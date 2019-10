Netzabdeckung im Vergleich, iPhone-Test, MagentaTV-Update

Liebe Leserinnen und Leser,

die Mobil­funk-Netz­abde­ckung in Deutsch­land ist nach wie vor "ausbau­fähig". Wer bei seinem neuen Tarif auf einen Anbieter im "falschen" Netz setzt, könnte ausge­rechnet an den Orten, an denen er sich über­wiegend aufhält, im Funk­loch sitzen. Doch die Funk­versor­gung von Telekom, Voda­fone und o2 lässt sich verglei­chen. Im Mobil­funk-Teil unseres News­letters liefern wir Tipps und Hinweise, die neben dem Preis bei der Tarif­wahl beachtet werden sollte.

HMD Global setzt bei Nokia neben Android-Smart­phones weiterhin auch auf Feature Phones. Diese können viel­leicht nicht ganz so viel und richten sich eher an Kunden, die mit dem Handy vor allem tele­fonieren wollen. Dafür zeichnen sich die einfa­cheren Mobil­tele­fone durch hohe Akku­lauf­zeiten aus. Im Smart­phone-Teil stellen wir Ihnen das neueste Klapp­handy von Nokia vor.

Vor einem Jahr hat die Telekom ihr IPTV-Produkt einem Relaunch unter­zogen. Aus Enter­tain wurde MagentaTV. Seitdem wird das Angebot sukzes­sive weiter­entwi­ckelt. Jetzt hat die Telekom ein weiteres Soft­ware-Update für die Media Receiver ange­kündigt, das auch neue Funk­tionen mit sich bringt. Im Broad­cast-Teil lesen Kunden, auf welche neuen Features sie sich jetzt freuen können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Netzabdeckung bei Telekom, Vodafone und o2 im Vergleich

Netzabdeckung im Vergleich

Bei der Suche nach einem neuen Handy-Tarif sollten Inter­essenten nicht nur auf Preise und Inklu­sivleis­tungen achten. Auch das Mobil­funk­netz, in dem der Tarif reali­siert wird, ist entschei­dend dafür, ob das Angebot für den geplanten Einsatz­zweck über­haupt geeignet ist.

Wie ist der Empfang zuhause und am Arbeits­platz? Wie ist die Netz­abde­ckung in den Regionen, in denen das Smart­phone über­wiegend genutzt wird? In einem Ratgeber zeigen wir auf, was Sie bei der Wahl von Netz und Tarif beachten sollten und wie Sie sich über den aktu­ellen Netz­ausbau­stand bei Telekom, Voda­fone und o2 infor­mieren können.

Vodafone: 100 GB kostenlos für ausgewählte Kunden

Daten-Aktion bei Vodafone

Voda­fone hat Unity­media-Kunden im August ein Will­kommens­geschenk in Form einer kosten­losen Daten-SIM-Karte mit 100 GB Surf-Volumen unter­breitet. Jetzt profi­tieren auch andere Inter­essenten von einer ähnli­chen Aktion.

Einige Nutzer bekommen einmalig 100 GB Daten­volumen geschenkt. Dieses soll - ähnlich wie bei der Aktion für Unity­media-Kunden - ein Jahr lang gültig sein. Gehören auch Sie zu den poten­ziellen Nutzern des Gratis-Surf­volu­mens? In unserer Meldung zur 100-GB-Aktion von Voda­fone lesen Sie, auf welchem Weg Voda­fone die Kunden anspricht.

Für Vieltelefonierer: Allnet-Flatrates für unter 10 Euro

Günstige Allnet-Flatrates

Eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand für weniger als 10 Euro im Monat, dazu noch ein gewisses Daten-Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang über LTE? Solche Ange­bote gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber es gibt sie doch und das sogar in mehreren Mobil­funk­netzen.

