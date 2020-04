Kaufland im Telekom-Netz, wieder endlos surfen bei o2 Free

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

bei einem Kabel-Internet-Anschluss sollte man eigent­lich voraus­setzen dürfen, alle Internet-Seiten aufrufen zu können. Wegen einer tech­ni­schen Hilfs­kon­struk­tion in den Netzen, die mit der Umstel­lung von IPv4 auf IPv6 zu tun hat, ist das aber leider nicht der Fall. Mit einem betrof­fenen Unity­media-Kunden, der im Home-Office arbeiten musste, aber nicht konnte, machten wir uns auf die Suche nach der Ursache und berichten darüber im Intenet-Teil dieses Newslet­ters.

Der Einfüh­rung neuer unli­mi­tierter Mobil­funk­ta­rife bei o2 im Februar folgte die Ernüch­te­rung: Den bishe­rigen o2-Free-Tarifen strich der Netz­be­treiber das unli­mi­tierte Weiter­surfen und dros­selte die Tarife rigoros. In heraus­for­dernden Zeiten wie momentan ist das für zahl­reiche Kunden eine starke Benach­tei­li­gung. Nun gibt es erste Anzei­chen, dass das unli­mi­tierte Weiter­surfen bei o2 Free zurück­kehrt, wie wir im Abschnitt Mobil­funk berichten.

Hatten sich zahl­reiche Mobil­funk­marken von Super­märkten und Lebens­mittel-Händ­lern wegen der Möglich­keit für güns­tige Preise zunächst im Telefónica-Netz ange­sie­delt, ist seit einiger Zeit eine regel­rechte Wechsel-Welle zu den Netzen von Voda­fone und der Telekom im Gange. Nun hat auch Kauf­land seine Handy-Tarife vom o2-Netz ins Telekom-Netz verlegt. Welche Erfah­rungen wir mit dem Wechsel gemacht haben, verraten wir eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres Newslet­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Beim Streaming Datenvolumen sparen: So geht's

Datenvolumen sparen beim Streaming

Logos: Anbieter, Fotos: Anne Katrin Figge - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Unli­mi­tierte Internet-Flat­rates im Mobil­funk sind in Deutsch­land noch eher eine Selten­heit. Möchte man unter­wegs dennoch Strea­ming nutzen, so empfiehlt es sich, einige Hinweise zu beachten, um Daten­vo­lumen zu sparen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass am Ende des Internet-Kontin­gents noch viel Monat übrig ist. Je nach Anwen­dungs­fall ist Live-Strea­ming aber auch gar nicht erfor­der­lich. Wir haben dazu wich­tige Tipps zusam­men­ge­stellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2: Ab Mai "endlos Weitersurfen" für (fast) alle?

Wieder endlos weitersurfen bei o2 Free

Bild: o2

Im Februar hatte o2 neue Smart­phone-Tarife mit echter Daten-Flat­rate einge­führt, die sich nur durch die maxi­male Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit unter­scheiden. Im Gegenzug wurde das "endlose Weiter­surfen" bei o2 Free abge­schafft. Nun berichtet ein Fach­händler, dass dieses "endlose Weiter­surfen" mit bis zu 1 MBit/s ab 5. Mai wieder zur Verfü­gung stehen soll, auch in älteren Preis­mo­dellen. Doch auto­ma­tisch wird das Feature wohl nicht frei­ge­schaltet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kaufland Mobil im Telekom-Netz ist da - K-Classic geht

Kaufland hat ins Telekom-Netz gewechselt

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Kauf­land Mobil ist die neue Mobil­funk-Eigen­marke von Kauf­land und Deut­scher Telekom. Sie steht ab sofort bundes­weit in allen Kauf­land-Filialen zur Verfü­gung. Der neue Discounter im LTE-Netz der Telekom wird K-Classic mobil im Netz von Telefónica o2 als bishe­rige Mobil­funk-Eigen­marke ablösen. Wir stellen die genauen Tarif­kon­di­tionen vor.

Für die bishe­rigen Kunden von K-Classic mobil stellt sich die Frage: Wie geht es weiter mit den laufenden Vertrags­ver­hält­nissen? Klar ist: Eine Abschal­tung wird es nicht geben, Bestands­kunden können ihre bishe­rigen Tarife weiter nutzen. Mögli­cher­weise erfolgt - wie schon bei früheren Marken - die Über­füh­rung in eine andere Telefónica-Marke. Und für Inter­es­senten gibt es ein inter­es­santes Wech­sel­an­gebot zum neuen Kauf­land Mobil.

