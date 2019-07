Unattraktive Tarife, ISDN-Kündigung, Kabel-TV-Nebenkosten

Liebe Leserinnen und Leser,



beim teuren Netzbetreiber kündigen und zu einem billigen Mobilfunk-Discounter wechseln: Wer das macht, erwartet, dass er hinterher Geld spart und trotzdem gut versorgt ist. Wir haben aber herausgefunden, dass das bei zahlreichen Providern überhaupt nicht der Fall ist: Einige Mobilfunk-Discounter haben seit Jahren die Preise für ihre Tarife nicht gesenkt, lassen die Kunden immer noch mit 7,2 MBit/s surfen oder verweigern die Nutzung von LTE. Die teils schon etwas angestaubten Anbieter, von denen Sie also lieber die Finger lassen sollten, verraten wir Ihnen im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Die Telekom wollte alle analogen Telefonanschlüsse und ISDN-Anschlüsse eigentlich bis Ende 2018 auf All-IP-Technik umgestellt haben - doch insbesondere bei Geschäftskunden mit komplexen Telefonanlagen dauert die Umstellung noch bis 2020. In einer Region Deutschlands hat die Kündigung aller Telekom-ISDN-Anschlüsse aber krasse Auswirkungen - denn dort gibt es kilometerweit weder Mobilfunk noch DSL. Ob betroffene Bürger, Hoteliers und Gastwirte also demnächst in die digitale Steinzeit zurückfallen werden, erläutern wir im Abschnitt Internet.

TV-Kabelanbieter haben gegenüber DSL- und anderen Breitbandanbietern ein kaum nachvollziehbares Privileg: In Mietwohnungen lassen sie die Kosten für den Kabelanschluss einfach vom Vermieter über die Nebenkostenabrechnung einziehen. Und das unabhängig davon, ob der Mieter den Anschluss überhaupt nutzt oder nicht. Die Politik denkt nun über die Abschaffung dieses Nebenkosten-Privilegs nach, wie wir im Broadcast-Teil unseres Newsletters berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Unattraktive Mobilfunk-Discounter

Mobilfunk-Discounter sollen eigentlich viel Leistung für wenig Geld bieten - doch das tun nicht alle. Einige sind zu teuer, haben eine zu langsame Surfgeschwindigkeit, kein LTE oder einen schlechten Kundenservice. Wir haben sogar Provider entdeckt, die seit sieben Jahren unveränderte Tarife vermarkten. Die Discounter in unserer Übersicht sind nicht mehr konkurrenzfähig.

MagentaMobil-Aktionen schlechter

Die Deutsche Telekom hat die Konditionen für Kunden, die sich für einen MagentaMobil-Smartphone-Tarif entscheiden, abermals verändert. Wer sich für die Tarifstufen S, M und L entscheidet, bekommt wie in den vergangenen Monaten mehr Datenvolumen als offiziell vorgesehen. Allerdings gibt es nicht mehr so viel Extra-Volumen wie bisher.

Ungewöhnliche Tarif-Beigaben

Provider und Mobilfunk-Händler locken abseits der üblichen Bündelangebote aus Smartphone und Tarif teils mit üppigen Dreingaben oder Auszahlungen. Wir haben uns einige aktuelle Offerten angesehen und zeigen exemplarisch acht besonders spannende Deals. So können Sie beispielsweise zum Tarif mit Handy einen Motorroller, Videospielkonsolen oder ein großzügiges Taschengeld einheimsen.

Mobiles Internet bei o2 getestet

Wie in den Vorjahren haben wir auch 2019 wieder das Frühjahr für den Netztest von teltarif.de genutzt. Von Ostern bis Pfingsten waren wir in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs, um die Performance des mobilen Internet-Zugangs in den Mobilfunk-Netzen auszuprobieren. In den vergangenen Wochen haben wir bereits über unsere Ergebnisse in den Netzen von Telekom und Vodafone berichtet - nun ist das o2-Netz an der Reihe.

Eingestellte AVM-Apps

AVM hat sein Portfolio von Smartphone-Apps verkleinert. Wie der Hersteller gegenüber teltarif.de bestätigte, wurde die Entwicklung zweier Anwendungen eingestellt. Die FRITZ!App Media und die FRITZ!App Cam, die nur für Android, nicht aber für iOS angeboten wurden, sind über den Google Play Store nicht mehr erhältlich. Es gibt aber einen Trick, wie man sie weiter installieren und nutzen kann.

