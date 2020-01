Neue o2-Tarife, Telekom-Upgrade nicht für alle, DSL-Wechsel blockiert

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

o2 betä­tigt sich in bewährter Manier einmal wieder als Tarif-Inno­vator - oder doch nicht? Die in dieser Woche neu vorge­stellten o2-Free-Unli­mited-Tarife bieten unli­mitiertes mobiles Surfen ab rund 30 Euro pro Monat. Gleich­zeitig springt o2 den alten o2-Free-Tarifen an die Gurgel und nimmt ihnen die bisher so ange­prie­sene "Weiter­surf-Garantie" ratz­fatz weg. Wie die von o2 so hoch­gelobte "mobile Frei­heit" mit der Neuein­führung einer harten 32-kBit/s-Drossel zusam­menpasst, versu­chen wir im Mobil­funk-Teil dieses News­letters zu ergründen.

Auch die Telekom musste in dieser Woche ihre Öffent­lich­keits­arbeit bei Tarif-Aktionen etwas konkre­tisieren. Zunächst kursierte ein Angebot, dass Breit­band-Kunden der Telekom für zwei Jahre ohne Aufpreis in den schnellsten VDSL-Vecto­ring-Tarif mit bis zu 250 MBit/s wech­seln können. Nach Leser-Beschwerden stellte sich heraus, dass dies nur ausge­wählten Kunden vorbe­halten bleibt. Näheres dazu erfahren Sie im Abschnitt Internet.

Auch in anderer Hinsicht bleibt der Breit­band-Markt für viele Kunden vertrackt: Nach einer von der BNetzA geneh­migten Preis­erhö­hung für Vorleis­tungen musste Voda­fone die Preise für DSL-Anschlüsse erhöhen. Einem Kunden, der die Gunst der Stunde für einen Wechsel zu o2-DSL nutzen wollte, wurden aller­dings Steine in den Weg gelegt. Auch hierzu lesen Sie mehr im Internet-Teil unseres News­letters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Neue o2-Tarife mit echter Flat, "endlos Weitersurfen" gestrichen

Neue Tarife bei o2

o2 startet ab 4. Februar mit drei neuen Mobil­funk-Tarifen, die neben der Allnet-Flat auch eine echte, unli­mitierte Daten-Flat­rate mit sich bringen. Die höher­wertigen Tarife werden auch für 5G frei­geschaltet. Die Verträge unter­scheiden sich durch die maxi­male Über­tragungs­geschwin­digkeit für den mobilen Internet-Zugang. Eine echte unge­dros­selte Flat gibt es bei o2 damit ab 29,99 Euro im Monat.

Auch nach dem Start der neuen Unli­mited-Tarife bietet o2 weiterhin die Tarife Free S, M und L an. Dabei gelten ab 4. Februar aber neue Kondi­tionen. Einer­seits bekommen Kunden, die sich für eines dieser Preis­modelle entscheiden, mehr Daten­volumen als bisher. Ande­rerseits verlieren diese Tarife ein Feature, das die Free-Tarife der Telefónica-Marke bislang ausge­macht hat: Das "endlose Weiter­surfen" mit bis zu 1 MBit/s LTE nach Verbrauch des High­speed-Daten­volu­mens wird gestri­chen.

Der nach Kunden­zahlen größte deut­sche Mobil­funk­anbieter bleibt damit weiterhin der Heraus­forderer, was Tarife betrifft. Doch wie passt es zusammen, dass o2 einer­seits die Bevor­mundung des Kunden abschaffen wollte und bei den alten o2-Tarifen gleich­zeitig zur harten Dros­selung zurück­kehrt? In unserem Kommentar versu­chen wir, der merk­würdigen Logik von o2 auf den Grund zu gehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar: Neue LTE-Datentarife mit bis zu 8 GB

Neue Datentarife bei congstar ab 28. Januar

cong­star wird ab dem 28. Januar neue mobile Daten­tarife mit LTE einführen - die UMTS-Daten­tarife werden abge­schafft. Zum selben Preis gibt es auch mehr Daten­volumen in allen drei Tarifen. Die wich­tigste Neue­rung in den Daten-Tarifen von cong­star betrifft die verwen­dete Netz­tech­nologie: Alle Daten­tarife werden im LTE-Netz der Telekom reali­siert, einen Aufpreis für die LTE-Nutzung gibt es nicht mehr. Gesurft wird in allen drei Tarifen zukünftig mit maximal 25 MBit/s im Down­stream und 5 MBit/s im Upstream.