Nach dem Start des neuen Kauf­land-Mobil­funk-Ange­bots im Telekom-Netz haben wir uns natür­lich sofort eine SIM-Karte besorgt. Einiges bei der Einrich­tung ging problemlos. Wer dort tele­fo­nieren will, muss aber auch einige Hürden über­winden - und mögli­cher­weise Geduld mitbringen. Im Test­be­richt fragen wir beispiels­weise, ob die Rufnum­mern-Portie­rung, die neun Tage dauern soll, zwischen den Netz­be­trei­bern per berit­tenem Boten gere­gelt wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom Discounter Fraenk im Test und Tarifvergleich

Discounter Fraenk im Tarifvergleich

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Fraenk im Netz der Telekom ist gestartet. Zum schmalen Preis gibts VoLTE und WLAN-Call. 4 GB Daten können reichen, wenn man zum Surfen viel WLAN nutzt. Es gibt auch Kuriosi­täten - wir haben getestet. Der neue Telekom-Discounter Fraenk kennt übri­gens keine Daten-Drossel. Ist das High­speed-Volumen verbraucht, wird der Internet-Zugang abge­schaltet. Ab Juni bietet die neue Discount­marke auch die Mitnahme bestehender Handy­num­mern an.

Fraenk ist nicht der erste 10-Euro-Tarif im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Der Netz­be­treiber selbst bietet mit MagentaMobil Prepaid M ein preis­lich vergleich­bares Modell an, bei cong­star gibt es zwei 10-Euro-Tarife. Und Norma Connect, Penny Mobil und ja!mobil wiederum bieten jeweils einen Smart-Tarif, der mit 7,99 Euro in vier Wochen güns­tiger als die Ange­bote von Fraenk, Telekom und cong­star ist. Wir haben alle Tarife mitein­ander vergli­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

o2: Basis­sta­tion Seddiner See unter Dauer­last

Indus­trie­kunden klagen über Über­last mehr..

Indus­trie­kunden klagen über Über­last mehr.. Mit eSIM Bank­konten geplün­dert: Gericht spricht Urteil

Hohe Haft­strafen für Compu­ter­be­trug mit eSIM-Karten mehr..

Hohe Haft­strafen für Compu­ter­be­trug mit eSIM-Karten mehr.. o2: Echte Flat­rate mit 384 kBit/s läuft weiter

Telefónica verlän­gert Corona-Aktion mehr..

Telefónica verlän­gert Corona-Aktion mehr.. Edito­rial: Dreimal durch­ge­fallen

Die Netz­be­treiber müssen nach­sitzen, äh, nach­rüsten mehr..

Die Netz­be­treiber müssen nach­sitzen, äh, nach­rüsten mehr.. 4G & 5G mit DSS: Zwei Tech­no­lo­gien gleich­zeitig nutzen

Schnelles Internet auf 700 MHz in die Fläche mehr..

Schnelles Internet auf 700 MHz in die Fläche mehr.. "Wir jagen Funk­lö­cher": Hier baut die Telekom LTE aus

Netz­ausbau läuft trotz Corona weiter mehr..

Netz­ausbau läuft trotz Corona weiter mehr.. Voda­fone eID: CallYa regis­trieren mit Perso­nal­aus­weis

Neue Iden­ti­fi­zie­rungs-Art "eID" mit sepa­rater App mehr..

Neue Iden­ti­fi­zie­rungs-Art "eID" mit sepa­rater App mehr.. Telekom: Ende 2020 40 Millionen Men­schen mit 5G versorgt

Konzern setzt auf Technik von Huawei mehr..

Konzern setzt auf Technik von Huawei mehr.. Voda­fone: Neue Smart­phones und Router für 5G auf 700 MHz

5G noch 2020 für zehn Millionen Einwohner mehr..

5G noch 2020 für zehn Millionen Einwohner mehr.. Daten-Bremse: Telekom halbiert Band­breite für UMTS

Spek­trum wird für LTE und 5G benö­tigt mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Prepaid-Guthaben darf nicht verfallen: Die Provider sind verpflichtet, es auszuzahlen - es gibt aber auch Ausnahmen.

