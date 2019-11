LTE für weitere Discounter-Kunden, Gratis-Streaming, Netzausbau in der U-Bahn

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

Strea­ming­dienste sind im Trend. Schließ­lich kann der Nutzer hier seine Serien und Spiel­filme unab­hängig von starren Sende­zeiten sehen. Doch nicht jeder Inter­essent ist bereit, in ein Abo bei Netflix oder Apple TV+ zu inves­tieren. Im Broad­cast-Teil unseres News­letters berichten wir darüber, dass es zu den Bezahl-Ange­boten auch kosten­lose Alter­nativen gibt.

Mobil­funk­kunden von 1&1 und Dril­lisch, die eine SIM-Karte aus dem Voda­fone-Netz haben, mussten bislang auf den LTE-basierten Internet-Zugang verzichten. In dieser Woche star­tete die Frei­schal­tung der betrof­fenen Nutzer für den 4G-Stan­dard. Details zum Ablauf, zu Surf-Geschwin­digkeiten und zu den Tarifen, die von der Verbes­serung profi­tieren, finden Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Apple Pay ist seit fast einem Jahr auch in Deutsch­land verfügbar. Einige große Kredit­insti­tute bieten ihren Kunden die Nutzung des mobilen Bezahl­dienstes noch nicht an. Kunden der Spar­kassen sollen noch in diesem Jahr für Apple Pay frei­geschaltet werden. Im Internet-Teil lesen Sie, wie Sie die Einfüh­rung und Nutzung schon jetzt vorbe­reiten können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Internet

Smartphone

Festnetz

Anzeige:

Broadcast

Kostenlose Streaming-Dienste im Überblick

Anbieter für Gratis-Streaming

Netflix und Amazon Prime Video erfreuen sich bei Serien- und Spiel­film-Fans einer großen Beliebt­heit. Aller­dings ist die Nutzung dieser Dienste mit Grund­gebühren verbunden, und sei es nur - wie im Falle von Amazon - im Paket mit anderen Produkten des glei­chen Konzerns. Nicht jeder Fern­sehzu­schauer ist bereit, diese Extra-Kosten zu tragen.

Es gibt aber auch kosten­lose Alter­nativen zu den genannten Platz­hirschen, mit denen es eben­falls möglich ist, Filme und Serien zu streamen. Doch welche Ange­bote findet man bei welchen Portalen. In unserem Ratgeber zu kosten­losen Strea­ming­diensten haben wir eine Auswahl von empfeh­lens­werten Anbie­tern zusam­menge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zattoo, waipu, tv.de, Joyn: Live-TV-Dienste im Vergleich

Übersicht zu Live-TV-Portalen

Auch wenn Strea­ming­dienste für Filme und Serien immer mehr Freunde finden, hat auch das lineare Fern­sehen nach wie vor einen hohen Stel­lenwert. Dabei lassen sich auch Fern­sehpro­gramme von Veran­stal­tern wie ARD und ZDF, RTL und Sat.1 via Strea­ming empfangen - quasi als Alter­native zu Satellit, Kabel, DVB-T2 und IPTV.

Mitt­lerweile gibt es mehrere Portale, die die Live­programme verschie­dener Fern­sehsender bündeln. Je nachdem, was man als Zuschauer wirk­lich empfangen möchte, ist die Nutzung sogar dauer­haft kostenlos. Doch welches Portal hat die meisten Programme? Welche Zusatz-Funk­tionen gibt es bei welchen Anbie­tern? Welche kosten­pflich­tigen Pakete sind verfügbar und was bieten diese? Für unseren Vergleich zu Live-TV-Diensten haben wir uns Zattoo, Joyn, waipu.tv etc. einmal ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Neue Programme in vielen Regionen Deutschlands

Neue DAB+-Programme

Zum Jahres­ende nimmt das terres­trische Digi­talradio DAB+ noch einmal richtig an Fahrt auf. Neue Programme sind in einigen Bundes­ländern ange­kündigt bzw. bereits gestartet. Dazu kommen neue Sender­stand­orte, die das Empfangs­gebiet bestehender Multi­plexe erwei­tern. Eine Über­sicht haben wir in unserer News zu neuen Programmen auf DAB+ zusam­menge­fasst.

Aller­dings läuft es nicht überall rund mit dem Ausbau des Programm­ange­bots, wie die Beispiele Nord­rhein-West­falen und Saar­land zeigen. Dort verzö­gert sich nämlich der Start neuer Multi­plexe. Die Gründe dafür sind unter­schied­lich, wie wir im Beitrag zu Verzö­gerungen bei DAB+-Multi­plexen berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple TV+ ausprobiert: Netflix-Konkurrent nicht überzeugend

Apple TV+ getestet

Apple TV+ ist im März erst­mals vorge­stellt worden. Apple räumte seinem neuen Strea­ming­dienst in der Früh­jahrs-Keynote breiten Raum ein. Seit Anfang November ist das Angebot nun verfügbar. Dabei gehört auch Deutsch­land zu den Ländern, die den Service gleich zum Start bekommen haben.

