congstar Prepaid-LTE, Sky-Fußball ohne Abo, Note 10 im Test

sie fühlten sich jahre­lang wie Kunden zweiter Klasse: Prepaid-Nutzer von cong­star durften viel zu lange nicht auf das LTE-Netz der Telekom zugreifen. Das ändert sich jetzt, weil UMTS-Netze zuneh­mend abge­baut werden. Doch die cong­star-Kunden müssen weiterhin einen Aufpreis für eine LTE-Option bezahlen, mit der sie dann nicht mal schneller surfen können. Was es damit auf sich hat, erläu­tern wir im Mobil­funk-Teil dieses News­letters.

Zugriff auf die exklu­siven Inhalte des Pay-TV-Anbie­ters Sky gab es lange nur mit teuren Abon­nements. Wer sich für Fußball inter­essiert, bekommt nun aber die Möglich­keit, ganz ohne Abo-Zwang einfach für jedes einzelne Spiel zu bezahlen. Das funk­tioniert zunächst aber nicht in allen Bundes­liga-Klassen. Wie Sky damit eine jüngere und unge­bunde­nere Kund­schaft anlo­cken will, darüber berichten wir im Abschnitt Broad­cast.

Lange war es erwartet worden - nun ist es da: Das Galaxy Note 10 ist das neue Spitzen-Smart­phone von Samsung. Das auch bei Busi­ness-Kunden beliebte Smart­phone mit Stift gibt es auch in einer Plus-Vari­ante. Wir erhielten nun beide Modelle schon vor dem offi­ziellen Verkaufs­start und berichten über erste Tests im Hard­ware-Teil unseres News­letters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

congstar Prepaid bekommt LTE-Option

congstar-Prepaid mit LTE

Ab Ende August bekommen erst­mals auch Prepaid­kunden von cong­star die Möglich­keit, kosten­pflichtig eine LTE-Option zu buchen. Bislang war dies nur Vertrags­kunden vorbe­halten. Vor allem für den mobilen Internet-Zugang ist LTE nicht unwichtig, denn der 4G-Stan­dard ist wesent­lich weiter als das UMTS-Netz ausge­baut. Zudem wollen die Netz­betreiber 3G mittel­fristig aufgeben. Eine höhere Surf-Geschwin­digkeit ist mit Prepaid-LTE bei cong­star aber nicht verbunden.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1-Chef: "Auch künftig kein LTE im Vodafone-Netz"

Vodafone-LTE kommt nicht

1&1 Dril­lisch führt derzeit Verhand­lungen mit anderen Netz­betrei­bern und Liefe­ranten. Das Unter­nehmen möchte ein kombi­niertes 4G/5G-Netz aufbauen, da viele 5G-Funk­tionen nur über ein eigenes 4G-Netz reali­sierbar sind. Aktuell laufen intensive Verhand­lungen über "natio­nales Roaming" und Standort-Sharing auf Gebäuden oder Anten­nenmasten. Das Unter­nehmen wolle sich künftig vom MVNO ("Service-Provider") zum MNO (Netz­betreiber) wandeln. 1&1-Dril­lisch plant den 5G-Netz­start für 2021.

1&1 hat darüber hinaus offi­ziell bestä­tigt, Kunden mit Verträgen im Voda­fone-Netz auch künftig keinen LTE-Zugang anzu­bieten. Offenbar können sich Netz­betreiber und Provider über die Kondi­tionen für den 4G-Zugang nicht einigen. Die Nutzer sollen ins Telefónica-Netz wech­seln, um so einen LTE-Tarif zu erhalten. Das von Voda­fone unter­brei­tete Angebot sei zu teuer.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom: LTE-Ausbau am Hochrhein - Albtraum für Netzplaner

Schwieriger LTE-Ausbau

Immer wieder errei­chen uns Leser­zuschriften, dass der Netzaubau hier und da nicht so ist, wie erwartet. Gerade das Netz der Telekom wird beson­ders kritisch beäugt, zumal die Original-Tarife der Telekom deut­lich teurer als bei der Konkur­renz sein können. Eigent­lich wollte die Telekom LTE am Hoch­rhein schon längst am Laufen haben. Doch die Hürden sind gewaltig - es geht viel zu langsam voran.