Internet

teltarif hilft: Unitymedia-Kunde erreicht keine IPv4-Adressen

Probleme bei Kabel-Internet-Anschlüssen

Bild: Unitymedia /Montage: teltarif.de

Wer sich ein wenig mit Internet-Technik auskennt, weiß seit Jahren, dass die IPv4-Adressen schon lange vergeben sind und in Zukunft nur noch neue IPv6-Adressen zur Verfü­gung stehen. Weniger bekannt ist, dass von dieser Umstel­lung insbe­son­dere deut­sche Kabel­netz­be­treiber und deren Kunden in tech­ni­scher Hinsicht betroffen sind. Denn Kabel­netz­be­treiber wie Unity­media/Voda­fone verwenden seit Jahren mit Dual-Stack Lite ein problem­be­haf­tetes Proto­koll. teltarif.de musste einem Kunden helfen, der zahl­reiche Seiten im Internet nicht mehr errei­chen konnte.

Zum Inhaltsverzeichnis

iPhone-Sicherheitslücke: E-Mail-App in iOS 13 angreifbar

Sicherheitsproblem bei iOS

Bild: ZecOps

Wer iOS 13 nutzt, sollte schnellst­mög­lich eine Maßnahme ergreifen, um sich gegen einen poten­zi­ellen Hacker­an­griff via E-Mail zu schützen. Eine Cyber­si­cher­heits­firma macht auf zwei Sicher­heits­lü­cken in Apple iOS aufmerksam. Entdeckt wurden die Schwach­stellen in der E-Mail-App des iPhone-Betriebs­sys­tems. Aller­dings können auch ältere iOS-Versionen infil­triert werden.

Wie gefähr­lich ist Apples E-Mail-App in iOS derzeit? Als Sofort­maß­nahme empfiehlt das BSI, die Anwen­dung auf iPhones und iPads komplett zu deinstal­lieren oder wenigs­tens die Mail-Synchro­ni­sie­rung auszu­schalten. Die Behörde schlägt vor, dass Nutzer ihre Mails beispiels­weise über den Browser aufrufen, was aber in der Praxis umständ­lich sein kann. Auch E-Mail-Anwen­dungen von Dritt­an­bie­tern könnten eine Alter­na­tive sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

BNetzA: Im Haus auf Telekom-Kabel Rücksicht nehmen

Streit um Inhouse-Verkabelung

Bild: Thomtech - fotolia.com

Wer mit Glas­faser ins Gebäude kommt, will indoor gern Kupfer­kabel nutzen, was mit G.fast schön schnell geht, aber VDSL stören kann. Die Bundes­netz­agentur hat nun eine Entschei­dung veröf­fent­licht, welche nach Ansicht des Breit­band­ver­bandes BREKO "den Kupfer-Anschlüssen der Telekom Vorrang gegen­über Glasfa­ser­an­schlüssen bis in die Gebäude (Fibre to the Buil­ding - FTTB) einräumt." Doch welche Lösung ist wirk­lich zukunfts­si­cher?

Zum Inhaltsverzeichnis

Diese AVM-Geräte bekommen ein neues FRITZ!Labor

Labor-Updates bei AVM

Foto: AVM

AVM hat gleich für sechs Geräte neue Labor-Versionen zum Down­load bereit­ge­stellt. Neben drei FRITZ!Box-Modellen erhalten auch vier WLAN-Repeater ein Update. Die neue Soft­ware bringt laut Chan­gelog des Herstel­lers unter anderen eine opti­mierte Darstel­lung der DSL/Fiber/Kabel-Infor­ma­tionen in der webba­sierten Benut­zer­ober­fläche mit sich. Abseits des FRITZ!Labors hat AVM auch seine Smart­phone-Apps in neuen Versionen veröf­fent­licht.

Insbe­son­dere die Flagg­schiffe FRITZ!Box 7590 und 7490, aber auch die FRITZ!Box 7530 wurden mit zahl­rei­chen Verbes­se­rungen und Fehler­be­rei­ni­gungen bedacht. Nach der Instal­la­tion des Updates werden Meldungen zu Radar­ein­flüssen beim WLAN-Betrieb im oberen 5-GHz-Bereich ange­zeigt. Wird der vom Router genutzte Frequenz­be­reich von Radar­sys­temen benö­tigt, so muss der Router umge­hend den WLAN-Kanal verlassen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Corona-App: Telekom & SAP dürfen gemeinsam entwi­ckeln

Bundes­re­gie­rung vergibt Auftrag mehr..

