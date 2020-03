Portierung zu teuer, Kampf um Sky-Modul, Windows-Update

teltarif.de-Newsletter

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Übersicht: 5G bei Telekom, Vodafone, o2 und 1&1 Drillisch

Netzausbau für LTE-Nachfolger 5G

In Deutsch­land sind die ersten 5G-Netze 2019 gestartet. Voda­fone und die Deut­sche Telekom bieten ihren Kunden bereits die Nutzung des neuen Netz­stan­dards an - wenn auch regional sehr begrenzt. Telefónica beginnt im ersten Halb­jahr 2020 mit dem Aufbau erster 5G-Basis­stationen und 1&1 Dril­lisch hat die ersten Sende­stationen an den Stand­orten des Konzerns akti­viert. Wir fassen den aktu­ellen Stand zum neuen Netz­stan­dard und LTE-Nach­folger zusammen.

Zu teure Portierung: BNetzA droht o2 und 1&1 Strafen an

Portierung zu teuer

Wenn Kunden beim Wechsel ihres Mobil­funk­anbie­ters die alte Handy­nummer mitnehmen wollen, bitten die Unter­nehmen sie dafür zur Kasse. Weil die Bundes­netz­agentur diese Entgelte bei vielen Unter­nehmen für zu hoch hält, hat die Behörde mehrere Verfahren einge­leitet. Nach den gesetz­lichen Vorgaben dürfen Verbrau­chern nur Kosten berechnet werden, die beim Wechsel tatsäch­lich entstehen. Bislang berechnen einige Anbieter noch bis zu 30 Euro. Nach dem Willen der BNetzA sollen alle Anbieter den Betrag bis zum 20. April deut­lich senken - doch nicht alle machen frei­willig mit.

ja!mobil/Penny mobil: Vorsicht vor falscher Tarif-Aktivierung

Probleme bei Tarif-Aktivierung

In den vergan­genen Monaten wurde der Prepaid-Markt gehörig umge­krem­pelt, weil zahl­reiche Discounter in den Netzen von Voda­fone und der Telekom eine Frei­schal­tung für das LTE-Netz ohne Aufpreis erhalten haben. Bei den beiden Super­markt-Discoun­tern ja!mobil und Penny mobil war es Ende September so weit. Wer sich nun im Super­markt ein aktu­elles Star­terpaket dieser beiden Prepaid-Discounter holt und dieses akti­viert, landet aller­dings nicht immer in einem aktu­ellen Tarif.

Daten-Roaming: Telekom startet neue Travel-&-Surf-Pakete

Neue Reisepakete der Telekom

Vor allem für die Nutzung abseits der EU- und EWR-Staaten bietet die Deut­sche Telekom ihre Travel-&-Surf-Pakete an, die Kunden buchen können, um den mobilen Internet-Zugang zu nutzen. Inner­halb der Länder­gruppe 1 sind diese Ange­bote zwar eben­falls verfügbar, aller­dings kaum rele­vant, da die Kunden hier auch den regu­lierten EU-Tarif nutzen und so ihr für die inner­deut­sche Nutzung gedachtes Daten­volumen weiter verwenden können. Nun hat die Telekom Verbes­serungen für Travel & Surf ange­kündigt.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Tchibo: Allnet- und SMS-Flat mit 5 GB für unter 10 Euro

Aktions-Tarif ist nur bis zum 29. März erhält­lich mehr..

Aktions-Tarif ist nur bis zum 29. März erhält­lich mehr.. Voda­fone-Netz: Allnet-Flat mit 12 GB LTE für 16,99 Euro

freenet-Mobile-Angebot für "kurze Zeit" mehr..

freenet-Mobile-Angebot für "kurze Zeit" mehr.. Telekom sucht Test-Teil­nehmer für 4G/5G-Repeater

Bessere Netz­abde­ckung in Gebäuden mehr..

Bessere Netz­abde­ckung in Gebäuden mehr.. Wird Huawei zum euro­päischen Hersteller?

Antennen sollen in Frank­reich produ­ziert werden mehr..

Antennen sollen in Frank­reich produ­ziert werden mehr.. Was bringt der März im Mobilfunk­markt?

Neue Tarife, neue Optionen, aktu­elle Aktionen mehr..

Neue Tarife, neue Optionen, aktu­elle Aktionen mehr.. Telekom schließt mehr Funk­löcher als zunächst geplant

Erste Lücken verschwinden bis Mitte 2020 mehr..

Erste Lücken verschwinden bis Mitte 2020 mehr.. o2 Free Busi­ness im Vergleich mit Telekom und Voda­fone

Allnet-Flat­rates von der Telekom, von Voda­fone und o2 mehr..

Allnet-Flat­rates von der Telekom, von Voda­fone und o2 mehr.. Funk­loch: Kein Netz in der Londoner U-Bahn

Englands Netz­betreiber sind uneinig über den Ausbau mehr..