Wer sich seit Mitte September für ein neues Apple-Gerät entschieden hat, bekommt Apple TV+ sogar für ein Jahr kostenlos. Dabei setzt der ameri­kani­sche Konzern ausschließ­lich auf Eigen­produk­tionen. Doch was bietet der Strea­ming­dienst über­haupt? Mit welchen Geräten lässt er sich nutzen? Wie gut klappt die Bedie­nung? In unserem Erfah­rungs­bericht zu Apple TV+ lesen Sie, welche Defi­zite uns nach einigen Tagen Nutzung aufge­fallen sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Der Rundfunkbeitrag soll auf 18,36 Euro ansteigen

Empfehlung unter Bedarfsanmeldung von ARD/ZDF mehr..

Empfehlung unter Bedarfsanmeldung von ARD/ZDF mehr.. Pluto TV: Kostenloser Streaming-Dienst im Test

Kostenloser Dienst mit Inhalten von Viacom mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Mobilfunk

Vodafone-Netz: LTE für 1&1- und Drillisch-Kunden

LTE für weitere Discounter-Kunden

Ende vergan­gener Woche hat 1&1 über­raschend ange­kündigt, seinen Mobil­funk­kunden mit SIM-Karten aus dem Voda­fone-Netz künftig auch die Nutzung des LTE-Netzes anzu­bieten. Die Frei­schal­tung soll mit keinen zusätz­lichen Kosten verbunden sein. In unserer Meldung zum LTE-Start von 1&1 im Voda­fone-Netz erfahren Sie unter anderem, mit welcher Geschwin­digkeit Sie als Kunde im 4G-Netz surfen können.

Aller­dings hat auch Dril­lisch nach wie vor Kunden mit SIM-Karten aus dem Voda­fone-Netz. Diese Anwender konnten bislang eben­falls nur auf das GSM- und UMTS-Netz zurück­greifen. Die LTE-Nutzung war gesperrt. Nun sollen auch Kunden der verschie­denen Dril­lisch-Marken im Voda­fone-Netz 4G-Zugang bekommen.

Wer als 1&1-Kunde gehofft hat, schon in dieser Woche auch über LTE surfen zu können, wird mögli­cher­weise enttäuscht sein. Das hängt mit verschie­denen Faktoren zusammen. In unserer Zusam­menfas­sung zu LTE für die Voda­fone-Kunden von 1&1 lesen Sie unter anderem, wie Sie Ihr Smart­phone für den neuen Netz­stan­dard vorbe­reiten können.

Unklar war nicht zuletzt auch, welche 1&1-Kunden tatsäch­lich auf LTE von Voda­fone Zugriff bekommen sollen. Mitt­lerweile hat die Pres­sestelle des Provi­ders auf Anfrage von teltarif.de bestä­tigt, dass die Frei­schal­tung auch für Alt-Tarife kommt. In unserem Bericht zur LTE-Frei­schal­tung von 1&1-SIM-Karten fassen wir auch noch­mals die Vorteile zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

LTE in der Berliner U-Bahn, Netzausbau bei o2

Telefónica setzt LTE-Ausbau fort

Wer als Mobil­funk­kunde der Deut­schen Telekom oder von Voda­fone bislang in Berlin in der U-Bahn unter­wegs war, musste mit dem GSM-Netz und sehr lang­samem EDGE-Internet-Zugang Vorlieb nehmen. o2 hatte bereits UMTS und LTE - aller­dings mit starken Über­lastungs­erschei­nungen. Nun wurde das Netz ausge­baut. In unserem Bericht zum LTE-Ausbau in der Berliner U-Bahn erfahren Sie, wo Kunden aller Netz­betreiber jetzt vom schnellen Internet-Zugang profi­tieren.

Aber auch über­irdisch geht der Netz­ausbau weiter. So infor­mierte Telefónica jetzt darüber, wo das Unter­nehmen in den vergan­genen Wochen für schnelles mobiles Internet gesorgt hat. In unserer News zu 550 neuen LTE-Sendern von o2 erfahren Sie, welche Regionen bedacht wurden und wie schnell die Kunden jetzt surfen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mit 5G: Neuer Vodafone-Datentarif mit echter Flatrate

Neue Vodafone-Flatrate

Voda­fone hat einen neuen Daten­tarif einge­führt, der sich durch eine echte Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang auszeichnet. Das Angebot ist in erster Linie für die GigaCube-Router gedacht. Die SIM-Karten funk­tionieren aber auch in anderen Endge­räten.

