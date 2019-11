Alexa-Flops, Xiaomi-Flaggschiff, LTE für weitere Discount-Marke

teltarif.de-Newsletter

Amazons Alexa ist mitt­lerweile auf einer ganzen Reihe von Geräten vertreten. Neben empfeh­lens­werten Produkten gibt es aber auch Hard­ware, bei der man sich den Kauf besser sparen sollte. Wir haben uns die größten Alexa-Flops ange­schaut und berichten darüber im Internet-Teil dieses News­letters.

Xiaomi hat für einige Neuvor­stel­lungen nach Madrid einge­laden: Neben dem Mi Note 10 wurden auch das Redmi Note 8T und das Mi TV präsen­tiert. In unserem Smart­phone-Teil lesen Sie, dass es aber auch ein inter­essantes Produkt gibt, das eigent­lich erwartet wurde, aber dann doch nicht vorge­stellt wurde.

Der Rund­funk­beitrag wurde einer Reform unter­zogen, die dazu beiträgt, dass einige Nutzer künftig Geld sparen können. Neu ist nämlich, dass auch für Ehepartner und einge­tragene Lebens­partner eine Befreiung von der Rund­funk­beitrags­pflicht für Neben­wohnungen möglich ist. Im Broad­cast-Teil zeigen wir auf, wie sich die Befreiung bean­tragen lässt.

Internet

Smartphone

Broadcast

Mobilfunk

Festnetz

Internet

Amazon Echo: Die Alexa-Flops

Mitt­lerweile ist Alexa, die smarte Assis­tentin von Amazon, auf zahl­reichen Endge­räten verfügbar. Neben Hard­ware von Amazon selbst sind auch viele Laut­spre­cher und weitere Geräte anderer Hersteller mit Alexa kompa­tibel.

So beliebt Alexa auch ist: Es gibt auch Produkte, die die Amazon-Assis­tentin an Bord haben, deren Anschaf­fung man sich aber getrost sparen kann. Wir haben uns die größten Alexa-Flops einmal genauer ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Freemailer im Überblick: Sie suchen einen guten, kostenlosen E-Mail-Dienst? Wir zeigen Ihnen aktuelle Angebote in der Übersicht!

Smartphone

Xiaomi-Produktfeuerwerk: Mi Note 10 im Hands-On

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi bietet seine Smart­phones, Weara­bles und andere Produkte mitt­lerweile auch ganz offi­ziell auf dem deut­schen Markt an. Jetzt hat der chine­sische Hersteller in Madrid mit dem Mi Note 10 ein neues Android-Handy mit 108-Mega­pixel-Pentaka­mera vorge­stellt. Wir waren vor Ort und hatten die Möglich­keit, das Xiaomi Mi Note 10 einem ersten Hands-On-Test zu unter­ziehen.

Auf dem Presse-Event hatte Xiaomi aber noch weitere Neuvor­stel­lungen im Gepäck. Dazu gehört neben Hard­ware auch die neue Benut­zerober­fläche MIUI 11, mit der der Hersteller dem Android-Betriebs­system eine eigene Note verleiht. In unserem Bericht zu den Neuheiten von Xiaomi lesen Sie eine Zusam­menfas­sung zum Produkt­feuer­werk des chine­sischen Herstel­lers.

Xiaomi hatte in Asien schon vorab neue Smart-TV-Geräte vorge­stellt, die sich - ähnlich wie die Smart­phones des Herstel­lers - vor allem durch leis­tungs­fähige Hard­ware zu güns­tigen Preisen auszeichnen. Als Betriebs­system kommt Android TV zum Einsatz. In unserer Meldung zum Xiaomi Mi TV 5 zeigen wir ihnen den neuen Fern­seher inklu­sive Pro-Modell.

Bislang nicht offi­ziell gezeigt hat Xiaomi die Mi Watch. Die neue Smart­watch erin­nert optisch an die Apple Watch und verfügt auch über eine eSIM und somit über die Möglich­keit, das Gadget auch unab­hängig vom Handy zu nutzen. In unserer News zum Apple-Watch-Konkur­renten von Xiaomi lesen Sie schon heute, was die Mi Watch mit sich bringen wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

So soll das iPhone 12 aussehen, iOS 13.2.1 verfügbar

Erste Hinweise zu neuem iPhone-Design

Das iPhone 11 ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt, doch in der Gerüch­teküche gibt es bereits Hinweise darauf, wie die Smart­phones aussehen könnten, die Apple im kommenden Jahr vorstellt. Dabei besinnt sich der Hersteller mögli­cher­weise auf einen "alten Bekannten" zurück. Auf Render­bildern zeigen wir Ihnen das mögliche Design des iPhone 12.