Zum Inhaltsverzeichnis

freenet Funk: Das hat sich verschlechtert seit Dienstag

Verschlechterungen bei freenet Funk

Die oben erwähnten neuen o2-Tarife wirken wie eine Antwort auf das konkur­rierende Discounter-Angebot von freenet Funk. Offenbar haben aber (zu) viele Kunden von der Möglich­keit der Tarif-Pausie­rung bei freenet Funk Gebrauch gemacht und den Tarif nur dann gebucht, wenn sie ihn wirk­lich benö­tigt haben. Dadurch ging die bei einer Flat­rate zwangs­läufige Misch­kalku­lation nicht auf. Die Folge: Nur noch 30 Tage pro Jahr ist es künftig möglich, den Tarif kostenlos zu pausieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Tages-Flatrates im Mobilfunk: Nicht jede Flat ist wirklich flat

Tages-Flats im Vergleich

Tages-Flat­rates im Mobil­funk sind inter­essante Optionen für Anwender, die kurz­zeitig deut­lich mehr Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang benö­tigen als es der eigene Tarif norma­lerweise hergibt. DayFlat-Ange­bote gibt es bei den Netz­betrei­bern und auch bei einigen Discoun­tern. Doch nicht immer hält der Tarif, was sein Name verspricht. Wir haben uns die Tages-Flat­rates einiger Anbieter einmal ange­sehen und dabei sehr unter­schied­liche Inklu­sivleis­tungen erlebt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

o2 streicht USSD-Codes: Das ist tatsäch­lich passiert

Ände­rung pünkt­lich umge­setzt mehr..

Ände­rung pünkt­lich umge­setzt mehr.. Strafe für Handy am Steuer: Nutzungs-Nach­weis erfor­derlich

Fahrer hielt Handy länger vor dem Ober­körper mehr..

Fahrer hielt Handy länger vor dem Ober­körper mehr.. Telekom: 2000 Mobil­funk-Stand­orte im Jahr

"Funk­loch­jagd" trägt weitere Früchte mehr..

"Funk­loch­jagd" trägt weitere Früchte mehr.. o2-Aktion: Doppeltes Daten­volumen ohne Aufpreis

Angebot richtet sich an Selbst­stän­dige mehr..

Angebot richtet sich an Selbst­stän­dige mehr.. Telekom Premium-Tarif: Jetzt bis zu 10 zusätz­liche SIM-Karten

Ab der vierten Karte wird es aber teuer mehr..

Ab der vierten Karte wird es aber teuer mehr.. Mobil­funk­ausbau: Das Funk­loch­problem in der Altmark

Manches Funk­loch hängt an büro­krati­schen Hürden mehr..

Manches Funk­loch hängt an büro­krati­schen Hürden mehr.. Voda­fone startet neue Young-Tarife: Bis 40 GB Daten­volumen

5G und Voda­fone Pass inklu­sive mehr..

5G und Voda­fone Pass inklu­sive mehr.. 5G bei o2: So ist der Start ins neue Zeit­alter geplant

Erste Tarife ab Februar "5G ready" mehr..

Erste Tarife ab Februar "5G ready" mehr.. Gartz - Penkun: LTE Aufrüs­tung durch Telekom geplant

Abhängig von stati­scher Prüfung mehr..

Abhängig von stati­scher Prüfung mehr.. Neue o2-Tarife benach­teiligen frühere E-Plus-Kunden

Maximal 50 MBit/s statt "LTE max" mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Billigere Handy-Tarife aus anderen EU-Ländern dauerhaft in Deutschland zu nutzen ist schwierig - wegen der Fair-Use-Grenze beim Roaming.

Internet

Telekom-Aktion: Maximal-Speed ohne Aufpreis - nicht für alle

Telekom-Aktion nicht für alle

Die Deut­sche Telekom bietet seit August 2018 Fest­netz-Inter­netan­schlüsse auf Basis der VDSL-Super-Vecto­ring-Technik an, die maxi­male Daten­über­tragungs­geschwin­digkeiten von bis zu 250 MBit/s im Down­stream ermög­lichen. Wer als Kunde bis zum 1. März von einem klei­neren MagentaZuhause-Anschluss zu MagentaZuhause XL wech­selt, bekommt den neuen Tarif für die Dauer von 24 Monaten akti­onsweise ohne zusätz­liche Kosten.

