchen Tarifen das Angebot neu einge­führt wurde.

StreamOn im Ausland gibt es bereits seit Sommer vergan­genen Jahres. Anders als inner­halb Deutsch­lands haben die Kunden im EU-Roaming für das Zero Rating keine Flat­rate zur Verfü­gung, sondern ein Kontin­gent, das sich nach der im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­se­henen Fair-use-Policy richtet. Jetzt können sich die Kunden auch über den StreamOn-Daten­ver­brauch im Ausland infor­mieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Smartphone

Smart Home: Logitech Harmony Companion im Test

Harmony Companion ausprobiert

Foto: André Reinhardt

Wenn bei Ihnen gleich eine Viel­zahl von Fern­be­die­nungen auf dem Wohn­zim­mer­tisch liegt, könnte eine univer­selle Lösung von Logi­tech opti­sche Vorteile mit sich bringen. Die Harmony Compa­nion ist ein beson­ders flexi­bles und mitt­ler­weile auch erschwing­li­ches Komplett­paket, welches sich nicht nur zur Steue­rung des Heim­kinos eignet, sondern sich auch mit diversen Smart-Home-Produkten versteht.

Ob Fern­seher, Blu-ray-Player oder vernetzte Lampen und Steck­dosen, alles kann mit dieser Fern­be­die­nung verwaltet werden. Zumin­dest verspricht das der Hersteller. Wie sich das Smart-Home-Zubehör im Alltag schlägt, haben wir im Test­be­richt zur Logi­tech Harmony Compa­nion erläu­tert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Bericht: Google Pixel 4a kommt am 22. Mai

Pixel 4a kommt noch im Mai

Foto: teltarif.de

Die Google I/O fällt zwar in diesem Jahr aus. Die Produkte, die der Konzern norma­ler­weise im Rahmen seiner Entwick­ler­kon­fe­renz vorge­stellt hätte, kommen natür­lich dennoch auf den Markt. Dazu gehört mit dem Google Pixel 4a auch ein Smart­phone, das mit unver­än­dertem Android-Betriebs­system ausge­stattet ist und sich durch einen güns­tigen Verkaufs­preis auszeichnen soll.

Nun ist der Termin für den Verkaufs­start durch­ge­si­ckert. Denkbar wäre, dass Google den Hand­held aber schon einige Tage früher vorstellt und Vorbe­stel­lungen ermög­licht. Die meisten Spezi­fi­ka­tionen des neuen Smart­phones sind bereits bekannt. Was das neue Android-Handy bieten wird und zu welchem Preis es voraus­sicht­lich auf den Markt kommt, lesen Sie in unserer Meldung zum voraus­sicht­li­chen Verkaufs­start des Google Pixel 4a.

Zum Inhaltsverzeichnis

NINA: Offizielle Warn-App informiert nun über Corona

Corona-Infos bei NINA

Foto: Andre Reinhardt

Die vom Bundesamt für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe bereit­ge­stellte Warn-App NINA hat ein Update mit Infor­ma­tionen rund um das Coro­na­virus erhalten. In einem eigenen Tab gibt es jetzt eine Biblio­thek mit Details über COVID-19, etwa eine Hilfe­stel­lung bei Symptomen oder Maßnahmen der Politik.

Außerdem lassen sich aktu­elle Bege­ben­heiten der Pandemie in einem Nach­rich­ten­pool verfolgen, inklu­sive Push-Benach­rich­ti­gungen. Das Update für die App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. In unserem Bericht über die Neuauf­lage der NINA-Warn-App lesen Sie alle Details zum Gratis-Info-Angebot für Ihr Smart­phone.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

1&1 ändert Preise für IPTV-Pakete

Neue Preise für IPTV

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de

1&1 bietet zu seinen DSL-Anschlüssen auch TV-Optionen an. Jetzt hat der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leister die Preis­struktur für seine IPTV-Pakete geän­dert. Kunden bekommen die Fern­seh­pa­kete nur noch für zehn Monate kostenlos. Danach werden Gebühren ab 4,99 Euro im Monat fällig.

Wer neben den Programmen von ARD und ZDF auch die privaten Fern­seh­sender in HD-Qualität sehen möchte, braucht dafür die HD-TV-plus-Option, mit der insge­samt 86 TV-Stationen zu empfangen sind. Auch dieses Paket kostet in den ersten zehn Monaten nichts. Welche Kosten nach diesem Zeit­raum anfallen und welche weiteren Features die Kunden bekommen, lesen Sie in unserem Bericht zu den Preis­än­de­rungen beim IPTV von 1&1.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neuer Chromecast Ultra mit Android TV vor dem Start

Neues Chromecast-Modell

Foto/Logo: Google, Montage: teltarif.de

Bereits vor einigen Wochen gab es Hinweise auf ein neues Chro­me­cast-Modell von Google. Das Gerät hat jetzt eine erste Zulas­sungs­be­hörde passiert und dürfte demnach kurz vor der offi­zi­ellen Vorstel­lung stehen. Dabei ist das Produkt nur bedingt mit den bisher bekannten Chro­me­cast-Sticks vergleichbar.

Neu ist das Betriebs­system Android TV, das auch beim MagentaTV Stick von der Deut­schen Telekom zum Einsatz kommt. Vorteil: Apps laufen auch nativ auf dem Strea­ming-Stick. Die GoogleCast-Funk­tion bleibt aber erhalten. Was das Gerät darüber hinaus bieten wird, lesen Sie in unserer News zum neuen Chro­me­cast Ultra mit Android TV.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 07.05.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir wieder die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz und Handy aus einer Hand: Wir vergleichen für Sie die Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone.

