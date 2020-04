Netz-Auflagen verfehlt, neues iPhone SE, Kampf um Platz 1

teltarif.de-Newsletter

viele betrof­fene Handy-Kunden haben es kommen sehen: Die drei Netz­be­treiber haben die 2015 fest­ge­legten LTE-Versor­gungs­auf­lagen für eine bestimmte Netz­ab­de­ckung bis Jahres­ende 2019 krachend verfehlt. Noch immer gibt es viel zu viele Funk­lö­cher. Nun hagelt es Blaue Briefe aus Bonn - mit Straf­an­dro­hungen. Wie die Telekom sich dagegen wehrt, lesen Sie im Abschnitt Mobil­funk dieses News­let­ters.

In gedruckten Tele­fon­bü­chern wunderten wir uns früher über eine ganze Latte an Bran­chen-Einträgen, die mit "AAAAAA00001" begannen und mit denen sich insbe­son­dere Schlüs­sel­dienste oder Abschlepp­un­ter­nehmen deut­lich sichtbar ganz an den Anfang setzen wollten. Digi­tal­radio- und Inter­net­radio-Hörer wissen: Eine solche Praxis gibt es bei Sender­listen auch. Wie sich aber auch seriöse Sender mit derar­tigen Trick­se­reien ganz schnell ins Abseits beför­dern können, erläu­tern wir im Broad­cast-Teil.

In der aktu­ellen Lage ist es für viele Senioren in Alten- und Pfle­ge­heimen nur schwer auszu­halten, dass sie keinen Besuch von der Familie oder Freunden empfangen dürfen. Immerhin können sie mit Kindern und Enkeln über Video-Chats in Kontakt bleiben - doch oft fehlen dazu die Geräte und Tarife. Wie die Telekom nun 10.000 Smart­phones mit Daten­tarif spen­diert hat, darüber berichten wir eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Zu Guter Letzt verweisen wir Sie noch auf eine Neue­rung auf unserer Webseite, zu der wir weiter unten mehr verraten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fo­nieren und Surfen.

Mobilfunk

Über uns

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Telekom liefert 10.000 Smartphones an Alten- & Pflegeheime

Telekom spendiert Smartphones mit Tarif

Bild: Deutsche Telekom

In der aktu­ellen Krise dürfen Bewohner von Alten- und Pfle­ge­heime nicht besucht werden. Das ist für die alten Menschen bitter, da sind Video­te­le­fo­nate eine gute Alter­na­tive. Noch vor Ostern wurde eine Aktion gestartet: Die Telekom stellt Alten­heimen und Pfle­ge­ein­rich­tungen 10.000 Smart­phones zu einem symbo­li­schen Preis von jeweils einem Euro zur Verfü­gung. Zu jedem Smart­phone gehört ein Geschäfts­kunden-Daten­tarif mit einer Lauf­zeit von 24 Monaten sowie 10 GB Daten­vo­lumen monat­lich.

Zum Inhaltsverzeichnis

BNetzA: Mobilfunker haben Versorgungsauflagen nicht erfüllt

Netzabdeckungs-Auflagen wurden verfehlt

Bild: Telekom

2015 wurde klar fest­ge­legt, wie gut die Mobil­funk-Netz­be­treiber ihre LTE-Netze ausbauen sollten. Alle drei haben das bis zum gefor­derten Termin Ende 2019 nicht erreicht. Dieser Tage haben die Netz­be­treiber darum nun einen "blauen Brief" von der Bundes­netz­agentur aus Bonn bekommen. Bis 31. Dezember 2020 besteht Zeit zur Nach­bes­se­rung. Danach könnte es teuer werden.

Als erster Netz­be­treiber hat die Telekom auf die Vorwürfe reagiert. Sie bestä­tigt auf der einen Seite die Ergeb­nisse der Bundes­netz­agentur, hat aber nach eigenen Angaben inzwi­schen die gefor­derten Ausbau­ziele erreicht - mit letzten Ausnahmen. Die Telekom baut daher eifrig weiter - soweit die Umstände es erlauben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Über uns

In eigener Sache: teltarif.de jetzt mit Responsive Design

Responsive Design bei teltarif.de

Bild: teltarif.de

Fast 16 Jahre ist es her, dass teltarif.de eine Mobilver­sion der Seite unter pda.teltarif.de einführte. Später wurde diese Seite zur Mobilver­sion mobil.teltarif.de weiter­ent­wi­ckelt. Geblieben war aber die Tren­nung in zwei URLs. Das 2-URL-Schema hat inzwi­schen aber gravie­rende Nach­teile, insbe­son­dere, wenn Inhalte via Twitter, Face­book oder E-Mail geteilt oder via Google gefunden werden. Aus diesem Grund haben wir teltarif.de nun auf ein "Respon­sive Design" umge­stellt. Das bedeutet: Ab sofort werden Desktop- und Mobilver­sion von derselben URL ausge­lie­fert, die Darstel­lung passt sich selb­ständig an das verwen­dete Display an.