Englands Netz­betreiber sind uneinig über den Ausbau mehr.. Erster Netz­test 2020: o2 mit bester Netz­stabi­lität

Deut­sche Telekom ist aber erneut Gesamt­sieger mehr..

Deut­sche Telekom ist aber erneut Gesamt­sieger mehr.. Sipgate-Gründer Tim Mois: 2020 wird das Jahr der eSIM

Eine SIM-Karte muss nicht unbe­dingt aus Plastik sein mehr..

Internet

Unangekündigtes Windows-Update behebt fast 50 Fehler

Update für Windows 10

Regel­mäßig gibt es Sicher­heits­updates von Micro­soft. Der zweite Dienstag im Monat ist der "Patchday". Dann gibt es ab 19 Uhr Mittel­euro­päischer Zeit die neuesten Updates. Dazwi­schen schiebt Micro­soft auch Fehler­behe­bungen von komplexen, nicht sicher­heits­rele­vanten Problemen ein. Zum vergan­genen Wochen­ende hat Micro­soft relativ unbe­merkt aller­dings zwei wich­tige Updates zum optio­nalen Down­load bereit­gestellt.

Telekom: Update für Speedport-Router sorgt für Probleme

Probleme bei Speedport-Routern

Die Deut­sche Telekom hat ein Soft­ware-Update für zwei ihrer Speed­port-Router veröf­fent­licht, das für Probleme beim Internet-Zugang sorgt. Der Fehler sei inzwi­schen erkannt worden und die Telekom arbeite an einem weiteren Update, das den vollen Funk­tions­umfang wieder­herstellt. Das fehler­hafte Firm­ware-Update für die Speed­port-Router hat verse­hent­lich den Zugriff auf bestimmte Online-Inhalte blockiert.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Kürzere Vertragslaufzeiten: CDU stellt sich quer

Koalitionsstreit um Gesetzesänderung mehr..

Koalitionsstreit um Gesetzesänderung mehr.. Live-Tracking von Paketen: Deutsche Post plant neue Dienste

Und: Verfolgung für Briefe und neue Packstation mehr..

Und: Verfolgung für Briefe und neue Packstation mehr.. Telekom, Vodafone & Co.: Provider wollen Gigabit-Ausbau

Zahlreiche Ankündigungen für den Breitbandausbau mehr..

Zahlreiche Ankündigungen für den Breitbandausbau mehr.. DSL-Tarife: Aktionsangebote der Anbieter im Preisvergleich

Die aktuellen Angebote der (V)DSL-Anbieter mehr..

Hardware

Schwacher iPhone-Akku: Apple will Nutzer entschädigen

Entschädigung für schwachen Akku

Apples Ruf litt durch das vor über zwei Jahren losge­tretene Akku-Gate, nun möchte der Hersteller betrof­fenen iPhone-Nutzern eine Entschä­digung zahlen. Bis zu einer halben Milli­arde US-Dollar sei das Unter­nehmen bereit, unter den entspre­chenden Smart­phone-Anwen­dern zu verteilen. Wer ein iPhone Baujahr 2014, 2015 oder 2016 sein Eigen nennt, wird mit der Zeit eine schwä­chere Perfor­mance erlebt haben. Apple möchte die Betrof­fenen nun mit einer Einmal­zahlung entschä­digen.

Google Play Store mit Huawei & Honor nutzen: So geht's

Google Play Store auf Huawei Mate 30 Pro

Smart­phones von Huawei und Honor, die nach dem US-Bann auf den Markt gekommen sind, dürfen zwar mit Android, weil es auf Open Source basiert, nicht aber mit Google-Diensten betrieben werden. Wich­tige Apps lassen sich zwar über verschie­dene Wege nach­rüsten, das erweist sich aber nicht immer als sicher und seriös. Wir verraten, wie Huawei- und Honor-Nutzer den Google Play Store bekommen und ob es einen Haken gibt.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Galaxy Tab S6 Lite: Pressebild des Mittelklasse-Tablets

Weiterer Stift-Akrobat bahnt sich an mehr..

Weiterer Stift-Akrobat bahnt sich an mehr.. Aldi Talk bietet Smartphones jetzt auch zur Miete an

Zunächst 30 Modelle zur Auswahl mehr..

Zunächst 30 Modelle zur Auswahl mehr.. Google Pixel 4: Premium-Handy günstig wie nie zuvor

Pixel 4 derzeit weit unter UVP zu haben mehr..

Pixel 4 derzeit weit unter UVP zu haben mehr.. So will Apple das iPhone vom Kabel unabhängig machen

Neues Feature zeigt sich in iOS 13.4 Beta 3 mehr..

Neues Feature zeigt sich in iOS 13.4 Beta 3 mehr.. Samsung Galaxy S20: Coronavirus drückt Verkaufszahlen

Ist der Coronavirus schuld an schlechten Verkäufen? mehr..

