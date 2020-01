Usedom offline, Apple Face ID eingestampft, CES-Neuigkeiten

teltarif.de-Newsletter

wenn in einer Gemeinde auf einen Schlag zahl­reiche Bürger und Touristen ohne Vorankün­digung keinen Handy-Empfang mehr haben, ist das ärger­lich. Aber wenn es gleich alle drei Netze betrifft, fragt man sich: Wie kann so etwas passieren? Auf der Insel Usedom war plötz­lich ein von den Netz­betrei­bern gemeinsam genutzter Funk­mast verschwunden, die Handy-Kunden hatten das Nach­sehen. Über diese unge­wöhn­liche Rück­sichts­losig­keit berichten wir im Mobil­funk-Teil unseres News­letters.

Face ID galt als eine revo­lutio­näre Gesichts­erken­nungs­technik von Apple für das Entsperren von Geräten. Die Tech­nologie, die wirkte, wie wenn sie aus einem Science-Fiction-Film stammt, entpuppte sich aller­dings als nicht beson­ders zuver­lässig: Auch Zwil­linge und ähnlich ausse­hende nahe Verwandte können mögli­cher­weise den vermeint­lichen Schutz über­winden. In diesem Jahr schafft Apple daher wahr­schein­lich Face ID schon wieder ab, wie wir im Abschnitt Hard­ware berichten.

Mit der CES fand in dieser Woche bereits die erste wich­tige Technik-Messe des neuen Jahres in Las Vegas statt. Ein Trend: 5G-Smart­phones werden aus ihrer teuren Exklu­sivität geholt und sinken im Preis. Aber auch Elek­troautos von Herstel­lern, denen man das nicht zuge­traut hätte, unsicht­bare Smart­phone-Kameras oder rand­lose 8K-Fern­seher gab es zu bestauen. Über alle Neuig­keiten berichten wir direkt aus Las Vegas im CES-Special des teltarif.de-News­letters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

CES

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Lidl Connect und Tchibo spendieren mehr Datenvolumen

Neue Tarife bei Lidl Connect und anderen Providern

Nachdem Anfang Dezember Aldi Talk das Daten­volumen in den Tarifen erhöht hatte, müssen die Konkur­renten nun nach­ziehen. Lidl Connect spen­dierte zunächst nur Neukunden mehr Daten­volumen, doch seit dem 2. Januar ist nun auch für Bestands­kunden in den Smart-Tarifen mehr High­speed-Surf­volumen inklu­sive. Wir erläu­tern die genauen Kondi­tionen.

Ein weiterer Discounter-Konkur­rent, der nun nach­ziehen musste, ist Tchibo Mobil. Bei einem Tchibo-Tarif bleibt zwar alles wie gehabt, doch drei Smart­phone-Tarife erhalten ab dem nächsten Abrech­nungs­zeit­raum mehr Daten­volumen, und zwar bis zu maximal 7 GB in vier Wochen - bei gleich­blei­bendem Preis.

Usedom: Zeitweise alle Mobilfunk-Netze offline

Netz-Totalausfall auf Usedom

Man stelle sich vor: Alle drei Netz­betreiber auf einem Standort. Der wird komplett umge­baut, und so lange sind alle drei Netze weg. Nur vor Ort weiß keiner was davon. In Zinno­witz auf der Insel Usedom in Meck­lenburg-Vorpom­mern haben seit Wochen etliche Handy­nutzer keinen Empfang mehr. Ende November sei der Funk­mast auf dem Hotel Baltic "ohne Vorankün­digung abge­baut worden", schimpfte der ehren­amtliche Bürger­meister des rund 4000 Einwohner zählenden Ostsee­bades. Kommu­nika­tion und Tele­kommu­nika­tion sind wohl inkom­patibel.

Telekom-LTE bei Lifecell: Keine Option mit 50 MBit/s

Daten-Aktion und LTE bei Lifecell

Das Jahr 2019 brachte für zahl­reiche Mobil­funk-Discounter und ihre Kunden ange­sichts der drohenden UMTS-Abschal­tung endlich die ersehnte LTE-Frei­schal­tung. Doch nicht jeder Discounter hat die Verbes­serung publi­kums­wirksam vermarktet. Heim­lich still und leise hat Life­cell im Telekom-Netz LTE für seine Kunden frei­geschaltet. Surfen ist aber weiterhin nur mit 18 MBit/s möglich, auch gegen Aufpreis gibts keinen höheren Speed.

CES

Suunto 7: Eine der besten Uhren mit WearOS & Google Pay

Interessante Smartwatch auf der CES

Diese Woche findet in Las Vegas mit der Consumer Elec­tronics Show (CES) eine der ersten großen Messen des neuen Jahres statt und teltarif.de berichtet live von allen wich­tigen Neuheiten. Der finni­sche Hersteller Suunto hat auf der CES beispiels­weise mit der Suunto 7 seine neue Smart­watch vorge­stellt. Diese basiert auf dem WearOS-Betriebs­system von Google und kann wahl­weise mit Android-Smart­phones oder mit dem Apple iPhone kombi­niert werden. Wir haben das Gadget kurz auspro­biert.

CES: Elektroautos, günstigere 5G-Smartphones und vieles mehr

Alle Neuigkeiten von der CES

Vernetzte Elek­troautos, zum Teil sogar mit Solar­dach oder riesigem Innen­raum-Display, bilden auf der CES einen Schwer­punkt. Doch auch bei Smart­phones mit 5G gibt es Neuig­keiten: Vor Ort in Las Vegas konnten wir uns das recht güns­tige TCL 10 5G näher anschauen. Auch die neuesten Vertreter der Samsung Galaxy-Serie haben wir auf der Messe in Augen­schein genommen. OnePlus hat mit dem Concept One ein Smart­phone-Konzept mit unsicht­barer Kamera präsen­tiert. Doch das war noch lange nicht alles: Alle unsere Berichte zur Messe finden Sie auf unserer Über­sichts­seite zur CES.

