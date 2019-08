Samsung Galaxy Note 10 im Hands-On, o2-Netzprobleme im Osten

teltarif.de-Newsletter 32/19

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeit der Gerüchte um das Samsung Galaxy Note 10 ist vorbei. Gestern hat der korea­nische Hersteller sein neues Smart­phone-Flagg­schiff offi­ziell vorge­stellt. Ab heute haben Inter­essenten die Möglich­keit, das Gerät vorzu­bestellen und noch in diesem Monat kommt das Android-Spit­zenmo­dell auf den Markt. Wir hatten bereits die Gele­genheit zu einem ersten Hands-On-Test. Welchen Eindruck das Samsung Galaxy Note 10 dabei hinter­lassen hat, lesen Sie im Smart­phone-Teil unseres News­letters.

Senf­tenberg, Lausitz, Erzge­birge, Chem­nitz, Cottbus: o2-Kunden sehen dort mitunter "kein Netz" auf ihrem Smart­phone-Display. Dabei zeigt sich auch die Hotline des Netz­betrei­bers nicht immer hilf­reich, wie Kunden berichten. Doch es tut sich was bei Telefónica, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Viele Besitzer eines WLAN-Radios mussten rund drei Monate lang auf wich­tige Funk­tionen für den Inter­netradio-Empfang verzichten. Hinter­grund ist der Wechsel des Daten­bank-Anbieter, der die Sender­liste auf den Radios bereit­stellt. Jetzt wurde der volle, von früher gewohnte Funk­tions­umfang wieder­herge­stellt. Wir haben mehrere WLAN-Radios einem neuer­lichen Test unter­zogen. Im Broad­cast-Teil lesen Sie, welche neuen Funk­tionen jetzt verfügbar sind und wie Sie diese nutzen können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­letters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Smartphone

Mobilfunk

Broadcast

Internet

Festnetz

Smartphone

Samsung Galaxy Note 10 im Kurztest

Das Samsung Galaxy Note 10 ist da

Samsung hat das Galaxy Note 10 offi­ziell vorge­stellt. Das neue Flagg­schiff des korea­nischen Herstel­lers kommt wie erwartet in drei Versionen auf den Markt. Eine davon unter­stützt auch den neuen 5G-Mobil­funk­stan­dard. In unserer Meldung zum Unpa­cked Event von Samsung lesen Sie mehr zum Markt­start des neuen Android-Spit­zenmo­dells.

Wir hatten bereits die Gele­genheit, das Samsung Galaxy Note 10 in Augen­schein zu nehmen. Welchen Eindruck hat das Smart­phone dabei hinter­lassen? Wie sind Verar­beitung und Display zu bewerten? Was ist vom neuen S Pen zu halten? Im Hands-On zum Samsung Galaxy Note­10 geben wir erste Antworten auf diese Fragen.

Bereits im Vorfeld des Unpa­cked Events hat Samsung mit der Galaxy Watch Active 2 eine neue Smart­watch vorge­stellt. Diese verfügt über Blue­tooth und WLAN, zusätz­lich optional auch über eine Mobil­funk-Schnitt­stelle. Dazu gibt es die Uhr in zwei Größen und zu Preisen ab 299 Euro. In unserer Vorstel­lung der Samsung Galaxy Watch Active 2 erfahren Sie, welche Version zu welchen Preisen erhält­lich ist und ab wann das Gadget verkauft wird.

Nicht zuletzt hat Samsung auch ein neues Android-Tablet vorge­stellt. Beim Galaxy Tab S6 handelt es sich um das neue Spit­zenmo­dell des korea­nischen Herstel­lers. Das Gerät ist mit einem 10,5 Zoll großen Display ausge­stattet und wiegt nur 420 Gramm. Es kommt mit bis zu 8 GB Arbeits­spei­cher und optional neben WLAN mit LTE-Modem. Im Bericht zum Samsung Galaxy Tab S6 lesen Sie neben Details zu Preisen und Verfüg­barkeit auch, welches Zubehör der Hersteller für das Tablet anbietet.

Huawei EMUI10: Diese neuen Features sind geplant

Neue Software von Huawei

Morgen wird die Entwick­lerkon­ferenz von Huawei eröffnet. Es gilt als sicher, dass der Hersteller im Rahmen dieser Veran­stal­tung seine neue Benut­zerober­fläche EMUI10 vorstellen wird. Diese soll gleich mehrere Verbes­serungen für die Besitzer von Huawei- und Honor-Smart­phones mit sich bringen. In unserer Meldung zu EMUI10 von Huawei erfahren Sie, welche Neue­rungen auf die Smart­phone-Besitzer zukommen.