Doch Vorsicht: Nicht bei allen Anbie­tern bleibt die monat­liche Grund­gebühr dauer­haft günstig. Bei einigen Tarifen wird es nach der Mindest­lauf­zeit teurer. In einem Ratgeber fassen wir Allnet-Flat­rate-Tarife für unter 10 Euro im Monat zusammen und zeigen auf, was bei den Verträgen jeweils zu beachten ist.

iPhone 11 Pro Max im Test, iPhone SE 2 kommt doch

iPhone 11 Pro Max im Test

Das iPhone 11 Pro Max ist das Flagg­schiff unter den aktu­ellen Smart­phones von Apple. Gegen­über dem Vorjah­resmo­dell wurde vor allem die Kamera deut­lich verbes­sert. Doch was leistet das Handy mit 6,5 Zoll großem Display in der Praxis? Wir haben den Boliden auspro­biert und infor­mieren im Test­bericht zum iPhone 11 Pro Max über die dabei gemachten Erfah­rungen.

Auch wenn der Einstiegs­preis für ein aktu­elles Apple-Smart­phone gegen­über dem Vorjahr gesunken ist, dürften iPhone 11 & Co. für viele poten­zielle Inter­essenten zu teuer sein. Nun gibt es erneut Hinweise darauf, dass Apple ein güns­tigeres Modell plant, das im kommenden Früh­jahr auf den Markt kommt. In unserer Meldung zum iPhone SE 2 erfahren Sie, wie der Bolide ausge­stattet sein soll.

Wer ein iPhone 6S oder iPhone 6S Plus besitzt, sieht sich mögli­cher­weise mit dem Problem konfron­tiert, dass sich das Handy nicht mehr einschalten lässt. Apple räumte jetzt ein, dass bei einem Teil der Geräte ein Hard­ware­fehler vorliegt. Der Hersteller bietet die kosten­lose Repa­ratur an. In unserer Meldung zum Seri­enfehler beim iPhone 6S (Plus) lesen Sie, wie Sie fest­stellen können, ob auch Ihr Gerät betroffen ist.

Apple entwi­ckelt iOS 13 weiter. Nach einigen Bugfix-Updates steht auch schon die erste Beta-Version von iOS 13.2 zum Down­load bereit. Diese bringt vor allem für die Kamera-Soft­ware eine inter­essante Neue­rung mit sich. Alle Details zum nächsten großen Update für das iPhone haben wir in einer Meldung zusam­menge­fasst.

Android von 'schwerwiegender Sicherheitslücke' betroffen

Sicherheitslücke bei Android

Das Android-Betriebs­system ist laut Medi­enbe­richten von einer schwer­wiegenden Sicher­heits­lücke betroffen. Diese sei auch schon von Hackern ausge­nutzt worden. Davor warnte den Angaben zufolge Maddie Stone, Mitglied von "Project Zero", einem Hacker­team von Google.

Von dem Problem betroffen seien einige bekannte Smart­phone-Modelle. Angreifer, die die Lücke ausnutzen, könnten das Smart­phone kontrol­lieren. Welche Handys betroffen sind und was die Besitzer dieser Geräte unter­nehmen können, haben wir in einem Beitrag über die Sicher­heits­lücke bei Android zusam­menge­fasst,

Nokia 2720 Flip: Klassiker mit modernem Innenleben

Neues Klapphandy von Nokia

HMD Global hat auf der IFA Anfang September fünf neue Mobil­tele­fone vorge­stellt. Dazu gehören neben Android-Smart­phones auch Feature Phones. Eines der Modelle, das Nokia 2720 Flip, ist ab sofort verfügbar. Das Klapp­handy basiert auf dem Betriebs­system KaiOS, das auch andere einfa­chere Handys der Marke Nokia an Bord haben.

Das Nokia 2720 Flip zeichnet sich unter anderem durch eine sehr gute Akku­lauf­zeit aus. Im Standby-Modus soll das Handy bis zu 26 Tage durch­halten, bevor es wieder mit dem Lade­kabel verbunden werden muss. In unserem Bericht zum Markt­start Nokia 2720 Flip lesen Sie, zu welchem Preis das Gerät verkauft wird und welche weiteren Features es mit sich bringt.

Telekom kündigt MagentaTV-Update an

Update für MagentaTV

Die Deut­sche Telekom hat ein weiteres Update für ihr IPTV-Produkt MagentaTV ange­kündigt. Die neue Firm­ware für die Media Receiver ist bei ersten Nutzern bereits ange­kommen und soll sukzes­sive auf allen Empfangs­geräten instal­liert werden. Alter­nativ können Inter­essenten die Aktua­lisie­rung auch manuell vornehmen.

