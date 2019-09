iPhone 11 im Test, o2 You vor dem Start, TV-Kabel teurer?

teltarif.de-Newsletter

das iPhone 11 ist seit einigen Tagen im Handel erhält­lich. Wir haben das Gerät, das sogar güns­tiger als sein Vorgänger verkauft wird, bereits ausführ­lich getestet. Im Smart­phone-Teil unseres News­letters lesen Sie, welchen Eindruck Handy im Test hinter­lassen hat.

Wenn Sie sich eher für ein neues iPhone 11 Pro Max inter­essieren, haben Sie mit etwas Glück sogar die Möglich­keit, Ihr Wunsch-Smart­phone zu gewinnen - noch dazu in der Version, die 512 GB Spei­cher­platz mit sich bringt. Wie das funk­tioniert, erfahren Sie auf unserer Gewinn­spiel-Seite.

In der Diskus­sion um die Abschaf­fung der Umla­gefä­higkeit der Kabel­anschluss­gebühren über die Abrech­nung der Miet­neben­kosten warnt Deutsch­lands größter Kabel­netz­betreiber Voda­fone vor stei­genden Preisen. Außerdem liefen ARD und ZDF Gefahr, ihren Auftrag nicht mehr erfüllen zu können. Einzel­heiten zu mögli­chen Preis­stei­gerungen für die Kunden lesen Sie in unserem Internet-Teil.

o2 You nennt sich ein neues Paket­angebot aus Mobil­funk­tarif und Smart­phone. Dabei will o2 für den Mobil­funk­anschluss auf lange Vertrags­lauf­zeiten verzichten. Wer sein Handy über einen längeren Zeit­raum abstot­tert, soll wiederum preis­liche Vorteile bekommen. Wann o2 You startet und wie die Rahmen­bedin­gungen aussehen, haben wir im Mobil­funk-Teil zusam­menge­fasst.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Smartphone

iPhone 11 im Test, iPadOS 13.1 verfügbar

iPhone 11 im Test

Das iPhone 11 ist seit wenigen Tagen im Handel erhält­lich. Wir haben den Nach­folger des iPhone XR bereits einem ausführ­lichen Test unter­zogen. Gegen­über dem Vorjah­resmo­dell bringt der Bolide zahl­reiche Verbes­serungen mit sich, etwa die Dual-Kamera auf der Rück­seite. Doch welchen Eindruck haben Display und Soft­ware, Verar­beitung und Akku gemacht, um nur einige Beispiele zu nennen? Details lesen Sie im Test­bericht zum iPhone 11.

Kurz vor dem Markt­start des iPhone 11 hat Apple bereits das neue Betriebs­system iOS 13 veröf­fent­licht. Die Firm­ware hatte zahl­eiche Fehler an Bord, sodass die Nutzer das erste Bugfix-Update herbei­sehnten. Seit Diens­tagabend ist iOS 13.1 verfügbar. Parallel hat Apple auch iPadOS 13.1 zum Down­load frei­gegeben. In unserem Bericht zu den Soft­ware-Updates für iPhone, iPad und iPod touch erfahren Sie, welche Neue­rungen auf die Nutzer zukommen.

Samsung-Pläne: Android 10 für über 40 Galaxy-Modelle?

Große Update-Pläne bei Samsung

Android 10 ist verfügbar - aller­dings bislang nur für wenige Smart­phone-Modelle. Samsung will die aktu­elle Betriebs­system-Version auf mögli­cher­weise sogar mehr als 40 Galaxy-Modelle bringen. Doch welche Geräte sind das? In unserem Bericht zum Android-10-Update für Samsung-Smart­phones finden Sie eine Liste der Handys, die die neue Firm­ware bekommen sollen.