Bundes­re­gie­rung vergibt Auftrag mehr.. Gebuhrenfrei.com: Advanzia startet bei Google Pay

Zudem weitere Partner für Google & Apple Pay mehr..

Zudem weitere Partner für Google & Apple Pay mehr.. Kosten­lose Navi-App Here WeGo im Kurz-Test

Ab sofort in der Huawei App Gallery verfügbar mehr..

Ab sofort in der Huawei App Gallery verfügbar mehr.. Telekom verbes­sert Daten­ver­brauchs-Anzeige

pass.telekom.de mit neuen Features mehr..

pass.telekom.de mit neuen Features mehr.. Messenger auf Basis von E-Mail: Sind sie die Zukunft?

Ox Coi: Jeder kann mit jedem kommu­ni­zieren mehr..

Ox Coi: Jeder kann mit jedem kommu­ni­zieren mehr.. WhatsApp: 70 Prozent weniger weiter­ge­lei­tete Nach­richten

Beschrän­kungen wurden Anfang April umge­setzt mehr..

Beschrän­kungen wurden Anfang April umge­setzt mehr.. Zoom-Konkur­rent: Face­book startet Video­kon­fe­renz-Angebot

Zunächst keine Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung mehr..

Zunächst keine Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung mehr.. o2-Banking wech­selt den Partner: Konto-Umzug für Kunden

Telefónica trennt sich von der Fidor Bank mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein schnelles DSL verfügbar? Mit TV-Kabel, LTE, Telekom-Hybrid, 5G oder Satellit gibt es mehrere interessante Alternativen zu DSL.

Hardware

Apple iPhone SE (2020): Der iPhone-8-Klon im Test

iPhone SE (2020) im Test

Bild: teltarif.de

Das iPhone SE (2020) von Apple ist optisch kaum vom iPhone 8 zu unter­scheiden. Unter der Hülle hat sich aber etwas getan. Dass moderne Technik unter dem Mantel steckt, macht das neue iPhone SE nochmal interes­santer, was auch vom Start­preis von 479 Euro für die Version mit 64 GB internem Spei­cher unter­stützt wird. Der Aufpreis für die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher ist Apple-unty­pisch sehr human (529 Euro). Wer den Spei­cher noch­mals verdop­peln will, zahlt für die Version mit 256 GB 649 Euro. Ob das Budget-iPhone etwas taugt, lesen Sie im Testbe­richt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Viel Handy fürs Geld: Einsteiger-Handy Nokia 1.3 im Kurztest

Einsteiger-Smartphone von Nokia ausprobiert

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Nicht jeder mag für sein Handy viel Geld ausgeben. Für rund 100 Euro bekommt man das Nokia 1.3. Das unter der Nokia-HMD internen Codebe­zeich­nung TA-1205 laufende Modell richtet sich an Einsteiger und an preis­sen­sible Kunden. Direkt nach dem Auspa­cken hat das Handy ein Update auf Android 10 ange­boten, erst danach konnte es in Betrieb genommen werden. Das Nokia 1.3 hat sogar einen wech­sel­baren Akku, dafür fehlen andere wich­tige Funk­tionen. Wir haben das Einsteiger-Smart­phone auspro­biert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Vergleich: Samsung Galaxy S20 Ultra vs. OnePlus 8 Pro

Premium-Smartphones im Leistungsduell mehr..

Premium-Smartphones im Leistungsduell mehr.. Apple iPhone 7 bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis?

Elektrohändler offeriert iPhone aus dem Jahr 2016 mehr..

Elektrohändler offeriert iPhone aus dem Jahr 2016 mehr.. Doogee X95: Triple-Cam-Handy mit Teleobjektiv für 60 Euro

Was ist faul an dem Angebot? mehr..

Was ist faul an dem Angebot? mehr.. Huaweis neue Mittelklasse: Nova 7 SE 5G, 7 5G und 7 Pro 5G

Huawei-Smartphones mit flexiblem Kamera-Setup mehr..