Die Erfah­rungen unserer Leser, die sich für den Wechsel zum höher­wertigen Tarif inter­essieren, waren bislang durch­wachsen. Einige erhielten beim Versuch, ihren Vertrag in den MagentaZuhause XL umzu­stellen, ledig­lich den Hinweis, der Wechsel sei nicht möglich. Online wurde zum Teil der Hinweis einge­blendet, der gewünschte Vorgang sei "aufgrund bestehender Verträge" nicht möglich. Die Telekom-Pres­sestelle hat uns auf Nach­frage nun weitere Details zur Speed-Upgrade-Aktion genannt.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: Vodafone erhöht Preis und blockiert Wechsel

Probleme beim DSL-Wechsel

Bereits zum 1. Juli wurde von der BNetzA eine Erhö­hung der TAL-Miet­preise geneh­migt, die die Telekom-Wett­bewerber an die Telekom zahlen müssen. Dies führte bei zahl­reichen DSL-Anbie­tern zu Preis­erhö­hungen - auch bei Voda­fone. Ein betrof­fener Voda­fone-DSL-Kunde wollte darum zu o2 wech­seln. Doch plötz­lich blockierte Voda­fone den ursprüng­lich verein­barten Wech­seltermin - teltarif.de musste helfen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Meldestelle gegen Hass und Hetze im Netz geht online

Gegen Hass und Hetze

Im Kampf gegen Hetze und Hass im Internet ist nach Auffas­sung zahl­reicher Poli­tiker eine breite gesell­schaft­liche Unter­stüt­zung nötig. Mögli­cher­weise reicht eine einfache Meldung von Hass-Postings an die Betreiber sozialer Netz­werke nicht aus. In Hessen ist darum nun das erste offi­zielle Melde­portal für Hass­kommen­tare an den Start gegangen. Koope­rati­onspartner der Justiz leiten Hinweise ohne Umwege an die Zentral­stelle zur Bekämp­fung der Inter­netkri­mina­lität (ZIT) bei der Gene­ralstaats­anwalt­schaft Frank­furt/Main weiter. Die Bürger können sich per Online-Formular, E-Mail oder Telefon-Hotline melden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Angetestet: Neuer Microsoft Edge-Browser

Neuer Edge-Browser im ersten Test

Zum Start von Windows 10 packte Micro­soft einen eigenen Browser bei, den "Edge". Der war immer eigen­willig, viele Anwender wurden mit Edge irgendwie nicht glück­lich. Der neue Edge basiert nun auf dem Chro­mium-Konzept von Google statt auf der alten Micro­soft-Browser-Engine. Die auto­mati­sche Vertei­lung per Windows-Update wurde aber noch­mals verschoben. Wir haben den rund­erneu­erten Browser kurz auspro­biert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Telekom beschleu­nigt Internet für weitere Kunden

VDSL Vecto­ring Ausbau läuft weiter mehr..

VDSL Vecto­ring Ausbau läuft weiter mehr.. WhatsApp bleibt auch künftig werbe­frei

Pläne aber nicht ganz vom Tisch mehr..

Pläne aber nicht ganz vom Tisch mehr.. BMW: Android Auto für viele Kunden erst ab Herbst

Neuwagen ab Sommer mit Android Auto mehr..

Neuwagen ab Sommer mit Android Auto mehr.. FRITZ!OS 7.13 für weitere FRITZ!Box-Modelle: Das ist neu

Neue Soft­ware für FRITZ!Box 6890 und 6820 LTE mehr..

Neue Soft­ware für FRITZ!Box 6890 und 6820 LTE mehr.. Jetzt in Deutsch­land: Xbox-Spiele aufs Smart­phone streamen

Beta­phase wird auf Deutsch­land ausge­weitet mehr..

Beta­phase wird auf Deutsch­land ausge­weitet mehr.. US-Firma sammelte Milli­arden Fotos für Gesichts­daten­bank

Compu­terbrille mit Gesichts­erken­nungs­funk­tion geplant? mehr..