Ganz aktuell hat Samsung bereits für die Galaxy-S10-Reihe ein Update veröf­fent­licht. Das bringt zwar noch nicht das neue Betriebs­system, dafür aber einige inter­essante Funk­tionen für die Kamera und mehr Sicher­heit mit sich. Details zum Update für das Samsung Galaxy S10 haben wir in einer News zusam­menge­fasst.

Xiaomi Mi Mix Alpha: 5G und zu 100 Prozent randlos

Xiaomi-Smartphone mit 180-Grad-Display

Xiaomi hat mit dem Mi Mix Alpha ein neues Smart­phone-Flagg­schiff vorge­stellt, das beispiels­weise ein komplett rand­loses 180-Grad-Display hat, aber auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützt. Nach ersten Gerüchten hat der Hersteller das Gerät nun auch offi­ziell vorge­stellt. In unserer Meldung zum Xiaomi Mi Mix Alpha lesen Sie, welche Features der Bolide mit sich bringt.

Das Xiaomi Mi 9 Pro 5G ist wiederum "nur" ein Upgrade für die LTE-Version des Mi 9 Pro, die schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Aller­dings bringt die Neuauf­lage nicht nur 5G inklu­sive Dual-SIM-Unter­stüt­zung mit sich. Das Handy soll sich schneller als alle Mitbe­werber-Modelle aufladen lassen. Dabei ist der Hand­held im Vergleich zu anderen 5G-Smart­phones ein echtes Schnäpp­chen. Im Bericht zum Xiaomi Mi 9 Pro 5G erfahren Sie, was das Gerät bietet.

Neben Smart­phones gibt es von Xiaomi auch Smart­watches, WLAN-Router und sogar Haus­halts­geräte. Dazu gesellt sich jetzt noch ein smarter Fern­seher, der auf dem Android-TV-Betriebs­system basiert. Das Display ist 55 Zoll groß und bietet Unter­stüt­zung für 4K-Videos. Dabei ist der Smart-TV mit einem Verkaufs­preis von 400 Euro nicht einmal sehr teuer. Details zum Xiaomi Mi SmartTV 4S haben wir in einer Meldung zusam­menge­fasst.

Internet

Die Internet-Tarife fürs Auto im Vergleich

Internet-Tarife fürs Auto

Viele Auto­fahrer wollen auch unter­wegs nicht auf einen Internet-Zugang verzichten. Das Navi­gati­onssystem bekommt Verkehrs­daten in Echt­zeit am besten online, Park­platz-Apps zeigen anhand der via Internet ermit­telten Daten an, wo es noch freie Park­plätze gibt und nicht zuletzt wollen viele Zeit­genossen anstelle des klas­sischen Auto­radios auf Musik­strea­ming­dienste wie Spotify oder Amazon Music zurück­greifen.

Natür­lich kann man die Daten­verbin­dung mit dem Smart­phone herstellen. Besser ist aber eine ins Fahr­zeug inte­grierte Lösung mit Außen­antenne, die für deut­lich besseren Empfang sorgt. Viele aktu­elle Fahr­zeuge bietet einen WLAN-Hotspot und den Internet-Zugang für die im Bord­computer inte­grierten Daten­dienste. Doch wie lässt sich der Online-Zugang herstellen und welche Alter­nativen gibt es zu den Ange­boten der Auto­hersteller? Welche Kosten fallen für den rollenden Hotspot an? Wir haben die Internet-Tarife fürs Auto mitein­ander vergli­chen.

TV-Kabel-Gebühren: Vodafone warnt vor Preissteigerung

Vodafone warnt vor Preiserhöhungen

Wer zur Miete wohnt und vom Vermieter einen Kabel­anschluss in seiner Wohnung erhält, zahlt die Grund­gebühren für diesen Anschluss über die Neben­kosten­abrech­nung, ganz gleich ob er Kabel­fern­sehen nutzt oder nicht. Den Kriti­kern, allen voran der Deut­schen Telekom, ist diese gesetz­lich gere­gelte Umla­gefä­higkeit ein Dorn im Auge. Sie spre­chen vom Neben­kosten­privileg, das den Wett­bewerb verzerre.