Aller­dings ist die neue Benut­zerober­fläche nicht die einzige Neuig­keit, die Huawei auf Lager hat. So soll Hong­meng OS, auch bekannt als Ark OS, mögli­cher­weise doch als Smart­phone-Betriebs­system zum Einsatz kommen. Was liegt näher, als diese Soft­ware eben­falls auf der Entwick­lerkon­ferenz zu präsen­tieren? In unserem Bericht zum Hong­meng OS von Huawei lesen Sie, was über das Betriebs­system bereits bekannt ist.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Smartphone:

Huawei-Bann: BSI-Chef warnt vor politischen Entscheidungen

Schönbohm: Wirtschaftsspionage ist kontrollierbar mehr..

Schönbohm: Wirtschaftsspionage ist kontrollierbar mehr.. Mate 30 Pro: Zweimal 40 Megapixel und große Sensoren?

Auch Ultraweitwinkel angeblich mit riesiger Auflösung mehr..

Auch Ultraweitwinkel angeblich mit riesiger Auflösung mehr.. Bericht: ING startet noch im August mit Google Pay

Apple Pay soll Ende September folgen mehr..

Apple Pay soll Ende September folgen mehr.. iPhone 11: Verkaufsstart am 20. Sep­tember wahrscheinlich

Keynote voraussichtlich am 10. September mehr..

Keynote voraussichtlich am 10. September mehr.. Dual-Screen-Handy: Überrascht LG mit einer Innovation?

Transparentes Zweit-Display möglich mehr..

Mobilfunk

Vodafone: Bis zu 16 GB Extra-Datenvolumen pro Monat

Neue Vodafone-Aktion

Voda­fone hat eine neue Aktion aufge­legt, um weitere Kunden für seine Red-Tarife zu gewinnen. Sowohl Neukunden als auch Vertrags­verlän­gerer haben ab sofort die Möglich­keit, deut­lich mehr monat­liches unge­drossel­tes Daten­volumen zu bekom­men als im gewählten Tarif norma­lerweise üblich. Wie viel Extra-Volumen der Kunde bekommt, ist abhängig vom gewählten Tarif.

Wer sich beispiels­weise für den Red L entscheidet, erhält über die gesamte Vertrags­lauf­zeit 48 GB anstelle der sonst übli­chen 32 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat. Bei welchen weiteren Tarifen gibt es einen solchen Bonus? Wie lange wird das Extra-Surf­volumen einge­räumt? Wie lange läuft die Aktion? In unserem Beitrag zur Voda­fone-Red-Aktion lesen Sie, wie viel unge­dros­seltes Daten­volumen Sie in welchem Tarif erhalten.

o2-Netzausbau im Osten: Geduld ist gefragt

o2-Netzprobleme im Osten

Das o2-Netz ist in vielen Teilen Deutsch­lands derzeit eine große Baustelle, wie auch Leser regel­mäßig anmerken. Mitunter drängt sich den Kunden der Eindruck auf, speziell Orte im Osten der Repu­blik (beispiels­weise der Bereich Berlin Rich­tung polni­sche Grenze und weiter südlich) seien beson­ders betroffen.

Über einen größeren Netz­ausfall in Senf­tenberg haben wir bereits berichtet. Die Nutzer haben aber auch den Eindruck, dass Störungen oder Ausfälle an einzelnen Basis­stationen nicht zeitnah behoben werden können. Beson­ders brisant: Die Kunden fühlen sich "mit nichts­sagenden Aussagen abge­speist". In unserer News zum o2-Netz­ausbau im Osten lesen Sie, wo Telefónica bereits aufge­rüstet hat und wie Kunden auf Empfang bleiben können.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Tarifhaus: 4 GB Vodafone-LTE mit Allnet Flat für unter 10 Euro

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt nur sechs Monate mehr..

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt nur sechs Monate mehr.. Mobilfunk in Deutschland: Nur 2 Staaten sind schlechter dran

Nur Irland und Weißrussland noch schlechter mehr..

Nur Irland und Weißrussland noch schlechter mehr.. PremiumSIM-Aktion: 6-GB-LTE monatlich 2 Euro günstiger

Aktion für LTE-L-Tarif gilt bis 13. August mehr..

Aktion für LTE-L-Tarif gilt bis 13. August mehr.. Aktion: 100 GB LTE-Datenvolumen kosten­los für o2-Kunden

Dankeschön für Teilnahme an ComputerBILD-Netztest mehr..

