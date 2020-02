o2-Portierung eingeschränkt, DAB+ bis 2031, Handynetz-Koop

teltarif.de-Newsletter

die Rufnum­mern-Portie­rung wäre so eine feine Sache - wenn die Poli­tiker nicht eine dumme Ausnahme übrig gelassen hätten. Die Provider sind nämlich nur bei einem Wechsel des Unter­nehmens gesetz­lich zur Portie­rung verpflichtet, nicht aber bei einem Wechsel der Marke inner­halb eines Unter­nehmens. Firmen wie Telefónica, Dril­lisch und die freeenet-Gruppe portieren Nummern zwischen ihren Marken meist trotzdem auf Kulanz. Wie Telefónica diesen internen Service aber nun dras­tisch einschränkt, darüber berichten wir im Mobil­funk-Teil dieses News­letters.

Das Digi­talradio DAB+ bleibt in der Diskus­sion: Einer­seits wird die Verfüg­barkeit ständig ausge­baut, ande­rerseits bleibt UKW am Netz, und wegen neuerer Tech­niken wie Inter­netradio oder 5G-Broad­cast wird DAB+ immer wieder der baldige Tod prophe­zeit. Dass dies aber nicht so schnell der Fall sein wird, erläu­tern wir im Abschnitt Broad­cast.

In einem Dorf bietet die Telekom LTE-Voll­versor­gung, Voda­fone nur GSM - und im Nach­bardorf ist es genau umge­kehrt: Für dieses Dilemma gab es bislang nur eine Lösung: Zwei SIM-Karten in einem Dual-SIM-Smart­phone. Die beiden Netz­betreiber wollen mit einer geheim­nisvollen Technik namens MOCN das in Zukunft aller­dings über­flüssig machen - ohne teuren Netz-Ausbau. Wie das funk­tioniert, verraten wir eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres News­letters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Interne Portierung zwischen o2, Blau & Co. wird eingeschränkt

Interne Portierung eingeschränkt

Bei der Rufnum­mern­portie­rung gibt es eine Regu­lierungs-Lücke, von der nicht viele Handy-Kunden wissen: Das Gesetz schreibt nur vor, dass Kunden bei einem Anbie­terwechsel ihre Rufnummer unab­hängig vom Unter­nehmen beibe­halten können. Diese Verpflich­tung gilt aber nicht bei einem Wechsel der Mobil­funk-Marke inner­halb eines Unter­nehmens. Dril­lisch, Telefónica oder die freenet-Gruppe mit ihren zahl­reiche Marken portieren auf Kulanz inzwi­schen auch intern, aller­dings nicht immer kostenlos. Telefónica hat sich nun aber dazu entschlossen, die interne Portie­rung zwischen den Marken tech­nisch zu beschränken.

Telekom und Vodafone: Network Sharing gegen LTE-Lücken

Kooperation im Mobilfunk

Die Deut­sche Telekom und Voda­fone wollen künftig zusam­menar­beiten, um soge­nannte "graue Flecken" auf der Mobil­funk­karte zu schließen. Dabei handelt es sich um Regionen, in denen nur eines der beiden Unter­nehmen mit seinem LTE-Netz vertreten ist. Voda­fone und die Telekom planen für insge­samt rund 4000 ausge­wählte Antennen-Stand­orte ein soge­nanntes aktives Network-Sharing. Beide Netz­betreiber sollen dabei dem Mitbe­werber eine gleich große Anzahl an LTE-Stand­orten zur Verfü­gung stellen.