Compu­terbrille mit Gesichts­erken­nungs­funk­tion geplant? mehr.. Apple Pay ab Früh­jahr bei Volks- und Raiff­eisen­banken

Apple kündigt neuen Partner offi­ziell an mehr..

Apple kündigt neuen Partner offi­ziell an mehr.. WhatsApp: Dark Mode nun für alle Beta-Tester verfügbar

Finales Farb­schema anders als erwartet mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Fax per All-IP-Anschluss: Wenn das alte Faxgerät am All-IP-Anschluss nicht mehr geht, verwenden Sie eine modernere Möglichkeit für Fax-Empfang und -Versand.

Hardware

Android 10 wird in wenigen Tagen zur Pflicht

Android 10 wird Pflicht

Im Herbst sind Details zur Zerti­fizie­rung von Android-Smart­phones durch Google durch­gesi­ckert, die eine Ände­rung beinhalten, die schon in wenigen Tagen greift: Google wird nur noch bis zum 31. Januar grünes Licht für neue Smart­phone-Modelle geben, die eine veral­tete Betriebs­system-Version an Bord haben. Nach diesem Stichtag will der Konzern nur noch neue Geräte zerti­fizieren, die vom Hersteller mit Android 10 ausge­liefert werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy S20(+) & Ultra: Alle Daten durchgesickert

Spezifikatioinen des Galaxy S20

Eine gut infor­mierte Webseite verrät sämt­liche Spezi­fika­tionen der Galaxy-S10-Nach­folger Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G und Galaxy S20 Ulltra 5G. Explizit handelt es sich um die Ausstat­tungs­merk­male der euro­päischen Ausfüh­rungen mit Exynos-Chip­satz. Insbe­sondere die Kamera-Spezi­fika­tionen, aber auch die Displays und üppigen Akkus wecken Erwar­tungen. Preis­lich scheinen Galaxy S20 und Galaxy S20+ recht stabil zu bleiben; bei den Kosten für das neue Premium-Modell orien­tiert sich der Hersteller jüngsten Infor­mationen zufolge am Galaxy S10 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

iPhone 12: Verbes­serte Face ID und mehr Power

Verzicht auf Light­ning-Anschluss ab 2021 mehr..

Verzicht auf Light­ning-Anschluss ab 2021 mehr.. Samsung Galaxy S20(+) und S20 Ultra im Größen­vergleich

Samsungs Ober­klasse wieder ein Stück weiter enthüllt mehr..

Samsungs Ober­klasse wieder ein Stück weiter enthüllt mehr.. iPhone 12: Angeb­liche Infos zu Design und Display, neue Farbe

In Navy Blue mit X-Gehäuse? mehr..

In Navy Blue mit X-Gehäuse? mehr.. Huawei veröf­fent­licht Details zu Android-10-Updates

Auch EMUI 10 ist mit dabei mehr..

Auch EMUI 10 ist mit dabei mehr.. Google Telefon: Gespräche und Voice­mails bald spei­cherbar

Neue Funk­tionen in Vorbe­reitung mehr..

Neue Funk­tionen in Vorbe­reitung mehr.. Xiaomi-Patent zeigt Smart­phones im Display-Kleid

Um Smart­phones flie­ßende Displays mehr..

Um Smart­phones flie­ßende Displays mehr.. Pixel 4a (XL): Erstes 5G-Handy aus dem Hause Google?

Neue Fische im Google-Teich mehr..

Neue Fische im Google-Teich mehr.. Huawei P40 (Pro): Pres­sebilder zeugen von 13-fach Zoom

Fünf Farben, Pro-Modell mit großer Brenn­weite mehr..

Fünf Farben, Pro-Modell mit großer Brenn­weite mehr.. OnePlus 8: So flott ist das neue 120-Hz-Display

OnePlus-CEO Pete Lau zeigt das "smoothe" Display mehr..

OnePlus-CEO Pete Lau zeigt das "smoothe" Display mehr.. Huawei-Deal mit TomTom: Ersatz für Google Maps

Neue Karten- und Navi-App kündigt sich an mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy & Tablet gebraucht verkaufen geht nicht nur bei eBay und Amazon. Einen besseren Preis gibt es oft bei speziellen Rückkauf-Portalen.