ISDN-Abschaltung mit krassen Folgen

Eigentlich hatte die Telekom geplant, alle analogen Telefonanschlüsse und ISDN-Anschlüsse bis Ende 2018 auf All-IP-Technik umzustellen - doch der Prozess dauert etwas länger. Noch immer haben Privatkunden und vor allem Unternehmen ihren klassischen Analog- oder ISDN-Anschluss - zum Teil mit umfangreichen Telefonanlagen. Alternativ-Techniken sind nun aber praktikabel einsetzbar - und der letzte Telekom-ISDN-Anschluss soll darum 2020 abgeschaltet werden.

Für eine Region in Rheinland-Pfalz hat die aktuelle Kündigung der ISDN-Anschlüsse aber krasse Auswirkungen. Die Bundesstraße B37 führt dort von Bad Dürkheim nach Frankenstein durch das romantische "Jägerthal". Die Strecke ist bei Ausflüglern beliebt, es gibt dort einige empfehlenswerte Gasthäuser und Hotels. Die Telekom hat die ISDN-Anschlüsse dort gekündigt. DSL oder Mobilfunk gibt es über viele Kilometer auch nicht - droht ein Rückfall in die Steinzeit?

Fusion möglicherweise genehmigungsfähig

Die EU-Kommission hat zwar noch bis zum 23. Juli Zeit, um eine offizielle Entscheidung über den geplanten Zusammenschluss von Vodafone und Unitymedia zu treffen. Insider haben nun allerdings durchsickern lassen, dass der Deal möglicherweise grünes Licht erhält - obwohl die Telekom und andere dagegen protestiert haben. Könnte das Angebot zur Öffnung des Kabelnetzes für o2 die Entscheidung beschleunigt haben?

Apple Pay mit EC-Karte

Apple Pay ist kürzlich in 13 weiteren europäischen Ländern gestartet. Zudem haben sowohl die Sparkassen als auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken nun offiziell angekündigt, ihren Kunden noch in diesem Jahr den mobilen Bezahldienst von Apple anzubieten. Dabei legen vor allem die Sparkassen Wert darauf, dass nicht nur Kreditkarten, sondern auch die deutsche Girocard bei Apple Pay eingebunden werden kann.

Preisverfall bei Galaxy-S10-Reihe

Samsungs Galaxy-S10-Serie ist seit Anfang März erhältlich. Anfang Mai waren bereits je nach Modell bis zu 300 Euro Ersparnis drin. Mittlerweile sind wieder einige Wochen ins Land gegangen und wir haben uns die Preisentwicklung der Galaxy-S10-Serie erneut angeschaut. Wie hoch ist die Ersparnis bei den verschiedenen Galaxy-S10-Modellen?

Hoffnung für Huawei

Der Bann der USA gegen Chinas Telekomriesen Huawei hat nicht nur auf dem Weltmarkt, sondern auch bei vielen eigentlich zufriedenen Huawei-Nutzern wochenlang für Verunsicherung gesorgt. Nun gibt es erste Zeichen der Entspannung. Überraschend setzte Trump im Rahmen des G20-Gipfels den Bann gegen Huawei aus - vorerst. Doch für eine Entwarnung ist es zu früh - es gibt noch sehr viel zu verhandeln.

Nebenkostenprivileg soll fallen

Die Gebühr für den TV-Kabelanschluss im Wohnzimmer wird in Deutschland über die Mietnebenkosten abgerechnet. Das regelt die Betriebskostenverordnung. Ungerecht, meinen nicht nur die DSL-Anbieter - auch vielen Mietern ist das "Nebenkostenprivileg" für Kabelnetzbetreiber ein Dorn im Auge. Die Politik denkt nun über eine Gesetzesänderung nach.

Telekom-Tarife werden teurer

Die Deutsche Telekom wird zum 1. September die monatlichen Grundgebühren in einigen Festnetz-Tarifen erhöhen. Betroffen sind die Call-Tarife, die von Kunden genutzt werden, die noch keinen Internet-Zugang verwenden. Für manche Kunden könnte allerdings ein anderer Tarif des Unternehmens eine bessere Alternative sein.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.07.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern von einem solchen Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, sollten Sie wieder die seit langem preisstabile 01085 vorwählen. Derzeit kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Eine Preisgarantie für einen Maximalpreis von 3,9 Cent besteht noch bis zum 30. September 2019.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. September 2019.

Für Ortsgespräche empfehlen wir ebenfalls weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