Der tech­nische Fach­begriff für eine derar­tige Koope­ration nennt sich "Multi-Operator Core Network (MOCN)". In der Praxis funk­tioniert das so: Man stellt einen Mast mit einem Sender/Empfänger und einer Antenne (oder Anten­nengruppe) auf. Dieser Sender strahlt aber nicht nur die Kennung von beispiels­weise der Telekom aus, sondern gleich­zeitig auch die von Voda­fone. Für den Nutzer ist das ideal: Er "sieht" sein gewohntes Netz. Der Kunde muss nichts einstellen oder umschalten. Er merkt nur, dass er plötz­lich an einer Stelle Netz hat, wo vorher keins war. Wir erläu­tern, was MOCN bringt.

o2 Free Unlimited Max im Test: "DSL" für unterwegs

Unlimitierter Smartphone-Tarif als DSL-Ersatz

Mobil­funk-Tarife mit echter Daten-Flat­rate erleben einen Boom, nicht zuletzt auch durch die Anfang Februar einge­führte Tarif-Familie o2 Free Unli­mited. Die Tarife kommen ohne Daten-Drossel nach dem Verbrauch eines bestimmten Kontin­gents aus und unter­scheiden sich - ähnlich wie Internet-Tarife im Fest­netz - durch die maxi­male Daten­über­tragungs­geschwin­digkeit. Der o2 Free Unli­mited Max ist der Vertrag, mit dem die Kunden die maximal mögliche Band­breite von bis zu 225 MBit/s im Down­stream nutzen können. Wir haben getestet, inwie­weit er sich auch als DSL-Ersatz eignet.

So versorgt die Telekom den Flughafen Frankfurt mit Mobilfunk

Netzausbau am Flughafen Frankfurt

Die Deut­sche Telekom hat die Mobil­funk­versor­gung am Flug­hafen Frank­furt am Main komplett umge­baut. Wie der Bonner Tele­kommu­nika­tions­konzern mitteilte, wurden die 59 Stand­orte, die das Unter­nehmen für die Versor­gung des Flug­hafens benö­tigt, komplett auf Single-RAN-Technik umge­baut. Dieses Verfahren soll sukzes­sive an allen rund 27 000 Mobil­funk-Stand­orten der Telekom zum Einsatz kommen. Einer der Vorteile: Per Soft­ware-Update kann beispiels­weise 5G aufge­schaltet werden.

Übersicht: DSL-Tarife bis maximal 30 Euro pro Monat

Besonders günstige DSL-Tarife

In Zeiten von 4K-Video­strea­ming mit mehreren Nutzern parallel in einem Haus­halt wird eine Inter­netver­bindung, die hohe Band­breiten ermög­licht, immer wich­tiger. Glas­faser- und Kabel-Anschlüsse, die diese Anfor­derungen erfüllen, kosten aller­dings schnell mal ab 60 Euro aufwärts pro Monat. Wenn man aber nicht viele Endge­räte auf einmal mit hoch­auflö­senden Streams versorgen muss oder nicht so viel Geld ausgeben kann bzw. will, reicht auch ein güns­tigerer Tarif. Wir haben uns einen Über­blick verschafft, was es für maximal 30 Euro bei welchen Anbie­tern gibt.

Google peppt Android Auto auf: Diese Features sind neu

Weiterentwicklung von Android Auto

Android Auto ist die von Google ange­botene Möglich­keit, um Smart­phone-Apps über das Auto-Display zu steuern und zu nutzen. Voraus­setzung ist, dass die auf dem Handy instal­lierte Anwen­dung für die Nutzung im Fahr­zeug geeignet ist. In den vergan­genen Monaten hat Android Auto einige Neue­rungen erfahren. So wurde für die Nutzung auf dem Bild­schirm des Car-HiFi-Systems eine neue Benut­zerober­fläche einge­führt. Zudem ist das System in weiteren Fahr­zeugen verfügbar.

Vodafone: 1 GBit/s für 39,99 Euro im Monat

Günstiger Gigabit-Tarif bei Vodafone

Unity­media gibt es als selb­stän­dige Marke nicht mehr, das Unter­nehmen und seine Kunden sind nun ein Teil von Voda­fone. In dieser Woche hat Voda­fone darüber hinaus 5,5 Millionen neue mögliche Gigabit-Anschlüsse in Nord­rhein-West­falen, Baden-Würt­temberg und Hessen frei­gegeben. Zur Feier der Wieder­verei­nigung der deut­schen Kabel-TV-Netze legt Voda­fone ein Knüller-Angebot auf: 1 GBit/s für 39,99 Euro im Monat - wenn man in einem ausge­bauten Bereich wohnt.