Alle GigaCube-Verträge sind jetzt für 5G frei­geschaltet und die Kondi­tionen der bishe­rigen Akti­onsta­rife werden nun dauer­haft fort­gesetzt. Doch was kostet die neue Flat­rate und welche Kondi­tionen gelten für die anderen Daten­tarife? Wir haben die GigaCube-Ange­bote von Voda­fone zusam­menge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Verwaltungsgericht Köln geht gegen Vodafone Pass vor

Kontakt zum EuGH aufgenommen mehr..

Kontakt zum EuGH aufgenommen mehr.. 5G-Netze für Unternehmen und Unis können jetzt starten

Deutsche Industrieverbände durchweg zufrieden mehr..

Deutsche Industrieverbände durchweg zufrieden mehr.. U-Bahn Berlin im LTE-Test: Telekom & Vodafone über o2

Einblick in gemeinsames Netz von "Telefonikomafone" mehr..

Einblick in gemeinsames Netz von "Telefonikomafone" mehr.. Neuer Netztest bescheinigt verschlechterten LTE-Speed

Geschwindigkeit bei allen Anbietern rückgängig mehr..

Geschwindigkeit bei allen Anbietern rückgängig mehr.. Telekom erhöht ab sofort Leistung an 500 LTE-Standorten

760 000 Haushalte in Grenznähe profitieren mehr..

760 000 Haushalte in Grenznähe profitieren mehr.. Telefónica übernimmt Tarifhaus AG

Kunden waren schon immer direkt bei o2 mehr..

Kunden waren schon immer direkt bei o2 mehr.. freenet Funk: Bald nur noch 30 Tage Gratis-Pause pro Jahr

Außerdem Anschlusspreis für Neukunden mehr..

Außerdem Anschlusspreis für Neukunden mehr.. So sollen fast 100 % der Haushalte Handyempfang bekommen

Außerdem 97,5 Prozent Flächenabdeckung angestrebt mehr..

Außerdem 97,5 Prozent Flächenabdeckung angestrebt mehr.. congstar bestätigt neue Datenpässe für Prepaidkunden

Wahlweise 10, 15 oder 20 GB nachbuchen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Günstig erreichbar auf dem Handy: Dies ist möglich dank spezieller Handy-Tarife mit Festnetznummer.

Internet

Deutsche Post stellt elektronischen E-Postbrief ein

Aus für elektronischen E-Postbrief

Rechts­verbind­liche E-Mail-Dienste setzen sich in Deutsch­land bislang nur schlep­pend durch. Von der staat­lichen De-Mail hat man viel­leicht schon einmal etwas gehört, aber nur verschwin­dend wenige Leute nutzen das Angebot, obwohl mitt­lerweile durchaus einige Firmen und Behörden darüber erreichbar sind.

Auch der seit neun Jahren exis­tierende E-Post­brief von der Deut­schen Post AG ist eher ein Exot als ein von der breiten Masse der Bevöl­kerung genutzter Service. Zudem schei­terte schon vor Jahren der Versuch, den E-Post­brief als De-Mail-Anbieter zerti­fizieren zu lassen. Wie die Deut­sche Post den E-Post­brief jetzt umstruk­turiert, haben wir in einer News zusam­menge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple Pay bei der Sparkasse: So geht's

Apple Pay bei der Sparkasse

Der Start von Apple Pay bei den Spar­kassen steht kurz bevor. Apple selbst listet die Kredit­insti­tute mitt­lerweile als Partner, die noch in diesem Jahr den mobilen Bezahl­dienst anbieten werden. Die Spar­kassen haben schon jetzt Infor­mationen dazu veröf­fent­licht, wie inter­essierte Kunden die Apple-Pay-Nutzung vorbe­reiten können.

Die mobile Bezah­lung per App schützt in hohem Maße vor Betrug. Dritten sei es kaum möglich, auf Käufer­daten zuzu­greifen, weil etwa anstelle von Karten­daten nur Stell­vertre­ternum­mern über­mittelt werden. Aller­dings gibt es auch Punkte, bei denen Nach­besse­rungs­bedarf besteht, wie wir in der News zu Tests mit mobilen Bezahl-Apps berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Amazon plant erstmals größeren Supermarkt ohne Kassen

Ohne klassisches Bezahlsystem an der Kasse mehr..

Ohne klassisches Bezahlsystem an der Kasse mehr.. Telekom führt neue Mail-Endung @magenta.de ein

Kostenlos: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst mehr..

Kostenlos: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst mehr.. Deutsche Telekom: Freie Routerwahl soll bleiben

Sonderregelung nur für Industriekunden mit Vorgaben mehr..

Sonderregelung nur für Industriekunden mit Vorgaben mehr.. Spotify: Musik kostenlos auf Sonos streamen

Außerdem Spotify bei Sonos mit verbessertem Menü mehr..