Sollten Sie noch etwas entde­cken, was nach der Umstel­lung nicht richtig aussieht, sind Sie herz­lich dazu einge­laden, uns diesen Fehler - möglichst mit Screen­shot und URL (falls es nicht die Start­seite ist) - per E-Mail an info@teltarif.de zu senden. Herz­li­chen Dank für Ihre Mithilfe!

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

Corona-App: Wird die Nutzung zur Pflicht?

Diskussion um Corona-App

Foto: Pepp-PT.org, Screenshot: teltarif.de

Demnächst soll die geplante euro­päi­sche Corona-App zur Verfü­gung stehen. Smart­phone-Nutzer werden gebeten, diese frei­willig zu nutzen, um die weitere Verbrei­tung der Pandemie nach Möglich­keit einzu­dämmen. Es gab aller­dings auch in den vergan­genen Wochen in der Politik schon Diskus­sionen darüber, ob die Anwen­dung von den Mobil­funk-Provi­dern auto­ma­tisch auf den Handys ihrer Kunden instal­liert werden soll. Offen blieb bei diesen Über­le­gungen aller­dings, ob und wie das tech­nisch über­haupt möglich sein soll.

Apple und Google haben derweil ange­kün­digt, bei der Eindäm­mung der Ausbrei­tung des Corona-Virus zusam­men­zu­ar­beiten. Die beiden Konzerne haben nun auch auf Daten­schutz-Bedenken gegen diese Koope­ra­tion reagiert. Demnach sollen die Schnitt­stellen ausschließ­lich Apps staat­li­cher Stellen wie zum Beispiel Gesund­heits­be­hörden zur Verfü­gung gestellt werden. Apple und Google wollen die Kontaktver­fol­gungs-API bis Mitte Mai in Form von auto­ma­ti­schen Soft­ware-Updates in Android und iOS imple­men­tieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM bringt Labor-Update für vier FRITZ!Box-Modelle

Labor-Updates bei AVM

Bild: AVM

Nachdem es einige Wochen lang recht ruhig um neue Versionen des FRITZ!Labors war, geht es jetzt wieder Schlag auf Schlag. Kaum hat AVM neue Labor-Versionen veröf­fent­licht, stehen erneut neue Vari­anten der Beta-Firm­ware zum Down­load bereit. Kunden, die eine FRITZ!Box 7590 besitzen, haben die Möglich­keit, ihren Router auf die Labor-Version mit der Nummer 07.19-77204 zu aktua­li­sieren. Wer eine FRITZ!Box 7490 sein Eigen nennt, kann das FRITZ!Labor 07.19-77201 instal­lieren. Aber auch zwei Kabel-Router wurden mit neuen Labor-Updates versehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Smartphone zur Webcam machen - so gehts

Smartphone als Webcam-Ersatz

Bild: dpa

Video­chats und -konfe­renzen stehen in der Corona-Krise hoch im Kurs. Aber am Desktop-Computer gibt es ohne Webcam kein Bild, und aktuell sind viele Webcam-Modelle im Handel vergriffen. Macht nichts - es gibt Alter­na­tiven: Mit den passenden Anwen­dungen lässt sich ein (auch älteres) Android-Smart­phone oder -Tablet zur Webcam umfunk­tio­nieren. Wir erläu­tern, wie das geht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Ab 479 Euro: Das neue iPhone SE ist da

Die Neuauflage des iPhone SE ist da

Bild: Apple

Das Warten auf eine Neuauf­lage des iPhone SE ist zu Ende. Apple hat sein neues Smart­phone ganz offi­ziell vorge­stellt - ohne Event und einfach per Pres­se­mit­tei­lung. Dabei bestä­tigen sich die bishe­rigen Gerüchte weit­ge­hend. Das Smart­phone kommt im "alten" iPhone-Design mit Home-Button und Finger­ab­druck­sensor unter­halb des 4,7 Zoll großen Touch­screens, aber mit aktu­ellem "Innen­leben". Das neue iPhone SE hat den A13-Bionic-Prozessor an Bord, neben dem Schacht für eine physi­sche SIM-Karte verfügt die Neuauf­lage auch über eine eSIM und ist damit Dual-SIM-fähig. Wir verraten die deut­schen Preise aller Spei­cher-Vari­anten.

Zum Inhaltsverzeichnis

OnePlus 8 Pro im Test: 5G-Flaggschiff mit 120-Hz-Display

Neue Smartphones von OnePlus

Bild: OnePlus, Screenshot: teltarif.de

Um das OnePlus 8 Pro rankten sich so einige Gerüchte. Jetzt ist damit Schluss, denn der chinesi­sche Hersteller hat das Smart­phone offi­ziell vorge­stellt. Das Gerät unter­stützt 5G und hat ein schi­ckes 120-Hz-Display. Da wir das Gerät vor der Präsen­ta­tion ausführ­lich testen konnten, erläu­tern wir auch, was das wirk­lich bringt. Was das neue Top-Modell sonst noch kann, lesen Sie in unserem ausführ­li­chen Test­be­richt zum OnePlus 8 Pro.

