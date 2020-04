Portierung günstiger, iPhone-Vergleich, kontaktlos ohne PIN

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unver­schämten Gebühren von bis zu 30 Euro für eine Portie­rung der Rufnummer haben sich viele Mobil­funk-Provider bis vor kurzem ihre Kasse aufge­bes­sert. Doch damit ist nun Schluss: Provider, die die Portie­rungs­ge­bühr nicht wie verlangt frei­willig gesenkt hatten, wurden jetzt von der Bundes­netz­agentur dazu verdon­nert. Kandi­daten wie mobilcom-debitel, 1&1-Dril­lisch oder o2 gehörten bis zum Schluss zu den reni­tenten Kandi­daten. Was eine Portie­rung ab jetzt maximal kosten darf und welcher Provider welche Gutschrift gewährt, erläu­tern wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

In Zeiten wie diesen werden wir beim Einkaufen in Geschäften vermehrt dazu aufge­for­dert, kontaktlos zu bezahlen anstelle mit Bargeld oder klas­si­schem Einste­cken der Karte. Bislang war es bei vielen Bezahl­ver­fahren möglich, bis zu 25 Euro kontaktlos ohne PIN zu bezahlen, dieses Limit wurde in der aktu­ellen Situa­tion auf 50 Euro hoch­ge­setzt. Zur Abwä­gung zwischen Gesund­heits­schutz und Schutz vor Miss­brauch beim kontakt­losen Bezahlen lesen sie mehr im Abschnitt Internet.

"Das wird sich wie warme Semmeln verkaufen", war die Reak­tion zahl­rei­cher Beob­achter nach der Vorstel­lung des neuen iPhone SE (2020). Obwohl es im alter­tüm­li­chen Design des iPhone 8 daher­kommt, beinhaltet es aktu­elle Technik zu einem - für Apple-Verhält­nisse - güns­tigen Preis. Trotzdem kann es für manche Inter­es­senten sinn­voll sein, zu einem teureren iPhone-Modell zu greifen, wie unser Vergleich im Hard­ware-Teil unseres News­let­ters zeigt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Portierung günstiger - jetzt auch bei o2, 1&1 & mobilcom-debitel

Alarmstufe Rot: Anbieter zu günstigeren Portierungsgebühren verdonnert

Bild: teltarif.de

Nach den gesetz­li­chen Vorgaben dürfen Verbrau­chern für eine Rufnum­mern­por­tie­rung nur Kosten berechnet werden, die beim Wechsel des Mobil­funk­an­bie­ters tatsäch­lich entstehen. Das hielt Provider aber nicht davon ab, für diesen Vorgang weiterhin bis zu 30 Euro zu kassieren. Ende Februar hatte die BNetzA die Anbieter zu einer frei­wil­ligen Senkung aufge­for­dert und den reni­tenten Anbie­tern sogar Strafen ange­droht. mobilcom-debitel, 1&1-Dril­lisch und o2 wollten die Gebühr aber nicht frei­willig senken - die BNetzA hat sie deswegen nun zu einer Absen­kung verdon­nert.

Die Unter­nehmen dürfen den Kunden seit dem 20. April für eine Portie­rung nun also nur noch maximal 6,82 Euro brutto in Rech­nung stellen. Die meisten orien­tieren sich an dieser Vorgabe, einige wenige Anbieter portieren auch güns­tiger. Inter­es­sant ist aber: Welche Gutschrift erhält man beim neuen Provider für das Mitbringen der alten Rufnummer? In unserer großen Über­sicht haben wir Portie­rungs­ge­bühren und Gutschriften bei den wich­tigsten Mobil­funk-Provi­dern zusam­men­ge­stellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Fraenk: Telekom startet neuen Mobilfunk-Discounter

Neuer Discounter der Telekom gestartet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: fraenk.de

Die Deut­sche Telekom startet eine neue Mobil­funk-Discount­marke namens "fraenk". Das Konzept erin­nert ein biss­chen an freenet Funk. So soll die Vermark­tung des neuen Tarifs ausschließ­lich per Smart­phone-App erfolgen. Aus der App heraus wird die SIM-Karte bestellt, die Bezah­lung erfolgt per PayPal. Für 10 Euro gibts eine Allnet-Flat mit 4 GB Daten­vo­lumen. Wir erläu­tern die weiteren Kondi­tionen bei fraenk.

