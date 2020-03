1&1 und Telekom senken Preise, endlos Weitersurfen bei Aldi Talk und Blau

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

"nackte" mobile Daten­tarife sind oft deut­lich güns­tiger als Verträge oder Prepaid­karten, die beispiels­weise auch eine Allnet-Flat für Tele­fonate bieten. Anders ausge­drückt bekommen die Kunden mehr Daten­volumen fürs Geld. Dabei eignen sich die Ange­bote für die Tablet- oder Note­book-Nutzung oder auch für den Einsatz als Zweit­karte in einem Dual-SIM-Smart­phone. Im Mobil­funk-Teil unseres News­letters finden Sie einen Ratgeber mit Daten­tarifen zu Preisen bis maximal 10 Euro pro Monat.

Disney+ startet kommende Woche in Deutsch­land. Mitt­lerweile ist der Strea­ming­dienst auch über die Deut­sche Telekom zu bekommen - und das sogar für sechs Monate kostenlos. Wie Inter­essenten von diesem Angebot profi­tieren können und wie sich die Telekom-Aktion sogar mit dem Früh­bucher-Rabatt von Disney+ kombi­nieren lässt, lesen Sie im Broad­cast-Teil.

Wenn der DSL-Anschluss ausfällt, greifen viele Nutzer zu einem mobilen Daten-Vertrag. Ein 1&1-Kunde, der sich auf die Aussage einer Hotline-Mitar­beiterin verlassen hatte, erhielt aber eine Rech­nung von über 300 Euro. Im Internet-Teil berichten wir darüber, wie es dazu kam, dass 1&1 von der Forde­rung doch noch Abstand genommen hat.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Broadcast

Internet

Smartphone

Festnetz

Mobilfunk

Datentarife bis 10 Euro pro Monat mit Vertrag oder Prepaid

Günstige Datentarife

Wer das Mobil­funk­netz nur zum Surfen und Streamen nutzt, braucht nicht zwin­gend einen Tarif, mit dem auch Tele­fonate möglich sind. Reine Daten­tarife sind oft deut­lich güns­tiger als Preis­modelle, die beispiels­weise auch eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand umfassen.

Für Besitzer eines Dual-SIM-Smart­phones kann es wiederum inter­essant sein, neben der für Anrufe genutzten SIM-Karte einen zweiten Mobil­funk­anschluss speziell für den Internet-Zugang einzu­setzen. Doch welche möglichst preis­werten Ange­bote gibt es derzeit auf dem Markt? Wir haben in einem Ratgeber Daten­tarife für maximal 10 Euro mit Vertrag oder Prepaid zusam­menge­stellt.

SatelliteApp: Diese Features sind für 2020 geplant

SatelliteApp plant neue Funktionen

Mit der SatelliteApp für Android und iOS bekommen Inter­essenten eine Handy­nummer, die auch ohne SIM-Karte funk­tioniert. Dazu kommen monat­lich 100 Frei­minuten für In- und Auslands­gespräche. Wer weitere Funk­tionen und eine Tele­fonie-Flat­rate nutzen möchte, kann dazu eine Option buchen.

Der SMS-Empfang mit der SatelliteApp ist derzeit noch nicht möglich, doch das ist eines der neuen Features, die der Anbieter in diesem Jahr einrichten will. Verbes­serungen sind auch für die Mailbox geplant und als Option sollen Kunden auch eine Fest­netz­nummer buchen können. In einer eigenen Meldung fassen wir die Pläne der SatelliteApp für 2020 zusammen.

o2, Blau, Aldi Talk: "Endlos Weitersurfen" für alle

Daten-Aktion im Telefónica-Netz

o2, Blau und Aldi Talk haben als erste Anbieter in Deutsch­land eine Aktion für die Dauer der Corona-Krise gestartet. Kunden können ihren Internet-Zugang auch nach Verbrauch des High­speed-Daten­volu­mens mit bis zu 384 kBit/s im Down­stream nutzen. Abseits der Aktion wird die Internet-Verbin­dung nach Verbrauch des High­speed-Surf­volu­mens in den meisten Tarifen auf 64 oder gar 32 kBit/s gedros­selt.

Mit der Aktion sollen die Nutzer die Möglich­keit haben, beispiels­weise per Video­tele­fonat mit Freunden, Bekannten und Arbeits­kollegen in Kontakt zu bleiben. Eine Anmel­dung zur Teil­nahme an der Aktion ist nicht erfor­derlich. In unserer News zum "endlosen Weiter­surfen bei o2, Blau und Aldi Talk" erfahren Sie unter anderem, wie lange das Angebot zunächst gilt.

Apps per Handy-Rechnung bezahlen: Diese Möglichkeit hat Vorteile, aber auch Risiken - darauf müssen Sie bei Carrier-Billing achten.