Ist der Coronavirus schuld an schlechten Verkäufen? mehr.. iPhone 11 (Pro/Max) mit Tarifen der Telekom, Vodafone & o2

Die Angebote in der Übersicht mehr..

Die Angebote in der Übersicht mehr.. Galaxy Z Flip: Samsung zeigt Eindrücke von der Produktion

Man-Power trotz aufwändiger Maschinen unabdingbar mehr..

Man-Power trotz aufwändiger Maschinen unabdingbar mehr.. Huawei P40 Lite: Quad-Kamera-Handy offiziell vorgestellt

Größeres Display, höhere Akkukapazität mehr..

Broadcast

teltarif hilft: Kunde erhält nach Ablehnung doch Sky+ Modul

Kampf um CI-Plus-Modul bei Sky

Wer ein Pay-TV-Abo bei einem Anbieter wie Sky bucht, hat in tech­nischer Hinsicht meist mehrere Möglich­keiten, das Programm zu empfangen. Manchmal kann es zwischen dem Anbieter und dem Kunden aber zu einem Streit darüber kommen, welche die tech­nisch beste Lösung für den Kunden ist. Am liebsten hat Sky es offenbar, wenn alle Kunden den Stan­dard-Receiver verwenden. Ein CI-Plus-Modul gibt es zwar offi­ziell noch, Sky wehrt sich aber mit Händen und Füßen dagegen, es heraus­zugeben. teltarif.de musste einem Kunden helfen.

Panasonic: Neues HiFi-System mit DAB+ und Streaming

Neues Streaming-Radio von Panasonic

Pana­sonic hat ein neues HiFi-System mit DAB+, Blue­tooth-Strea­ming und CD-Player auf den Markt gebracht. Das DM504 verfügt über kompakte Abmes­sungen von 40 cm mal 12,7 cm mal 21,9 cm und findet damit prak­tisch überall Platz: vom offenen Bücher­regal bis zum Beistell­tisch. Für nicht-strea­ming­fähige Musik­player ist ein AUX-Eingang vorhanden. Eine mitge­lieferte Fern­bedie­nung erlaubt laut Hersteller die komfor­table Steue­rung des Pana­sonic DM504. Wir verraten, ab wann es zu welchem Preis erhält­lich ist.

Preiserhöhung: freenet TV soll teurer werden

freenet TV wird teurer

Zum ersten Mal seit seinem Bestehen plant freenet TV eine mode­rate Preis­erhö­hung. Das geht aus der vorläu­figen Bilanz für das Geschäfts­jahr 2019 der freenet AG hervor. Die Erhö­hung des bishe­rigen Abo-Preises von 5,75 Euro auf mögli­cher­weise 6,99 Euro monat­lich oder alter­nativ 85 Euro jähr­lich soll voraus­sicht­lich zur Fach­messe Anga Com in Köln im Mai erfolgen. Die Neukun­denzahl bei freenet TV bleibt aber nach wie vor über­schaubar.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Sky Ticket ab sofort mit besserer Bild­qualität

Serien, Filme und Sport jetzt in Full-HD mehr..

Serien, Filme und Sport jetzt in Full-HD mehr.. waipu.tv: Weitere Neuzu­gänge im Strea­ming-Angebot

Neu: Pussy Terror TV, Spot on News und Kiddinx Kids mehr..

Neu: Pussy Terror TV, Spot on News und Kiddinx Kids mehr.. Strea­ming: Hier gibt es viele Block­buster zum Pauschal­preis

Wir haben das Preis-Leis­tungs­verhältnis getestet mehr..

Wir haben das Preis-Leis­tungs­verhältnis getestet mehr.. Bundes­liga: Viele Spiele bald nur noch per Strea­ming?

Außerdem mehr Partien im Free-TV mehr..

Außerdem mehr Partien im Free-TV mehr.. DAB+-Ausbau in Bran­denburg und Bayern

Besserer Empfang auf Auto­bahnen und in Städten mehr..

Besserer Empfang auf Auto­bahnen und in Städten mehr.. Telekom StreamOn: Das sind die Neuzu­gänge im März

Neuzu­gänge für Audio, Video, Games & Chat mehr..

Neuzu­gänge für Audio, Video, Games & Chat mehr.. DAB+: "Schön­heits­wett­bewerb" für 2. Bundesmux gestartet

National Radio Germany sucht Inter­essenten mehr..

National Radio Germany sucht Inter­essenten mehr.. Deut­sche Telekom will Disney+ auf MagentaTV

Platt­form mit den meisten Part­nern als Ziel mehr..

Platt­form mit den meisten Part­nern als Ziel mehr.. 2. DAB+-Bundesmux: Neues Unter­nehmen steigt in den Ring

National German Radio will Programme vermarkten mehr..

National German Radio will Programme vermarkten mehr.. Privat­radio­verband APR will Grund­recht auf UKW-Verbrei­tung

Digi­talradio-Board des Bundes wird wieder­belebt mehr..

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 05.03.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir wieder die 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