Außerdem haben wir uns den neuen Anbieter bzw. Tarif genauer ange­sehen. In einem weiteren Artikel erfahren Sie, welche Features die Kunden bekommen und welche - teil­weise wich­tige - Leis­tungs­merk­male noch fehlen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone Indien: Schulden ohne Ende

Vodafone Indien als Milliardengrab

Foto: Picture Alliance / dpa

Die Voda­fone-Group ist als Mobil­funk­an­bieter welt­weit aktiv, nicht nur in Europa, sondern auch in Indien. Doch auf dem indi­schen Markt tobt brutalster Wett­be­werb. Die Idee, mehr als 1 Milli­arde Mobil­funk­kunden haben zu können, hatte einst zum Invest­ment von Voda­fone in Indien geführt. Doch dann gab es Konkur­renz durch den indi­schen Mobil­funk­an­bieter Jio. Voda­fone hat dort vergan­genes Jahr allein in drei Monaten rund 6 Milli­arden Euro verbrannt. Jetzt tauchten Gerüchte auf, dass sie weitere Gelder nach­schießen würden. Die Frage ist, was das wirk­lich bringen soll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Test: So wird die eSIM von o2 bestellt und aktiviert

eSIM-Bestellung bei o2

Foto: teltarif.de, Logo: o2

o2 hat Ände­rungen für die Bestel­lung und Bereit­stel­lung von eSIM-Profilen einge­führt. Mussten Kunden seit dem vergan­genen Jahr bei einer Online-Bestel­lung darauf warten, bis die Daten ausge­druckt auf dem Postweg gelie­fert wurden, so kann die eSIM nun wieder unmit­telbar nach der Bestel­lung akti­viert werden. Das haben wir mit der Apple Watch auspro­biert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

"Wir jagen Funk­lö­cher": Erste Orte sind am Netz

Neues Konzept der Telekom wirkt schneller mehr..

Neues Konzept der Telekom wirkt schneller mehr.. klar­mobil: Allnet-Flats im Telekom-Netz mit je 2 GB mehr

Dafür wieder Aufpreis für LTE 50 mehr..

Dafür wieder Aufpreis für LTE 50 mehr.. Telekom testet 5G auf UMTS-Fre­qu­en­zen

LTE und 5G parallel auf der glei­chen Frequenz mehr..

LTE und 5G parallel auf der glei­chen Frequenz mehr.. Japan: Virtu­elles Netz von Rakuten Mobile gestartet

National Roaming im KDDI-Netz mehr..

National Roaming im KDDI-Netz mehr.. Naka Mobile: It was a bug - not a feature

o2-IMSI ("Germany") funk­tio­niert wieder mehr..

o2-IMSI ("Germany") funk­tio­niert wieder mehr.. Bitkom-Studie: Angst vor Mobil­funk weit verbreitet

Bitkom-Präsi­dent: Neuer 5G-Stan­dard braucht mehr Aufklä­rung mehr..

Bitkom-Präsi­dent: Neuer 5G-Stan­dard braucht mehr Aufklä­rung mehr.. debitel light hat Tarif-Vermark­tung einge­stellt

Mobil­funk-Marke soll aber später wieder­be­lebt werden mehr..

Mobil­funk-Marke soll aber später wieder­be­lebt werden mehr.. Ungarn: Magyar Telecom startet 5G-Netz

Offen für Vertrags­kunden mit passender 5G-Hard­ware mehr..

Offen für Vertrags­kunden mit passender 5G-Hard­ware mehr.. Telekom startet "die größte 5G-Initia­tive Deutsch­lands"

Umwid­mung und Kombi von LTE & 5G auf 2,1 GHz mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Eine Nummer, mehrere SIM-Karten: Das erhalten Sie mit den MultiSIM-Angeboten vieler Netzbetreiber und Provider.