Dankeschön für Teilnahme an ComputerBILD-Netztest mehr.. Was bringt der August im Mobilfunk­markt?

Aktionen bei Telekom, Vodafone und o2 mehr..

Aktionen bei Telekom, Vodafone und o2 mehr.. Anwalt zu freenet Funk: AGB-Änderung ohne Info ungültig

Anbieter muss Bestandskunden per E-Mail informieren mehr..

Anbieter muss Bestandskunden per E-Mail informieren mehr.. Telekom: Echte LTE-Flat weiterhin für (fast) ganz Europa

DayFlat unlimited auch für Prepaidkunden mehr..

DayFlat unlimited auch für Prepaidkunden mehr.. "Datentanke": Telekom verschenkt 1 GB LTE-Volumen

Außerdem 3 GB monatlich in Young-Tarifen mehr..

Außerdem 3 GB monatlich in Young-Tarifen mehr.. Surfroam Pro im Test: LTE für Bastler bei Roaming-SIM

SIM-Toolkit, Manuelle Netzsuche und manueller APN mehr..

Broadcast

Telekom StreamOn: HD-Streaming für alle, EU-Roaming kommt

Telekom passt StreamOn an

Die Deut­sche Telekom hat ange­kündigt, die Anord­nungen der Bundes­netz­agentur zu den StreamOn-Optionen umzu­setzen. Noch in dieser Woche wird die Video-Drossel auf 480p aufge­geben und alle Kunden mit StreamOn Music&Video können Netflix & Co. in HD-Qualität streamen. Details zu den Neue­rungen bei StreamOn von der Telekom haben wir in einer Meldung zusam­menge­fasst.

Ab September soll die Beschrän­kung von StreamOn auf die Nutzung inner­halb Deutsch­lands wegfallen, um der EU-Roaming-Regu­lierung Rech­nung zu tragen. Aller­dings beschränkt die Telekom das Angebot nicht auf die EU- und EWR-Staaten. Dafür steht im Ausland keine echte Flat­rate zur Verfü­gung. In unserer News zu StreamOn im Roaming erfahren Sie mehr zu den Plänen der Telekom.

WLAN-Radios 'repariert': Alle Features wieder verfügbar

WLAN-Radios wieder voll funktionstüchtig

Im Mai wurden die WLAN-Radios zahl­reicher Hersteller auf einen neuen Daten­bank-Anbieter umge­stellt. Seitdem ar­bei­ten die Geräte deut­lich zuver­lässiger als zuvor. Zunächst standen aller­dings wich­tige Features nicht zur Verfü­gung, insbe­sondere die Online-Verwal­tung der Favo­riten und die Möglich­keit zur Ergän­zung eigener Streams. In unserem Beitrag zu den jetzt wieder verfüg­baren Funk­tionen bei WLAN-Radios erfahren Sie, welche weiteren Verbes­serungen es für die Nutzer gibt, die sogar über die Fähig­keiten des alten Daten­bank-Anbie­ters hinaus­gehen.

Wir hatten schon im Vorfeld des offi­ziellen Starts die Möglich­keit, am Beta-Test für die erwei­terten Features für die WLAN-Radios teil­zunehmen. Wie können inter­essierte Nutzer ihr Empfangs­gerät für alle Funk­tionen frei­schalten? Welche Features stehen zur Verfü­gung und wie lassen diese sich nutzen? Darüber erfahren Sie mehr im Test zum aktu­ellen Stand bei den Inter­netradio-Empfän­gern von Herstel­lern wie Sangean, Hama, Silver­crest und TechniSat.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Neue Sport-Podcasts von DAZN, kicker und der ARD

Alles rund um Bundesliga, Europapokal und Olympia mehr..

Alles rund um Bundesliga, Europapokal und Olympia mehr.. Aus für sechs DAB+-Programme in Bayern

Ilmwelle, PN Eins und Schwestersender schalten ab mehr..

Ilmwelle, PN Eins und Schwestersender schalten ab mehr.. Eurosport 1 und 2 jetzt auch bei DAZN empfangen

Für Eurosport 2 müssen Abonnenten aber extra zahlen mehr..

Für Eurosport 2 müssen Abonnenten aber extra zahlen mehr.. Telekom StreamOn: Diese neuen Partner sind dabei

Insgesamt 420 Dienste verfügbar mehr..