Broadcast

Disney+ für Telekom-Kunden sechs Monate lang kostenlos

Disney+ startet kommende Woche

Die Deut­sche Telekom hat eine exklu­sive Part­nerschaft mit dem neuen Strea­ming­dienst Disney+ verkündet. Wer einen Fest­netz- oder Mobil­funk­vertrag beim Bonner Tele­kommu­nika­tions­konzern hat, kann Disney+ ein halbes Jahr lang kostenlos nutzen. Auch nach diesem Zeit­raum zahlen Telekom-Kunden weniger als andere Nutzer des Strea­ming­dienstes. In unserer Meldung zu Disney+ bei der Telekom erfahren Sie, wie auch MagentaTV-OTT-Nutzer von der Koope­ration profi­tieren.

Nun mögen viele Inter­essenten schon den Früh­bucher-Rabatt von Disney+ gebucht haben, der bereits seit Ende Februar verfügbar ist. Was nun, wo doch die Telekom-Aktion noch deut­lich güns­tiger ist? In einer eigenen Meldung berichten wir darüber, wie sich der Früh­bucher-Rabatt von Disney+ mit der Telekom-Aktion kombi­nieren lässt.

Bericht: Neuer Chromecast Ultra mit Android TV

Neuer Chromecast mit Android TV

Google plant eine Neuauf­lage des Chro­mecast Ultra. Dieser soll nicht nur 4K-Auflö­sung beim Video­strea­ming bieten, sondern auch ein neues Betriebs­system bekommen. Laut Medi­enbe­richten wird der neue Strea­ming-Stick mit Android TV ausge­stattet. Diese Firm­ware kam bisher vor allem bei Smart-TV-Geräten zum Einsatz.

Vorteil für die Nutzer: Der neue Chro­mecast Ultra, der auch mit einer Fern­bedie­nung ausge­liefert wird, kann auch unab­hängig von einem Smart­phone oder Tablet genutzt werden. Zudem lassen sich Apps recht einfach nach­instal­lieren. Dabei ist der neue Google-Stick nicht das erste Modell seiner Art. Auch die Telekom bietet ein vergleich­bares Produkt an. In unserer News zum neuen Chro­mecast Ultra von Google berichten wir unter anderem darüber, wann das Gerät vorge­stellt werden könnte.

Internet

1&1 senkt DSL-Tarife

Preissenkung bei DSL-Tarifen

Voda­fone preschte mit einem 39,99-Euro-Angebot für Kabel-Internet mit bis zu 1000 MBit/s im Down­stream vor, jetzt senkt auch 1&1 die Preise. Dabei wirbt der Provider mit DSL ab 4,99 Euro im Monat. Das gilt aller­dings nur für den "kleinsten" Tarif mit maximal 50 MBit/s im Down­stream und nur für die ersten zehn Monate nach Vertrags­abschluss. In unserer Meldung zur Preis­senkung bei 1&1 lesen Sie, was Sie ab dem elften Monat zahlen und wie die Kondi­tionen für die höher­wertigen Tarife aussehen.

Zwar hat 1&1 seine neuen DSL-Verträge als gene­relle Preis­senkung ange­kündigt. Betrachtet man die Kondi­tionen aber etwas genauer, so zeigt sich, dass es für die Kunden nicht in allen Fällen güns­tiger wird. In einer weiteren News haben wir aufge­zeigt, wo 1&1 an der Preis­schraube gedreht hat.

Telekom senkt die Preise für MagentaZuhause-Tarife

MagentaZuhause günstiger

Die Deut­sche Telekom hat die monat­lichen Grund­gebühren für höher­wertige Fest­netz­tarife mit schnellem Internet-Zugang gesenkt. Wer sich bis zum 4. Mai für den Tarif MagentaZuhause XL mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream entscheidet, bekommt seinen Wunsch­tarif zum Monats­preis von 49,95 Euro. In unserem Bericht zu den Preis­senkungen bei MagentaZuhause erfahren Sie, welche weiteren Ände­rungen es ab 1. April gibt.

Die neuen Telekom-Tarife bringen aller­dings nicht nur Verbes­serungen mit sich. So hat das Unter­nehmen die Upstream-Geschwin­digkeit auf maximal 100 MBit/s begrenzt. Bislang standen je nach Tarif bis zu 500 MBit/s zur Verfü­gung. Auch als Option bietet die Telekom derzeit keine schnel­leren Uploads mehr an. In unserem Beitrag zum lang­samen Upload bei MagentaZuhause lesen Sie, welche Ände­rungen es in welchen Verträgen gibt.

Zu Ostern plant die Telekom außerdem mehrere Tarif-Aktionen. Eines der Ange­bote wird bereits ab 28. März vermarktet. Details hat das Unter­nehmen bereits bekannt­gegeben. Mit MagentaEINS bekommen Neukunden Fest­netz und den Mobil­funk­vertrag zum Gesamt­preis von 49,95 Euro im Monat.

Mit der Aktion wird der MagentaZuhause L mit Fest­netz- und DSL-Flat­rate mit bis zu 50 MBit/s mit dem eigens einge­rich­teten Mobil­funk­tarif MagentaMobil Special EINS kombi­niert. Dieser bietet eine Allnet-Flat mit 10 GB unge­dros­seltem Daten­volumen pro Monat. Unsere News zur MagentaEINS-Aktion der Telekom verrät weitere Details zum Angebot und auch, welchen Nach­teil der enthal­tene Handy­tarif mit sich bringt.