Broadcast

Drei neue Digitalradios von TechniSat

Neues Dusch-Radio von Technisat

Zum Jahres­beginn hat das Dauner Unter­nehmen TechniSat gleich drei neue Digi­talra­dios auf den Markt gebracht - zwei portable Radios und ein statio­näres Modell. Das Digi­tradio 143 CD will sich als Baustein in bestehende Musik­anlagen einfügen und unter­stützt Spotify Connect. Das Dusch- oder Outdoor­radio Digi­tradio 30 besitzt ein wasser­dichtes Gehäuse. Und das dritte neue Modell ist eines der ersten Digi­talra­dios für Kinder. Wir stellen die Neuzu­gänge vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Satellit Astra: HD+ beinhaltet jetzt 24 TV-Kanäle

Kabel Eins Doku auf HD-Plus

Am 17. Januar ging der Privat­sender Kabel Eins Doku HD aus dem Hause ProSiebenSat.1 bei HD+ auf Sendung. Das kosten­pflich­tige und verschlüs­selte Sender-Paket der privaten TV-Sender umfasst damit künftig 24 HD-Kanäle. Für den Empfang des HD-Senders genügt neben dem Sat-Empfang via Astra ein HD-Fern­seher sowie ein aktives HD+-Sender-Paket. Kritik kommt dennoch seit dem Start der Platt­form auf, da Kunden für werbe­finan­ziertes Free-TV 5,75 Euro im Monat zahlen müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Media­thek: Brau­chen wir ein "öffent­lich-recht­liches Netflix"?

Neue Debatte um Grund­versor­gungs­auftrag mehr..

Neue Debatte um Grund­versor­gungs­auftrag mehr.. Zattoo Content-Chef: "Joyn+ ist nicht nach­haltig"

Reines Linear-TV wird in Zukunft verschwinden mehr..

Reines Linear-TV wird in Zukunft verschwinden mehr.. Apple TV+: Gratis-Jahresabo verfällt nach drei Monaten

Stichtag ist Erst­einrich­tung des neuen Geräts mehr..

Stichtag ist Erst­einrich­tung des neuen Geräts mehr.. Bundes­kartellamt: Mehr Wett­bewerb bei Bundes­liga-Rechten

Ein Anbieter darf nicht mehr alle Pakete erwerben mehr..

Ein Anbieter darf nicht mehr alle Pakete erwerben mehr.. Netflix: Hohe Preise lassen erste Kunden abwan­dern

Das Strea­ming-Busi­ness wird härter mehr..

Das Strea­ming-Busi­ness wird härter mehr.. Disney+ startet schon am 24. März in Deutsch­land

Strea­ming­dienst soll 6,99 Euro pro Monat kosten mehr..

Strea­ming­dienst soll 6,99 Euro pro Monat kosten mehr.. TRT und RT: "Nach­rich­tensender" im Regie­rungs­auftrag

Staats­budget für Propa­ganda mehr..

Staats­budget für Propa­ganda mehr.. Euro­sport Player bei Amazon 30 Tage kostenlos

Drei Fußball-Bundes­liga­spiele gratis zu sehen mehr..

Drei Fußball-Bundes­liga­spiele gratis zu sehen mehr.. Sonos: Support-Ende gefährdet Up­dates für ganzes System

Ältere Laut­spre­cher werden bald nicht mehr unter­stützt mehr..

Ältere Laut­spre­cher werden bald nicht mehr unter­stützt mehr.. Hier gibt es die High­light-Clips der Fußball-Bundes­liga

Portale zeigen alle Tore und die besten Spiel­szenen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal: Wie Sie Fußball auf dem Smartphone, Tablet und TV empfangen, erläutern wir in unserem Sport-Ratgeber.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01042 01042 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.01.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01042. Hier sind Tele­fonate für nur 0,4 Cent pro Minute möglich. Eine lang­fris­tige Preis­garantie bietet der Anbieter leider nicht.

Auch für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,69 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Gigaset CL690A SCB blockiert unerwünschte Anrufe

Festnetz-Telefon greift auf Datenbank von Tellows zu mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Telefonieren ins Ausland funktioniert nur, wenn Sie die korrekte Auslands-Vorwahl kennen. Wir haben alle Länder-Vorwahlnummern der Welt in einer Übersicht.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.