Ab jetzt nur noch 5G: Wie erwartet hat OnePlus außer dem Modell 8 Pro auch noch das regu­läre OnePlus 8 mit 5G der Online-Öffent­lich­keit präsen­tiert. Inter­es­sant ist, dass Inter­es­senten beim OnePlus 8 gegen­über dem Topmo­dell gar nicht so massive Abstriche bei der Leis­tung machen müssen wie bei anderen Smart­phone-Fami­lien, bei der Ausstat­tung hingegen schon. Bei den eben­falls gezeigten neuen Kopf­hö­rern "Bullets Wire­less Z" gibts eine gute Nach­richt bei der Lade­zeit - und eine schlechte beim Design.

Zum Inhaltsverzeichnis

Qualcomm bevorzugt: Samsung demütigt Exynos-Hersteller

Samsung verschmäht eigene Prozessoren

Bild: Samsung System SLI

Samsung-Kenner wissen: Die Smart­phones werden in einigen Märkten mit Qual­comm-Prozessor ausge­stattet, in anderen Regionen erhalten sie die haus­ei­genen Samsung-Exynos-Chips. Samsung hat sich nun aufgrund der wenig über­zeu­genden Perfor­mance des eigenen Exynos 990 im Heimat­land Südkorea für den Qual­comm Snap­dragon 865 entschieden. Das freut Kunden, frus­triert aber die Samsung-Mitar­beiter. Künf­tige Samsung-Chips sollen wieder schneller sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Pro & Contra: Smart-TV oder Streaming-Stick

Smart-TV oder externer Streaming-Adapter?

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Wer Media­theken und Strea­ming-Dienste nutzen möchte, kann einen Smart-TV mit inter­net­fä­higem Betriebs­system und Apps verwenden oder den Fern­seher mit externen Geräten wie Chro­me­cast, Fire TV oder Apple TV aufrüsten. Beide Lösungen haben Vor- und Nach­teile: TV-Ober­flä­chen werden oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr gepflegt, externe Geräte verur­sa­chen hingegen meist einen optisch unschönen Kabel­salat. Zwei teltarif.de-Redak­teure disku­tieren die Vor- und Nach­teile beider Lösungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+ & Internetradio: Das Ringen um Platz 1 in Senderlisten

Trickserei bei Senderlisten-Platzierung

Bild: teltarif.de / Michael Fuhr

Digi­tal­ra­dios mit DAB+ starten bei Erst­in­be­trieb­nahme einen Such­lauf und legen eine Sender­liste an. Diese wird in der Regel alpha­nu­me­risch erstellt - doch nicht immer liegen die Anbieter mit Buch­staben A vorne. Noch skuriler ist es beim Inter­net­radio. Bei beliebten Genres wie Pop tauchen an den ersten 100 Posi­tionen Programme mit jeder Menge Sonder­zei­chen oder Zahlen in der Kennung auf. Das erin­nert ans Tele­fon­buch oder Bran­chen­ver­zeichnis, wo nicht selten zum Beispiel Schlüs­sel­dienste oder Taxi­un­ter­nehmen mit Namen wie "AAAAAA00001" an erster Stelle auftau­chen. Diese Trick­serei kann aber auch nach hinten losgehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Huawei Vision Smart TV X65: High-End-Fernseher mit OLED

Flacher Fernseher von Huawei

Bild: Huawei

Huawei präsen­tiert mit dem Vision Smart TV X65 einen neuen Fern­seher mit durchaus span­nender Technik. Trotz des äußerst flachen Gehäuses (24,9 mm Dicke) schaffte es der Hersteller etwa, eine Pop-up-Kamera mit 24 Mega­pixel und 14 Laut­spre­cher zu verbauen. Beim 65-Zoll-Display handelt es sich um ein OLED-Panel, welches eine 4K-Auflö­sung, eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz, HDR10 und eine Hellig­keit bis 1000 Nit offe­riert. Doch wie momentan öfters bei Huawei gibt es ein Problem mit der Soft­ware.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call by Call: Zweiter Frühling für Spar-Vorwahlen im Festnetz

Call by Call erlebt neuen Boom

Bild: teltarif.de, Logo: VATM

Nicht nur das klas­si­sche Sprach-Tele­fo­nieren via Fest­netz erlebt in Zeiten von Covid-19 und Home-Office eine Renais­sance. Auch die Nutzung von Call by Call steigt derzeit enorm an. In der Tat: Mit den Spar­vor­wahlen ist es möglich, teils deut­lich preis­werter zum Beispiel zu Handys und ins Ausland zu tele­fo­nieren. Diese Vorwahlen können von den aller­meisten Telekom-Fest­netz-Kunden über den Fest­netz­an­schluss genutzt werden - es gibt auch Alter­na­tiven. Die oft totge­sagten Spar-Vorwahlen erleben also gerade einen zweiten Früh­ling.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.04.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir wieder die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