Zum Inhaltsverzeichnis

LTE-Nachfolger 5G bei Telekom und Vodafone im Speed-Test

Speedtests in den 5G-Netzen

Voda­fone bietet als erster deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber die 5G-Nutzung an. Doch was leistet der neue Netz­stan­dard gegen­über dem vorhan­denen LTE-Netz? Sind Up- und Down­loads spürbar schneller und sind die Ansprech­zeiten über 5G wirk­lich nied­riger als im etablierten 4G-Netz? Das haben wir uns in der 5G-Funk­zelle von Voda­fone in Frank­furt am Main einmal mit dem Huawei Mate 20X 5G ange­sehen.

Das 5G-Netz der Telekom ist offi­ziell noch gar nicht gestartet. Erste Kunden haben aber Zugriff auf die Test­netze in Berlin, Bonn und Darm­stadt. Die Daten­über­tragungs­raten sind laut den Berichten durchaus beein­druckend. Die Tester haben offenbar Daten­über­tragungs­raten von mehr als 900 MBit/s im Down­stream erreicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Internet

AVM Fritz!DECT: Smart Home für wenig Geld

Vernetztes Heim mit der Fritz!Box

Die Fritz!Box von AVM gehört zu den belieb­testen WLAN-Routern. Dabei ist das Käst­chen längst zur eier­legenden Woll­milchsau mutiert. NAS-Spei­cher, Faxbox, Anruf­beant­worter: Es gibt fast nichts, was die Fritz!Box nicht kann. Viele Besitzer der Box nutzen bislang gar nicht alle Funk­tionen aus, die das Gerät bietet. Dazu gehört sicher auch die Option zur Haus­auto­mation. Damit kann man sich die ein- bis zwei­hundert Euro sparen, die die Steu­erzen­tralen sonst so kosten. Wir erläu­tern, wie Sie die vorhan­dene Fritz!Box als Smart-Home-Steue­rungs­zentrale zuhause einrichten und verwenden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Diskussion um kürzere Verträge: Bei der Telekom schon möglich

Gesetz zur Vertragslaufzeit

Das geplante Gesetz der Verbrau­cher­minis­terin zur Verkür­zung von Vertrags­lauf­zeiten findet Wider­hall bei Verbrau­chern und betrof­fenen Unter­nehmen. Dass sich ein Handy-Vertrag um einen langen Zeit­raum verlän­gert, nur weil der Kunde nicht recht­zeitig gekün­digt hat oder dass nach einem Werbe­tele­fonanruf unwis­sent­lich der Strom­versorger gewech­selt wird, soll (so einfach) nicht mehr vorkommen. Die Branche befürchtet aber gleich­zeitig auch höhere Preise bei Kombi-Ange­boten, beispiels­weise mit Handy.

Auf die Frage, wie die Deut­sche Telekom die geplante Verkür­zung der Mindest­lauf­zeit für Verträge von 24 auf 12 Monate findet, wies die Telekom in ihrer Stel­lung­nahme gegen­über teltarif.de darauf hin, dass sie heute schon Tarife mit einem Jahr maxi­maler Mindest­lauf­zeit und darunter anbietet. Viele Inter­essenten finden diese aber gar nicht, da sie auf der Telekom-Webseite teil­weise gut versteckt sind. Wir nennen wich­tige Telekom-Tarife mit weniger als einem Jahr Mindest­lauf­zeit.