Internet

Diese AVM-Geräte bekommen ein Software-Update

Updates bei AVM

Foto: AVM

Erst vor wenigen Tagen hatte AVM neue Soft­ware für verschie­dene FRITZ!Boxen veröf­fent­licht. Nun hat der Berliner Hersteller erneut Updates zum Down­load bereit­ge­stellt. Dieses Mal profi­tieren davon Besitzer verschie­dener Power­line-Adapter. Diese ermög­li­chen es, den Abde­ckungs­be­reich des heimi­schen WLAN-Netzes zu erwei­tern. Wir haben uns die Ände­rungen einmal ange­sehen und erläu­tern, welche Geräte die Aktua­li­sie­rung erhalten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kontaktlose Zahlungen jetzt bis 50 Euro ohne PIN

Neues Limit bei kontaktlosen Zahlungen

Foto: Picture-Alliance/dpa

Bislang lag das Limit bei vielen kontakt­losen Bezahl­sys­temen bei 25 Euro ohne PIN-Eingabe - diese Rege­lung sollte die Miss­brauchs­ge­fahr eindämmen. In einer Zeit, in der Kunden in Geschäften aber über­wie­gend bargeld- und kontaktlos bezahlen sollen, erwies sich dieses Limit aller­dings als unprak­tisch. Nach der MasterCard ermög­licht darum jetzt auch die GiroCard kontakt­lose Zahlungen bis 50 Euro ohne PIN-Eingabe.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: o2 deaktiviert Kombivorteil ohne Rücksprache

o2-Kombivorteil wurde deaktiviert

Foto: o2

Wer Fest­netz- und Mobil­funk­tarif beim selben Provider bezieht, erhält hierfür bei einigen Anbie­tern einen Preis­vor­teil. o2 gehört zu den Provi­dern, die ihre Kunden explizit für den Kombi­vor­teil werben, weil das Unter­nehmen damit den Kunden noch enger an sich binden kann. Kürz­lich strich o2 einem DSL- und Mobil­funk­kunden aller­dings den verspro­chenen Kombi­ra­batt und wollte diesen partout nicht mehr gewähren. teltarif.de machte sich mit dem Leser und o2 auf die Suche nach einer Lösung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Tesla: Internet-Zugang im Auto ab Mai kostenpflichtig

Ab Mai 9,99 Euro monatlich mehr..

Ab Mai 9,99 Euro monatlich mehr.. Telekom will neue Hybrid-Option LTE testen

Inter­es­senten können sich bewerben mehr..

Inter­es­senten können sich bewerben mehr.. Bundes­re­gie­rung: Drei Modelle für Corona-Warn-App

7 Corona-Apps bei Test in Nieder­landen durch­ge­fallen mehr..

7 Corona-Apps bei Test in Nieder­landen durch­ge­fallen mehr.. 1&1 senkt Preise für Gigabit-Anschlüsse

Güns­tige 39,99 Euro aber nur für zehn Monate mehr..

Güns­tige 39,99 Euro aber nur für zehn Monate mehr.. Corona-Neben­ef­fekt: Bargeld wird schneller verdrängt

Hygiene-Maßnahmen führen zur Bargeld-Entwöh­nung mehr..

Hygiene-Maßnahmen führen zur Bargeld-Entwöh­nung mehr.. WhatsApp erhöht User-Anzahl bei Gruppen-(Video-)Chats

Gespräche und Video­chats bald mit mehr Teil­neh­mern mehr..

Gespräche und Video­chats bald mit mehr Teil­neh­mern mehr.. Digi­tale Brief­ta­sche mit Apple Wallet, Google Pay & Co.

Analoge Geld­börse zur digi­talen Brief­ta­sche machen mehr..

Analoge Geld­börse zur digi­talen Brief­ta­sche machen mehr.. Fast die Hälfte aller Menschen: Kein Zugang zum Internet

Sogar noch Defi­zite in New York City mehr..

Sogar noch Defi­zite in New York City mehr.. Volks­banken und Raiff­ei­sen­banken: Apple Pay gestartet

MasterCard und Visa kompa­tibel mehr..

MasterCard und Visa kompa­tibel mehr.. IFA 2020 fällt aus: Berlin unter­sagt Groß­ver­an­stal­tungen

Messe-Veran­stalter plant Alter­nativ-Konzept mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Gigabit-Internet per TV-Kabel - und das bald sogar symmetrisch: Dahinter steckt der technische Standard DOCSIS.