Außerdem Spotify bei Sonos mit verbessertem Menü mehr.. Amazon Music ab sofort kostenlos per App und im Web

Werbefinanziertes Musikstreaming ausgebaut mehr..

Werbefinanziertes Musikstreaming ausgebaut mehr.. Apple: iTunes-Aus bald auch für Windows-Nutzer

Entwicklung neuer Medien-Apps geplant mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de auf dem Smartphone: Aktuelle Meldungen und Ratgeber sowie das 0180-Telefonbuch bieten unsere Smartphone-Apps. Gleich herunterladen und installieren.

Smartphone

iOS 13.2.3 verfügbar: Das sind die Neuerungen

iOS 13.2.3 ist da

Apple hat das nächste Update für seine mobilen Endge­räte veröf­fent­licht. iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3 stehen zum Down­load bereit. Neue Funk­tionen bringen die Aktua­lisie­rungen für iPhone, iPad und iPod touch nicht mit sich. Dafür werden bishe­rige Soft­ware­fehler behoben, wie der Hersteller auch im offi­ziellen Chan­gelog verrät.

Unter anderem kümmert sich die neue Firm­ware den Angaben zufolge um ein Problem, bei dem die System­suche und das Suchen in Mail, der Dateien-App und der Notizen-App mögli­cher­weise nicht funk­tioniert. In unserem Beitrag zu den Neue­rungen bei iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3 lesen Sie, welche weiteren Verbes­serungen Apple vorge­nommen hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Motorola Razr: Klapp-Handy mit biegbarem OLED offiziell

Motorola Razr feiert Comeback

Es ist offi­ziell: Das Moto­rola Razr kommt zurück. Nachdem es um die Neuauf­lage des Mobil­tele­fons bereits Gerüchte gab, hat Lenovo das aufklapp­bare Handy im Retro-Design nun auch offi­ziell vorge­stellt.

Als Betriebs­system ist zunächst die nicht mehr ganz taufri­sche Android-Version 9 (Pie) vorin­stal­liert. Aller­dings wird sich das Gerät nicht mit klas­sischen Nano-SIM-Karten nutzen lassen. In unserem Bericht zum neuen Moto­rola Razr finden Sie weitere tech­nische Details sowie die schon vorhan­denen Infor­mationen zu Preis und Verfüg­barkeit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Xiaomi Mi Note 10: Test des vermissten P30-Pro-Zwillings

Xiaomi Mi Note 10 im Test

Xiaomi konnte sich bereits in der Vergan­genheit mit einem guten Preis-Leis­tungs­verhältnis einen Namen machen. Als die Smart­phones des Herstel­lers in Europa noch nicht offi­ziell erhält­lich waren, haben viele Inter­essenten auf Import­ware aus China zurück­gegriffen.

Nun gibt es die Smaphones von Xiaomi auch hier­zulande ganz offi­ziell. Dabei hat das Unter­nehmen erst kürz­lich mit dem Mi Note 10 ein ganz beson­deres Handy vorge­stellt - zumin­dest wenn es um die Kamera geht. In unserem Test­bericht zum Xiaomi Mi Note 10 zeigen wir auf, welchen Eindruck der Hand­held hinter­lassen hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Smartphone:

Galaxy Note 10+: Star Wars Special Edition ange­kündigt

Schi­ckes Smart­phone von Samsung mehr..

Schi­ckes Smart­phone von Samsung mehr.. iPhone und Android: Updates für FRITZ!Apps von AVM

Neue Versionen stehen zum Down­load bereit mehr..

Neue Versionen stehen zum Down­load bereit mehr.. Nokia 2720 Flip in Rot: Frische Farbe für Old-School-Design

Neue Farbe kommt zur Vorweih­nachts­zeit mehr..

Neue Farbe kommt zur Vorweih­nachts­zeit mehr.. Amazon-Aktion: Bis zu 50 Prozent bei Echo & Fire TV sparen

Echo-Laut­spre­cher wird für diesen Deal benö­tigt mehr..

Echo-Laut­spre­cher wird für diesen Deal benö­tigt mehr.. USA verlän­gert Handels­lizenz für Huawei

Wie gehabt mit selek­tierten Part­nern mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit brillantem Display: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Für Sonnenhungrige empfehlen wir die Smartphones mit dem hellsten Display.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.11.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,55 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie bis zum 31. Dezember 2019 mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2019.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von bis zu 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

MagentaEINS Beta: Das steckt hinter dem Telekom-Test

Buchungsseite nicht mehr online mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Das DECT-Telefon lebt! Trotz Handys ist das DECT-Telefon noch lange nicht tot! Wir zeigen neue Modelle und Hintergründe auf unserer DECT-Seite!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.