Apple hat vor wenigen Tagen aber auch ein neues Soft­ware-Update zum Down­load bereit­gestellt, das vor allem Fehler­berei­nigungen mit sich bringt. Für welche Geräte die Aktua­lisie­rung gedacht ist, wie groß die Instal­lati­onsdatei ist und wie man die neue Soft­ware aufspielt, lesen Sie in unserem Beitrag zu iOS 13.2.1.

Zum Inhaltsverzeichnis

Windows 10: Über 56 Prozent mit Mai-2019-Update unterwegs

Statistik zu Windows 10

Micro­soft Windows ist das mit Abstand am weitesten verbrei­tete Computer-Betriebs­system. Dabei setzt der Hersteller mitt­lerweile auch auf auto­mati­sche Updates, die gewähr­leisten sollen, dass die Nutzer stets ein aktu­elles Betriebs­system zur Verfü­gung haben. Das ist nicht zuletzt auch sicher­heits­rele­vant.

Doch wie aktuell ist die Soft­ware auf den PCs in der Praxis wirk­lich? Eine aktu­elle Statistik zeigt, dass die Versions-Frag­mentie­rung von Windows 10 tatsäch­lich rück­läufig ist. In unserer Meldung zur Verbrei­tung der verschie­denen Windows-10-Versionen lesen Sie aber auch, dass viele Nutzer immer noch ein mitt­lerweile mehr als ein Jahr altes System nutzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Shop darf unsichere Smartphones ohne Warnung verkaufen

Potenziell unsichere Smartphones weiter erhältlich

Wenn ein Smart­phone in den Handel kommt, ist es soft­ware­tech­nisch manchmal schon veraltet. Das hat einer­seits zur Folge, dass bei den Händ­lern Smart­phones mit bereits bekannten Sicher­heits­lücken verkauft werden. Ande­rerseits ist mitt­lerweile viel­leicht eine neue Haupt­version des Betriebs­systems erschienen, während auf der Lager­ware noch die alte Version drauf ist.

Die Verbrau­cher­zentrale NRW wollte das nicht mehr hinnehmen und klagte gegen einen Media Markt in Köln. Doch mit ihrer Forde­rung sind die Verbrau­cher­schützer nun geschei­tert. In unserer Meldung zum Gerichts­urteil zum Verkauf poten­ziell unsi­cherer Smart­phones lesen Sie, wie das Ober­landes­gericht Köln sein Urteil begründet und wie Sicher­heits-Spezia­listen die Entschei­dung einschätzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neues Smartphone finden: Es muss nicht immer ein teures High-End-Modell sein. Auch gute Mittelklasse-Smartphones haben Potenzial. Wir erläutern, worauf Sie beim Smartphone-Kauf achten sollten.

Broadcast

Entertainment ohne Internet: Netflix, Prime und Co. offline nutzen

Streamingdienste offline nutzen

Mitt­lerweile stehen eine ganze Reihe von Strea­ming­diensten zur Verfü­gung, die unter anderem Spiel­filme und Serien, aber auch Doku­menta­tionen anbieten. Nutzer können die Videos dann streamen, wenn sie gerade Zeit dafür haben. An starre Sende­zeiten - wie im linearen Fern­sehen - ist der Kunde nicht mehr gebunden.

Nicht immer steht ein ausrei­chend schneller Inter­netzu­gang für das Strea­ming zur Verfü­gung. Netflix & Co. bieten aller­dings auch einen Offline-Modus an, mit dem sich die gewünschten Inhalte auch ganz ohne Online-Zugang betrachten lassen. In einem Ratgeber zeigen wir auf, wie Sie Netflix, Prime Video und andere Strea­ming­dienste offline nutzen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Erweiterung bei Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht

Rundfunkbeitrag reformiert

Zu Monats­beginn haben sich einige Rege­lungen für den Rund­funk­beitrag geän­dert. Konkret hat der Beitrags­service von ARD, ZDF und Deutsch­land­radio das Befrei­ungs­verfahren für Inhaber von Neben­wohnungen geän­dert. Dadurch haben mehr Nutzer als bisher die Möglich­keit, Geld zu sparen.