Mit der neuen Firm­ware erhalten die Kunden einige neue Funk­tionen. So kehrt die Liste des Sender­verlaufs zurück und das Abspiel-Menü wird opti­miert. Aufnahmen, die auf dem Media Receiver gespei­chert wurden, können sortiert werden. Alle Details zum Update für MagentaTV haben wir in einer Meldung zum Telekom-IPTV zusam­menge­fasst.

Unter 40 Euro: Zwei Retro-Radios mit DAB+ von Majority

DAB+-Radios im Retro-Look

Der briti­sche Hersteller Majo­rity hat zwei preis­güns­tige Digi­talra­dios, die den terres­trischen Über­tragungs­stan­dard DAB+ unter­stützen, auf den Markt gebracht. Die Empfänger zeichnen sich durch ihr Design im Retro-Look aus und sind zudem auch für Inter­essenten mit schmalem Geld­beutel erschwing­lich.

Was bieten die Radios, die die Bezeich­nungen Shel­ford und Little Shel­ford tragen? Worin unter­scheiden sich die beiden Modelle? Wir haben uns beide Geräte einmal genauer ange­sehen und fassen die Features, die die beiden Retro-Radios von Majo­rity bieten, in einer Meldung zusammen.

Deutsche Post stellt PostID-Service ein

Aus für die PostID

Vor wenigen Tagen verkün­dete die Deut­sche Post eine umfang­reiche Digi­talstra­tegie. In den kommenden rund sechs Jahren will der Konzern rund zwei Milli­arden Euro in die Digi­tali­sierung inves­tieren. Auch 3000 zusätz­liche Pack­stationen sollen aufge­baut werden.

Im Gegenzug hat die Post aber auch ange­kündigt, sich von digi­talen Produkten, die offenbar nicht so erfolg­reich laufen, zu trennen. Betroffen ist beispiels­weise die PostID. Doch was ist das über­haupt und welche Idee hatte die Post damit verfolgt? In unserer Meldung zum Aus für den PostID-Service lesen Sie die Details und auch den Termin, den die Post für die Abschal­tung bereits kommu­niziert.

Nello-Insolvenz: 150-Euro-Türklingel wird Elektroschrott

Nello-Geräte werden zu Eletroschrott

Das junge Smart-Home-Startup Nello konnte keine Inves­toren finden und musste Insol­venz anmelden. Demnächst sollen die Server abge­schaltet werden, wenn sich nicht kurz­fristig doch noch eine Lösung ergibt. In unserer Meldung zur Nello-Insol­venz lesen Sie, wie eine 150-Euro-Türklingel zu Elek­troschrott wird.

Die Kunden, die auf die Nello-Produkte gesetzt haben, haben das Nach­sehen. Doch warum müssen die Anbieter eigent­lich nicht den Weiter­betrieb von Servern absi­chern, die für die Nutzung einmal gekaufter Produkte erfor­derlich sind? In unserem Edito­rial zur Firmen-Pleite zeigen wir denk­bare Lösungs­ansätze auf.

"Hallo Magenta": Telekom Smart Speaker im Test

Telekom Smart Speaker ausprobiert

Der Telekom Smart Speaker wird nach längerer Vorbe­reitungs­zeit jetzt verkauft. Der Laut­spre­cher verfügt über einen eigenen Sprachas­sistenten, der vor allem auf die Nutzung der Telekom-Dienste opti­miert ist. So können Smart-Home-Produkte und MagentaTV gesteuert und - passende DECT-Basis­station voraus­gesetzt - über das Fest­netz tele­foniert werden.

Auch Amazon Alexa ist mit an Bord und kann parallel zu "Hallo Magenta" genutzt werden. Wir hatten die Möglich­keit, den smarten Laut­spre­cher des Bonner Tele­kommu­nika­tions­konzerns auszu­probieren. In unserem Test­bericht zum Telekom Smart Speaker erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwä­chen des Amazon-Echo- und Google-Home-Konkur­renten.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.10.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie bis zum 31. Dezember mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 31. Dezember 2019.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