Internet

Datenklau: Vorsicht bei smarten Heizungs-Thermostaten

Vorsicht bei smarten Thermostaten

Smarte Ther­mostate an Heiz­körpern lassen sich über ein Smart­phone oder Tablet steuern. Dafür brau­chen sie Anschluss ans Internet. Der Tüv Rhein­land rät, die Ther­mostate nicht in das übliche WLAN des Haus­halts einzu­binden, sondern für sie ein eigenes Funk­netz­werk einzu­richten. Das schützt nämlich besser vor Hacker­angriffen.

WhatsApp stellt den Chat-Export für deutsche Nutzer ein

WhatsApp streicht eine Funktion

Anfang Dezember hatte das Land­gericht München I WhatsApp in der bis zu dem Zeit­punkt exis­tierenden Form verboten. Hinter­grund ist ein Patent­streit mit dem Smart­phone-Hersteller Black­berry. Für Nutzer besteht aller­dings nicht die Gefahr, dass sie ganz auf den beliebten Messenger verzichten müssen. Im Patent­streit geht es viel­mehr um tech­nische Details. WhatsApp hat deswegen nun ein Feature für deut­sche Nutzer einge­stellt: Chats können in der iOS-App des Messen­gers nicht mehr expor­tiert werden.

Hardware

Samsung, Apple, Huawei - diese Handys erwarten uns 2020

Ausblick auf das Smartphone-Jahr 2020

Das Smart­phone-Jahr 2019 war durch­wachsen: Bei manchen Herstel­lern gab es nur Modell­pflege, andere stellten wirk­lich neue Funk­tionen wie Pop-up- oder Flip-Kameras vor. Eine echte Neuig­keit waren natür­lich die ersten 5G-Smart­phones. Auch 2020 wird sicher nicht lang­weilig: Span­nend wird die weitere Entwick­lung von Huawei und Honor sein, die derzeit noch am Handels­streit zwischen China und den USA zu knab­bern haben. Und damit werfen wir einen Blick voraus: Diese Handys erwarten uns von Samsung, Apple, Huawei & Co. in diesem Jahr.

iPhone 2020: Apple stampft Face ID wieder ein

Neue Details zu den kommenden iPhones

In diesem Jahr sollen fünf neue iPhone-Modelle auf den Markt kommen. Schon für das Früh­jahr wird das güns­tigere iPhone 9 erwartet. Es handelt sich demnach um das Handy, das seit Jahren als "iPhone SE 2" in der Gerüch­teküche kursiert. Der Hand­held kommt im Design des iPhone 8 und wird demnach auch einen Home­button samt Finger­abdruck­sensor besitzen. Und auch bei den vier weiteren neuen iPhones, die im Herbst auf den Markt kommen, soll es wieder die Touch ID geben. Aus Patenten von Apple geht hervor, dass die Face ID sogar wieder einge­stampft wird.

Huawei Mate 30 Pro: Google-Dienste & WhatsApp installieren

Wichtige Apps auf das Mate 30 Pro bringen

Das Huawei Mate 30 Pro konnte sich in unserem Test­verfahren behaupten und hat sich als ausge­zeich­netes Premium-Smart­phone mit exzel­lenter Kamera, starker Perfor­mance und ausdau­erndem Akku beweisen können. Aller­dings fehlen wegen des Handels­streits auf dem Gerät wich­tige Google-Dienste. Huawei empfiehlt die App "Phone Clone", mit deren Hilfe sich die Daten von einem alten Gerät auf ein neues über­tragen lassen. Wir haben uns ange­schaut, was die App leistet.

Zum Inhaltsverzeichnis

10 Dinge, die das alte Smartphone noch kann

Altes Smartphone weiterverwenden

Smart­phones werden immer leis­tungs­fähiger, dennoch tauschen viele Nutzer ihre Geräte bereits nach wenigen Jahren gegen ein neues Modell. Doch was tun mit den alten Handys? Sie zu verkaufen oder verschenken ist eine Lösung. Doch es geht auch anders: In den Smart­phones steckt die Technik kleiner Computer, die auch nach Jahren noch in der Lage ist, hilf­reiche Dienste zu leisten. Wir nennen zehn Dinge, die Sie mit ausran­gierten Smart­phones noch tun können.

Broadcast

Telekom StreamOn: Doch noch zwei neue Partner

Doch neue StreamOn-Partner

Zu Jahres­beginn hatte die Deut­sche Telekom zunächst keine neuen StreamOn-Partner genannt. Es sah danach aus, dass sich keine Neuzu­gänge für die Zero-Rating-Optionen mehr finden. Etwas später als gewohnt hat die Telekom nun aber doch noch zwei neue StreamOn-Partner vorge­stellt. Dieses Mal handelt es sich aber nicht um klas­sische Strea­ming-Dienste.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01042 01042 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.01.2020

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert wieder einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute bis zum 31. März 2020.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir weiterhin die 01042. Hier sind Tele­fonate für nur 0,4 Cent pro Minute möglich. Eine lang­fris­tige Preis­garantie bietet der Anbieter leider nicht.

Auch für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,43 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,69 Cent pro Minute steigt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