Hardware

iPhone SE: Vergleich mit iPhone 8, iPhone XR und iPhone 11

Neues iPhone SE im Vergleich

Foto: Apple

Wie geplant ist Apple mit Vorbe­stel­lungen für das neue iPhone SE gestartet. Ausge­lie­fert wird das Smart­phone ab dem morgigen Freitag, den 24. April. Apple verkauft die Version des neuen iPhone SE mit 64 GB Spei­cher­platz für 479 Euro. Das Modell mit 128 GB Spei­cher­platz ist für 529 Euro zu bekommen, während Inter­es­senten, die die Geräte-Vari­ante mit 256 GB Spei­cher­ka­pa­zität wählen, 649 Euro zahlen. Selbst wenn Apple Stores momentan geschlossen sind - es gibt andere Geschäfte, wo es erhält­lich sein wird.

So viel Leis­tung für einen - für Apple-Verhält­nisse - güns­tigen Preis gab es bei einem iPhone selten. Es ist also zu erwarten, dass sich das neue iPhone SE trotz seines veral­teten Designs wie warme Semmeln verkaufen wird, auch wenn es in diesem Jahr noch ein iPhone 12 mit 5G geben sollte. Doch für wen lohnt sich weiterhin der Griff zu iPhone 8, iPhone XR und iPhone 11? Wir haben ausführ­lich die Ausstat­tung der vier Modelle mitein­ander vergli­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Windows 10 startet auf einem Samsung Galaxy S8

Windows 10 auf einem Smartphone

Foto: Evsio0n

Windows hat als Smart­phone-Betriebs­system zwar offi­ziell schon lange ausge­dient, talen­tierte Entwickler werkeln aber fleißig daran, ein voll­wer­tiges Windows 10 auf Handys zu portieren. Auf dem Samsung Galaxy S8 wurde nun ein großer Erfolg erzielt, denn das Micro­soft-OS ließ sich auf diesem Mobil­gerät instal­lieren und starten. Der Weg zur voll­ständig nutz­baren Alter­na­tive ist aber noch weit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Absturz: Samsung Galaxy S20 fällt rapide im Preis

Aktuelle Preise des Galaxy S20

Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Android-Smart­phones sind nicht gerade mit Preis­sta­bi­lität gesegnet. Samsungs S-Serie ist ein Beispiel dafür, wie schnell Preis­emp­feh­lungen für neue Smart­phone-Modelle einem Abwärts­trend unter­liegen. Die Vergan­gen­heit hat gezeigt, dass sich in einem Zeit­raum von gut einem halben Jahr bereits eine beträcht­liche Summe im Vergleich zum Markt­start-Preis sparen lässt. Wir haben beim Samsung Galaxy S20 den Preis-Check gemacht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Apple iOS 13.4.5: Public Beta 2 ab sofort verfügbar

Beta-Versionen auch für iPadOS, tvOS und WatchOS mehr..

Beta-Versionen auch für iPadOS, tvOS und WatchOS mehr.. Corona-App nicht auf alten Smart­phones: Das ist der Grund

"Blue­tooth Low Energy" fehlt auf zwei Milli­arden Geräten mehr..

"Blue­tooth Low Energy" fehlt auf zwei Milli­arden Geräten mehr.. Samsung Galaxy M21 ab sofort für 219 Euro erhält­lich

Hersteller will junge Ziel­gruppe anspre­chen mehr..

Hersteller will junge Ziel­gruppe anspre­chen mehr.. "Ihr Smart­phone": Drag&Drop zwischen Windows 10 & Handy

Update für das Windows-10-Tool mehr..

Update für das Windows-10-Tool mehr.. Weiteres Problem des Galaxy S20 Ultra: Grün­stich im Display

Samsungs Pannen­serie setzt sich fort mehr..

Samsungs Pannen­serie setzt sich fort mehr.. iPhone 12: Neue Details zum Design

Außerdem neue Farbe für das Apple-Handy mehr..