Breitbandausbau: Wenn der Frost die Glasfaser bricht

Glasfaser-Ausbau im Winter

Bei Kälte kommt der Breit­band­ausbau ins Stocken. Die Arbeiter sind bei Wind und Wetter draußen. Aber bei Boden­frost sind auch sie machtlos. Dazu kommt: Bei Tempe­raturen unter fünf Grad Celsius wird Glas­faser spröde und bricht. Sie kann nicht mehr einge­blasen werden. Die Netz­betreiber behelfen sich mit allerlei Finesse, sodass auch in den vergan­genen Wochen ausge­baut werden konnte. Welche Tricks ange­wendet werden, zeigt ein Projekt der Deut­schen Telekom.

Samsung-Liste: Diese Handys kriegen Sicherheits-Updates

Update-Liste für Samsung-Smartphones

Ein großes Ärgernis ist es, wenn man ein Android-Smart­phone gekauft hat, und dieses dann nur wenige oder gar keine Updates erhält. Samsung hat eine offi­zielle Liste veröf­fent­licht, die zahl­reichen Modellen feste Zyklen für Sicher­heits­updates beschei­nigt. Neben aktu­ellen Modellen wie dem Galaxy Note 10 werden auch ältere und nach wie vor beliebte Modelle wie Galaxy S8, S9, S10 und Geräte der A-Serie weiter mit Patches bedacht. Es gibt aber Unter­schiede zwischen den Modellen. Wir haben die komplette Liste.

Statt Neukauf: So wird das Smartphone wieder schneller

Dem Android-Smartphone Beine machen

Smart­phones sind kleine Hoch­leis­tungs-Computer, die in eine Hand passen. Doch wie bei den großen Geschwis­tern kommt es häufig vor, dass die Geräte mit der Zeit durch Daten­reste vermüllt werden. Die Folge ist oft ein lang­samer werdendes System. Es gibt einige einfache Möglich­keiten, diese Daten­reste zu entfernen. Andere Optionen sind tiefer im System versteckt und nicht allen Nutzern bekannt. Wir geben Tipps, wie Sie Ihr Android-Smart­phone wieder schneller machen können.

FRITZ!Labor-Update für FRITZ!Box 7590 und 7490

Updates bei AVM

AVM bietet eine neue Version des FRITZ!Labors für seine beiden Router-Flagg­schiff-Modelle an. Besitzer einer FRITZ!Box 7590 haben ab sofort die Möglich­keit, die Firm­ware mit der Versi­onsnummer 7.19-75737 zu instal­lieren. Wer eine FRITZ!Box 7490 nutzt, kann ein Update auf die Version 7.19-75736 des Betriebs­systems vornehmen. Der Chan­gelog verspricht dieses Mal diese Neue­rungen und Verbes­serungen.

Bundesweite DAB+-Programme dürfen bis 2031 weitersenden

Weitere Lizenzierung für Digitalradio

Bereits am 6. Juni hatte die Minis­terprä­siden­tenkon­ferenz einstimmig entschieden, die Zuord­nung von DAB+-Über­tragungs­kapa­zitäten für den ersten Bundesmux bis zum 31. Dezember 2035 fort­zusetzen. Die Landes­medi­enan­stalt Saar­land betreut das Verfahren für die Gesamt­heit der Landes­medi­enan­stalten. Sie hat in ihrer letzten Sitzung über die Verlän­gerung der Zuwei­sung von Über­tragungs­kapa­zitäten auf dem ersten bundes­weiten DAB+-Multi­plex entschieden und den Veran­stal­tern neue Zulas­sungen bis ins Jahr 2031 ausge­stellt.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.02.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. März.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