Mieter neigten eher dazu, den Inter­netzu­gang eines Kabel­netz­betrei­bers zu wählen als den eines DSL-Anbie­ters, weil sie ohnehin schon für den Kabel­anschluss zahlen, so die Argu­menta­tion, von Telekom und Co. Nun meldete sich Voda­fone zu Wort. Der Düssel­dorfer Netz­betreiber merkt an, die Umla­gefä­higkeit der Kabel­gebühren sei bislang der Garant dafür gewesen, die Kosten für den TV-Empfang niedrig zu halten. Mit welchen Kosten Voda­fone im Falle einer gesetz­lichen Ände­rung für die Kunden rechnet, lesen Sie in unserem Beitrag zu den Kabel-TV-Gebühren.

Mobilfunk

o2 You soll Ende starrer Vertragslaufzeiten einläuten

o2 You vor dem Start

o2 bietet ab 8. Oktober ein neues Kombi-Produkt aus Mobil­funk­tarif und Smart­phone an. Die Beson­derheit: Der Vertrag über den Tarif kommt ohne Mindest­lauf­zeit aus. Wer beim Raten­kauf für das Smart­phone aber zu einer längeren Bindung tendiert, erhält umso länger Rabatte auf die monat­lichen Grund­gebühren.

Mindes­tens 5 Euro pro Monat sollen Kunden von o2 You, wie sich das neue Angebot nennt, gegen­über der Einzel­buchung von Tarif und Smart­phone sparen. Je nachdem, für welchen Tarif sich der Kunde entscheidet, kann die Ersparnis aber auch deut­lich höher ausfallen. In unserer Meldung zu o2 You mit Tarif ohne Mindest­lauf­zeit lesen Sie, wie das Modell funk­tioniert und wieviel Geld Sie maximal sparen können.

Aldi-Talk-Aktion: 2. Starter-Set und 15 GB LTE-Daten kostenlos

Neukunden-Aktion bei Aldi Talk

Aldi Talk startet mit einer Neukunden-Aktion in den Herbst. Wer sich für ein Star­terset des Prepaid-Discoun­ters entscheidet, erhält ein zweites Start­paket ohne Extra­kosten mit dazu. Wer zudem eine Tarif-Option bucht, bekommt einmalig 15 GB zusätz­liches Daten­volumen als Bonus.

Was kostet der Einstieg bei Aldi Talk und wie lange können Inter­essenten noch von der Aktion profi­tieren? Wie funk­tioniert das mit dem zusätz­lichen Daten­volumen? In unserer News zur Herbst-Aktion von Aldi Talk lesen Sie, was das Start­paket kostet und wie Sie sich die 15 GB Extra-Surf­volumen sichern.

ja!mobil und Penny Mobil bekommen LTE mit 25 MBit/s

LTE für Rewe-Discounter

Mit ja!mobil und Penny Mobil bekommen zwei weitere Prepaid-Discounter Zugang zum LTE-Netz der Deut­schen Telekom. Vorteil gegen­über cong­star, das die Tarife reali­siert: Die Kunden der beiden Rewe-Marken bekommen den 4G-Zugang mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream ohne zusätz­liche Kosten.

ja!mobil und Penny Mobil haben darüber hinaus auch Ände­rungen an ihren Tarifen vorge­nommen. Je nach Preis­modell erhalten die Kunden jetzt auch eine SMS-Flat­rate oder mehr Daten­volumen für jeden Abrech­nungs­zeit­raum. In unserem Beitrag zu LTE für ja!mobil und Penny Mobil fassen wir die Verbes­serungen für die Kunden der beiden Marken zusammen.