Neu ist, dass auch für Ehepartner und einge­tragene Lebens­partner eine Befreiung von der Rund­funk­beitrags­pflicht für Neben­wohnungen möglich ist. Bislang galt die Befreiung nur für Personen, die selbst mit ihrer Haupt- und ihrer Neben­wohnung beim Beitrags­service ange-meldet waren. Wie Berech­tigte die Möglich­keit haben, den Befrei­ungs­antrag zu stellen, erfahren Sie in unserer Meldung zu den Neue­rungen beim Rund­funk­beitrag.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neue StreamOn-Partner, Vodafone Pass im Ausland

Neue StreamOn-Partner

Die Deut­sche Telekom baut ihr StreamOn-Angebot weiter aus. Monat für Monat nimmt das Unter­nehmen weitere Partner auf, deren Dienste sich nutzen lassen, ohne dass das dabei anfal­lende Daten­volumen die Inklu­sivleis­tung des Tarifs belastet. Welche neuen Dienste im November dazu kamen, erfahren Sie in unserer News zu den Neuzu­gängen bei StreamOn von der Telekom.

Was für StreamOn-Kunden bereits seit September selbst­verständ­lich ist, kommt jetzt auch für den Voda­fone Pass: Das Zero Rating kann nicht nur inner­halb Deutsch­lands, sondern auch im euro­päischen Ausland genutzt werden. Doch dabei sind einige Beson­derheiten zu beachten. Ab wann die Option in welchen Ländern nutzbar ist und welche Leis­tungen die Kunden im Roaming genau bekommen, lesen Sie in unserem Bericht zum Voda­fone Pass im EU-Roaming.

Zum Inhaltsverzeichnis

Die besten Apps zum Radiohören mit dem Smartphone

Empfehlenswerte Radio-Apps

Smart­phones und Tablets eignen sich auch sehr gut als Radio - selbst wenn kein UKW-Empfänger einge­baut ist. Der AppStore von Apple und der Google Play Store halten zahl­reiche Apps bereit, mit denen unzäh­lige Hörfunk­programme aus aller Welt zu empfangen sind.

Auch Audio-on-Demand ist eine beliebte Art, um Radio zu hören. Schließ­lich lassen sich die Programme des Lieb­lings­senders auf diesem Weg anhören, wenn der Nutzer gerade Zeit dafür hat - unab­hängig von festen Sende­zeiten. In einem Themen-Special stellen wir Ihnen die besten Apps zum Radio­hören mit dem Smart­phone vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Mobilfunk

Bundesnetzagentur legt neue Interconnect-Entgelte fest

Neue Interconnection-Gebühren

Die Bundes­netz­agentur hat ein Anhö­rungs­verfahren zum Thema Mobil­funk-Inter­connect gestartet. Der Begriff steht für den Preis, den Fest­netz- oder Mobil­funk­anbieter pro Minute bezahlen müssen, wenn sie Gesprächs­verbin­dungen in das jewei­lige Netz vermit­teln möchten.

Die Preise für diesen "Inter­connect" könnten sich noch in diesem Jahr ändern. Direkte Auswir­kungen auf die Tarife der Endver­brau­cher haben die neuen Gebühren indes nicht. Doch wie kann der Kunde auch ohne Allnet-Flat beispiels­weise bei Anrufen vom Fest­netz zum Handy sparen? Details zum Inter­connect und Tipps für Verbrau­cher haben wir in unserem Bericht zu neuen Inter­connect-Entgelten veröf­fent­licht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Was bringt der November im Mobilfunkmarkt?

Der Mobilfunk im November

Immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir die Neuheiten und Aktionen, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber für Neu- und Bestands­kunden bereit­halten. So hat die Telekom bishe­rige Aktionen in ein dauer­haftes Angebot über­führt, bei Voda­fone bekommen Kunden mehr Daten­volumen als norma­lerweise üblich.

o2 halbiert die Grund­gebühr für Part­nerkarten und packt Power­banks ohne Aufpreis zu Smart­phones mit dazu. Einen Über­blick zu den aktu­ellen Ange­boten der Mobil­funk-Netz­betreiber haben wir in einer Aktions-News zusam­menge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom-Netz: LTE für weitere Discounter-Kunden

callmobile bekommt LTE

Der LTE-Zugang wird auch beim Discounter immer mehr zu einer Selbst­verständ­lich­keit. Nach und nach schalten die verschie­denen Marken seit einiger Zeit den Zugang zum schnellen Daten­netz frei. Jüngstes Beispiel ist call­mobile, das sein aktu­elles Tarif-Port­folio im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom reali­siert.

Die Grund­gebühren beginnen bei unter 5 Euro pro Monat und der Anbieter verzichtet auf eine lang­fris­tige Vertrags­bindung. Details zu den aktu­ellen call­mobile-Tarifen haben wir unserer Meldung zu neuen, güns­tigen LTE-Tarifen im Telekom-Netz zusam­menge­fasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 07.11.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie bis zum 31. Dezember 2019 mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2019.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von bis zu 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