Huawei-Smartphones mit flexiblem Kamera-Setup mehr.. Analyst: Das iPhone 12 wird billiger als die Vorgänger

Preise ab 600 bis 700 US-Dollar mehr..

Preise ab 600 bis 700 US-Dollar mehr.. Schärfer als das Auge: Samsung arbeitet an 600-MP-Sensor

Megapixel-Wetteifern nicht nur für Handys mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphone als Kamera-Ersatz: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Hier finden Sie die Smartphones mit der besten Kamera.

Broadcast

Steht Sendergruppe ProSiebenSat.1 vor der Zerschlagung?

Mediaset gewinnt Einfluss

Foto: ANSA/Matteo Bazzi

Die italie­ni­sche "Gruppo Mediaset" des ehema­ligen italie­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Silvio Berlus­coni hält nun eine de facto Sperr­mi­no­rität von 24,9 Prozent der Stimm­rechte bei ProSiebenSat.1. Ohne Zustim­mung aus Mailand geht nichts mehr. Die Frage ist, welche prak­ti­schen Auswir­kungen das zukünftig auf die ange­bo­tenen Services hat. Bei dem aktu­ellen Gemischt­wa­ren­laden wird es wohl nicht bleiben. Für die Strea­ming-Dienste eröffnet die Zusam­men­ar­beit ganz neue Chancen - oder steht ProSiebenSat.1 vor der Zerschla­gung?

Zum Inhaltsverzeichnis

Streaming: So viele Daten verbrauchen Netflix, Amazon & Co.

Datenverbrauch beim Streaming

Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Mobiler Life­style bedeutet, nicht nur vom Sofa aus über das TV-Gerät zu streamen, sondern auch unter­wegs mit dem Handy. Da es nicht immer Fest­netz-Internet oder WLAN gibt, muss oft das Daten­vo­lumen des Mobil­funk-Vertrags für Filme und Serien herhalten. Wir haben geprüft, was Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ und YouTube an Daten verbrau­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Bundesliga-Restart: Sky will "attraktives Angebot" machen

Möglicherweise auch Spiele im Free-TV mehr..

Möglicherweise auch Spiele im Free-TV mehr.. Sky Q jetzt auch auf SmartTVs von LG

Appli­ka­tion jetzt auf noch mehr inter­net­taug­li­chen Fern­se­hern mehr..

Appli­ka­tion jetzt auf noch mehr inter­net­taug­li­chen Fern­se­hern mehr.. Amazon Prime Video: Neuheiten im Mai

Die neuen Serien- und Filme-High­lights mehr..

Die neuen Serien- und Filme-High­lights mehr.. Saar­land: Lokal­radio plant eigenen DAB+-Multi­plex

Radio Saar­schlei­fen­land strebt Test­be­trieb an mehr..

Radio Saar­schlei­fen­land strebt Test­be­trieb an mehr.. Bericht: Frei­tags­spielen der Bundes­liga droht das TV-Aus

Euro­sport im Streit mit Rech­te­inha­bern mehr..

Euro­sport im Streit mit Rech­te­inha­bern mehr.. Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai

Auf diese High­lights können Sie sich freuen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein Geld für Netflix & Amazon Prime Video? Nutzen Sie stattdessen doch einfach kostenlose legale Streaming-Dienste.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 30.04.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

0700-Aufgabe: Auch 1&1-Kunden betroffen

Formale Kündi­gung soll in Kürze verschickt werden mehr..

Formale Kündi­gung soll in Kürze verschickt werden mehr.. Alle Telekom Shops öffnen wieder

150 Laden­lo­kale bereits wieder verfügbar mehr..

150 Laden­lo­kale bereits wieder verfügbar mehr.. Call by Call 01020 gestartet: Was taugen die Preise?

Bislang nicht im teltarif.de-Tarif­ver­gleich gelistet mehr..

Bislang nicht im teltarif.de-Tarif­ver­gleich gelistet mehr.. Telekom All-IP-Umstel­lung: Nur 17 Probleme im Nord­osten?

Netz­be­treiber wider­spricht dpa-Darstel­lung mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Telefonieren ins Ausland funktioniert nur, wenn Sie die korrekte Auslands-Vorwahl kennen. Wir haben alle Länder-Vorwahlnummern der Welt in einer Übersicht.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.