Datenleck bei Amazon und eBay: Millionen Daten öffentlich

Datenleck bei Amazon und eBay

Eine große Daten­panne wurde in der EU entdeckt, welche zur Veröf­fent­lichung von Millionen persön­licher Infor­mationen führte. Betroffen sind unter anderem Kunden von Amazon UK, PayPal und eBay. In einem Zeit­raum von fünf Tagen konnten Angaben wie die Namen, die Wohn­adresse, die E-Mail-Adresse, getä­tigte Einkäufe und die letzten vier Ziffern der Kredit­karte frei einge­sehen werden. Diese befanden sich in der Daten­bank eines Analyse-Tools.

Das dahin­terste­hende Entwick­lerstudio hatte offenbar vergessen, einen Pass­wort­schutz einzu­richten. Neugie­rige Personen, die auf irgend­einem Weg die Daten­bank entdeckten, konnten somit die sensi­blen Infor­mationen abgreifen. Das Problem soll mitt­lerweile aber behoben worden sein.

teltarif hilft: 1&1 will 300 Euro nach falscher Hotline-Aussage

teltarif.de konnte Schockrechnung abwenden

Wenn der eigene DSL-Anschluss nach einer Störung ausfällt, benö­tigen Kunden, die auf den Anschluss ange­wiesen sind, schnell eine Alter­native. Oft wird kurzer­hand der eigene Smart­phone-Tarif zum gene­rellen Internet-Anschluss umfunk­tioniert, in der Hoff­nung, dass der Ausfall nicht zu lange dauert. Gege­benen­falls bucht der Kunde bei seinem Handy-Provider dafür mobiles Daten­volumen nach.

Mit diesem Proze­dere ist ein 1&1-Kunde aller­dings kürz­lich gehörig auf die Nase gefallen. Erst als er eine über­höhte Schock­rech­nung erhielt, dämmerte es ihm, dass er an der Hotline völlig falsch beraten worden war. In unserem Beitrag zur 1&1-Rech­nung über 300 Euro erfahren Sie, wie es dazu kaum, dass der Provider doch noch auf seine Forde­rungen verzichtet hat.

Smartphone

Kommunikation zum Verlieben: Dating-Apps im Überblick

Dating-Apps im Überblick

Das Internet hat schon viele Paare zusam­menge­bracht, digi­tale Part­nerbörsen sind längst keine Nische mehr. Es tummeln sich zahl­reiche Apps in Google Play Store und Apple AppStore. Doch nicht alle halten das, was sie verspre­chen.

Wenn die Mone­tari­sierung Über­hand nimmt oder viele Fake-Chat­partner lauern, sorgt das für Frust. Wir haben uns ein paar Dating-Apps ange­sehen und stellen Ihnen in einem Ratgeber zu Dating-Apps bekannte Vertreter und Geheim­tipps vor.

5G mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra ausprobiert

5G mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra

Das Samsung Galaxy S20 Ultra unter­stützt auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G, der in Deutsch­land bereits von der Deut­schen Telekom und von Voda­fone ange­boten wird. Wir haben den mobilen Internet-Zugang in Frank­furt am Main auspro­biert und dabei Daten­über­tragungs­raten von mehr als 800 MBit/s erreicht. In unserem Test­bericht zu 5G mit dem Samsung Galaxy­S20 Ultra erfahren Sie, welches Netz welche Band­breiten lieferten und was sonst noch aufge­fallen ist.

Kaum sind die Smart­phones der Galaxy-S20-Reihe von Samsung auf dem Markt, gibt es auch schon Hinweise auf das nächste Flagg­schiff-Handy des korea­nischen Herstel­lers. Bis das Galaxy Note 20 auf den Markt kommt, wird es noch eine Weile dauern, doch Render­bilder und ein Video zeigen schon jetzt das mögliche Design des Samsung Galaxy Note 20.

Android-10-Update macht Xiaomi Mi A2 Lite unbrauchbar

Fehlerhaftes Update

Xiaomi hat derzeit größere Probleme hinsicht­lich der Updates seiner Android-One-Smart­phones. Nach Problemen mit dem Mi A3 gibt es nun welche mit dem Mi A2 Lite. Diesmal sind die Schwie­rigkeiten weitaus größer, denn eine große Anzahl Nutzer klagt über ein nicht mehr star­tendes Mobil­gerät.

Der Hersteller hat das fehler­hafte Update bis auf weiteres zurück­gezogen, sodass vorerst keine weiteren Nutzer von dem Update-Bug betroffen sein sollten. In unserer News zum fehler­haften Android-10-Update für das Xiaomi Mi A2 Lite erfahren Sie, dass es zum Glück eine Lösung gibt, um dem Handy neues Leben einzu­hauchen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 19.03.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir wieder die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Telefonnummer richtig schreiben: Wird die Rufnummer in Briefen und Mails mit Leerzeichen, mit Bindestrich oder mit Vorwahl in Klammern geschrieben? So machen Sie es richtig.