Außerdem neue Farbe für das Apple-Handy mehr.. Deut­sche horten fast 200 Millionen alte Handys

Groß­teil der Bürger bewahrt mehrere Geräte auf mehr..

Groß­teil der Bürger bewahrt mehrere Geräte auf mehr.. Xiaomi Redmi Week: Smart­phones ab 60 Euro abstauben

Große Rabatt­ak­tion des China-Konzerns mehr..

Große Rabatt­ak­tion des China-Konzerns mehr.. Nokia 9.3: Under-Display-Cam wird immer wahr­schein­li­cher

PureDisplay V3 mit versteckter Kamera und 120 Hz? mehr..

PureDisplay V3 mit versteckter Kamera und 120 Hz? mehr.. Moto­rola Edge: 5G-Handy mit 90-Hz-Display zum Kampf­preis

Außerdem: Moto­rola Edge+ vorge­stellt mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sicher chatten in der Firma: Dazu präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der bekanntesten Business-Messenger.

Broadcast

So verbessern Sie den DAB+-Empfang

Digitalradio-Empfang verbessern

Foto: Pure

Nicht alle Nutzer des Digi­tal­ra­dios DAB+ sind damit glück­lich. Hin und wieder kommt es in bisher mit dem Digi­tal­radio noch nicht optimal ausge­bauten Regionen zu Empfangs­be­ein­träch­ti­gungen. Mögli­cher­weise bringt der Such­lauf nach Sendern zunächst über­haupt kein Ergebnis. In unserem Ratgeber erklären wir, wie Sie den DAB+-Empfang auch unter solchen Bedin­gungen verbes­sern können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Disney+, Netflix, Prime Video & Co. offline nutzen: So gehts

Streaming offline nutzen

Foto: Netflix, Logo: Amazon, Grafik/Montage: teltarif.de

Enter­tain­ment-Fans haben hier­zu­lande zwar eine Fülle an Strea­ming-Diensten zur Auswahl. Die erfor­der­liche Inter­net­ver­bin­dung ist aber leider nicht immer oder nicht in ausrei­chender Geschwin­dig­keit verfügbar. Dank der Down­load-Möglich­keiten bei Anbie­tern wie Netflix, Prime Video, Disney+ und Apple TV+ entfällt die perma­nente Abhän­gig­keit von Mobil­funk und WLAN. Wir zeigen, wie Sie die Strea­ming-Dienste offline nutzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

TV.de: ARD, ZDF & Co. kosten plötz­lich Geld

Kurz vor Ostern Verschlech­te­rung des Ange­bots mehr..

Kurz vor Ostern Verschlech­te­rung des Ange­bots mehr.. Joyn: "Können Preis von 6,99 Euro lang­fristig halten"

Premium-Angebot wird weiter ausge­baut mehr..

Premium-Angebot wird weiter ausge­baut mehr.. Ende eines Rechts­streits: ARTE einigt sich mit Voda­fone

Zahl­reiche Gerichts­ver­fahren in neun Jahren mehr..

Zahl­reiche Gerichts­ver­fahren in neun Jahren mehr.. Netflix: Dokus kostenlos auf YouTube anschauen

34 Doku­men­ta­tion kostenlos zum Streamen verfügbar mehr..

34 Doku­men­ta­tion kostenlos zum Streamen verfügbar mehr.. Kurz-Test: Sonos Radio mit mehr als 60 000 Programmen

Sonos wird zum Programm­an­bieter mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die Mediatheken der TV-Sender zeigen heute viel mehr als nur verpasste Sendungen. Entdecken Sie in den Mediatheken aktuelle Filme, Serien und Dokus.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.04.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir wieder die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Fest­netz und Internet: Anbieter wech­seln in drei Schritten

Neue Hard­ware manchmal unnötig mehr..

Neue Hard­ware manchmal unnötig mehr.. Rene Ober­mann ist jetzt Aufsichts­rats-Chef bei Airbus

Mitglied der fran­zö­si­schen Ehren­le­gion mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de auf dem Smartphone: Aktuelle Meldungen, Ratgeber, Tarifvergleiche, Handy-Bestenlisten und das 0180-Telefonbuch bietet unsere News-App. Gleich herunterladen und installieren.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.