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM: FRITZ!OS 7.12 für weitere FRITZ!Boxen und Repeater

Updates bei AVM

AVM hat für weitere Heim­vernet­zungs­geräte ein Update auf sein aktu­elles Betriebs­system FRITZ!OS 7.12 veröf­fentlicht. Dazu gehören neben einem FRITZ!Box-Modell auch verschie­dene WLAN-Repeater. Beim Router, der sich auf die neue Firm­ware aktua­lisieren lässt, handelt es sich um die FRITZ!Box 7583. Das Update sollte über das brow­serba­sierte Menü des Routers ange­boten werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Hardware

Samsung Galaxy Note 10(+): Die Stift-Handys im Test

Galaxy Note 10 ist da

Vor zwei Wochen hat Samsung das Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ sowie eine ansonsten mit dem Plus-Modell baugleiche 5G-Vari­ante vorge­stellt. Jetzt sind das Galaxy Note 10 und sein großer Bruder auch in der Redak­tion ange­kommen. Offi­ziell verfügbar sind Samsungs neue Busi­ness-Smart­phones ab dem 23. August. Wir konnten die beiden Geschwister vor dem offi­ziellen Verkaufs­start in einem Unboxing zum Leben erwe­cken und zeigen erste Bilder.

Wer ein Ober­klasse-Smart­phone anbietet und dafür einen entspre­chenden Preis verlangt, sollte nicht mit Reizen geizen. Das Samsung Galaxy Note 10 ist ausge­zeichnet verar­beitet und wartet vorne wie hinten mit Gorilla Glass 6 auf. Der Gehäu­serahmen besteht aus Alumi­nium. Doch auch das Display, die Akku­lauf­zeit und die Kamera haben wir unter die Lupe genommen. Alle Ergeb­nisse lesen Sie im Test­bericht zum Samsung Galaxy Note 10.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple Watch Series 5: Erste Details "offiziell"

Details zur nächsten Apple Watch

Für den 10. September wird die nächste Apple-Keynote erwartet, auf der neben der neuen iPhone-Genera­tion auch die nächsten Apple-Watch-Modelle vorge­stellt werden. Nun hat ein brasi­liani­sches Online­magazin im Code der aktu­ellen Beta-Version von watchOS 6 erste Details gefunden, die auf die neuen Smart­watch-Modelle hindeuten. Demnach wird es künftig wieder eine Keramik-Version der Apple Watch geben, zudem soll eine neue Apple Watch aus Titan kommen. Auch zu den Größen der neuen Uhr gibt es erste Details.

Zum Inhaltsverzeichnis

Amazon Alexa: Zubehör für die Sprachassistentin

Zubehör für Alexa

Alexa ist Amazons Sprach­rohr, wenn es um die frei­händige Nutzung von Service-Diensten des Online-Kauf­hauses geht. Es gibt mitt­lerweile nicht nur Geräte von Dritt­herstel­lern, in denen Amazons Alexa direkt inte­griert ist. Für die Sprachas­sistentin gibt es auch zahl­reiches Zubehör, das die sprach­gesteu­erte Nutzung erwei­tert. Wir zeigen inter­essantes Zubehör für Sprach-Laut­spre­cher sowie unge­wöhn­liche Geräte, in denen Alexa Dienst tut.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Broadcast

Offiziell: Sky zeigt Fußball live ohne Abo-Zwang

Sky-Fußball ohne Abo

Bereits Ende vergan­gener Woche gab es erste Hinweise auf eine Koope­ration von Sky mit dem App-Anbieter Onefoot­ball. Die Unter­nehmen haben die Zusam­menar­beit jetzt offi­ziell bestä­tigt. Demnach sind in den Onefoot­ball-Apps ab sofort alle Spiele aus der 2. Fußball-Bundes­liga und vom DFB-Pokal live und in voller Länge zu sehen. Pro Spiel werden 3,99 Euro über den Apps­tore berechnet - ein Sky-Abo ist nicht notwendig.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.08.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus.

Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie bis zum 30. September mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. September.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