Internet

Smart Home: Durchblick im System-Dschungel

Ratgeber zum Thema Smart Home

Wenn man sich mit dem Thema Smart Home ausein­ander­setzt, kommt schnell Frust auf, denn als Kunde hat man die Qual der Wahl aus einer Viel­zahl von Anbie­tern und Produkten. Die Auswahl fällt schwer und jedes dieser Systeme hat seine eigenen Vorteile, aber eben auch Schwä­chen. Mitein­ander kompa­tibel sind leider nur die wenigsten Systeme.

Elek­triker empfehlen oft KNX als System für die Haus­auto­mation. Planung und Program­mierung sind aller­dings nicht ganz einfach - und vor allem teuer. Ein Nach­rüst­satz mit einzelnen Kompo­nenten, die im Haus­halt tatsäch­lich gebraucht werden, ist in den meisten Fällen die bessere Wahl. In unserem Themen-Special zu Smart Home verschaffen wir etwas Durch­blick im System-Dschungel.

AVM: Neuer WLAN-Repeater und Updates für die FRITZ!Box

Neue AVM-Updates

In den vergan­genen Tagen hat AVM zahl­reiche Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. Mit dem FRITZ!Repeater 600 ist aber auch ein neuer WLAN-Repeater auf den Markt gekommen, der mit einem Verkaufs­preis von 49 Euro vergleichs­weise günstig ist. In unserem Bericht über den FRITZ!Repeater 600 lesen Sie, was das Gerät zu leisten vermag und wo seine Schwä­chen liegen.

FRITZ!OS 7.12 ist für immer mehr Router verfügbar. Allein in dieser Woche hat AVM bislang drei FRITZ!Box-Modelle mit dem Update versorgt. Für einen weiteren Router ist ein neues Labor als Release Candi­date verfügbar. In unserer News zu den aktu­ellen FRITZ!OS-7.12-Updates lesen Sie unter anderem, welche Vorteile die Aktua­lisie­rung mit sich bringt und welche Neuheiten AVM für die IFA andeutet.

Microsoft Windows 10: Was lahme Rechner flott macht

Tipps zu Windows 10

Wer kennt das nicht: Der Rechner mit Windows 10 läuft nicht mehr so schnell wie früher - und das, obwohl eine SSD anstelle einer klas­sischen Fest­platte zum Einsatz kommt und 4 GB oder mehr Arbeits­spei­cher genutzt werden. Dabei ist es oft mit wenigen Schritten möglich, den PC wieder flott zu bekommen.

Unter anderem macht es einen Unter­schied, ob das System "nur" herun­terge­fahren oder neu gestartet wird. Auch nicht mehr benö­tigte, aber noch instal­lierte Programme können den Rechner ausbremsen. In unserem Ratgeber für Windows-10-Nutzer lesen Sie, wie Sie dafür sorgen können, dass Ihr PC wieder mehr Perfor­mance bietet.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Telekom: Breitband-Internet für fast 30 Millionen Haushalte

Ausbau-Bilanz zu den vergangenen Wochen mehr..

Ausbau-Bilanz zu den vergangenen Wochen mehr.. Twitter räumt mögliche unerlaubte Datenweitergabe ein

An Werbekunden des Mikroblogging-Dienstes mehr..

An Werbekunden des Mikroblogging-Dienstes mehr.. Stehen Inexio und Deutsche Glasfaser zum Verkauf?

Wird United Internet ein starker Telekom-Konkurrent? mehr..

Wird United Internet ein starker Telekom-Konkurrent? mehr.. Sommerkahl will Glasfaser - Telekom warnt vor Konkurrenz

Wie hoch ist die Akzeptanz von FTTH-Anschlüssen bei den Kunden? mehr..

Wie hoch ist die Akzeptanz von FTTH-Anschlüssen bei den Kunden? mehr.. Editorial: Glücksspiel Fahrkartenkauf per App

Kreditkarte belastet, Ticket wird aber nicht geladen mehr..

Kreditkarte belastet, Ticket wird aber nicht geladen mehr.. PayPal: Verbraucherzentrale warnt vor Verifizierungs-Mail

Thema: Europaweite Gesetzesänderungen mehr..

Thema: Europaweite Gesetzesänderungen mehr.. Bahn will Glasfaserkabel entlang der Gleise ausbauen

Gründung der Firma "broaDBand" geplant mehr..

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.08.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter eine Preis­garantie bis zum 30. September mit einem Maxi­malpreis von 3,9 Cent pro Minute an.

Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit sowie am Wochen­ende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermög­licht. Dieser Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. September.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Neben­zeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochen­ende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