Broadcast

Bericht: Telekom startet neuen Tarif MagentaTV Netflix

Telekom plant Netflix-Tarif

Die Deut­sche Telekom wird laut Medi­enbe­richten ab Mitte Oktober einen neuen IPTV-Tarif anbieten. Das Angebot nennt sich den Angaben zufolge MagentaTV Netflix. Dabei beschreibt der Name schon, worum es geht: Die Telekom vermarktet den Strea­ming­dienst Netflix zusammen mit MagentaTV.

Vorteil des Paket­ange­bots sind güns­tigere Preise. Dafür wird den Kunden aber auch ein Teil ihrer Flexi­bilität genommen, denn das Bestellen und Stor­nieren von Netflix ist dann nicht mehr nach Belieben möglich, sondern nur noch im Rahmen der Tarif-Lauf­zeiten bei der Telekom. Doch wie sehen die Kondi­tionen des geplanten Tarifs aus? Details lesen Sie in unserer Meldung zu MagentaTV Netflix von der Telekom.

Fußball-EM 2024 nicht bei ARD und ZDF

Telekom erwirbt Fußball-EM-Rechte

Fußball-Euro­pameis­terschaft im eigenen Land und dann nicht alle Spiele bei ARD und ZDF? Genau das droht in fünf Jahren. Laut Medi­enbe­richten hat die Deut­sche Telekom die Über­tragungs­rechte für die Fußball-EM 2024 erworben.

Die Telekom wird die Spiele voraus­sicht­lich über ihr eigenes IPTV-Paket MagentaTV zeigen, das seit Herbst 2018 auch als OTT-Dienst - unab­hängig von einem Telekom-Fest­netz-Anschluss - erhält­lich ist. Aller­dings müssen zumin­dest einige Spiele für alle Inter­essenten frei empfangbar über­tragen werden. Einzel­heiten zur Fußball-EM 2024 im Fern­sehen haben wir in einer eigenen Meldung zusam­menge­fasst.

Festnetz

Einigkeit: Frist für finale ISDN-Abschaltung wird verlängert

Fristverlängerung für ISDN-Abschaltung

Dass der VATM als Verband der Anbieter von Tele­kommu­nika­tions- und Mehr­wert­dienst­leis­tungen und die Deut­sche Telekom gemein­same Sache machen, kommt selten vor. Jetzt ist es aber soweit. Dabei geht es um die seit Jahren vorbe­reitete und noch laufende Umstel­lung aller Tele­fonan­schlüsse auf das Internet-Proto­koll (All-IP).

Konkret: Die Deut­sche Telekom bietet Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen und deren Endkunden eine Frist­verlän­gerung bei der Umstel­lung ihrer Sprach­telefon- und ISDN-Mehr­gerä­tean­schlüsse auf die IP-Tech­nologie an. Für welchen Zeit­raum wurde die Frist verlän­gert und was müssen Kunden bei Bedarf selbst unter­nehmen? Dazu lesen Sie mehr in unserer News zur Frist­verlän­gerung für die finale ISDN-Abschal­tung.

teltarif hilft: Vodafone zögerte Umzug künstlich hinaus

teltarif.de half Vodafone-Kunden

Wenn der Inhaber eines Fest­netz- oder TV-Kabel-Inter­netan­schlusses in ein Gebiet umzieht, in dem die Leis­tung des bishe­rigen Provi­ders nicht ange­boten wird, ist der Verbrau­cher zur Kündi­gung des Vertrages unter Einhal­tung einer Kündi­gungs­frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen­dermo­nats berech­tigt. So sagt es der §46 TKG.

Über die prak­tische Ausge­stal­tung dieser Regel und den Beginn des Drei­monats­zeit­raums gibt es in der Praxis aber immer wieder Miss­verständ­nisse. teltarif.de musste kürz­lich einem Kabel-Kunden von Voda­fone helfen, der gleich mehrere mehrere Verträge bei der Düssel­dorfer Tele­fonge­sell­schaft hatte.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 26.09.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie zunächst bis zum 30. September mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute noch bis zum 30. September 2019.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

